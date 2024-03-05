Суд в Адыгее взыскал в пользу России имущество украинского олигарха Коломойского

Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг - Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. руб. (...) Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и 6 помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м.), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд. руб

Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в России в список экстремистов и террористов) лишился имущества не только на Украине, но и в России. Сегодня решением росийского суда все имущество олигарха было передано в собственность государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики Адыгея.Кошехабльский районный суд Адыгеи по иску Генпрокуратуры России взыскал в пользу федерального правительства все активы Коломойского*, составляющие на сегодняшний день миллиарды рублей. По данным суда, украинский олигарх владел в России примерно пятьюстами земельными участками, зданием в центре Москвы, долями в капиталах российских компаний. Теперь все это перешло в собственность России.- говорится в решении суда.Кроме того, решением суда на территории России запрещена деятельность как самого Коломойского*, так и связанных с ним лиц и компаний. Иск в отношении украинского олигарха был подан российской Генпрокуратурой из-за экстремистской деятельности Коломойского* и финансирования им ВСУ.