Запад не выиграет мировую войну

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Запад не выиграет мировую войну

Дата 24 февраля 2022 года, на мой взгляд, лет через тридцать войдет в учебники истории как дата начала третьей мировой войны. Нынешние события уже можно рассматривать как мировую войну, принимая во внимание блоковый характер вооруженного противостояния, ведение боевых действий сразу в нескольких регионах мира, а также непримиримый характер конфликта. Тут явно на кону не частные вопросы, а нечто важное и принципиальное. Потому этот конфликт не кончится, пока он не разрешит все спорные вопросы.

Просто сейчас мировая война в ее начальной стадии, когда она еще не разгорелась и в нее не вступили главные силы. Однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы насчет того, чем она закончится. Отважусь высказать убеждение, что третья мировая война закончится поражением западного мира во главе с США. И этому есть аргументы.



Идеологический фактор в войне


Для начала немного опыта Второй мировой войны.

Одной из наиболее важных, фундаментальных причин поражения Германии была неприемлемость ее идеологической доктрины. Другим странам и народам немецкие нацисты не хотели и не могли предложить ничего хорошего: либо уничтожение, либо порабощение в той или иной форме. Даже в самой мягкой формулировке победа Германии означала для других стран беспрекословное и безоговорочное подчинение немцам. Это, разумеется, очень многих не устраивало.


Неприемлемость нацистского порядка была более чем очевидной

Потому неудивительно, что в конце концов войну нацистской Германии объявил весь мир. Капиталисты и коммунисты, имевшие ранее крайне конфликтные отношения, решили отложить свою вражду в сторону ради победы над немецкими нацистами.

На этой почве сложился блок врагов Германии, который обладал абсолютным превосходством в людских резервах и экономической мощи, что лишало немцев шансов на победу в мировой войне. Начиная с 1943 года никакие тактические победы не могли отменить для немцев неминуемого поражения, тем более что Антигитлеровская коалиция твердо решила воевать до конца и до капитуляции противника.

В оккупированных и союзных Германии странах тоже было много тех, кто не принимал нацистскую доктрину и противостоял ей от пассивного сопротивления до открытой вооруженной борьбы. Везде, куда бы ни пошли немцы, они встречали врагов. Так им войну было не выиграть.

Итак, по опыту Второй мировой войны можно сказать, что идеологический фактор имеет, пожалуй, определяющее значение для исхода вооруженного конфликта, даже и в глобальных масштабах. Та сторона, которая не может предложить чего-то более интересного, выгодного и хорошего по сравнению со своими противниками, неизбежно потерпит поражение. На фоне идей господства арийской расы, уничтожения и порабощения всех остальных, и западная демократия, и советский социализм выглядели очень даже привлекательными. Что вполне очевидно.

Право собственности стало условным владением


Западный мир ранее предлагал много важного, ценного и интересного, на чем и держались его огромная власть, мощь и влияние. Однако сейчас ничего этого уже нет. Тут столько всего, что даже трудно с чего-то начать.

Одним из устоев западного мира была незыблемость частной собственности. Помнится, они даже учили нас жизни, упирая как раз на то, что в России права собственности не гарантированы. Но теперь и в западном мире права собственности сильно подорваны. Например, права собственников недвижимости теперь фактически ограничены... правами сквоттеров (захватчиков жилья). В некоторых американских штатах и европейских государствах есть законы, которые дают сквоттерам права на захваченную недвижимость. Например, в штате Нью-Йорк если сквоттер прожил 30 дней в занятой недвижимости, то он получает право в ней находиться и дальше. В Испании можно выгнать сквоттеров в течение 48 часов, иначе потом придется делать это через суд, что долго и трудно. Нечто подобное есть во Франции и в Германии.


Сквоттеры – отнять и загадить. Удивительно, что у сквоттеров находятся защитники

Это серьезный подрыв устоев любого общества.

Зачем учиться, работать, открывать бизнес, когда можно просто пойти и занять чужой дом?

