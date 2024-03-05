Западные эксперты призвали Киев создать каналы связи для мирного урегулирования украинского кризиса

9
Западные эксперты призвали Киев создать каналы связи для мирного урегулирования украинского кризиса

Колумнисты американского издания Foreign Affairs призывают открыть каналы связи для обеспечения возможности проведения переговоров, направленных на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Украине.

По мнению обозревателей американского журнала, в настоящее время ни украинская ни российская стороны не готовы к проведению переговоров, однако, несмотря на это, уже сейчас следует предпринимать шаги, направленные на обеспечение возможности проведения мирных переговоров в будущем.



Самуэль Чарап и Джереми Шапиро полагают, что в разгар активных боевых действий невозможно точно понять степень готовности противника к прекращению вооруженного конфликта. При этом существует вероятность, что противоположная сторона намерена инициировать переговорный процесс исключительно ради достижения собственных военных и политических целей. Исходя из этого, предлагается открыть каналы связи, чтобы иметь возможность добиться мира, как только представится соответствующая возможность.

Авторы статьи утверждают, что первыми в одностороннем порядке показать свою готовность к переговорам должны Украина и Запад. Для этого им следует изменить свою риторику, назначить специальных посланников, добровольно ограничить удары в глубокий тыл противника, а также провести обмен военнопленными.

Авторы опубликованного в Foreign Affairs материала являются видными членами американского экспертного сообщества. Чарап - старший политолог аналитической корпорации Rand, помимо прочего выполняющей заказы Пентагона. Шапиро же занимает должность директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 18:42
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки,: весь цимес в том,РФ в 2022 г, а до этого в 2007г
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 18:51
        Вопрос - для кого открыть каналы и с кем переговоры...??? Ну во первых с Зелей никто ни о чём переговариваться не станет... Пробовали - знаем, но тогда он ещё был относительно чистым, а сейчас у него руки по локоть в крови... Ну и во вторых, как было сказано и Путиным и Медведем, переговоры возможны только на наших условиях... А условия эти креаклам и Западу точно не понравятся... am
    2. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +2
      Сегодня, 18:50
      ..существует вероятность, что противоположная сторона намерена инициировать переговорный процесс исключительно ради достижения собственных военных и политических целей. Исходя из этого, предлагается открыть каналы связи, чтобы иметь возможность добиться мира, как только представится соответствующая возможность

      Честно говоря, либо автор статьи что-то неверно доносит, либо у колумнистов американского издания с логикой непорядок. Исходя из нее, если одна из сторон решит добиться собственных целей переговорами (читай - обмануть), надо мгновенно откликнуться на ее предложения, да?
      Но подобные идеи сейчас, вместе с последними политсобытиями, европейскими в первую очередь, говорят о том, что на западе волнуются, что фронт залежной трещит, что враги пытаются срочно что-то сделать, что они повышают ставки диверсиями и топя наши корабли.
      Похоже, склоняют на срочный договорнячок, если наши рукойводители дрогнут ((
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:53
      А кто такие "колумнисты"-и почему они считают что мы не готовы для переговоров?-мы давно готовы к капитуляции-украинцев laughing
      1. Johann Klassen Ранг пользователя
        Johann Klassen
        +1
        Сегодня, 19:25
        Не надо путать "колумнистов" с "коммунистами". Очередной "фейк "? Хотя "янкелесы" в смысле так называемых принуждениях к переговорам ещё те "академики". Задушить в объятиях, это их "конёк". "Размягчат", а потом "сожрут" и не подавятся.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 18:55
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки,: весь цимес в том,РФ в 2021- 2022 гг, а до этого в 2007г на Мюнхенской встрече по безопасности гей- еуропы при первом серьёзном выступлении Верховного и предупреждении всему лже- недо- западу не расширяться на восток всей банде НАТО - не надо! А до этого в 1987 - 1991 гг. при царствии меченого лже-недо-запад клялся мамой и зубом при объединени и Германии, дал устные и протокльные гарантии безопасности СССР ( без юридической силы! ).
      А теерь РФ устроит только капитуляция и полный отвал на границы 1991 всей банды
      НАТО- не надо; хотя, ошибочка вышла: поскольку в гей- еу ропе нет никаких угроз, кого бы то ни было, РФ, как Победителя, устроит полная аннуляция блока НАТО - не надо! Первые два предупредительных от РФ поступили, третий будет означать конец и Армагедон всей планеты!Дремлет талая заря над полями грустными.Не будите лиха зря, -
      Не воюйте с русскими!!!
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 19:24
      Даже читать про мирные переговоры противно!Кремль так нечему не научился?Бьют по Российским регионам,а шестая коллона,сидящая в кремле под боком у самизнаетекого о своих "наприхватезированных:у народа бабках трясётся?Где решительные действия человека снова рвущегося в президенты страны?
    6. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 19:28
      Надеются повторить сценарий Кореи. Нам их подачки не нужны.
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 19:54
      А как насчет выполнения своих договоров эти эксперты думают,опять на слово поверить. Спасибо проходили.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»