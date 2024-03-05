Российский Су-27 «перехватил» над Чёрным морем самолёт разведки и два истребителя ВВС Франции

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Российский Су-27 «перехватил» над Чёрным морем самолёт разведки и два истребителя ВВС Франции

Российский истребитель осуществил "перехват" трех самолетов из состава ВВС Франции, приближавшихся к российской границе над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух после обнаружения средствами контроля трех воздушных целей, двигавшихся к государственной границе РФ. После приближения Су-27 к потенциальным нарушителям было установлено, что это французский самолет ДРЛО дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F, который сопровождали два истребителя Rafale.



Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции

- говорится в сообщении.

При приближении российского истребителя тройка французских самолетов совершила разворот и легла на противоположный курс, продолжая полет над нейтральными водами Черного моря. Российский Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Стоит отметить, что полеты самолетов стран НАТО тройками, включающими в себя один разведывательный самолет и два истребителя, рядом с нашими границами начали практиковаться с позапрошлого года, после того, как пара российских Су-27 чуть не сбила одиночный RC-135 Rivet Joint во время проведения разведки у побережья Крыма. В прошлом году наши уже перехватывали тройки самолетов, в частности ВВС Британии. Правда на перехват троек выходят два истребителя, полет одного - это скорее исключение из правил.
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    34 комментария
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Сегодня, 20:14
      Российский истребитель осуществил "перехват" трех самолетов из состава ВВС Франции, приближавшихся к российской границе над акваторией Черного моря.

      Может надо было подкрасться сзади и перехватывать по настоящему после нарушения госграницы? am
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +20
        Сегодня, 20:21
        Черное море давно надо объявить беполетной зоной и сбивать все что там появится. ДРЛО вообще тончо надо сбивать на Черным морем.
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          -1
          Сегодня, 21:30
          А на основании чего. Война не кому не объявлена, статус СВО, в соответствии с международными договорённостями, не обговорен. Ну понятно что они всё перешли, но ведь и они завтра своей без полетной зоной могут тогда, что угодно объявить. Опасные игры, сбить то можно, а далее вы прогнозируете, что будет.???
      2. Адрей Ранг пользователя
        Адрей
        +9
        Сегодня, 20:23
        Цитата: alystan
        Может надо было подкрасться сзади и перехватывать по настоящему после нарушения госграницы?

        Подкрасться с самолету ДРЛО!? belay
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          -1
          Сегодня, 20:28
          Да, именно так, чтобы не успели даже развернуться. fellow
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            0
            Сегодня, 20:37
            Тогда уж надо было наоборот загнать их в наше пространство силой, не давая им повернуть назад. А затем сбить. Тогда всё по закону. С риперами можно также попробовать поступить. Глушануть связь и вести его в наше пространство. Тупая машина без управления, избегая столкновений, будет следовать намеченному нами курсу fellow
            Потом сбивать. У них логика простая. Надо этим пользоваться. Возможно и дроны с автопилотом можно также уводить bully
            У них тоже встроена функция от столкновений
            1. alystan Ранг пользователя
              alystan
              +2
              Сегодня, 20:45
              Теперь наверное надо так и делать.
              Раз они тройками стали летать, надо эскадрилью на их перехвать поднимать, чтобы они самого главного "взяли под белы ручки и завели" в российское воздушное пространство, а потом его принудили к посадке.
              Так было бы правильно. А не просто встречать и выпроваживать.
        2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 21:39
          Подкрасться с самолету ДРЛО!?

