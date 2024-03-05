Компании-владельцы повреждённых интернет-кабелей в Красном море не могут дать ответ на вопрос о сроках начала ремонта из-за проблем с безопасностью

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Компании-владельцы повреждённых интернет-кабелей в Красном море не могут дать ответ на вопрос о сроках начала ремонта из-за проблем с безопасностью

На крупнейших американских серверах зафиксированы самый масштабный сбой за последние несколько лет. Интернет-трафик в США и ряде стране Запада в значительной степени просел в последние часы. Эксперты связывают эти процессы с повреждением подводных интернет-кабелей, которые проходят по дну Красного моря.

К настоящему моменту повреждены (перерезаны) 4 из 12 кабелей, в том числе кабель AAE-1, которые обеспечивает значительную долю трафика между рядом стран Азии, Африки и Европы.



Полный перечень перерезанных кабелей в Красном море: Seacom, TGN, EIG и упомянутый AAE-1.

Ситуация такова, что интернет-провайдеры вынуждены менять маршрутизацию, что, естественно, отражается на скорости передачи и обработки данных.

Компании, использующие кабели, которые были повреждены, уведомляют клиентов, что принимают все меры для того, чтобы перенаправлять сигналы так, чтобы они не шли через четыре повреждённые коммуникационные линии.

На Западе в «атаке на кабели» обвиняют йеменских повстанцев (хуситов) и «стоящий за ними Иран». При этом компании, кабели которых были повреждены, пока не дают ответа на запросы о том, как в условиях сложной обстановки на Красном море они собираются осуществлять ремонт и о сроках начала ремонта тоже. Вполне вероятно, что никакого ремонта как минимум в ближайшие недели не будет ввиду того, что ремонтные группы будут опасаться новых атак.

Стоит напомнить, что всё это происходит, несмотря на присутствие в Красном море эскадры кораблей стран НАТО, включая корабли ВМС Британии и США.
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    29 комментариев
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    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +6
      Сегодня, 20:54
      На Западе в «атаке на кабели» обвиняют йеменских повстанцев (хуситов) и «стоящий за ними Иран»

      Не понял, а как же Россия и лично Путин? Это чо, получается, что не будет ещё полутора тысяч, разрывающих российскую экономику санкций из зада? Вообще, оборзели и обленились на этом Западе.
      Тем более, что без нашего участия там и в самом деле вряд ли обошлось.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:07
        Не понял, а как же Россия и лично Путин?

        Тоже не понял... Неужто кто-то кроме нас ещё мог повредить эти кабели...??? А как же Баширов и Петров...??? Караул, нас пытаются лишить права на месть (за взорванные СП), а наших диверсантов оставить без работы!!! am
        1. Дмитрий Донской Ранг пользователя
          Дмитрий Донской
          +1
          Сегодня, 21:27
          Это не хуситы,это рыба-пила.
          1. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            0
            Сегодня, 21:41
            Цитата: Дмитрий Донской
            Это не хуситы,это рыба-пила.

            Она не смогла бы этого сделать, эта рыба накануне слишком много пила...
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:54
          Цитата: Lev_Russia
          А как же Баширов и Петров...???

          они сейчас за котом зеленского гоняются, не до кОбелей им
      2. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        +17
        Сегодня, 21:08
        Цитата: nik-mazur
        Не понял, а как же Россия и лично Путин?

        Интернет стал слабоват - это Путин виноват
        Скорость меньше Мегабита - это происки хуситов
        Ну, а если в Гугле бан - это, сто пудов, Иран
        Чтоб сомнения отбросить рвем оставшиеся восемь
      3. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 21:09
        Цитата: nik-mazur
        Тем более, что без нашего участия там и в самом деле вряд ли обошлось.

        че? заметили Петрова с Башировым с ножовкой, в ластах и в аквалангах?
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 20:57
      Опять будут по миру бегать с предметом похожим на якорь.И орать ,кто якорь потерял?
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 21:09
        "Предмет, похожий на якорь" - это сильно. laughing Интересно, чтобы это еще могло быть.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 21:17
          Дык не моё изречение- финское.Это они такую фишку запустили в СМИ.
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 21:11
        Цитата: tralflot1832
        Опять будут по миру бегать с предметом похожим на якорь.И орать ,кто якорь потерял?

