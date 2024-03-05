Илон Маск: Администрация Байдена ведёт Америку к чему-то худшему, чем теракты 11 сентября 2001 года

27
Илон Маск: Администрация Байдена ведёт Америку к чему-то худшему, чем теракты 11 сентября 2001 года

Известный американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава корпорации Tesla Илон Маск вновь выступил с критикой в адрес действующего президента США, а фактически американских властей и демократической партии. На этот раз предметом для критики стала бесконтрольная миграционная политика, проводимая Белым домом при поддержке конгрессменов-демократов. Маск уверен, что администрация Байдена ведёт Америку к чему-то худшему, чем теракты 11 сентября 2001 года.

Эта администрация (президента Байдена) одновременно импортирует избирателей и создает угрозу национальной безопасности со стороны непроверенных нелегальных иммигрантов. Весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября

— написал Маск в принадлежащей ему соцсети, добавив, что реализация такого сценария — «просто вопрос времени».



Очевидно, что одним из поводов публикации Маском столь мрачного и тревожного для американцев прогноза стало недавнее заявление Генпрокурора США Меррика Гарланда. Глава контрольно-надзорного органа страны и одновременно министерства юстиции, выполняющий функции надзора за соблюдением и выполнением Конституции, федеральных законов и биллей на всей территории Штатов, высказался против необходимости проживающим в стране людям предъявлять удостоверения личности на выборах.

Это даст возможность негражданам США, в том числе многомиллионной армии незаконных мигрантов, заполонивших страну в период правления Байдена, голосовать на любых выборах, включая предстоящие в ноябре президентские. Очевидно, что таким образом действующий престарелый глава государства, а значит и его соратники по демпартии и аффилированные бизнес-элиты надеются сохранить власть. Ведь согласно опросам, нынешние избиратели-граждане Штатов все меньше хотят вновь видеть в Белом доме теряющего адекватность и связь с реальностью «старика Джо».

Не совсем понятно, от кого конкретно ожидает угрозы, сродни терактам 11 сентября 2001 года, организованным радикальными исламистами за пределами США, Маск. Видимо, подразумевается, что попустительская в отношении мигрантов политика Байдена, помимо всего прочего, уже сформировала целый класс иностранных маргиналов, включая представителей преступных и, возможно, террористических группировок, внутри страны. Они могут стать новой угрозой нацбезопасности для законопослушных американцев, полагает предприниматель.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    27 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:36
      Очевидно, что таким образом действующий престарелый глава государства, а значит и его соратники по демпартии и аффилированные бизнес-элиты надеются сохранить власть.

      Имея многомиллионную армию нелегалов, Байден имеет реальные шансы получить "президентское кресло" на второй срок. Никто в США не знает, сколько незаконных мигрантов находится в США.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 18:46
        Так вроде как Россия решила на выборах за Байдена проголосовать.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 19:00
          Администрация Байдена ведёт Америку к чему-то худшему, чем теракты 11 сентября 2001 года

          Операция "11.09.01" - пожалуй, самая успешная операция ЦРУ после развала СССР
          После этой операции финансирование ЦРУ возросло многократно, а ответственность, даже символическую, за их деятельность сняли. Соответственно, влияние США в мире возросло.
          Так что Маск не прав, употребляя такое сравнение.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 18:55
        Никто в США не знает, сколько незаконных мигрантов находится в США.

        Сами они называют цифры в районе 8 млн. человек, но возможно и больше... А это в том предвыборном бардаке, который сейчас царит в Штатах, огромная потенциальная армия избирателей... Особенно если удостоверение личности никто спрашивать не будет... am
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 19:13
          А могут ли 8 миллионов оказать решающее значение в голосовании при населении Америки в 300? Имею небольшие сомнения. Скорее всего опять начальник почты себя проявит.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 19:54
            Цитата: Младший рядовой
            А могут ли 8 миллионов оказать решающее значение в голосовании при населении Америки в 300?

            Если будут голосовать без предъявления удостоверения личности, то никто не помешает этим нелегалам проголосовать несколько раз в разных местах. Главное, транспортом их обеспечить, а демократы это запросто могут организовать.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:34
          Цитата: Lev_Russia
          Сами они называют цифры в районе 8 млн. человек, но возможно и больше..

          Умножайте на полтора и получится 12 миллионов. Любые официальные цифры мигрантов в любой стране занижены. Если там где я живу, укробеженцев считают 70 000, то 120 000 считают реальными.
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 19:52
        Цитата: carpenter
        Никто в США не знает, сколько незаконных мигрантов находится в США.
        Вроде только за один 2023 год туда прибыло более 7 млн. человек
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 18:40
      Интересно, а рядовые американцы до сих пор думают, что 11 сентября их аль-кайдовцы (запрещенная организация) атаковали?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 19:00
        Цитата: Младший рядовой
        Интересно, а рядовые американцы до сих пор думают, что 11 сентября их аль-кайдовцы (запрещенная организация) атаковали?

