В Сети появились первые чёткие кадры поражения российской ракетой американской РСЗО HIMARS ВСУ

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В Сети появились первые чёткие кадры поражения российской ракетой американской РСЗО HIMARS ВСУ

В Сети появилось первое визуальное подтверждение уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ. Съемку уничтожения американской системы залпового огня вел разведывательный беспилотник. Кадры активно распространяют российские и украинские ресурсы.

Согласно появившейся в Сети информации, РСЗО M142 HIMARS была засечена российским разведывательным беспилотником в районе села Никаноровка на временно подконтрольной части ДНР. Координаты цели были переданы в штаб, после чего по установке отработала ракета, как уверяют некоторые ТГ-каналы, ОТРК "Искандер". Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным дроном.



Также сообщается, что вместе с РСЗО HIMARS был уничтожен и расчет. Кроме того, имеются данные, что после удара российской ракеты потери понесли и украинские спецназовцы, осуществлявшие охрану установки. Подтвердить или опровергнуть эти данные мы не можем, поэтому здесь все на ваше усмотрение.


На украинских пабликах заявляют, что непонятно, как российский дрон мог засечь установку, находящуюся довольно далеко от линии фронта, примерно в 50 км. Высказывается предположение, что РСЗО было засечено раньше и его просто вели, а после остановки последовала команда на уничтожение.

Отметим, что сегодня уже сообщалось об уничтожении РСЗО HIMARS, но на Херсонском направлении. Попытка остановить наступление ВС России заставляет командование ВСУ подтягивать к фронту различные системы, чем и пользуются российские военные, уничтожая их.

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    35 комментариев
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    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +7
      Сегодня, 21:04
      на всякую хитрую задницу найдется болт с резьбой
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +4
        Сегодня, 21:17
        В украинских Telegram-каналах размещены кадры «мясного штурма», в который своих солдат послало командование 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В «особую» роту собрали всех недовольных приказами командования и принудительной мобилизацией. Среди белого дня в районе Синьковки Харьковской области штрафников в пешем порядке погнали в атаку на российские минные поля и огневые позиции. Назад почти никто не вернулся. Рота была уничтожена.Кадры с экшн-камеры, закрепленной на амуниции убитого штрафника, кем-то были слиты в сеть. Однако командование бригады это не смутило. Комбриг, наоборот, приказал распространить информацию как можно шире, написать побольше слезливых комментариев и призывать украинцев организовать денежный сбор на нужды «героической» бригады.
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          -1
          Сегодня, 21:20
          Цитата: neworange88
          В украинских Telegram-каналах размещены кадры «мясного штурма», в который своих солдат послало командование 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В «особую» роту собрали всех недовольных приказами командования и принудительной мобилизацией. Среди белого дня в районе Синьковки Харьковской области штрафников в пешем порядке погнали в атаку на российские минные поля и огневые позиции. Назад почти никто не вернулся. Рота была уничтожена.Кадры с экшн-камеры, закрепленной на амуниции убитого штрафника, кем-то были слиты в сеть. Однако командование бригады это не смутило. Комбриг, наоборот, приказал распространить информацию как можно шире, написать побольше слезливых комментариев и призывать украинцев организовать денежный сбор на нужды «героической» бригады.

          воот, говорил уже, валить таким надо было командование ВСУ и валить в партизаны
        2. Бледар Ранг пользователя
          Бледар
          -1
          Сегодня, 21:35
          чёто уже совсем чушь какаято
        3. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 21:46
          Цитата: neworange88
          В «особую» роту собрали всех недовольных приказами командования и принудительной мобилизацией. Среди белого дня в районе Синьковки Харьковской области штрафников в пешем порядке погнали в атаку на российские минные поля и огневые позиции.

