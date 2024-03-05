Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников
Международный уголовный суд (МУС) обвинил двух российских военачальников в якобы совершении военных преступлений на Украине. Оба они объявлены в международный розыск.
МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. В вину российским военным ставятся действия на Украине, Кобылаша и Соколова обвиняют в "предполагаемых" военных преступлениях и преступлениях "против человечности", которые они якобы совершили с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
- говорится в заявлении МУС.
В общем, судьи МУС считают, что российские военные виновны в нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. При этом они в упор не видят, как украинские военные целенаправленно бьют по жилам домам, магазинам и другим общественным местам, убивая мирное население.
Впрочем, нам на решения МУС наплевать с высокой колокольни, Россия не признает юрисдикцию данного суда, поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Также решения этого суда не признают США, Китай, Индия и еще ряд стран. Напомним, что МУС в прошлом году выдал ордер на арест Владимира Путина и рассматривает обвинения против Александра Лукашенко.
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