Другой пример подрыва права собственности – заморозка, фактически конфискация финансовых активов и имущества граждан России за рубежом. Например, в 2023 году Евросоюз заморозил активы частных лиц и компаний на сумму 24,1 млрд евро. То есть лишил права их использовать. Зато европейский депозитарий Euroclear за полгода того же 2023 года присвоил 1,7 млрд евро процентных доходов от замороженных российских активов.

Конечно, ведутся переговоры об обмене активами (в России тоже заморозили иностранные активы), кое-что вернули, иногда перечисляют дивиденды. Но сам факт этого говорит о том, что в западном мире право собственности превращается, по сути, в условное владение, обусловленное лояльностью, политической позицией, высказываниями, цветом паспорта и тому подобными обстоятельствами. Тут главное только начать, а потом уже найдутся причины и для других подобных изъятий.

Какой смысл в таком обществе, где надо бегать и доказывать, что право имеешь, да еще и трястись, чтобы какие-нибудь «оккупасы» не отобрали за здорово живешь?

Тварь дрожащая или право имею... на свободу мнения?


Сильной стороной западного мира некогда была свобода слова, мнения и печати. Общество, в котором не было ни в какой форме «мыслепреступлений», было очень притягательным. И этого теперь тоже нет.

Как-то раз, включив VPN, пошарился по Интернету и практически случайно обнаружил, что, оказывается, в западных странах забанены российские ресурсы: ТАСС, RT, РИА «Новости», еще какие-то другие крупные информационные агентства. То есть они нас слышать не хотят и старательно зажимают себе уши. Да что там российские СМИ. Оказывается, во многих европейских странах забанен... Twitter.

Тут еще можно вспомнить про Facebook, у нас заблокированный, который еще до войны ввел практику помечать материалы, противоречащие мейнстримным мнениям, пометкой, что, мол, достоверность материала не подтверждается экспертами, и надо смотреть вот сюда. Не помню, как это точно формулировалось.

Это фундаментальный момент для западного мира, даже философский. Сама по себе идея свободы слова, мнения, прессы, свобода искать информацию и оценивать ее, вытекала из представления о человеке, как о существе разумном и нравственном, способном отличить правду от лжи.

Все мы видели старый фильм «Хвост виляет собакой» и немало над ним потешались. Потом оказалось, что это снято практически на основе реальных событий. Но дело не только в этом. Сама по себе идея фильма состоит в насаждении лжи в обществе силами средств массовой информации, которые не информируют, а дезинформируют. Но само по себе подобное насаждение лжи стоит на философии, представляющей человека как существо неразумное, неспособное отличить правду от лжи, хорошее от плохого, слепо и безусловно верящее в любую преподнесенную ему картинку.


Кадр фейковой новости из фильма «Хвост виляет собакой»

Кратко говоря, Запад отрекся от своего философского базиса, на котором стоял многие века и тысячелетия. Это отречение от всей европейской культуры, традиций, образа мышления, от всего того, за что воевали еще греки, сражавшиеся против персов.

Поэтому здесь стоит вопрос вполне в духе Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Раньше западный мир выступал за «право имею», в позитивном смысле, а теперь требует от всех признания себя тварью дрожащей. И это было, есть и будет для многих совершенно неприемлемо.

С нынешним западным идеалом победить невозможно


Война в самом конечном счете ведется за идеалы и вытекающее из них устройство общества. Идеалы могут быть сформулированы, а могут и не быть сформулированы, но в любом случае их можно вывести из различных наблюдаемых общественных явлений. Война в идеологическом смысле – это окончательный и бесповоротный выбор того или иного идеала.

Качество и привлекательность идеала определяет, сколько народу его поддержит в вооруженном конфликте, сформируют ли сторонники этого идеала большинство и перевес сил. Это один из наиболее важных факторов в войне, наряду с вооружением и экономическими возможностями.

Кризисных явлений в западном мире предостаточно: экономические проблемы, огромный долг США, полчища бездомных, наплыв и бесчинства нелегальных мигрантов, черный расизм, загаженные города, гендерные заморочки, «культура отмены», преследования инакомыслящих и так далее и тому подобное.


