Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников

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Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников

Международный уголовный суд (МУС) обвинил двух российских военачальников в якобы совершении военных преступлений на Украине. Оба они объявлены в международный розыск.

МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. В вину российским военным ставятся действия на Украине, Кобылаша и Соколова обвиняют в "предполагаемых" военных преступлениях и преступлениях "против человечности", которые они якобы совершили с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.



Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда. (...) выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям

- говорится в заявлении МУС.

В общем, судьи МУС считают, что российские военные виновны в нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. При этом они в упор не видят, как украинские военные целенаправленно бьют по жилам домам, магазинам и другим общественным местам, убивая мирное население.

Впрочем, нам на решения МУС наплевать с высокой колокольни, Россия не признает юрисдикцию данного суда, поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Также решения этого суда не признают США, Китай, Индия и еще ряд стран. Напомним, что МУС в прошлом году выдал ордер на арест Владимира Путина и рассматривает обвинения против Александра Лукашенко.
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    67 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +30
      Сегодня, 17:38
      Интересно, а на какое количество израильских генералов МУС выдал такие предписания?
      1. -Paul- Ранг пользователя
        -Paul-
        +7
        Сегодня, 17:41
        ...на какое количество израильских генералов МУС выдал такие предписания
        ?
        ноль
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +11
          Сегодня, 17:52
          Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников
          объявить судей МУС педонекрофилами,и выдать ордера службам на арест. всё.пусть как хотят дальше вертятся.
          1. Наган Ранг пользователя
            Наган
            +8
            Сегодня, 18:41
            Цитата: Аэродромный
            объявить судей МУС педонекрофилами

            Пассивнымиlol
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +2
              Сегодня, 19:06
              а пассивный некрофил это как?!
              1. Павел_Свешников Ранг пользователя
                Павел_Свешников
                +1
                Сегодня, 20:39
                Тот, кто всякую дрянь сует себе куда не надо
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 21:44
                  если сам сует то вроде как уже не пассивный
          2. Wratch Ранг пользователя
            Wratch
            0
            Сегодня, 20:46
            Некропедозоофил...так лучше звучит)
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 21:48
              Цитата: Wratch
              Некропедозоофил...

              господи, до чего же богатая у людей фантазия
        2. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 19:14
          Paul-
          Сегодня, 17:41

          ...на какое количество израильских генералов МУС выдал такие предписания
          ?
          ноль
          Зашибись- заценили новость! Весь цимес, что там надо выдавать ордера на всех , начиная от предыдущих политиков с 1947-1948 гг., включая Голду Меер и др, би- би из современных!!
          Прикрываясь холокостом вов и т.д, при поддержке большого парня за атлантической лужей и чаё хлёбов острова невезения по кровным интересам!
      2. Товарищ Ранг пользователя
        Товарищ
        +11
        Сегодня, 17:55
        Цитата: svp67
        на какое количество израильских генералов МУС выдал такие предписания?

        Вы не понимаете, "это другое".
        laughing
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +11
          Сегодня, 18:23
          Россия уже объявила в международный розыск, судей МУС, по факту выдачи ордера на арест Президента России. Они конечно этого не признают, но вдруг самолёт, на котором кто то из данных "судей", летит, совершит вынужденную где не надо. И тогда чудная природа Российской Зимней Сибири, может предстать во всей красе. Кстати заголосили сразу, как так а нас то за, что. Какое право имеете. А в Беларуси был прецендент, и было не до смеха одному блогеру. Так что русофобия, русофобией, но может быть и ........
          1. Наган Ранг пользователя
            Наган
            +1
            Сегодня, 18:45
            Цитата: ВАМ
            вдруг самолёт, на котором кто то из данных "судей", летит, совершит вынужденную где не надо.

            Не летают над РФ, бо санкции.
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              0
              Сегодня, 18:53
              Так судей можно по интерполу в розыск обьявить
        2. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 18:54
          Вы не понимаете, "это другое".

          И тем не менее это - действительно другое. Задача всего этого не кого то под суд отдать, а создать такой клубок антагонизма между Россией и ЕС, что бы даже пришедшие к власти в ЕС новые элиты не смогли его распутать, ведь решение МУС признают все страны ЕС.
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:22
        Цитата: svp67
        Интересно, а на какое количество израильских генералов МУС выдал такие предписания?

