Президент Франции раскритиковал предложение по изъятию замороженных на Западе российских активов
Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал предложения о конфискации российских активов, в настоящее время замороженных в Евросоюзе, чтобы затем направить изъятые средства на финансирование Украины.
В ходе совместной с президентом Чили пресс-конференции Макрон подчеркнул, что отказывается поддерживать действия, противоречащие нормам действующего международного права. Французский лидер считает, что даже начало подобных дискуссий может ослабить Европу, где находятся замороженные российские активы.
Макрон также указал на незаконность подобных решений и призвал европейских лидеров идти до конца в своей приверженности к защите верховенства права.
Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что структуры Евросоюза в настоящее время рассматривают возможность использования российских замороженных активов для обеспечения продолжения военной поддержки Украины.
Боррель навал "шагом вперед" возможное использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, для финансирования военных поставок украинской армии.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что Россия готова асимметрично ответить на любые противоправные действия со своими активами за рубежом. При этом он напомнил, что в России заморожено не меньше западных активов, которые могут быть конфискованы в случае определенных действий со стороны Евросоюза.
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