Полчища бездомных – признак явно нездорового общества

Все они, на мой взгляд, сходятся к тому, что там появилась некая религиозно-философская ересь, которая коренным образом изменила западный мир, переделала его сверху донизу. В числе ее постулатов представление об обычном человеке как дрожащей твари, неразумной и неспособной отличить правду от лжи. Из этого с непреложностью вытекает, что у такого существа нет и не может быть никаких прав. Это всего лишь никчемный объект, в сущности.

С таким идеалом победить в войне, тем более мировой, невозможно.
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10 комментариев
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  1. turembo Ранг пользователя
    turembo
    0
    Сегодня, 05:24
    А какие наши идеалы чтобы претендовать на победу? Мы что за справедливость, за равенство, и за социализм? Или где то спрятаны красные флаги? и Ленин еще молодой? Неужели пролетарий всех стран соединится? Или красная армия вернется и гремя сапогами в обнимку с медведями и под тренькание балалаек зашагает по буржуйским городам и странам? По факту такой же феодальный капитализм, да не так быстро гниет благодаря нашим дедам, отцам, и вообще прошлым поколениям которые еще пожили в другой стране, но по факту тоже самое,нищета, злоба, исламизация, вырождение нации, падение образования и здравоохранения, и скатывания в капитальное средневековье, с современными посылами, которые мы замечаем там вот у них, и в упор не видим у себя.....
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:40
      С таким идеалом победить в войне, тем более мировой, невозможно
      У них"Свобода и демократия" ! А что у нас ?
      1. Гражданский Ранг пользователя
        Гражданский
        +2
        Сегодня, 06:54
        Спасибо за урок политинформации! У меня вопрос к лектору, а подскажите какие блоки стран воюют на поле боя друг с другом?
        1. Doccor18 Ранг пользователя
          Doccor18
          0
          Сегодня, 07:24
          Цитата: Гражданский
          Спасибо за урок политинформации!

          laughing
          Сильной стороной западного мира некогда была свобода слова, мнения и печати.

          Автор - великий шутник. Какая свобода слова? Все значимые СМИ по Миру принадлежат господствующему классу миллиардеров, пишут и показывают только то, что им выгодно в данную минуту...
  2. G17 Ранг пользователя
    G17
    -1
    Сегодня, 05:40
    Автор строит свой анализ на точках, имеющих второстепенное и третьестепенное значение и делает неверный вывод. Безусловно, планету уже более ста лет трясёт в глобальном цивилизационном, экономическом и духовном кризисе. На наших глазах издыхает капитализм и идёт переход в новое, посткапиталистическое будущее. Главной целью глобальных кланов является борьба за своё будущее в этом «Новом дивном мире». Для этого мировой верхушке (так называемые «старые деньги»), составляющей 1% населения планеты и контролирующей большую часть мировых богатств, необходимо ограбить «молодые деньги», которые составляют 10-12% мирового населения. То есть уничтожить предпринимателей, рабочий класс и разжиревшие на продаже своих природных и человеческих ресурсов региональные элиты - российских, китайских, европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских олигархов, элиты Персидского залива, и далее по списку, включая Билла Гейтса и Илона Маска.

    Тем самым будет уничтожен глобальный средний класс, который сотни лет был стабилизирующим фактором капиталистического мира и неким связующим звеном между богатыми и бедными. Теперь эту опору сознательно разрушают, чтобы на планете остались только разделённые пропастью сверхбогатые «боги Земли» и суетящиеся в цифровом концлагере нищие безправные рабы, у которых нажатием кнопки «DELETE» можно будет лишить всего – прав на недвижимость, пенсию, накопления, медицинские и социальные услуги. Таким образом, Новый дивный мир станет для человечества куда большим злом, чем прежняя капиталистическая система. Просто потому, что этот «новый мир» предполагает:

    1) резкое сокращение населения планеты путём организации глобальных эпидемий (привет ковиду и новой страшилке от ВОЗ в виде «болезни Х»), Третьей мировой войны (которая началась в 2022 году), организации голода и ускоренного перехода человечества с качественной еды на пищу из насекомых, ГМО-продукты и отказа от употребления мяса. Тем самым, глобалисты хотят превратить себя в неких сверхлюдей с отличным питанием и продолжительностью жизни в 100-120 лет, которую намерены провести в комфортабельных условиях и отличной экологией. А остатки человечества загнать в мировые трущобы, где они будут вечно влачить жалкое существование, питаясь некачественным дерьмом и едва доживая до 40-50 летнего возраста.

