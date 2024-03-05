Компании-владельцы повреждённых интернет-кабелей в Красном море не могут дать ответ на вопрос о сроках начала ремонта из-за проблем с безопасностью

На крупнейших американских серверах зафиксированы самый масштабный сбой за последние несколько лет. Интернет-трафик в США и ряде стране Запада в значительной степени просел в последние часы. Эксперты связывают эти процессы с повреждением подводных интернет-кабелей, которые проходят по дну Красного моря.К настоящему моменту повреждены (перерезаны) 4 из 12 кабелей, в том числе кабель AAE-1, которые обеспечивает значительную долю трафика между рядом стран Азии, Африки и Европы.Полный перечень перерезанных кабелей в Красном море: Seacom, TGN, EIG и упомянутый AAE-1.Ситуация такова, что интернет-провайдеры вынуждены менять маршрутизацию, что, естественно, отражается на скорости передачи и обработки данных.Компании, использующие кабели, которые были повреждены, уведомляют клиентов, что принимают все меры для того, чтобы перенаправлять сигналы так, чтобы они не шли через четыре повреждённые коммуникационные линии.На Западе в «атаке на кабели» обвиняют йеменских повстанцев (хуситов) и «стоящий за ними Иран». При этом компании, кабели которых были повреждены, пока не дают ответа на запросы о том, как в условиях сложной обстановки на Красном море они собираются осуществлять ремонт и о сроках начала ремонта тоже. Вполне вероятно, что никакого ремонта как минимум в ближайшие недели не будет ввиду того, что ремонтные группы будут опасаться новых атак.Стоит напомнить, что всё это происходит, несмотря на присутствие в Красном море эскадры кораблей стран НАТО, включая корабли ВМС Британии и США.

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