          Ну не так это сложно действуя в составе группы, включающей самолеты РЭБ.
          Вообще было-бы интересно опробывать в учебном бою против такой группы СУ-57 и "Охотник".
      3. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +2
        Сегодня, 20:54
        Границу нарушать никто никто не будет; ее нарушение дает карт бланш на уничтожение нарушителей.
    2. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +7
      Сегодня, 20:16
      Ночью хох.ляцкие морские дроны утопили патрульный корабль "Сергей Котов". При этом, вроде американски ДРЛО и или БПЛА участвовали. Что же их никто не перехватывал?
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +5
        Сегодня, 20:22
        Так ночь же была, сами пишите.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 21:31
          Тонкий юмор, однако. """
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -3
      Сегодня, 20:19
      В каком месте французы пытались приблизится к нашему " забору"? Время приближения? Борт 1 с Президентом РФ приземлился сегодня в Ставрополе.Это ни как нельзя сопоставить.Опять случайно придётся ракету пускать в сторону врага.А потом оправдываться ой я рычажок задел. wassat
      1. newtc7 Ранг пользователя
        newtc7
        +1
        Сегодня, 20:48
        Цитата: tralflot1832
        В каком месте французы пытались приблизится к нашему " забору"? Время приближения? Борт 1 с Президентом РФ приземлился сегодня в Ставрополе.Это ни как нельзя сопоставить.Опять случайно придётся ракету пускать в сторону врага.А потом оправдываться ой я рычажок задел. wassat


        Это когда это такое было чтобы наши случайно кого-то атаковали? Их же за это посадят свои же )) поэтому никаких рычажков, только контроль
      2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 21:43
        А потом оправдываться ой я рычажок задел.

        Задеть-то задел, да не попал! Этому нет оправданий! laughing
    4. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +15
      Сегодня, 20:20
      Что за доблесть такая "перехватил"? На симуляторе играют или условный воздушный отрабатывают - я ещё понимаю. А вот смысл такого "перехвата"? Летят в нейтральном пространстве, ничего не нарушают. Ну, подлетели,ну посмотрели друг на друга и разлетелись. Не причинив друг другу ущерба . В чём доблесть? Зачем про это мимолётную встречу в воздухе на весь мир трубить? Вот если бы на таран брали и те отвернули в последний момент или ракету пустили и те сбежали от неё, куда ни шло. А этот бессмысленный "перехват" кому и зачем нужен? Надуть щёки и сказать,типа,мы их напугали? Так лучше бы вы сбили все рэперы и хоуки, которые наводят беспилотники на на наши катера в Феодосии, вот это был бы смысл и подвиг. А так обычная брехня, трепотня и враньё!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +4
        Сегодня, 20:32
        Да уж. Это словечко "перехватил" в русском языке очень уж неоднозначно и неопределённо. Зато в военных отчётах звучит красиво.
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +5
        Сегодня, 20:34
        Ломастер
        Что за доблесть такая "перехватил"?

        У наших границ таких перехватов совершается десятки в день. Или это как "успокоительное" после утопления патрульного корабля ЧФ -носителя крылатых ракет ?
      3. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 20:41
        А для меня появление этого разведчика опять совпало с очередной ночной крупной атакой группы украинских морских беспилотников у Феодосии.

        В ходе ночного боя был потерян новейший патрульный корабль "Сергей Котов".
      4. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        +6
        Сегодня, 20:53
        Цитата: Ломастер
        Что за доблесть такая "перехватил"?

        Это для компенсации таких понятий, как: "хлопок газа", "трудное решение", "отрицательный рост". Типа наша инфосфера не сглаживает острые углы, не лакирует действительность, а наоборот, местами очень даже обостряет. Вот "перехват" тому пример.
    5. Серж9901 Ранг пользователя
      Серж9901
      +3
      Сегодня, 20:21
      Возня . Жалкая мелкая возня . Сбить один , остальные после воя успокоятся (ненадолго) . А всем "законникам" выдать автомат и на лбс , там быстро в человеческий облик приведут .
      1. Зефр Ранг пользователя
        Зефр
        +2
        Сегодня, 21:08
        ВВС сцут сбивать, так флот то чего? У него корабли топят, а он политес держит
    6. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      -2
      Сегодня, 20:22
      "Золотой душ" им из керосина устроить, чтобы не повадно было к русским границам приближаться.
      Или из какого-нибудь выливного прибора какой гадостью облить, типа смывки СП-6, чтобы вся краска отпала, вместе с резиновыми и пластиковыми изделиями.
    7. nesoglasen Ранг пользователя
      nesoglasen
      +4
      Сегодня, 20:22
      А сколько можно перехватывать в международных водах? Разве нельзя запустить в наши воды, да и похоронить тут. А ведь с их помощью опять потеряли корабль ЧФ. Вроде бы заменили командующего ЧФ, а выхлоп 0.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +4
        Сегодня, 20:40
        nesoglasen
        Разве нельзя запустить в наши воды, да и похоронить тут.