        Ну кто же обвинит израильских генералов, если МУС "лежит" под ними.
      4. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +10
        Сегодня, 18:24
        Израиль,ладно.Это сволочь,но это их сволочь..А возьмем к примеру Иран,хуситов,североаорейцев......А!Боятся,значит-уважают..А тут ни страха,ни тем паче уважения...Выводы делайте.Какая страна,какое руководство,так себя с нами и ведут.Первый пробный шар был по спортсменам..Утерлись-получите
        1. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +3
          Сегодня, 18:56
          Ну, по моему личному мнению, командующего КЧФ можно было-бы и выдать МУС за его про...валы в организации боевой деятельности флота, вот полностью заслужила эта командная личность командировку в гейропу....
          1. KLM77 Ранг пользователя
            KLM77
            +2
            Сегодня, 19:14
            Своих выдавать нельзя ни в коем случае! Если есть за что, то судить только в России.
        2. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 20:35
          Согласен, во времена Союза такие бы в машине подорвались или с ледорубом в спине валялись.
      5. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -4
        Сегодня, 18:57
        Непризнанный Россией «Междуна
        родный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников
        Ну пусть придут и арестуют наших генералов... Аль слабо...??? laughing
      6. BSD-Fan Ранг пользователя
        BSD-Fan
        0
        Сегодня, 19:32
        Шо вы такое гавагите! Эта таки дгугое!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 17:43
      ***
      — А судьи кто? — За древностию лет
      Во всём к России их вражда непримирима,
      Сужденья черпают из западных газет
      Времён обамовских до возвращенья Крыма...
      ***
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 18:22
        МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша

        Ну, что Сергей Иванович, мяч от МУСа на вашей стороне поля. Уверена, Вы координаты МУСа знаете! winked
    3. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +15
      Сегодня, 17:43
      "Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине", – говорил он. Эти слова теперь уже президента США в Сербии слышали и помнят. Как и каждый из 78 дней бомбежки. Что, у суда недостаточно доказательств чтобы выдать памперсному ордер на его арест?
      1. Английский тарантас Ранг пользователя
        Английский тарантас
        -17
        Сегодня, 17:50
        Эти слова теперь уже президента США в Сербии слышали и помнят. Как и каждый из 78 дней бомбежки.

        Осаду Сараево в Сербии помнят?
        Сербов не просто так бомбили.
        Но вам только про бомбардировки НАТО рассказали?
        1. Alex Nevs Ранг пользователя
          Alex Nevs
          +6
          Сегодня, 17:54
          Осаду? Та вы шо. ДОНБАСС помнит с 2014г. Так что поздно на зеркало пенять.
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +2
          Сегодня, 18:29
          Цитата: Английский тарантас
          Эти слова теперь уже президента США в Сербии слышали и помнят. Как и каждый из 78 дней бомбежки.

          Осаду Сараево в Сербии помнят?
          Сербов не просто так бомбили.
          Но вам только про бомбардировки НАТО рассказали?

          Мнений об этой осаде есть два. Сербское мнение:
          «Если начнется пробиваться истина о том, что Сараево в период 1992–1995 годов не было осаждено, а – разделено: существовал жесткий внутренний обруч в городе, что не позволяло гражданским покинуть Сараево, где массовому террору подвергалось сербское население, то весь миф может развеяться. А за ним и все остальные».
          И мусульманское мнение: оно простое – сербы вели геноцид мусульман.
          Истину, по моему убеждению, искать надо посередине, были палачи у мусульман.
          1. Английский тарантас Ранг пользователя
            Английский тарантас
            -13
            Сегодня, 18:59
            Истину, по моему убеждению, искать надо посередине, были палачи у мусульман.

            Что?
            Кто спорит о взаимных чистках?
            Чья армия продолжала вести боевые действия, несмотря на бессмысленность и явную неспособность победить и, тем самым, продолжая и усугубляя гуманитарную катастрофу?
            Сербская.
            Белград бомбили по одной причине - правительство Милошевича последнее не хотело признать фактический распад Югославии, пусть и не всегда справедливый и выгодный для Сербской Республики.
            Прежде чем говорить за каких-то абстрактных сербов которые что-то помнят, не мешало бы вспомнить как было в действительности.
            А то у вас Саддам Хуссейн выйдет святым, несмотря на сфабрикованные обоснования для операции 2003 года.
            1. Томпсон Ранг пользователя
              Томпсон
              0
              Сегодня, 21:23
              Все один к одному. Почему не начали бомбить Киев?
              1. Английский тарантас Ранг пользователя
                Английский тарантас
                0
                Сегодня, 21:57
                Почему не начали бомбить Киев?

                А разве прекращали?
                Ладно.
                Откуда мне знать, американцы тоже вторгаются куда им надо и выгодно, хотя бывшая Югославия была больше европейской инициативой.
                Сколько людей пострадало за "8 лет"? А сколько за 4 года резни в Боснии?
      2. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -2
        Сегодня, 17:53
        Цитата: Freelander
        "Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине", – говорил он. Эти слова теперь уже президента США в Сербии слышали и помнят. Как и каждый из 78 дней бомбежки. Что, у суда недостаточно доказательств чтобы выдать памперсному ордер на его арест?

