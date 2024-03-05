Президент Франции раскритиковал предложение по изъятию замороженных на Западе российских активов

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Президент Франции раскритиковал предложение по изъятию замороженных на Западе российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал предложения о конфискации российских активов, в настоящее время замороженных в Евросоюзе, чтобы затем направить изъятые средства на финансирование Украины.

В ходе совместной с президентом Чили пресс-конференции Макрон подчеркнул, что отказывается поддерживать действия, противоречащие нормам действующего международного права. Французский лидер считает, что даже начало подобных дискуссий может ослабить Европу, где находятся замороженные российские активы.



Макрон также указал на незаконность подобных решений и призвал европейских лидеров идти до конца в своей приверженности к защите верховенства права.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что структуры Евросоюза в настоящее время рассматривают возможность использования российских замороженных активов для обеспечения продолжения военной поддержки Украины.

Боррель навал "шагом вперед" возможное использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, для финансирования военных поставок украинской армии.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что Россия готова асимметрично ответить на любые противоправные действия со своими активами за рубежом. При этом он напомнил, что в России заморожено не меньше западных активов, которые могут быть конфискованы в случае определенных действий со стороны Евросоюза.
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32 комментария
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  1. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +5
    Сегодня, 19:14
    Макрон также указал на незаконность подобных решений и призвал европейских лидеров идти до конца в своей приверженности к защите верховенства права.
    Да ты, что.... Это его там какая то особо правильная южноамериканская муха укусила или чистый горный воздух Анд так подействовал, не иначе
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 19:26
      Опять Макрона российским агентом назовут, а на хрена нам такой агент нужен... Он же такой не постоянный... То с Францией, то со Штатами, а теперь ещё и с Россией... love
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 19:31
        Да не точно от Зее посылочки получает, То ввести войска, то не ввести, То помогать всеми возможными способами, то про закон вспомнил "господи спаси", "я вся такая противоречивая, угловатая".
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          0
          Сегодня, 19:56
          Макрон правильный мужик. А то, что от Главы МИД Сакурне ушел сожитель Аталь к Макрону за должность Премьера, говорят злопыхатели, распространяющие слухи, попахивающие гавнецом...
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 19:34
        Цитата: Lev_Russia
        Он же такой не постоянный... То с Францией, то со Штатами, а теперь ещё и с Россией...
        Я своими мозгами не успеваю следить, как он переобувается. Только вчера воевать с нами собирался, а сегодня уже говорит, что нас грабить нельзя. Быстрее молнии...
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +3
          Сегодня, 19:42
          Цитата: Zoldat_A
          Только вчера воевать с нами собирался, а сегодня уже говорит, что нас грабить нельзя.

          Ну вот такие они, мальчики в юбках.
        2. Deon59 Ранг пользователя
          Deon59
          +1
          Сегодня, 20:00
          Президенты такие не постоянные в делах , что диву даешь
        3. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 21:27
          Так может наоборот это продолжение его идеи о вводе войск? Денег у России не сопрут, значит xoxлу воевать будет нечем, а раз так, то надо свои войска вводить.
        4. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          +1
          Сегодня, 21:42
          Цитата: Zoldat_A
          Я своими мозгами не успеваю следить, как он переобувается.

          Так он это в Чили говорил . Этим грешат все политики , для внутренней аудитории говорят одно , для международной другое . hi
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 19:43
        Цитата: Lev_Russia
        Он же такой не постоянный... То с Францией, то со Штатами, а теперь ещё и с Россией..

        Короче, мужчина с низкой социальной ответственностью, культурно выражаясь. lol
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 19:31
      Цитата: svp67
      Макрон также указал на незаконность подобных решений и призвал европейских лидеров идти до конца в своей приверженности к защите верховенства права.
      Да ты, что.... Это его там какая то особо правильная южноамериканская муха укусила или чистый горный воздух Анд так подействовал, не иначе

      Макрон, как уже всем ясно, истинный хозяин своего слова - сегодня он категорически против, а через неделю будет объяснять, что его неправильно поняли, и он совсем другое имел ввиду. Уже проходили, знаем по его предложению послать войска НАТО на территорию укрорейха, потом им же самим дезавуированное.
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:41
      Цитата: svp67
      Это его там какая то особо правильная южноамериканская муха укусила или чистый горный воздух Анд так подействовал, не иначе

      Да типчик еще тот, и на одну сторону одеяло тянет и на другую. Ну чистейший "альбертасшестерневас".
    4. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 20:03
      И при этом поддерживает идею ввести налог на прибыль от замороженных российских активов.Что составит от 3 до 5 млрд евро в год.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -5
    Сегодня, 19:19
    В том ,что бабло "подаренное "набиулихой запад прикорманит,сомнений никаких. Меня больше всего интересует что будет в ответ с нашей стороны кроме жалоб по оониям,и поесловутых "красных линий "с которых вся планета угорает со смеху?Конкретные какие то действия,жёсткие и решительные ждать стране стоит,или кремлепартнеров забижать неззя???
    1. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      +2
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Бережливый
      что будет в ответ с нашей стороны

