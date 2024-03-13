Как Малая Русь стала Украиной
Рождение Малой Руси
В Древней Руси никакой «украйны» не было. Исторические источники знают «Русь», «Русскую землю». После развала Древнерусского государства – этап феодальной раздробленности, западнорусские земли попали под влияние и власть литовских, венгерских и польских феодалов. Это были земли Галицко-Волынской, Турово-Пинской, Киевской, Чернигово-Северской, Переяславкой Руси.
В Византийской империи для себя в церковно-административной практике XIV века ввели в оборот два термина: «Малой и Великой России (Руси)». Список епархий Великой и Малой Руси, датированный 1347 годом, относит к Великой Руси (с греч. Μεγάλη Ῥωσία – Megálē Rhōsía) 12 епархий, находившихся под властью киевского митрополита, а к Малой Руси (греч. Μικρά Ῥωσία – Mikrá Rhōsía) – 6 епархий, которые с 1303 года находились под властью галицкого митрополита (Галицко-Волынское княжество), и 1 епархию, входящую в сферу влияния Литвы.
Князь Галицкий и Волынский Юрий II Болеслав в грамоте к великому магистру Немецкого ордена Дитриху от 20 октября 1335 года называл себя «dux totius Russiæ Minoris» («князь всея Малыя Руси»), также и он, и его предшественники именовали себя «Rex Russiæ» («Король Руси»), «Dux totius terræ Russiæ» («Князь всея земли Русской»), «Dux et Dominus Russiæ» («Князь и Господарь Руси»).
В конечном итоге названия «Великая Русь» и «Малая Русь» вышли на официальный уровень – константинопольский патриарх учредил в 1361 году две митрополии: одну – в «Малой Руси» («Микра Росия»), с центром в Новгородке и Галиче, другую – в «Великой Руси» («Мегале Росия»), с центром в Киеве (формально) и Москве (фактически). Епархии Среднего Поднепровья (Киевщины), связанные на тот момент единством церковной власти с Северо-Восточной Русью, тогда продолжали считаться Великой Русью.
Польского короля Казимира Великого (1310−1370) называли «королём Ляхии и Малой Руси», так как он распространил свою власть на значительную часть Галицко-Волынской земли.
Таким образом, искусственные термины, введённые греками-византийцами, постепенно перешли в документы Литвы, Польши и Руси.
От Польской и Литовской Руси к Малороссийской губернии
После вхождения южных, западнорусских земель с русским населением (про «древних «укров-украинцев» никто ещё слыхом не слыхивал) в состав Великого княжества Литовского и Русского и Польши, и создания Речи Посполитой в 1569 году – термин «Малороссия» стали использовать для обозначения более широкой области.
Малороссия начинает употребляться уже для обозначения русских земель Польского королевства и Великого княжества Литовского и Русского (Польской и Литовской Руси). В 1551 году польский писатель Марцин Бельский издал в Кракове книгу «Хроника всего мира». В ней он, описывая географическое положение русских земель, в частности, выделяет Малую Русь (Mała Ruś), входящую в состав польской Сарматии, и Великую Русь (Wielka Ruś), которая, согласно Бельскому, также известна как Московия. Также часто эти названия стали появляться в текстах православных западнорусских публицистов.
Это деление восприняли с Византии и Западной Европе и стали официально использовать и в Москве. Начиная с середины XVII столетия название Малая Русь употреблялось в церковной переписке Киева с Москвой. При этом в Европе одновременно использовались и прежние понятия: в хрониках и на географических картах почти до конца XVII века галицкие, волынские и поднепровские земли именуются Русь (Russia), Русская земля (Ziemia Ruska) или Красная Русь (Russia Rubra).
«Повторное завоевание Руси». Картина Яна Матейко (1888). Изображена закладка католического собора во Львове Казимиром III
После Переяславского договора 1654 года (Воссоединение Руси: «чтоб во веки все едино были») русский царь изменил свой титул на «Всея Великія и Малыя Россіи», куда со временем прибавили добавку «Белыя». С того времени термин Малая Россия (Малая Русь) активно начал распространяться в правительственной переписке, летописях и литературе. В частности, употребляется Богданом Хмельницким для обозначения территории Гетманщины: «…Самой столицы Киева, також части сие Малые Руси нашия».
Киевское, Полтавское и Черниговское воеводства воссоединялись с Русским царством. Малороссия получила широкую автономию под властью московского государя. Для управления новыми территориями в 1662 году был образован Малороссийский приказ. В 1667 году Гетманщина по Андрусовскому перемирию была поделена между Россией и Польшей по фактической границе противостояния – Днепру, которая сложилась в ходе войны. Территория Левобережья Днепра теперь и называлась Малороссией.
В 1686 году по «Вечному миру» между Россией и Польшей Киев, Запорожье и Малороссия остались под властью России. В 1722 году вместо Малороссийского приказа была создана Малороссийская коллегия. С этого периода название Малороссия применялось совместно с понятием Украина Малороссийская. Само слово «украина-украйна» – означало окраину. В истории Руси-России таких «украин-окраин» были десятки. Никакого этнографического значение это слово не имело. Как жили там русские люди (русы) во времена князя Святослава и Ярослава Мудрого, так и продолжали жить при гетмане Богдане Хмельницком или Мазепе.
