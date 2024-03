Saab строит в Индии завод по производству противотанковых систем Carl Gustaf

Я горжусь тем, что начинаю строительство нашего первого объекта за пределами Швеции для Carl-Gustaf, продукта, который имеет долгую историю в индийских вооруженных силах. Мы с нетерпением ждем начала производства нашего превосходного продукта, который теперь производится в Индии.

Сегодняшний день является важной вехой для Швеции и Индии. Завод Saab станет первым оборонным производственным предприятием в Индии, полностью принадлежащим иностранному государству. Это свидетельство прочных двусторонних отношений между нашими странами

Шведская компания Saab начала строительство завода по производству оружия под единой маркой "Карл Густав" в Индии, который будет в полной собственности Дели. Об этом сообщает американское издание The Defense Post. Основу производства составят противотанковые системы.Это первый завод "Карл Густав" за пределами Швеции, который будет построен компанией Saab в Джаджаре штата Харьяна, примерно в полусотне километрах к западу от индийской столицы.Saab будет сотрудничать с различными местными индийскими поставщиками материалов, чтобы полностью удовлетворить потребности индийских вооруженных сил в оружии, объединённом одной маркой. Запуск производства и выпуск первых единиц вооружения европейское руководство компании планирует уже в следующем году.Шведам потребовалось шесть месяцев, чтобы получить одобрение регулирующих органов на это предприятие, пишет The Defense Post со ссылкой на старшего вице-президента Saab Юргена Юханссона. Само новое производственное предприятие будет полностью индийское.— сказал Юханссон.Автор статьи The Defense Post пишет, что Швеция начала строительство после получения в октябре 100-процентного разрешения от Индии на прямые иностранные инвестиции.Правительство Индии повысило лимит прямых иностранных инвестиций в оборону с 49 процентов до 74 процентов в 2020 году и до 100 процентов в отдельных случаях к настоящему моменту.— заявил госсекретарь Швеции по внешней торговле Хакан Еврелл.Как сообщает автор статьи американского The Defense Post, на новом индийском предприятии площадью 1,4 гектара будут использоваться инновационные способы для производства оружия, в том числе использование углеродного волокна.Помимо производства Carl Gustaf для индийских вооруженных сил новая фабрика будет производить компоненты, которые могут быть включены в другие системы вооружения.