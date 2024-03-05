Украинский нардеп призвал Запад не отправлять на Украину войска, а передать «больше оружия»
Киеву не нужны иностранные войска на украинской территории, у ВСУ нет оружия. Поэтому Западу лучше задуматься о поставках вооружений, а не солдат. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.
Украинский нардеп дал интервью американскому журналу Newsweek, в котором заявил, что Украина не нуждается в иностранных войсках на своей территории, поскольку имеется большое количество "желающих" защищать ее с оружием в руках. Но вот самого оружия у Киева нет в достаточных количествах, чтобы победить Россию. Поэтому надо не рассуждать об отправке войск НАТО на Украину, а передавать как можно больше вооружений и боеприпасов.
- заявил Мережко.
Между тем, на Западе сомневаются, что Зеленский способен набрать необходимое количество новых солдат в ходе мобилизации. Буквально на днях американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой прямо говорится, что Киев не сумел разработать эффективных методов мобилизации. А если нет новых солдат, то зачем тратить деньги на новое оружие, отправляя его на Украину.
Между тем стало известно, что офис Зеленского запретил военным давать комментарии о нехватке вооружения и снарядов, чтобы не сеять панику в обществе.
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