Суд в Адыгее взыскал в пользу России имущество украинского олигарха Коломойского

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Суд в Адыгее взыскал в пользу России имущество украинского олигарха Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в России в список экстремистов и террористов) лишился имущества не только на Украине, но и в России. Сегодня решением росийского суда все имущество олигарха было передано в собственность государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики Адыгея.

Кошехабльский районный суд Адыгеи по иску Генпрокуратуры России взыскал в пользу федерального правительства все активы Коломойского*, составляющие на сегодняшний день миллиарды рублей. По данным суда, украинский олигарх владел в России примерно пятьюстами земельными участками, зданием в центре Москвы, долями в капиталах российских компаний. Теперь все это перешло в собственность России.



Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг - Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. руб. (...) Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и 6 помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м.), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд. руб

- говорится в решении суда.

Кроме того, решением суда на территории России запрещена деятельность как самого Коломойского*, так и связанных с ним лиц и компаний. Иск в отношении украинского олигарха был подан российской Генпрокуратурой из-за экстремистской деятельности Коломойского* и финансирования им ВСУ.
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    11 комментариев
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    1. Fisherman Ранг пользователя
      Fisherman
      +4
      Сегодня, 21:49
      Который год как Каломойский финансирует убийство россиян, а только сейчас решение суда.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 21:57
        Ну может хоть сейчас, начнут принимать решения насчет алигархов. Только вопрос всех или только "ихних", хотя вопрос а насколько "наши", "наши". Статья о неприкосновенности частной собственности, в конституции, по моему у нас волнует верха, даже более. чем на "западе".
      2. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 22:00
        Цитата: Fisherman
        Который год как Каломойский финансирует убийство россиян, а только сейчас решение суда.

        То же самое про еврея-фашиста Коломойского и про неспешные российские власти подумала!
        Давно бы так поступать России с украинскими олигархами!
        Интересно, как с бизнесом Порошенко сейчас обстоят дела в России!
    2. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +3
      Сегодня, 21:49
      Нужно всех членов хунты проверить на наличие собственности и акций кампаний в России.
    3. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      +3
      Сегодня, 21:57
      Наконец-то в Адыгее
      Раскулачили еврея
      А что так долго выжидали?
      Да чтоб проценты набежали
      Адыгейцы, адыгейцы. Кругом одни адыгейцы. laughing
    4. SkАй Ранг пользователя
      SkАй
      +2
      Сегодня, 21:58
      Суды - дело не быстрое. Главное, что даже районные суды субъектов РФ делают всё возможное для Победы, что в их силах и юрисдикции.
    5. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 22:03
      Иск в отношении украинского олигарха был подан российской Генпрокуратурой из-за экстремистской деятельности Коломойского* и финансирования им ВСУ.

      Лучше поздно, чем никогда... request
    6. Alemax Ранг пользователя
      Alemax
      0
      Сегодня, 22:05
      Походу только адыгейский суд решил взять на себя смелость. Честно говоря, не совсем понятно даже почему именно районный суд Кошехабля. Даже не республиканский.
    7. Тима Ранг пользователя
      Тима
      0
      Сегодня, 22:05
      [/quote]Сидят в тюрьме олигархи Порошенко и Коломойский в одной камере и спорят, кому мыть парашу:
      К: Петя, ты мой, ты же ПАРАШенко!
      П: Гарик, нет, ты мой этот кал. Ты же КАЛО-МОЙский[quote]

      Анекдот!)))
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 22:06
      Не понял а причем тут Адыгея и "все государство"?-я бы понял если бы забрали собственность в Адыгее-или у нас Адыгея за всю Россию решает?
    9. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      0
      Сегодня, 22:08
      10 лет назад Коломойский стал финансировать и организовывать убийства русских людей Донбасса. Два года идёт СВО. ...И "вдруг" Фемида слезла с печки.....
      Лет через 6, к новым выборам, наверное утопят пару "зерновозов" с западным "ленд-лизом" на одесском рейде...

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