      Директор МАГАТЭ Мариано Гросси на ВЭФе заявил 25 мая 2022 года, что «не может спать по ночам», ведь на Запорожской АЭС остались «30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана, которые могут быть использованы в нехороших целях». Это на четверть триллиона долларов. Понятно, что ЗАЭС было местом хранения европейских и американских опасных материалов. Американская компания Westinghouse планировала на Украине производство топливных элементов. Контракт был подписан еще в 2020 году. Также планировалось Украину сделать ядерной державой, о чем промямлил Зеленский и что стало поводом СВО.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 20:02
        Прошу прощения, но я бы не стал переводить стоимость урана в долларовый эквивалент. Сколько осталось действующих блоков в Незалежной? После событий с СП-2, возьмут взорвут и не поморщатся. И если мне не изменяет память, Вестингауз американцы добровольно-принудительно впарили японцам.
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +1
          Сегодня, 20:07
          Все правильно, уран и плутоний - истинные ценности, а доллар сейчас - это нолики в компьютере и в любой момент пузырь лопнет. Взрывать зачем? Укромутантов и так хватает. wassat
          1. Младший рядовой Ранг пользователя
            Младший рядовой
            +1
            Сегодня, 20:37
            Взорвать это вроде как в доктринах англосаксов.
    2. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +4
      Сегодня, 19:48
      Ну - видел вот такую инфу:

      К началу 2022 года государственные облигации составляли почти 40% российских ЗВР. Еще около 9% — это инвестиции в бумаги частных компаний и международных организаций. Более 30% резервов приходилось на валютные счета в иностранных банках. Крупнейшие пакеты банковских облигаций находились в государственных облигациях Китая, Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Канады.

      Что же тут имеется?
      Китай вычёркиваем.
      1. Государственные облигации. Но пардоньте - это не деньги! Ими нельзя расплатиться скажем за оружие, их надо сначала продать. А кто ж купит ворованное-то?? Да и - оно западникам надо, выбросить разом на рынок бумаг на такую сумму? Я уж молчу о массовом драпе из их облигаций после такого кидка..
      2. Бумаги частных лавочек. См. п.1
      3. Валютные счета. А что на них? Скорее всего - валютное обеспечение займов наших корпораций. Которые брали в валюте, но с переводом затем в рубли, для использования внутри страны. Но - долг-то надо отдавать, опять купив валюту у ЦБ? Дык - вот это она и есть. И конфисковав её - буржуи просто досрочно взыщут долги, вот и всё. Никакого нам ущерба.

      Итого - набираем 80%. Конфискация которых - занятие мягко говоря стрёмное. Осталось 20, по которым инфы нет. Но там и суммы - уже не запредельные. Так что..
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 20:36
        Как Вы правильно заметили, облигации ни разу не деньги. И ВВП тоже к реальности имеет малое отношение. Банковские счета при при малейшем кипише заблокируют сразу. Экономика сейчас совсем виртуальная стала. В плюсе окажется тот, кто безо всяких виртуальных валютных обеспечений сможет поклеить 100500 ракет. Не все германии с норвегиями этим могут похвастать.
      2. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 21:16
        Цитата: paul3390
        Так что..

        Первый раз соглашусь с вами- они действительно уперлись.Лбом в стену....
    3. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 20:09
      Вот и великие знатоки нарисовались.)) Ради воздух попортить сойдёт.
  3. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    +2
    Сегодня, 19:19
    Болтается бедный в проруби, и не поймёт к какой стороне прибиться. А если прибьётся, то всегда не в попад.
  4. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 19:23
    Макрона как обычно несет. Наш Минфин прямо сказал, что ответы будут симметричные или ассиметричные. И судя по реакции как у некоторых в районе копчика начало происходить не совсем естественное сжимание и разжимание, то ответы у нас реальные имеются. А Макрон просто немного поболтал.
  5. Aerolab Ранг пользователя
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 19:43
    Быстро переобулся. Жаль французов. Не Наполеон.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 19:55
      Цитата: Aerolab
      Не
      Наполеон
      Там Наполеоны давно перевелись. Как и де Голли wink
    2. Ирса Ранг пользователя
      Ирса
      +1
      Сегодня, 20:13
      Это потому что у него биполярное расстройство. Утом одно мнение, вечером другое.
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:09
    Посмотрел его биографию.Был инвестиционным банкиром.В предвыборной программе обещал инвестиции в сельское хозяйство.Французские фермеры в 2024 г его обещания оценили. laughing
  8. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 20:12
    Изъять то могут, и доходы изъять могут, это не проблема, но это превратится в долги для стран ЕС, которые с годами никуда не денутся. Конфликты рано или поздно заканчиваются, после чего требуется нормализация отношений. Тут то Россия спросит "Где деньги Лебовски?", нет денег, нет проектов, нет бизнеса, давай до свидания. good
  9. yuliatreb Ранг пользователя
    yuliatreb
    +1
    Сегодня, 20:15
    Это он в показывает какой он состоявшийся, зрелый, мировой лидер, не зависящий от кого либо и имеющий свою четкую позицию, повлиять на которую не в коем образе не может ни кто. Пока он находится в Чили.
  10. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 20:19
    . Президент Франции раскритиковал предложение по изъятию замороженных на Западе российских активов

    У меня только два предположения: либо активы украдены, либо их придётся выводить из экономики Франции. Так как макрон не патриот своей страны, то скорее всё-таки украдены
  11. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 21:53
    Макарон где то слышал что у палки два конца. И одним из концов можно получить по голове.

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