        этт мышки, они проводку в буржуйских танках едят, и кабель вот съели
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 21:45
          Не, мыши глубоководными не бывают, это точно рыбы. wassat
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            0
            Сегодня, 21:47
            Цитата: СергейАлександрович
            Не, мыши глубоководными не бывают, это точно рыбы. wassat

            эволюционируют
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:58
          Цитата: poquello
          этт мышки

          выращенные в недрах КейДжиБи
      3. BARKAS Ранг пользователя
        BARKAS
        0
        Сегодня, 21:38
        А на якоре найдут надпись на кириллице.
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 20:58
      А 6-ой флот США то очкует (вроде как его зона ответственности). Ничего он не может предпринять против относительно примитивных и не таких массовых запусков ПКР.
      А если еще беспилотное подтянется?
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 21:13
        Цитата: Младший рядовой
        А 6-ой флот США то очкует (вроде как его зона ответственности). Ничего он не может предпринять против относительно примитивных и не таких массовых запусков ПКР.
        А если еще беспилотное подтянется?

        на дысь там корабль какой-то британский утоп
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 21:18
          Так хуситы выпустили всего полторы ракеты. А если бы две с половиной?
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 21:11
      Мир делится на макрорегионы.
      Долларов и голивуд-фильм не тянут более в азию.
      Новые филмы и юани - за свой счет передавпйте данные. И культуру. И стабильность.
    5. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Сегодня, 21:11
      4 из 12ти в Красном море, а у меня весь день Мегафон глюкает! Где я, где Мегафон и где Красное море!?
      А если все 12ть порежут!!!!!?????
    6. ric Ранг пользователя
      ric
      +1
      Сегодня, 21:12
      Ну наконец то , решились , на предупреждение . 4 не 12 , а вскоре могут и все порезать и не только в красном море.
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 21:16
      Ой, VR развлекуха теперь не качается. МНе когда VR Vive pro задарили к релизу одного продукта... не планировал, но комп под них пришлось самостоятельно приобретать. Понял, что тех же игр - большенство развлекуха типа дэнди. Мне кто-то уже не помню... посоветовал хочешь рэйт повысить в торренте, раздавай вполне разрешенный контент, так вот я только за 1 год даже не смотря раздал 42 петабайта... что даже сигейт 3хт.б. начал подключивать. Причем обычные ролики и их вполне спокойно можно скачать и сейчас без всяких впн.
    8. PN Ранг пользователя
      PN
      +1
      Сегодня, 21:22
      Эх, в Атлантику бы ещё заглянули эти интересные парни - хуситы. Там этих кабелей поболее будет.
    9. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      0
      Сегодня, 21:27
      Молодцы хуситы . Видно у руководства нет интересов на Западе, счетов и имущества . Учитесь господа руководящие Башаровым и Петровым . Почему газопроводы в Англию и Польшу еще работают .
    10. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:51
      Нужно устроить им судную ночь "Кабелей ". Враги должны почувствовать на своей шкуре.
    11. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      0
      Сегодня, 21:58
      всё это происходит, несмотря на присутствие в Красном море эскадры кораблей стран НАТО, включая корабли ВМС Британии и США.

      Всё происходит благодаря присутствию англосаксов! Опять анлосаксы ЕС подгадили.
    12. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 22:00
      У хуситов нет Путина, но есть дела.

      Хуситы сегодня нанесли второй удар по глобальному интернету — на этот раз более заметный. Повреждены четыре кабеля, проложенных по дну Красного моря, которые связывают Европу и Азию.

      Авария затронула порядка 25% мирового трафика, повлияв на работу таких гигантов, как "Тикток", "Гугл" и "Ютуб". Ущерб, даже примерный, неизвестен.

      Самое потрясающее, что всё это делает одна из беднейших стран мира. Причем останавливаться она явно не собирается.
    13. SkАй Ранг пользователя
      SkАй
      0
      Сегодня, 22:05
      А рядом с попиленными кабелями яхта с жовто-блакитной тряпкой на мачте не болталась? Может, на них всё свалить, им ничего не будет. А хуситам могут гуманитарных бомб и ракет ы наприсылать за это
    14. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 22:07
      Компании-владельцы повреждённых интернет-кабелей в Красном море не могут дать ответ на вопрос о сроках начала ремонта

      Сразу после починки СП-2.
      Ящик Пандоры открыт. 4 из 12-ти? Ещё есть, куда стремиться... request

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