    2) насильственный разрыв остатков человечества со своей историей путём разрушения и тотальной дебилизации мировой системы образования, уничтожения национальных культур и замены их мультикультурным ширпотребом, обильно приправленным многочисленными отупляющими и развлекательными шоу, контроля над мировыми архивами и разрушения исторических памятников (вроде поджога Собора Парижской Богоматери или массового сноса памятников в США и на Украине). Ведь управлять «Иванами, не помнящими родства» куда легче, чем образованными людьми, чтущими свою историю, народ и великих предков.

    3) разрушение государственности стран планеты, так как она является главным препятствием для торжества наднациональных структур и корпораций (вроде былых Ост-Индских кампаний), и мешает созданию глобальных макроэкономических зон. Например, именно наличие государственности и связанных с нею политических и исторических противоречий, мешает объединению в единую макроэкономическую зону Южного Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Или построению аналогичной макроэкономической зоны от Польши до Казахстана на обломках России, Украины и Белоруссии.

    4) построение суперрабовладельческого общества, в котором благодаря ЧВК и цифровым технологиям хозяева мира будут контролировать не только самого раба и плоды его труда, а будут определять всё – мысли, поступки и жизнь отдельно взятого человека.

    Глобалисты - это нелюди, моральные и нравственные . Но при этом следует чётко понимать, что они очень умны, предельно циничны, имеют многовековой опыт интриг и политической борьбы, готовы совершить любое преступление ради достижения своих целей. Поэтому наблюдаемый нами прямо сейчас глобальный кризис планетарного масштаба носит не стихийный характер. Он рукотворный и управляется глобальными элитами. Они проводят хорошо опробованную ещё в XX веке политику: погружение планеты в управляемый хаос, нищету, разруху, голод и экономический упадок, при одновременном сохранении на ней «островков стабильности». Только так, на контролируемом разрушении экономики, кровавых войнах и смертях десятков миллионов «лишнего» населения планеты, теневые хозяева мира могут преодолеть глобальный кризис и благополучно перескочить из настоящего в свой «Новый дивный мир».

    При этом необходимо чётко понимать, что, несмотря на всю антиамериканскую риторику, ни Китай, ни Европейский Союз, ни тем более Россия не определяют мировую повестку дня. По итогам 2023 года Россия не попала в первую десятку экономик мира, а Китай находится там хоть и на втором месте, но в гордом одиночестве, так как все остальные экономические лидеры, так или иначе завязаны на США, как и сам Китай – экономическое благосостояние которого критически зависит от западного рынка. Лишь экономика ЕС способна бросить вызов США, но вся европейская политическая элита жёстко подчинена американцам и британцам. Досье есть на каждого политика и президента. Поэтому в ЕС предпочитают не проявлять излишней самостоятельности, действуя в американо-британской упряжке по принципу союза всадника и коня.

    Таким образом, глобальная инициатива не в руках европейских, китайских и российских элит. И у них нет никакого желания, мозгов и политической воли попытаться бросить вызов всемогущим хозяевам мира и сыграть самостоятельную роль, как это удалось Сталину после 1945 года. Они не имеют собственного глобального проекта и лишь реагируют на действия теневых хозяев мира, подстраиваются под проводимые ими решения и проекты, иногда пытаются противодействовать (как на Украине или в Сирии), но в итоге всегда (!) стремятся договориться, смертельно боясь остаться за бортом глобальных проектов и не мысля себя вне ныне действующей западной Системы. И именно поэтому глобальным элитам удаётся осуществлять свои планы - они не встречают никакого системного противодействия.