        у них педерастов не толерантно судить...
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 17:45
      Заслать туда "гостинец "чтобы здание этого судилища сгорело! am
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +5
      Сегодня, 17:46
      Предлагаю СК России рассмотреть и объявить в международный розыск членов МУС в полном составе, как ОПГ.
      1. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 20:38
        Лучше уничтожать физически причем по списку выложенному в интернет в порядке очереди.
    6. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 17:46
      «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников

      Нам бы тоже нужно выдать ордер на арест судей этого суда за клевету на Россию и за все гадости, которые они делают в отношении России и ее друзей...
      1. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 18:06
        Уже давно выписали наши ордера на судей. Это было после того как на путина выписали.
        Надо ещё выписать ордера на всех ястребов войны, которые продвигают поставки оружия и горлопянят про удары по России, да и за все бомбёжки натовскими снарядами наши российские области.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 17:46
      Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест российских военачальников
      . Вопрос статуса этого суда, весьма мутный, но судя по всему, значение всех теперешних "международных" институтов надо загонять под плинтус, а потом создавать что то совершенно новое...
      Задача не тривиальная, но без этого делов не будет вообще.
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 19:39
        Приветствую, Виктор hi
        Цитата: rocket757
        Вопрос статуса этого суда, весьма мутный, но судя по всему, значение всех теперешних "международных" институтов надо загонять под плинтус, а потом создавать что то совершенно новое...

        Даже если бы у нас объяаляли в розыск, как преступников ---- было бы полезно. Кандидатов дополна. И документы есть. В первую очередь украинских нацистов касается. Непонятно
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 21:37
          Привет Дмитрий soldier
          С забугорными разбираться будем потом, сейчас у нас более важные дела есть.
    8. Старый Хрен Ранг пользователя
      Старый Хрен
      +11
      Сегодня, 17:48
      Что касается судов, признанных и непризнанных, и что касается наказаний за преступления:
      "Пьяный боец ММА, убивший героя СВО в Челябинской области, получил 1,5 года условно
      В сентябре 2023 г. Рустам Байжуменов убил ветерана СВО и других конфликтов Максима Никитина. Сегодня суд дал ему 1,5 года и даже не тюрьмы, а ограничения свободы.
      СМИ пишут, что из-за связей близких убийцы, дело возбудили по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности - до 2-х лет) и не стали задерживать, но из-за общественного резонанса статью переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть - до 15 лет).
      За дело взялся следком, но вскоре резонанс утих, и статью снова поменяли обратно на 109.
      Сегодня Байжуменова выпустили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он был с 24 сентября по 4 марта и каждый день был зачтен ему за 2 дня ограничения свободы."
      Информация с сайта Операция Z: Военкоры Русской Весны https://t.me/s/RVvoenkor
      1. Тима Ранг пользователя
        Тима
        +5
        Сегодня, 17:57
        сказал kp.ru Председатель Комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. - Это наносит ущерб экономике страны и ее престижу. Говорим об интеграции, а за любую мелочь выдворяем. 3,5 млн выдворений у нас. Считаю, что амнистию нужно предоставить не только гражданам Узбекистана и Таджикистана, но и приехавшим из других стран — например, Украины, Молдавии. Под запрет попадают же и многие этнические русские, я знаю такие примеры.

        По оценкам экспертов, в России не хватает 1,2 млн рабочих. Ранее по Указу президента Путина В.В., до 30 сентября 2021 г. было решено не выдворять иностранцев из России и не запрещать им въезд даже если у них на 16 июня не было законных оснований для пребывания или проживания в стране. Режим благоприятствования частично продлен до конца года. «Иностранные граждане из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. могут обращаться за патентом на работу без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в страну», говорится на сайте migrantmedia.

        Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28343/4488894/
      2. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        +4
        Сегодня, 18:00
        Это потому, что Бастрыкин возбуждается легко, но не надолго. Возраст всё же сказывается.
      3. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 20:48
        Зря они так наплевали на закон. Обычно это заканчивается намного хуже для обидчика. Потому как если закон не защащает права граждан, граждане сами начинают защищать свои права. Так что, уверен, преступник еще получит сполна и и даже более того. Вспоминается случай с Калоевым и авиа диспетчером.
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:52
      Да пусть хоть рулонами выписывают - будет бесплатный поставщик туалетной бумаги good
    10. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:53
      Так не так давно нашего министра обороны в Мариуполь на суд вызывали и чей теперь Мариуполь? Делайте выводы.
    11. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 17:57
      One more organisation 'captured by Israel', after US, UK, Canada, Austrailia, EU, Gulf countries & India.

      In 2024, The sayings of Hitler are coming to be trues. Rabid zombies in Israel wants to drink Russian blood.
      Russia must be willing to to say "Good bye beni"

    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:58
      И когда придут арестовывать?-хотелось бы посмотреть на процесс laughing
    13. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 18:01
      In 2024, there are no international rules & regulation.
      30,000 palestenians were killed by rabid Israeli zombies and every western organisation is silent.

