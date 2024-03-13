Запад не выиграет мировую войну
Дата 24 февраля 2022 года, на мой взгляд, лет через тридцать войдет в учебники истории как дата начала третьей мировой войны. Нынешние события уже можно рассматривать как мировую войну, принимая во внимание блоковый характер вооруженного противостояния, ведение боевых действий сразу в нескольких регионах мира, а также непримиримый характер конфликта. Тут явно на кону не частные вопросы, а нечто важное и принципиальное. Потому этот конфликт не кончится, пока он не разрешит все спорные вопросы.
Просто сейчас мировая война в ее начальной стадии, когда она еще не разгорелась и в нее не вступили главные силы. Однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы насчет того, чем она закончится. Отважусь высказать убеждение, что третья мировая война закончится поражением западного мира во главе с США. И этому есть аргументы.
Идеологический фактор в войне
Для начала немного опыта Второй мировой войны.
Одной из наиболее важных, фундаментальных причин поражения Германии была неприемлемость ее идеологической доктрины. Другим странам и народам немецкие нацисты не хотели и не могли предложить ничего хорошего: либо уничтожение, либо порабощение в той или иной форме. Даже в самой мягкой формулировке победа Германии означала для других стран беспрекословное и безоговорочное подчинение немцам. Это, разумеется, очень многих не устраивало.
Неприемлемость нацистского порядка была более чем очевидной
Потому неудивительно, что в конце концов войну нацистской Германии объявил весь мир. Капиталисты и коммунисты, имевшие ранее крайне конфликтные отношения, решили отложить свою вражду в сторону ради победы над немецкими нацистами.
На этой почве сложился блок врагов Германии, который обладал абсолютным превосходством в людских резервах и экономической мощи, что лишало немцев шансов на победу в мировой войне. Начиная с 1943 года никакие тактические победы не могли отменить для немцев неминуемого поражения, тем более что Антигитлеровская коалиция твердо решила воевать до конца и до капитуляции противника.
В оккупированных и союзных Германии странах тоже было много тех, кто не принимал нацистскую доктрину и противостоял ей от пассивного сопротивления до открытой вооруженной борьбы. Везде, куда бы ни пошли немцы, они встречали врагов. Так им войну было не выиграть.
Итак, по опыту Второй мировой войны можно сказать, что идеологический фактор имеет, пожалуй, определяющее значение для исхода вооруженного конфликта, даже и в глобальных масштабах. Та сторона, которая не может предложить чего-то более интересного, выгодного и хорошего по сравнению со своими противниками, неизбежно потерпит поражение. На фоне идей господства арийской расы, уничтожения и порабощения всех остальных, и западная демократия, и советский социализм выглядели очень даже привлекательными. Что вполне очевидно.
Право собственности стало условным владением
Западный мир ранее предлагал много важного, ценного и интересного, на чем и держались его огромная власть, мощь и влияние. Однако сейчас ничего этого уже нет. Тут столько всего, что даже трудно с чего-то начать.
Одним из устоев западного мира была незыблемость частной собственности. Помнится, они даже учили нас жизни, упирая как раз на то, что в России права собственности не гарантированы. Но теперь и в западном мире права собственности сильно подорваны. Например, права собственников недвижимости теперь фактически ограничены... правами сквоттеров (захватчиков жилья). В некоторых американских штатах и европейских государствах есть законы, которые дают сквоттерам права на захваченную недвижимость. Например, в штате Нью-Йорк если сквоттер прожил 30 дней в занятой недвижимости, то он получает право в ней находиться и дальше. В Испании можно выгнать сквоттеров в течение 48 часов, иначе потом придется делать это через суд, что долго и трудно. Нечто подобное есть во Франции и в Германии.
Сквоттеры – отнять и загадить. Удивительно, что у сквоттеров находятся защитники
Это серьезный подрыв устоев любого общества.
Зачем учиться, работать, открывать бизнес, когда можно просто пойти и занять чужой дом?
Другой пример подрыва права собственности – заморозка, фактически конфискация финансовых активов и имущества граждан России за рубежом. Например, в 2023 году Евросоюз заморозил активы частных лиц и компаний на сумму 24,1 млрд евро. То есть лишил права их использовать. Зато европейский депозитарий Euroclear за полгода того же 2023 года присвоил 1,7 млрд евро процентных доходов от замороженных российских активов.