        А хто ж ещё? CNN и президент Буш сказали ведь, а они не врут...
        Никогда. Совсем.
        Ага..
        lol
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 19:08
          Ну вот реально же, все несостыковки давно подробно обсудили, но распавшийся на атомы самолет приземлившийся в Пентагон, это совсем перебор. Неужели американский народ так массово не стал умным.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 19:27
            Цитата: Младший рядовой
            распавшийся на атомы самолет приземлившийся в Пентагон, это совсем перебор. Неужели американский народ так массово не стал умным.

            Не питая особых иллюзий относительно усреднённого интеллектуального уровня американцев, по своим наблюдениям могу сказать - осложняет всё дело не то, что они колоссально необразованные, а то, что десятилетиями зомбирующий их телевизор просто отучает думать самостоятельно.
            А потому часть из них верит условным CNN, а другой, бОльшей части, просто по фигу. Им сказали, кто взорвал - они неважно,что подумали. Потому что через 15 минут они про это уже забыли. Есть официальная версия - и ладно. Америка всех и вся наказала - и хорошо. Главный вопрос бытия - на что сегодня скидки в ближайшем "Уолмарте"?
            Есть, конечно, и там такие, которым всё интересно. Но таких единицы и отношение к ним как к городским сумасшедшим.
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              +2
              Сегодня, 19:37
              А ну их всех! У России свой путь.
          2. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 21:14
            Цитата: Младший рядовой
            Неужели американский народ так массово не стал умным.

            Массово не стал умным? Будь я учителем русского, поставил бы Вам речевую ошибку wink
            Там, конечно, Вы бы имели шанс доказать, что это не ошибка, но пришлось бы попопеть.
    3. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 18:42
      В принципе да, судя по тому как западные политики ведут дела и по их риторике, надежд на то, что всё сможет уладиться путём диалога и переговоров остаётся всё меньше. Видимо большой мировой драки не избежать. Только с чего они взяли, что в этой драке они смогут стать победителями? winked
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 18:48
        Так у них в кино один Рэмбо целые армии косит. Они сами верят в то, что придумывают. Отсюда и уверенность))
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -1
        Сегодня, 18:55
        Победителями в случае большой драки выйдут либо они - благодаря накопленным арсеналам и вообще самому крупному оборонному бюджету - либо вообще никто - благодаря ядерным боеголовкам. 50 на 50. Шансы хорошие!
        1. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          0
          Сегодня, 20:45
          Цитата: Тарелка
          Победителями в случае большой драки выйдут либо они - благодаря накопленным арсеналам и вообще самому крупному оборонному бюджету - либо вообще никто - благодаря ядерным боеголовкам. 50 на 50. Шансы хорошие!

          Ответ не верный, поскольку шансы одинаково плохие. winked
          Постядерный расклад 50х50 это по любому в минус и матрасам и нам, но однозначно в плюс Китаю, так как и Запад и Россия будут ослаблены как в военном, так и в экономическом плане на десятилетия.
          Так что победителем из этой зарубы выйдет Пекин, поскольку для того, что бы одеть на себя кепку планетарного главшпана ему и пальцем об палец не прийдётся ударить. hi
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 21:12
            К счастью, Китаю от этого тоже переломится. Вряд ли он сможет существовать в текущем виде без активной внешней торговли. Он хорошо встроен в мировую экономику. Но да - бомбы в таком конфликте на него не упадут.
            Я бы на месте российских и американских руководителей договорился с коллегами: "Если что, мир китайцам достаться не должен, так что если начинаем стрелять друг по другу, половину арсенала - по Пекину".
    4. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      +6
      Сегодня, 18:51
      В РФ сходные процессы. Те же мигранты - только с паспортами. Но "Маски" помалкивают, (или такого уровня людей нет).
    5. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      -1
      Сегодня, 18:51
      Все потихоньку идет к договоренностям. К нытью- "Нас обманули". В очередной раз.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 20:04
        Цитата: bandabas
        Все потихоньку идет к договоренностям. К нытью- "Нас обманули". В очередной раз.

        Этот ваш коммент по какому поводу? Можно конкретней?
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:55
      Чего он развыступался?-не боится что обвинят в сексуальных домогательствах? tongue
    7. Служу_отечеству Ранг пользователя
      Служу_отечеству
      0
      Сегодня, 19:08
      Свободу жителям Российской Аляски! И долой пи...ов из нашей Калифорнии!
    8. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 19:20
      Думаю США переживет любое ужасное потрясение, кроме ответно-встречного ядерного удара со стороны России
    9. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 19:43
      И что самое отвратительное, подготовку к событиям в США, которые должны лечь в казус бейли для новой войны, снова ведут спецслужбы США.
      Из внешних врагов, которых немало, никто, и это можно сказать с полной уверенностью, на государственность Америки не покушается.
      Идет подготовка новой армии бумажных тигров, рассыпка стирального порошка в пробирки, и накопление оружия для внешней агрессии под видом самообороны.
    10. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      0
      Сегодня, 21:16
      "Известный американский предприниматель-иммигрант..."

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»