Saab строит в Индии завод по производству противотанковых систем Carl Gustaf

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Saab строит в Индии завод по производству противотанковых систем Carl Gustaf

Шведская компания Saab начала строительство завода по производству оружия под единой маркой "Карл Густав" в Индии, который будет в полной собственности Дели. Об этом сообщает американское издание The Defense Post. Основу производства составят противотанковые системы.

Это первый завод "Карл Густав" за пределами Швеции, который будет построен компанией Saab в Джаджаре штата Харьяна, примерно в полусотне километрах к западу от индийской столицы.



Saab будет сотрудничать с различными местными индийскими поставщиками материалов, чтобы полностью удовлетворить потребности индийских вооруженных сил в оружии, объединённом одной маркой. Запуск производства и выпуск первых единиц вооружения европейское руководство компании планирует уже в следующем году.

Шведам потребовалось шесть месяцев, чтобы получить одобрение регулирующих органов на это предприятие, пишет The Defense Post со ссылкой на старшего вице-президента Saab Юргена Юханссона. Само новое производственное предприятие будет полностью индийское.

Я горжусь тем, что начинаю строительство нашего первого объекта за пределами Швеции для Carl-Gustaf, продукта, который имеет долгую историю в индийских вооруженных силах. Мы с нетерпением ждем начала производства нашего превосходного продукта, который теперь производится в Индии.

— сказал Юханссон.

Автор статьи The Defense Post пишет, что Швеция начала строительство после получения в октябре 100-процентного разрешения от Индии на прямые иностранные инвестиции.

Правительство Индии повысило лимит прямых иностранных инвестиций в оборону с 49 процентов до 74 процентов в 2020 году и до 100 процентов в отдельных случаях к настоящему моменту.

Сегодняшний день является важной вехой для Швеции и Индии. Завод Saab станет первым оборонным производственным предприятием в Индии, полностью принадлежащим иностранному государству. Это свидетельство прочных двусторонних отношений между нашими странами

— заявил госсекретарь Швеции по внешней торговле Хакан Еврелл.

Как сообщает автор статьи американского The Defense Post, на новом индийском предприятии площадью 1,4 гектара будут использоваться инновационные способы для производства оружия, в том числе использование углеродного волокна.

Помимо производства Carl Gustaf для индийских вооруженных сил новая фабрика будет производить компоненты, которые могут быть включены в другие системы вооружения.
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    14 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Вчера, 21:23
      Бабки, коммерческий итэрэс и ничего лишнего.
    2. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      -3
      Вчера, 21:31
      Пока живут на свете дураки, обманывать их стало быть с руки!
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        0
        Вчера, 22:32
        То то индусы обеднели последнее время ! Рафали вместо другого....
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 21:33
      Технологии передают? Вроде как индийцы при совместных делах надавливают на передачу технологий. Если еще вспомнить, что индийцы облизывались на СААБский Гриппен, то может они и что-то на танцуют.
    4. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +4
      Вчера, 21:39
      Ах, какие были легковые машины Saab!!!
      Куда там Мерседесу с его посредственным качеством. И как только швецарцев забороли в порядке конкурентной борьбы, то и мерсы с ауди перестали по 30 лет ездить, и двигателей миллионников не нужно стало. Три года гарантии и добро пожаловать в чермет.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Вчера, 21:59
        Давно катался на 9000. Качество подтверждаю wink Офигительные и неприхотливые машины. Но капитализм автомобильную отрасль в Швеции убил.
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          +2
          Вчера, 22:03
          Цитата: Младший рядовой
          Давно катался на 9000. Качество подтверждаю

          Кувыркнулись как то на СААБе. Качество подтверждаю, все остались живы.
          1. михаилл Ранг пользователя
            михаилл
            0
            Вчера, 23:40
            Цитата: мордвин 3
            Качество подтверждаю, все остались живы.

            Ошибка выжившего, однако.
            Искренне за Вас рад, и за всех тоже, но может быть все дело в избыточной мощности и скорости? Если не нарушать, то ограничение в 90 км/час вполне работает и многих спасает от смерти.
            И сразу возникает вопрос, зачем гражданским людям продают машины, которые могут и даже предназначены, чтобы ехать 150 километров в час?
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 21:39
      Этих индусов не поймешь-берут по всему миру-все что ни поподя-зачем им этот разнобой?
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Вчера, 21:45
        Цитата: костя1
        Этих индусов не поймешь-берут по всему миру-все что ни поподя-зачем им этот разнобой?

        Огромная страна с несчитанным населением берет всего и по чуть-чуть. Предпочитая не покупать готовое, а приобретать технологии. Ничего не напоминает?
    6. День победы Ранг пользователя
      День победы
      0
      Вчера, 22:11
      они там трубы выпускать будут, а ракета отдельно?
    7. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +2
      Вчера, 22:31
      Carl Gustaf очень хороший многоразовый гранатомёт, я бы сказал второй по популярности после РПГ.Довольно простой,надёжный и с очень широкой номенклатурой боеприпасов.Всяко лучше чем NLAW и прочие.
      1. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        +1
        Вчера, 23:50
        NLAW всегда бьет в слабое место - верх башни.
        А Gustaf бесполезен против толстой брони.
    8. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      0
      Сегодня, 00:01
      А вот меня интересует финансовая составляющая этой слелки. Чем платить будут господа индусы? Рупиями или вечнозелеными? Или только с Россией расчёты "по-братски" в местной неликвидной валюте?

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