          Их там обдолбали чем-то? Как можно таких заставить идти?Нормальный человек бы дошел до ближайших кустов, а потом противолодочным зигзагом дезертировать
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 22:06
            Про кусты! В мотострелковой учебке была крайне тяжелая зарядка по утрам. Как-то поинтересовался как другие выдерживают? На следующее утро меня оттащили в кусты, в которых мы и просидели группой человек в десять, почти до конца. На вопрос, про то, что будет, если поймают? Ответ был прост, хуже чем на зарядке не будет.
        4. убей фашиста Ранг пользователя
          убей фашиста
          -1
          Сегодня, 21:52
          Хороший комбриг - надо больше таких бандерлогам.
      2. Nesvoy
        Nesvoy
        +1
        Сегодня, 21:33
        Ну наконецто, те кадры где не подкопаешься. Четко и ясно. Вопрос, что мешало сразу это видео выложить, а не то что было днем, где ничего непонятно?
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 21:04
      Нада было давно, ролик уже видел.... Там даже один куймарс отлетел и со стороны смотрел и офигивал. Очень кучно попали good
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 21:24
        Надеюсь, наводчики HIMARS слинять не успели и получили свое по полной программе, жаль нет видео их обгоревших тушек.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          -1
          Сегодня, 21:37
          Да я думаю даже инсайдами обладать не нужно lol
        2. Гость2024
          Гость2024
          -1
          Сегодня, 22:03
          Следим за никрологами в New Times. Будет сообщение, что взвод бравых американских солдат в штате Техас ( где всегда тепло) оступился и провалился под лед ( как пример).
      2. Попандос Ранг пользователя
        Попандос
        -1
        Сегодня, 21:36
        Хорошое видео good , на Оскар потянет, но не дадуть, сутулые самки собаки wassat
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:39
          Ну если бы там нег.... были... ой, афроамериканцы... заряжающие... то оскар бы получили точно... но увы... но там таких идейных настолько нет
      3. Дмитрий Донской Ранг пользователя
        Дмитрий Донской
        +3
        Сегодня, 21:45
        Не ,, Искандер,, ни разу.Больше похоже на Краснополь.От Искандера больно дыра большая остается,а тут точечное попадание и все. soldier
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:46
          М-ка насколько я знаю... но это ведь неточно lol
    3. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +6
      Сегодня, 21:06
      Ай молодцы, ай красиво горит. Порадовали.
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 21:09
      Да и раньше их валили. Просто с наблюдательными беспилотниками не все срасталось. А вот сейчас полноценное видео со всех ракурсов.
    5. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +4
      Сегодня, 21:10
      Кому там не нравилось видео с ночного уничтожения, вот любуйтесь, днём сняли.
    6. Комментарий был удален.
    7. Серик Бур Ранг пользователя
      Серик Бур
      +3
      Сегодня, 21:18
      Ай красавы , прям аппетит появился , подниму стограммовочку за ребят ВС РФ.
    8. Камалов Ранг пользователя
      Камалов
      +1
      Сегодня, 21:22
      Вах, как хорошо горит!!!
    9. Al Asad Ранг пользователя
      Al Asad
      +3
      Сегодня, 21:27
      Никакой это не "Искандер"
      Каждое первое видео с поражением более или менее важной цели и каждый раз "Искандер"
      Ракета "Искандера" там бы мокрого места не оставила от установки,а там ещё и детонация боеприпасов произошла
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 21:34
        Часто замечал, что упоминаемые поражающие средства не соответствуют картинке. Наверное, это военная тайна.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -1
          Сегодня, 21:45
          Про Искандеры полтора года помалкивают. Либо кончились, либо их легко перехватывают.
          А тут Искандером и не пахнет. По мощности - похоже на Краснополь.
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            +1
            Сегодня, 21:53
            Искандеры легко перехватывают? Вот это новость! Скорее целей для них нет.
    10. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -7
      Сегодня, 21:27
      И снова, без подписи ничего не однозначно. Беспилотник высоко, приближение не сильно увеличивает, силует размыт. Минусуйте.
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        0
        Сегодня, 21:42
        Не слышали про "дочь офицера"? Факсимиле хватит?
      2. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        -1
        Сегодня, 22:00
        Фейерверк был знатный, ктомуже ракеты в стороны разлетались.
    11. Капитан Пушкин Ранг пользователя
      Капитан Пушкин
      -1
      Сегодня, 21:33
      На украинских пабликах заявляют, что непонятно, как российский дрон мог засечь установку, находящуюся довольно далеко от линии фронта, примерно в 50 км.

      Что тут непонятного? Кондиционер неисправный. Мутатор, Гена, надо чаще мыть...
      И ещё на стрельбы пореже выезжать - от стрельбы кондиционеры выходят из строя.
    12. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 21:38
      Молодцы! Правда непохоже, что это Искандер.
      Но тем лучше, малым попали!
    13. yur1053 Ранг пользователя
      yur1053
      -1
      Сегодня, 21:41
      Хороший болт прилетел.
    14. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 21:41
      В Сети появились первые чёткие кадры поражения российской ракетой американской РСЗО HIMARS ВСУ
      Всё понятно... одно дело пиратствоать издали, другое дело попытаться приблизится к передовой, для выполнения необходимых задач.
      Так и пойдёт, в дальнейшем.
    15. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -1
      Сегодня, 21:47
      Случайно поймали или наконец научились по данным радара высылать команду для ликвидации после пусков?
    16. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 21:50
      Только сегодня днем местная ципсота набрасывала на другой ветке - что за видосы поганые про уничтожение химер патриотов? Это все мультики и фейки, ничего не видно, комбайн очередной подорвали. А тут нате, получите и распишитесь.
    17. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 21:52
      знатный фейерверк получился

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