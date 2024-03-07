«Сармат» заступает на боевое дежурство



Погрузка ТПК с ракетой "Сармат" в пусковую установку

В последние месяцы



Бросковое испытание макетного образца

Ракета в войсках



Первый пуск полноценного опытного "Сармата"

По завершении испытаний

Новые возможности



Демонстрация глобальной дальности стрельбы

Долгожданный результат

К настоящему времени перспективный ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» дошел до серийного производства и развертывания в войсках, а также заступил на боевое дежурство. В обозримом будущем производство и развертывание такой техники будет продолжаться, а в ближайшее время ожидается демонстрация нового комплекса, состоящего на дежурстве. Все эти процессы находятся на прямом контроле высшего руководства страны, и оно регулярно отчитывается об успехах и ставит новые задачи.В течение последних месяцев поступило несколько любопытных и важных сообщений, которые указывают на прогресс проекта «Сармат». Достигнуты ранее поставленные цели, и программа выходит на новые этапы, которые будут проводиться в ближайшем будущем и дадут окончательный результат.Так, 5 октября 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что работы над изделием «Сармат» фактически завершены. Осталось провести только некоторые административно-бюрократические процедуры, после чего комплекс будет официально принят на вооружение. Также ожидается запуск массового производства ракет и постановка на боевое дежурство. Все эти мероприятия планировалось завершить в ближайшее время.В середине декабря министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны назвал примерные сроки завершения всех необходимых мероприятий. Постановку «Сармата» на боевое дежурство он отнес к приоритетным задачам на следующий 2024 г.26 января на Едином дне приемки военной продукции замминистра обороны Алексей Криворучко подтвердил особый статус работ по «Сармату» и намерение завершить текущие работы в течение года. Такой же высокий приоритет имеет ряд других современных проектов – строительство и поставка в войска ракетоносцев Ту-160М, зенитной ракетной системы С-500, новых подлодок разных классов и т.д.На Едином дне приемки прозвучал доклад замминистра обороны Тимура Иванова, отвечающего за вопросы строительства военных объектов. Он сообщил о завершении подготовки инфраструктуры для эксплуатации комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» в частях РВСН в Красноярском крае, а также в Калужской и Оренбургской областях.20 февраля министр обороны доложил президенту о текущих работах и последних успехах своего ведомства. В разговоре он упомянул, что проект «Сармат» находится «в довольно высокой стадии завершения работ». Другая перспективная программа, «Авангард», уже дала желаемые результаты – два полка таких комплексов стоят на боевом дежурстве. С. Шойгу отметил, что потенциальный противник в лице западных стран знает о наших успехах в области стратегических вооружений.В последний день февраля президент В. Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. В своей речи он затронул все основные сферы, включая оборону и ее стратегическую составляющую. В выступлении нашлось место и для перспективных образцов, о разработке части которых президент сообщил в своем послании в 2018 г.Президент впервые на официальном уровне заявил, что сверхтяжелые МБР «Сармат» серийного производства начали поступать в войска. Также он пообещал скорую демонстрацию такого вооружения в районах его базирования. Как именно будет показан перспективный образец, глава государства уточнять не стал.По следам президентского послания тему перспективных стратегических вооружений прокомментировал министр обороны. Он напомнил про последние спекуляции и домыслы иностранных официальных лиц на тему российских вооружений и связанной с ними угрозы. При этом С. Шойгу указал, что российские системы призваны не угрожать зарубежным странам, но привлекать внимание и напоминать, «что с нами лучше не связываться».Перспективный ракетный комплекс с тяжелой МБР РС-28 «Сармат» разрабатывался в ГРЦ им. В.П. Макеева (г. Миасс, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») с двухтысячных годов. Целью проекта являлось создание нового комплекса для замены устаревающих изделий Р-36М2 «Воевода», отличающегося повышенными тактико-техническими характеристиками.Проектирование новой ракеты и сопутствующих изделий завершилось к середине десятых годов. Затем на полигоне Плесецк подготовили шахтную пусковую установку для работы с макетными и опытными образцами МБР. В 2017-18 гг. состоялось несколько бросковых испытаний ракеты. Они были признаны успешными, и по их итогам продолжилась подготовка к следующим этапам испытаний.Первый полноценный пуск «Сармата» с полетом к цели на полигоне Кура (Камчатка) состоялся 20 апреля 2022 г. Сообщалось, что в ближайшем будущем летно-конструкторские испытания продолжатся, и состоится несколько новых пусков. Впрочем, следующие запуски пока не проводились.По всей видимости, подобные сокращенные испытания посчитали успешными, после чего работы по программе «Сармат» продолжились. Одновременно с этим в строевых частях, ранее эксплуатировавших МБР «Воевода», велось строительство и обновление инфраструктуры для эксплуатации новых изделий. Также готовилось серийное производство, за счет которого в ближайшем будущем планировалось обеспечить перевооружение и боевое дежурство.По известным данным, изделие РС-28 «Сармат» представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету тяжелого класса, по своим параметрам и возможностям превосходящую существующие образцы своего класса. В ракетных частях новая МБР заменит старые Р-36М2 и повысит ряд ключевых показателей РВСН, а также положительно повлияет на процессы стратегического ядерного сдерживания.«Сармат» построен по трехступенчатой схеме с отдельной ступенью разведения боевых блоков. На всех ступенях используются жидкостные ракетные двигатели с высокими характеристиками тяги. Они обеспечивают полет ракеты массой ок. 210 т по требуемой траектории и доставку боевых частей к целям. Согласно заявлениям официальных лиц, ракета имеет глобальную дальность. Неофициальные оценки говорят о дальности стрельбы порядка 15-18 тыс. км.Известно, что «Сармат» несет разделяющуюся головную часть с боевыми блоками индивидуального наведения. Забрасываемый вес достигает 10 т. Количество и могущество боезарядов, по понятным причинам, неизвестно. Такое боевое оснащение предусматривает традиционные алгоритмы применения и поражения целей.В перспективе «Сармат» получит принципиально новые боевые возможности. Ракеты этого типа должны стать штатными носителями гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард». Предполагается, что РС-28 сможет нести несколько таких изделий. Гиперзвуковые боевые блоки обеспечат гарантированное преодоление современной и перспективной противоракетной обороны потенциального противника.Предполагается, что переход частей и соединений РВСН на новый комплекс «Сармат» продлится несколько лет и, возможно, завершится к концу текущего десятилетия. Благодаря этому «тяжелая» составляющая ракетных войск обновится во всех отношениях и получит новые возможности. При этом продолжится эксплуатация легких ракет «Ярс» в составе шахтных и подвижных комплексов.Наличие комплексов разных типов с отличающимися характеристиками и боевым оснащением позволит РВСН эффективнее и гибче решать поставленные задачи. Все это также положительно повлияет на потенциал стратегических ядерных сил в целом.Таким образом, длительная и сложная программа разработки и принятия на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой МБР «Сармат» выходит на финальный этап. Промышленность освоила серийное производство новых ракет и поставляет их в войска, а РВСН ставят их на боевое дежурство. В ближайшее время руководство страны обещает показать новые ракеты на вооружении.Теперь промышленности предстоит выпустить требуемое количество ракет и обеспечить полномасштабное перевооружение РВСН. Эти процессы займут несколько лет, но их результаты полностью оправдывают ожидание и затраты. РВСН и все СЯС сохранят высокую боеспособность, необходимую для обеспечения национальной безопасности.