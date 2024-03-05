Украинский нардеп призвал Запад не отправлять на Украину войска, а передать «больше оружия»

21
Украинский нардеп призвал Запад не отправлять на Украину войска, а передать «больше оружия»

Киеву не нужны иностранные войска на украинской территории, у ВСУ нет оружия. Поэтому Западу лучше задуматься о поставках вооружений, а не солдат. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.

Украинский нардеп дал интервью американскому журналу Newsweek, в котором заявил, что Украина не нуждается в иностранных войсках на своей территории, поскольку имеется большое количество "желающих" защищать ее с оружием в руках. Но вот самого оружия у Киева нет в достаточных количествах, чтобы победить Россию. Поэтому надо не рассуждать об отправке войск НАТО на Украину, а передавать как можно больше вооружений и боеприпасов.



Нашим союзникам лучше послать достаточно вооружения, а не отправлять войска. (...) более заинтересованы в предоставлении Украине большей военной и материальной помощи, чем в отправке войск

- заявил Мережко.

Между тем, на Западе сомневаются, что Зеленский способен набрать необходимое количество новых солдат в ходе мобилизации. Буквально на днях американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой прямо говорится, что Киев не сумел разработать эффективных методов мобилизации. А если нет новых солдат, то зачем тратить деньги на новое оружие, отправляя его на Украину.

Между тем стало известно, что офис Зеленского запретил военным давать комментарии о нехватке вооружения и снарядов, чтобы не сеять панику в обществе.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    21 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:43
      Киеву не нужны иностранные войска на украинской территории, у ВСУ нет оружия.

      Западные войска придут со своим оружием и ВСУ ничего не обломится... Ни перепродать, ни загнать, ни обменять... Да на хрена это креаклам надо...??? Так что оружие давай, а иностранных хлопцев сюда тащить не нужно... Самим как бы "жрать" нечего... laughing
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 18:44
      "Не учите меня жить, лучше помогите материально" Классика жанра от xoxла)
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 18:52
        Так ему же предложили: "Давай придём и будем твою жизнь вместо тебя жить". А он не хочет чего-то, видимо...
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 19:01
          НАТОвских солдат будет труднее обворовывать, вот и не хочет.
        2. Ростов Папа Ранг пользователя
          Ростов Папа
          +2
          Сегодня, 19:13
          Сказал бы просто, гоните гроши господа... К чему эта суета с железяками.
    3. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Сегодня, 18:48
      Нашим союзникам лучше послать достаточно вооружения, а не отправлять войска. (...) более заинтересованы в предоставлении Украине большей военной и материальной помощи, чем в отправке войск

      Все верно. Оружие и материальную помощь можно налево продать, а военнослужащего НАТО нельзя.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 18:52
        Полагаю, при желании всё-таки можно.
      2. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 19:15
        Цитата: михаилл
        Оружие и материальную помощь можно налево продать, а военнослужащего НАТО нельзя.
        Если разобрать на запчасти, то можно.
    4. PN Ранг пользователя
      PN
      0
      Сегодня, 18:48
      Каждому Тарасику по абрамсу и фу-16.
    5. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 18:50
      Получается из этого заявления что проблем с личным составом нет, раз мясо Киеву не надо.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:48
        Цитата: Ропот 55
        Получается из этого заявления что проблем с личным составом нет, раз мясо Киеву не надо.

        Была бы идея, а "мясо"найдется.
      2. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 19:57
        2-3 миллиона работников могут изъять из экономики. Текущее финансирование позволяет.
    6. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 19:02
      Как так не нужны Киеву иностранные войска? what
      А иностранцы уже карты составляют предполагаемые. Правда они войска как-то не по интересам стран располагают. Я думаю Румыния, Венгрия и Польша со мной согласятся, что войска нато расположатся иначе, чем на этой карте составленной наивными западными обывателями
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 19:11
      More.... more... (c) Agent Smith
    8. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 19:14
      Какой он Александр?Теперь его имя должно звучать согласно новым реалиям "Лохксандр "!!!И вообще,их нужно называть "по европейски"-особь псевдомужская! fool
    9. nectarkill
      nectarkill
      0
      Сегодня, 19:28
      Боится что могут оттяпать часть Украины себе
    10. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:46
      А если нет новых солдат, то зачем тратить деньги на новое оружие, отправляя его на Украину.

      На Украине, еще много народу, можно всех поголовно "под ружьё" поставить. Жизни украинцев сейчас никого не волнуют, главное война с Россией, но не западными жизнями.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 20:09
      Так и сказал-нам надо оружие-а украинцев у нас и так-навалом? tongue
    12. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:14
      Украинский нардеп дал интервью американскому журналу Newsweek, в котором заявил, что Украина не нуждается в иностранных войсках на своей территории........... а передавать как можно больше вооружений и боеприпасов.


      Странный какой-то украинский нардеп sad Обычно украинцы денег просят, ....да побольше
    13. RealPilot Ранг пользователя
      RealPilot
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата: Ростов Папа
      Сказал бы просто, гоните гроши господа... К чему эта суета с железяками.

      А уже говорили. Про "утром деньги и вечером стулья", устами своего министра иностранных дел.
      А главное - чем больше дадут, тем дольше в кресле получится усидеть!
    14. ВасАндр Ранг пользователя
      ВасАндр
      0
      Сегодня, 20:53
      Похоже на операцию прикрытия. Макрончик ляпнул раньше времени, ему на это указали и заставили заткнуться. Теперь вот бандеровец вякнул, мол нам и не надо, своих хватает.
      На самом деле они много раз говорили, что не будут посылать бандеровцам различное оружие, но проходило время и поставки осуществлялись. Так что вполне возможно, что отправка войск будет, и будет скоро. Уже сейчас европейцы присутствуют на стороне украинских нацистов. Глупо верить всяким отнекиваниям. Время покажет.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»