Конечно, ведутся переговоры об обмене активами (в России тоже заморозили иностранные активы), кое-что вернули, иногда перечисляют дивиденды. Но сам факт этого говорит о том, что в западном мире право собственности превращается, по сути, в условное владение, обусловленное лояльностью, политической позицией, высказываниями, цветом паспорта и тому подобными обстоятельствами. Тут главное только начать, а потом уже найдутся причины и для других подобных изъятий.
Какой смысл в таком обществе, где надо бегать и доказывать, что право имеешь, да еще и трястись, чтобы какие-нибудь «оккупасы» не отобрали за здорово живешь?
Тварь дрожащая или право имею... на свободу мнения?
Сильной стороной западного мира некогда была свобода слова, мнения и печати. Общество, в котором не было ни в какой форме «мыслепреступлений», было очень притягательным. И этого теперь тоже нет.
Как-то раз, включив VPN, пошарился по Интернету и практически случайно обнаружил, что, оказывается, в западных странах забанены российские ресурсы: ТАСС, RT, РИА «Новости», еще какие-то другие крупные информационные агентства. То есть они нас слышать не хотят и старательно зажимают себе уши. Да что там российские СМИ. Оказывается, во многих европейских странах забанен... Twitter.
Тут еще можно вспомнить про Facebook, у нас заблокированный, который еще до войны ввел практику помечать материалы, противоречащие мейнстримным мнениям, пометкой, что, мол, достоверность материала не подтверждается экспертами, и надо смотреть вот сюда. Не помню, как это точно формулировалось.
Это фундаментальный момент для западного мира, даже философский. Сама по себе идея свободы слова, мнения, прессы, свобода искать информацию и оценивать ее, вытекала из представления о человеке, как о существе разумном и нравственном, способном отличить правду от лжи.
Все мы видели старый фильм «Хвост виляет собакой» и немало над ним потешались. Потом оказалось, что это снято практически на основе реальных событий. Но дело не только в этом. Сама по себе идея фильма состоит в насаждении лжи в обществе силами средств массовой информации, которые не информируют, а дезинформируют. Но само по себе подобное насаждение лжи стоит на философии, представляющей человека как существо неразумное, неспособное отличить правду от лжи, хорошее от плохого, слепо и безусловно верящее в любую преподнесенную ему картинку.
Кадр фейковой новости из фильма «Хвост виляет собакой»
Кратко говоря, Запад отрекся от своего философского базиса, на котором стоял многие века и тысячелетия. Это отречение от всей европейской культуры, традиций, образа мышления, от всего того, за что воевали еще греки, сражавшиеся против персов.
Поэтому здесь стоит вопрос вполне в духе Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Раньше западный мир выступал за «право имею», в позитивном смысле, а теперь требует от всех признания себя тварью дрожащей. И это было, есть и будет для многих совершенно неприемлемо.
С нынешним западным идеалом победить невозможно
Война в самом конечном счете ведется за идеалы и вытекающее из них устройство общества. Идеалы могут быть сформулированы, а могут и не быть сформулированы, но в любом случае их можно вывести из различных наблюдаемых общественных явлений. Война в идеологическом смысле – это окончательный и бесповоротный выбор того или иного идеала.
Качество и привлекательность идеала определяет, сколько народу его поддержит в вооруженном конфликте, сформируют ли сторонники этого идеала большинство и перевес сил. Это один из наиболее важных факторов в войне, наряду с вооружением и экономическими возможностями.
Кризисных явлений в западном мире предостаточно: экономические проблемы, огромный долг США, полчища бездомных, наплыв и бесчинства нелегальных мигрантов, черный расизм, загаженные города, гендерные заморочки, «культура отмены», преследования инакомыслящих и так далее и тому подобное.
Полчища бездомных – признак явно нездорового общества
Все они, на мой взгляд, сходятся к тому, что там появилась некая религиозно-философская ересь, которая коренным образом изменила западный мир, переделала его сверху донизу. В числе ее постулатов представление об обычном человеке как дрожащей твари, неразумной и неспособной отличить правду от лжи. Из этого с непреложностью вытекает, что у такого существа нет и не может быть никаких прав. Это всего лишь никчемный объект, в сущности.
С таким идеалом победить в войне, тем более мировой, невозможно.
Информация