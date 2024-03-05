В Сети появились первые чёткие кадры поражения российской ракетой американской РСЗО HIMARS ВСУ
В Сети появилось первое визуальное подтверждение уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ. Съемку уничтожения американской системы залпового огня вел разведывательный беспилотник. Кадры активно распространяют российские и украинские ресурсы.
Согласно появившейся в Сети информации, РСЗО M142 HIMARS была засечена российским разведывательным беспилотником в районе села Никаноровка на временно подконтрольной части ДНР. Координаты цели были переданы в штаб, после чего по установке отработала ракета, как уверяют некоторые ТГ-каналы, ОТРК "Искандер". Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным дроном.
Также сообщается, что вместе с РСЗО HIMARS был уничтожен и расчет. Кроме того, имеются данные, что после удара российской ракеты потери понесли и украинские спецназовцы, осуществлявшие охрану установки. Подтвердить или опровергнуть эти данные мы не можем, поэтому здесь все на ваше усмотрение.
На украинских пабликах заявляют, что непонятно, как российский дрон мог засечь установку, находящуюся довольно далеко от линии фронта, примерно в 50 км. Высказывается предположение, что РСЗО было засечено раньше и его просто вели, а после остановки последовала команда на уничтожение.
Отметим, что сегодня уже сообщалось об уничтожении РСЗО HIMARS, но на Херсонском направлении. Попытка остановить наступление ВС России заставляет командование ВСУ подтягивать к фронту различные системы, чем и пользуются российские военные, уничтожая их.
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