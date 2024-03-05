Компании-владельцы повреждённых интернет-кабелей в Красном море не могут дать ответ на вопрос о сроках начала ремонта из-за проблем с безопасностью
На крупнейших американских серверах зафиксированы самый масштабный сбой за последние несколько лет. Интернет-трафик в США и ряде стране Запада в значительной степени просел в последние часы. Эксперты связывают эти процессы с повреждением подводных интернет-кабелей, которые проходят по дну Красного моря.
К настоящему моменту повреждены (перерезаны) 4 из 12 кабелей, в том числе кабель AAE-1, которые обеспечивает значительную долю трафика между рядом стран Азии, Африки и Европы.
Полный перечень перерезанных кабелей в Красном море: Seacom, TGN, EIG и упомянутый AAE-1.
Ситуация такова, что интернет-провайдеры вынуждены менять маршрутизацию, что, естественно, отражается на скорости передачи и обработки данных.
Компании, использующие кабели, которые были повреждены, уведомляют клиентов, что принимают все меры для того, чтобы перенаправлять сигналы так, чтобы они не шли через четыре повреждённые коммуникационные линии.
На Западе в «атаке на кабели» обвиняют йеменских повстанцев (хуситов) и «стоящий за ними Иран». При этом компании, кабели которых были повреждены, пока не дают ответа на запросы о том, как в условиях сложной обстановки на Красном море они собираются осуществлять ремонт и о сроках начала ремонта тоже. Вполне вероятно, что никакого ремонта как минимум в ближайшие недели не будет ввиду того, что ремонтные группы будут опасаться новых атак.
Стоит напомнить, что всё это происходит, несмотря на присутствие в Красном море эскадры кораблей стран НАТО, включая корабли ВМС Британии и США.
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