      If somebody nukes/bombs Tel Aviv, Washington, Newyork or London never complain or point fingers towards Islam.
    14. superoper Ранг пользователя
      superoper
      +2
      Сегодня, 18:05
      Выдать судами РФ ордеров на арест членов МУС
    15. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 18:05
      Lets make this slogan-"Good bye beni" viral like the slogan "Lets go brandon"
    16. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 18:06
      Уже бы десяток искандеров ударили бы по этому суду. Я считаю надо ответить этому суду ракетами.
    17. ТанкоистребительСУ-100 Ранг пользователя
      ТанкоистребительСУ-100
      +1
      Сегодня, 18:08
      Цитата: svp67
      Интересно, а на какое количество израильских генералов МУС выдал такие предписания?

      Вы не понимаете, это другое. Изб'ганный народец вправе творить все, что угодно.
    18. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 18:12
      и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова

      Почему-то автор не счел нужным отметить, что Соколов бывший командующий.

      Сайт ВО перестал уделять серьезное внимание на неточности, а то и ляпы в своих текстах. Как и на упоминание исторических дат в истории страны.

      А ведь в этот день, 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин.
      Почему редакция сайта спокойно прошла мимо этой даты?
    19. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      -1
      Сегодня, 18:19
      Надо не "наплевать", а в розыск судкй этого суда объявлять, а тоии заочный приговор выносить и исполнять.
      Чтобы им дорого стоила их "позиция".
      Скадем, приговорили к сдаче яиц в фонд мира, исполнили - вот уже не задом думать начнут.
    20. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:21
      В общем, судьи МУС считают, что российские военные виновны в нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

      Я до сих пор не пойму, чем МУС, отличается от "суда Линча".
    21. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 18:23
      Играются "детишки" в песочнице .... грозные, щёки друг перед другом надувают ... ой боюсь боюсь laughing
    22. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 18:25
      а может в этот суд отправить ракету ? так сказать положить суд большой и толстый
    23. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -1
      Сегодня, 18:36
      Ведь собирались признать МУС террористической организацией и обьявить их в розыск. Япония даже убежище им пообещала. Чего сидим, чего ждем?
      А по гнезду террористов не грех и ракетой шарахнуть
    24. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +3
      Сегодня, 18:49
      На Стрелкова тоже ордер международный выписали. Не то чтобы его кто-то собирался выдавать, но его ведь и в России посадили! Кстати, учитывая происходящие вновь и вновь потери "всухую" у Черноморского флота, к его командованию и у российских следователей, возможно, тоже могут появиться вопросы.
    25. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -1
      Сегодня, 18:56
      . Также решения этого суда не признают США, Китай, Индия и еще ряд стран.

      Так какой же он тогда международный? request
      Это тогда не суд, это просто клуб по интересам. Возможно даже нетрадиционно ориентированных лиц
    26. osp Ранг пользователя
      osp
      +2
      Сегодня, 18:58
      Интересно, а к Соколову со стороны суда российского никаких вопросов не было ?
      По крайней мере за обеспечение охраны водных районов и противовоздушную оборону военно-морских баз.
      Так ведь Россия вообще рискует потерять военное присутствие в Черноморском бассейне.
      Наверное уже весь мир ржет с потерь ЧФ от страны которая вообще не имеет флота и у которой самолетов без десятка один осталось.
    27. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      -1
      Сегодня, 19:00
      Военная прокуратура должна выдать ордера на членов МУС и объявить награду для "охотников за головами".
    28. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 19:25
      Непризнанная организация, хочет навязать свою повестку дня.
    29. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 19:29
      Нелюди,называющей себя " судьями МУС" должны быть вынесены суровые,но абсолютно справедливые приговоры российских судов по совокупности их преступных деяний.А чтобы обеспечить повышенное желание осужденной нелюди посетить место отбытия наказания,надо например вспомнить,что нелюдь жрет и пьет всякую гадость,а вот некоторые лекарства от приобретенной исключительно из за своей неуёмной нечеловеческой жажды болести можно получить только в российской больнице.Тюремной больнице
    30. iury.vorgul Ранг пользователя
      iury.vorgul
      0
      Сегодня, 20:01
      Хорошо бы если командующий ДА ВВС нанес судьям визит, на паре-тройке "Медведей"
    31. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      0
      Сегодня, 20:52
      Тут на днях про Петрова с Бошировым вспоминали.. может МО стоит оплатить парням отдых в нужной стране дге МУС заседает? Пусть шпили какие нибудь осмотрят....
      А если серьезно,то очень жаль,что нет в живых Павла Судоплатова.

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