Saab строит в Индии завод по производству противотанковых систем Carl Gustaf
Шведская компания Saab начала строительство завода по производству оружия под единой маркой "Карл Густав" в Индии, который будет в полной собственности Дели. Об этом сообщает американское издание The Defense Post. Основу производства составят противотанковые системы.
Это первый завод "Карл Густав" за пределами Швеции, который будет построен компанией Saab в Джаджаре штата Харьяна, примерно в полусотне километрах к западу от индийской столицы.
Saab будет сотрудничать с различными местными индийскими поставщиками материалов, чтобы полностью удовлетворить потребности индийских вооруженных сил в оружии, объединённом одной маркой. Запуск производства и выпуск первых единиц вооружения европейское руководство компании планирует уже в следующем году.
Шведам потребовалось шесть месяцев, чтобы получить одобрение регулирующих органов на это предприятие, пишет The Defense Post со ссылкой на старшего вице-президента Saab Юргена Юханссона. Само новое производственное предприятие будет полностью индийское.
— сказал Юханссон.
Автор статьи The Defense Post пишет, что Швеция начала строительство после получения в октябре 100-процентного разрешения от Индии на прямые иностранные инвестиции.
Правительство Индии повысило лимит прямых иностранных инвестиций в оборону с 49 процентов до 74 процентов в 2020 году и до 100 процентов в отдельных случаях к настоящему моменту.
— заявил госсекретарь Швеции по внешней торговле Хакан Еврелл.
Как сообщает автор статьи американского The Defense Post, на новом индийском предприятии площадью 1,4 гектара будут использоваться инновационные способы для производства оружия, в том числе использование углеродного волокна.
Помимо производства Carl Gustaf для индийских вооруженных сил новая фабрика будет производить компоненты, которые могут быть включены в другие системы вооружения.
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