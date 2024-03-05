Российский Су-27 «перехватил» над Чёрным морем самолёт разведки и два истребителя ВВС Франции

Российский истребитель осуществил "перехват" трех самолетов из состава ВВС Франции, приближавшихся к российской границе над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух после обнаружения средствами контроля трех воздушных целей, двигавшихся к государственной границе РФ. После приближения Су-27 к потенциальным нарушителям было установлено, что это французский самолет ДРЛО дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F, который сопровождали два истребителя Rafale.- говорится в сообщении.При приближении российского истребителя тройка французских самолетов совершила разворот и легла на противоположный курс, продолжая полет над нейтральными водами Черного моря. Российский Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.Стоит отметить, что полеты самолетов стран НАТО тройками, включающими в себя один разведывательный самолет и два истребителя, рядом с нашими границами начали практиковаться с позапрошлого года, после того, как пара российских Су-27 чуть не сбила одиночный RC-135 Rivet Joint во время проведения разведки у побережья Крыма. В прошлом году наши уже перехватывали тройки самолетов, в частности ВВС Британии. Правда на перехват троек выходят два истребителя, полет одного - это скорее исключение из правил.

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