        Здесь главное, чтобы самолет-нарушитель вошел в пике, а его обломки нашли в наших терр. водах (дне), предварительно на международном радиоканале прокричать "closed toteritory"
    8. Шептун Ранг пользователя
      Шептун
      +1
      Сегодня, 20:45
      Правильно ли я понимаю, что если наш перехватил, то это значит, что был выполнен набор конкретных действий, который говорит о том, что в боевой ситуации наш самолёт вышел из данного воздушного боя победителем? А противник был бы уничтожен.
      Или французы могут сказать, что нашего тоже перехватили?
    9. newtc7 Ранг пользователя
      newtc7
      +3
      Сегодня, 20:45
      Объявить Чёрное море зоной где нельзя летать!!!! Надо было сделать еще 2 года назад это!!!
    10. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:50
      Американцы стали "ширше" французов к своим проблемам приобщать.
    11. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Сегодня, 20:50
      Я вот смотрю на это всё, и складывается такое ощущение, что они конкретно, простите, оборзели. Все эти песни про международное право, тут полностью согласен с некоторыми комментаторами, вообще ничего не стоят, как и так называемая политическая целесообразность. НАТО реально находится в состоянии войны с Россией, это надо просто признать и перестать играть в игры. Они предоставляют разведывательную информацию, поставляют боеприпасы и вооруженния, их солдаты воюют на Украине. Да, может быть мы пока уступаем по обычным вооружениям, но это не повод позволять им творить всё, что угодно - они, в конце концов, Москву обстреливают. При этом, наверное, единственное, что может объяснить происходящее - это понимание Верховным Главнокомандующим, что страна сегодня к войне ещё не готова. И что идёт этап накопления сил. Но тут, наверное, надо учитывать, что как бы не проспать их вторжение. Вопреки тому, что армии стран НАТО не так велики, имеют в основом профессиональный характер, игнорируя призыв, они сильны своей межгосударственной массовостью.

      И тем не менее. Запад ставит целью уничтожить Россию - это они говорят официально. А раз так, то не надо на что-то надеется, что там кто-то "прозреет". Рано или поздно, если продолжать их щадить, будут и войска США на Украине, поляки начнут вторжение в Калининградскую область и ударят на Минск, и из Прибалтики пойдут орды на Петербург, Псков и Новгород, скандинавы попрут на Петрозаводск и Мурманск; оживится Закавказье, будут атаки в Средней Азии.... Вот чтобы всего этого не было, эти европейские товарищи, нашпигованные рабской психологией, должны реально получать в морду, иначе они, воодушевлённые своим боссом, решать, что имеют право делать с нами всё, что захотят. Поэтому сбивать без разговоров!
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 20:51
      Надеюсь отправил всех троих-рыб кормить? tongue
    13. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 21:06
      надо пользоваться тактикой евреев под прикрытием натовских разведчиков атаковать пятачков
    14. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +1
      Сегодня, 21:07
      французский самолет ДРЛО дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F, который сопровождали два истребителя Rafale.

      Вопрос на засыпку. А почему наши А-50 летают без сопровождения ? Не хватает мозгов или вредительство ??? request
    15. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 22:01
      Надо было сбивать, сказали бы что подумали это украинские боевые самолёты, нефиг там летать.
    16. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 22:01
      Хуситы сбили бы не раздумывая.

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