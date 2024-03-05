Илон Маск: Администрация Байдена ведёт Америку к чему-то худшему, чем теракты 11 сентября 2001 года

Эта администрация (президента Байдена) одновременно импортирует избирателей и создает угрозу национальной безопасности со стороны непроверенных нелегальных иммигрантов. Весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября

Известный американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава корпорации Tesla Илон Маск вновь выступил с критикой в адрес действующего президента США, а фактически американских властей и демократической партии. На этот раз предметом для критики стала бесконтрольная миграционная политика, проводимая Белым домом при поддержке конгрессменов-демократов. Маск уверен, что администрация Байдена ведёт Америку к чему-то худшему, чем теракты 11 сентября 2001 года.— написал Маск в принадлежащей ему соцсети, добавив, что реализация такого сценария — «просто вопрос времени».Очевидно, что одним из поводов публикации Маском столь мрачного и тревожного для американцев прогноза стало недавнее заявление Генпрокурора США Меррика Гарланда. Глава контрольно-надзорного органа страны и одновременно министерства юстиции, выполняющий функции надзора за соблюдением и выполнением Конституции, федеральных законов и биллей на всей территории Штатов, высказался против необходимости проживающим в стране людям предъявлять удостоверения личности на выборах.Это даст возможность негражданам США, в том числе многомиллионной армии незаконных мигрантов, заполонивших страну в период правления Байдена, голосовать на любых выборах, включая предстоящие в ноябре президентские. Очевидно, что таким образом действующий престарелый глава государства, а значит и его соратники по демпартии и аффилированные бизнес-элиты надеются сохранить власть. Ведь согласно опросам, нынешние избиратели-граждане Штатов все меньше хотят вновь видеть в Белом доме теряющего адекватность и связь с реальностью «старика Джо».Не совсем понятно, от кого конкретно ожидает угрозы, сродни терактам 11 сентября 2001 года, организованным радикальными исламистами за пределами США, Маск. Видимо, подразумевается, что попустительская в отношении мигрантов политика Байдена, помимо всего прочего, уже сформировала целый класс иностранных маргиналов, включая представителей преступных и, возможно, террористических группировок, внутри страны. Они могут стать новой угрозой нацбезопасности для законопослушных американцев, полагает предприниматель.