    Так как сейчас мировым лидером остаются США, то и основная часть «старых» и «молодых» денег завязана на эту сверхдержаву. И именно поэтому Америка стала полем битвы между ними. Причём в процессе схватки дело уже дошло до невиданного для истории Америки государственного переворота, в результате которого президент Трамп потерял свою должность, штурма Капитолия, террора страны со стороны банд BLM. Ситуацию усугубляет миграционная проблема, сепаратизм отдельных штатов, межэтнические противоречия в американском обществе, борьба финансовых спекулянтов настоящего против промышленной Америки прошлого. В любом случае нам не стоит обольщаться и надеяться, что Америка развалится, после чего наступит «многополярный мир» и мировой жандарм сойдёт со сцены. Просто потому, что глобальные кланы в этом пока не заинтересованы. Им нужна американская супердержава, чтобы победить в Третьей мировой войне. А уже после победы, когда на обломках Русского, Исламского, Западного мира они планируют начать строить свои отдельные экономические макрорегионы, то с лёгкостью пожертвуют США, Великобританией и даже Израилем. Как государства и сверхдержавы они будут уже не нужны, ибо «Новый дивный мир» будет базироваться на новых мировых структурах – возрождённых мегакорпорациях в лице Ост-Индских кампаний.

    Стремясь в первую очередь развалить и уничтожить самое слабое звено нынешней мировой системы в лице России, а затем войной или санкциями ослабить набравший силу Китай, глобальные кланы конечной целью Третьей мировой войны видят совсем иной приз – богатый Европейский Союз. Заполучив его долю в мировом ВВП и убрав со сцены деградировавшие европейские элиты, глобалисты обретут невиданную экономическую мощь и решат множество накопившихся проблем. То есть, в некотором роде, они хотят повторить результат Второй мировой войны, по итогам которой США контролировали 50% мирового ВВП и имели атомную бомбу.

    И последнее, несмотря на всю болтовню и постоянные заклинания о дедолларизации мировой экономики — американский доллар был и остается королём мировых финансов. По итогам 2023 года использование доллара в транзакциях SWIFT (основной глобальной системы трансграничных платежей) возросло с 40% до 48%, а вот евро упало с 38% до 22%. Комментарии излишни. А вот курс нашего «деревянного» болтается, словно на качелях, преодолев в 2023 году психологическую отметку в 100 рублей за доллар. Таким образом, по крайней мере пока, Запад выигрывает Третью мировую. А наш выигрыш в ней, при нынешних системных проблемах, будет заключаться в том, чтобы просто сохранить Россию, как государство и идти своим путём развития.
  3. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +1
    Сегодня, 05:43
    Зачем учиться, работать, открывать бизнес
     Действительно,зачем? Вот у нас учителя,взяли и ушли в бизнес и теперь экономика России первая в Европе и пятая в мире.Ха ,а они дома захватывают.Это как, в 17 веке ,крестьяне в Англии,захватывали пустующие земли ,принадлежащих аристократам
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 06:02
    Зачем учиться, работать, открывать бизнес, когда можно просто пойти и занять чужой дом?
    Попробуйте-ка занять дом американца, у которого оружия дома больше, чем у меня водки в холодильнике. Попробуйте даже войти туда без разрешения wink
  5. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:07
    Люди,никогда не видящие зверя,каждый рисует по своему. Также обстоит и с третьей мировой. Идеологии бывают направленные на утилизацию сознания человека.Другая же идеология открывает перед человеком горизонты будущего.Все заметили,что капитализм не любит говорить о будущем.Потому что он подчиняется воле магнатов.Которых буржуазия старается спрятать в тень от бурных событий. Все построено на эмоциях и страхе перед будущим.Страх побеждает волю человека и понижает его иммунитет к болезням.Идет стремление к имперским завоеваниям.Собственники имеют своих политиков,которые являются менеджерами собственников.
  6. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:26
    Отважусь высказать убеждение, что третья мировая война закончится поражением западного мира во главе с США

    Отважусь утверждать, что запад давно победил экономически и идеологически, вся сегодняшняя война вассалов за более сытое место у кормушки это только подтверждает...
  7. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:28
    Во первых автор подбирайте слова. Война это не игры, никто не выиграет.. Потом мне не понятен этот отсчет первая, вторая, третья мировые войны. А разве наполеоновские войны не были мировыми. Война за испанское наследство шла тоже по всему миру. В каждом веке свои мировые войны.

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