«Сармат» заступает на боевое дежурство
Погрузка ТПК с ракетой "Сармат" в пусковую установку
К настоящему времени перспективный ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» дошел до серийного производства и развертывания в войсках, а также заступил на боевое дежурство. В обозримом будущем производство и развертывание такой техники будет продолжаться, а в ближайшее время ожидается демонстрация нового комплекса, состоящего на дежурстве. Все эти процессы находятся на прямом контроле высшего руководства страны, и оно регулярно отчитывается об успехах и ставит новые задачи.
В последние месяцы
В течение последних месяцев поступило несколько любопытных и важных сообщений, которые указывают на прогресс проекта «Сармат». Достигнуты ранее поставленные цели, и программа выходит на новые этапы, которые будут проводиться в ближайшем будущем и дадут окончательный результат.
Так, 5 октября 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что работы над изделием «Сармат» фактически завершены. Осталось провести только некоторые административно-бюрократические процедуры, после чего комплекс будет официально принят на вооружение. Также ожидается запуск массового производства ракет и постановка на боевое дежурство. Все эти мероприятия планировалось завершить в ближайшее время.
В середине декабря министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны назвал примерные сроки завершения всех необходимых мероприятий. Постановку «Сармата» на боевое дежурство он отнес к приоритетным задачам на следующий 2024 г.
Бросковое испытание макетного образца
26 января на Едином дне приемки военной продукции замминистра обороны Алексей Криворучко подтвердил особый статус работ по «Сармату» и намерение завершить текущие работы в течение года. Такой же высокий приоритет имеет ряд других современных проектов – строительство и поставка в войска ракетоносцев Ту-160М, зенитной ракетной системы С-500, новых подлодок разных классов и т.д.
На Едином дне приемки прозвучал доклад замминистра обороны Тимура Иванова, отвечающего за вопросы строительства военных объектов. Он сообщил о завершении подготовки инфраструктуры для эксплуатации комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» в частях РВСН в Красноярском крае, а также в Калужской и Оренбургской областях.
20 февраля министр обороны доложил президенту о текущих работах и последних успехах своего ведомства. В разговоре он упомянул, что проект «Сармат» находится «в довольно высокой стадии завершения работ». Другая перспективная программа, «Авангард», уже дала желаемые результаты – два полка таких комплексов стоят на боевом дежурстве. С. Шойгу отметил, что потенциальный противник в лице западных стран знает о наших успехах в области стратегических вооружений.
Ракета в войсках
В последний день февраля президент В. Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. В своей речи он затронул все основные сферы, включая оборону и ее стратегическую составляющую. В выступлении нашлось место и для перспективных образцов, о разработке части которых президент сообщил в своем послании в 2018 г.
Президент впервые на официальном уровне заявил, что сверхтяжелые МБР «Сармат» серийного производства начали поступать в войска. Также он пообещал скорую демонстрацию такого вооружения в районах его базирования. Как именно будет показан перспективный образец, глава государства уточнять не стал.
Первый пуск полноценного опытного "Сармата"
По следам президентского послания тему перспективных стратегических вооружений прокомментировал министр обороны. Он напомнил про последние спекуляции и домыслы иностранных официальных лиц на тему российских вооружений и связанной с ними угрозы. При этом С. Шойгу указал, что российские системы призваны не угрожать зарубежным странам, но привлекать внимание и напоминать, «что с нами лучше не связываться».
По завершении испытаний
Перспективный ракетный комплекс с тяжелой МБР РС-28 «Сармат» разрабатывался в ГРЦ им. В.П. Макеева (г. Миасс, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») с двухтысячных годов. Целью проекта являлось создание нового комплекса для замены устаревающих изделий Р-36М2 «Воевода», отличающегося повышенными тактико-техническими характеристиками.
Проектирование новой ракеты и сопутствующих изделий завершилось к середине десятых годов. Затем на полигоне Плесецк подготовили шахтную пусковую установку для работы с макетными и опытными образцами МБР. В 2017-18 гг. состоялось несколько бросковых испытаний ракеты. Они были признаны успешными, и по их итогам продолжилась подготовка к следующим этапам испытаний.
Первый полноценный пуск «Сармата» с полетом к цели на полигоне Кура (Камчатка) состоялся 20 апреля 2022 г. Сообщалось, что в ближайшем будущем летно-конструкторские испытания продолжатся, и состоится несколько новых пусков. Впрочем, следующие запуски пока не проводились.
По всей видимости, подобные сокращенные испытания посчитали успешными, после чего работы по программе «Сармат» продолжились. Одновременно с этим в строевых частях, ранее эксплуатировавших МБР «Воевода», велось строительство и обновление инфраструктуры для эксплуатации новых изделий. Также готовилось серийное производство, за счет которого в ближайшем будущем планировалось обеспечить перевооружение и боевое дежурство.
Новые возможности
По известным данным, изделие РС-28 «Сармат» представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету тяжелого класса, по своим параметрам и возможностям превосходящую существующие образцы своего класса. В ракетных частях новая МБР заменит старые Р-36М2 и повысит ряд ключевых показателей РВСН, а также положительно повлияет на процессы стратегического ядерного сдерживания.
«Сармат» построен по трехступенчатой схеме с отдельной ступенью разведения боевых блоков. На всех ступенях используются жидкостные ракетные двигатели с высокими характеристиками тяги. Они обеспечивают полет ракеты массой ок. 210 т по требуемой траектории и доставку боевых частей к целям. Согласно заявлениям официальных лиц, ракета имеет глобальную дальность. Неофициальные оценки говорят о дальности стрельбы порядка 15-18 тыс. км.
Известно, что «Сармат» несет разделяющуюся головную часть с боевыми блоками индивидуального наведения. Забрасываемый вес достигает 10 т. Количество и могущество боезарядов, по понятным причинам, неизвестно. Такое боевое оснащение предусматривает традиционные алгоритмы применения и поражения целей.
В перспективе «Сармат» получит принципиально новые боевые возможности. Ракеты этого типа должны стать штатными носителями гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард». Предполагается, что РС-28 сможет нести несколько таких изделий. Гиперзвуковые боевые блоки обеспечат гарантированное преодоление современной и перспективной противоракетной обороны потенциального противника.
Демонстрация глобальной дальности стрельбы
Предполагается, что переход частей и соединений РВСН на новый комплекс «Сармат» продлится несколько лет и, возможно, завершится к концу текущего десятилетия. Благодаря этому «тяжелая» составляющая ракетных войск обновится во всех отношениях и получит новые возможности. При этом продолжится эксплуатация легких ракет «Ярс» в составе шахтных и подвижных комплексов.
Наличие комплексов разных типов с отличающимися характеристиками и боевым оснащением позволит РВСН эффективнее и гибче решать поставленные задачи. Все это также положительно повлияет на потенциал стратегических ядерных сил в целом.
Долгожданный результат
Таким образом, длительная и сложная программа разработки и принятия на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой МБР «Сармат» выходит на финальный этап. Промышленность освоила серийное производство новых ракет и поставляет их в войска, а РВСН ставят их на боевое дежурство. В ближайшее время руководство страны обещает показать новые ракеты на вооружении.
Теперь промышленности предстоит выпустить требуемое количество ракет и обеспечить полномасштабное перевооружение РВСН. Эти процессы займут несколько лет, но их результаты полностью оправдывают ожидание и затраты. РВСН и все СЯС сохранят высокую боеспособность, необходимую для обеспечения национальной безопасности.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ
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