Западные эксперты призвали Киев создать каналы связи для мирного урегулирования украинского кризиса

Колумнисты американского издания Foreign Affairs призывают открыть каналы связи для обеспечения возможности проведения переговоров, направленных на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Украине.По мнению обозревателей американского журнала, в настоящее время ни украинская ни российская стороны не готовы к проведению переговоров, однако, несмотря на это, уже сейчас следует предпринимать шаги, направленные на обеспечение возможности проведения мирных переговоров в будущем.Самуэль Чарап и Джереми Шапиро полагают, что в разгар активных боевых действий невозможно точно понять степень готовности противника к прекращению вооруженного конфликта. При этом существует вероятность, что противоположная сторона намерена инициировать переговорный процесс исключительно ради достижения собственных военных и политических целей. Исходя из этого, предлагается открыть каналы связи, чтобы иметь возможность добиться мира, как только представится соответствующая возможность.Авторы статьи утверждают, что первыми в одностороннем порядке показать свою готовность к переговорам должны Украина и Запад. Для этого им следует изменить свою риторику, назначить специальных посланников, добровольно ограничить удары в глубокий тыл противника, а также провести обмен военнопленными.Авторы опубликованного в Foreign Affairs материала являются видными членами американского экспертного сообщества. Чарап - старший политолог аналитической корпорации Rand, помимо прочего выполняющей заказы Пентагона. Шапиро же занимает должность директора по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

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