После ликвидации Гетманщины в 1764 году из части Левобережной украйны была создана Малороссийская губерния с административным центром в городе Глухове. В 1775 году Малороссийская и Киевская губернии были объединены, губернский центр перенесён в Киев. В 1781 году Малороссийская губерния была разделена на три наместничества (губернии) – Черниговское, Новгород-Северское и Киевское. В 1796 году Малороссийская губерния была воссоздана, губернским центром стал Чернигов. После чего её в 1802 году разделили снова на две губернии: Полтавскую и Черниговскую. В 1802 году в составе этих губерний учреждено Малороссийское генерал-губернаторство. В 1835 году к нему присоединена Харьковская губерния. Резиденцией генерал-губернатора до 1837 года была Полтава, с 1837 года – Харьков, упразднена в 1856 году.
Названия Малороссия, малороссийский, малороссияне употреблялись относительно всего юго-западного края на протяжении XIX и начала XX века. При этом часть интеллигенции придумала теорию о «малороссийской ветви» единого русского народа. Народ же по-прежнему был единым – русским. Просто малороссы-русские, как и поморы-русские, донцы-русские, а ранее новгородцы, рязанцы, москвичи и т. д. имели свои культурные, бытовые особенности. Даже свои говоры-диалекты единого русского языка. При этом таких говоров (мов) в той же Малороссии было несколько.
Николай Сергеев. «Яблони в цвету. В Малороссии»
Название Малороссия до 1917 года полуофициально использовалось для собирательного обозначения Волынской, Киевской, Подольской, Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний. Остальная часть нынешней Украины входила в исторический регион Новороссии, либо была частью Австро-Венгрии (Галиция, Карпатская Русь).
Таким образом, до 1917 года Малороссия была историческим регионом единой России-Руси. Русские, живущие на территории Малороссии (малороссы), были частью единого русского суперэтноса. «Малороссийская или украинская идентичность», «древняя история Украины и украинцев» были своего рода субкультурой, в которую играла узкая, маргинальная группа интеллигенции, которую поддерживали из-за границы.
Самих «украинцев» придумали польские паны (Как возникло украинство; Часть 2). Затем эту идею на вооружение взяли германцы (австрийцы и немцы из Второго рейха) и последовательно все враги Русского мира – Третий рейх, Англия, США и Евросоюз.
Александр Керенский в 1917 году, на фоне видна карта с приблизительными границами Малороссии-Украины. 1917 год
Явление Украины
Победи в Гражданской войне (Русская смута) украинские националисты – петлюровцы (Кто такие петлюровцы), Малороссия-Украина осталась бы в границах нескольких губерний. Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской. Именно на эти земли претендовала Центральная рада в 1917 году. Временное правительство признало эти притязания, в сущности, над бывшими владениями Богдана Хмельницкого. Без Галиции, остававшейся под поляками. Без Крыма, Донбасса и остальной Новороссии, не желающей быть под националистами.
Большую, советскую Украину – УССР, создали именно большевики (Как большевики создали Украину). Они её постоянно приращивали. По правде, хозяева Киева с 1991 года должны были не проводить декоммунизацию, наоборот, ставить памятники создателям нынешней Украины – Ленину, Сталину и Хрущёву.
Также большевики директивным путем создали «украинцев», записав в них миллионы русских-малороссов. Политика коренизации вела к «украинизации» руководящих кадров, делопроизводства, образования, культуры, СМИ и т. д.
Победив в Гражданской войне, большевики решали, какой будет будущая Советская Россия. В дискуссиях 1922 года Ленин участия не принимал, он болел. Ведущую роль в этом споре играл «товарищ Коба» (партийный псевдоним Сталина) – нарком по делам национальностей. Он был убежденным государственником и в качестве модели СССР продвигал Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (РСФСР), куда остальные должны были войти на правах автономий.
Многие простые большевики поддерживали молодого и энергичного Иосифа Виссарионовича. Но подгадили местечковые националисты, грузинские и украинские. Им хотелось полноправную республику, с правом выхода их Союза. Грузинский ЦК обвинил Сталина в «великорусском шовинизме» и в знак протеста подал в отставку. Видный деятель украинской компартии, личный друг Ленина Николай Скрыпник настучал на Сталина Ильичу. Он через Крупскую передал Ленину письмо про «великодержавные» планы Сталина.
В итоге план Сталина похоронили. И заложили под СССР мину из национальных республик-украйн. Понятно, что позднее Сталин как мог на время нейтрализовал эту бомбу. Москва стала руководить основными делами – внешняя политика, оборона, транспорт, связь и т. д.
УССР создали не на базе Малороссии, а объединив два исторических русских региона Малороссию и Новороссию. Харькову (столица до 1934 года) отдали Новороссию – Донецко-Криворожскую советскую республику и Одесскую советскую республику. Советская Украина получила Харьковскую и Екатеринославскую губернии, Донецкий промышленный и угольный район, промышленные области бывшего Войска Донского и ведущий порт региона – Одессу.
Донецко-Криворожская советская республика, 1918
Сталин подарил УССР в 1939–1940 гг. Галицию, Северную Буковину и часть Бессарабии, в 1945 году – Закарпатскую Русь. Хрущёв в 1954 году на радостях от круглой даты (как раз проходили празднования 300-летия воссоединения Малороссии и России) передал Крым киевским товарищам по партии. В это время он имел статус области в составе РСФСР и был населен преимущественно русскими.
В 2022–2024 гг. в Москве наступило некое отрезвление. То, что раньше озвучивали только русские патриоты, государственники, стали говорить и высшие сановники. Так, недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил:
Украинская ССР в 1947 году
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/
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