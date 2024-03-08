Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца
Александр Проханов
Осознали ли мы ошибки 90-х? Или все, что происходит, есть попытка продать нам новое издание сырьевой экономики, обернутой в патриотизм?
Какова связь между деятельностью Гайдара и Ельцина, нынешним положением страны и СВО?
Прямая и непосредственная: происходящее – результат «шоковой терапии», распада СССР и отсутствия попыток сохранения единства Русского мира.
Если мы встаем с колен, зачем нам форум имени Гайдара?
Гайдаровский форум – 2020
Гайдаровский форум – ежегодная международная экономическая конференция России, проводящаяся с 2010 года, названная в честь либерал-реформатора Егора Гайдара.
Осознали ли мы ошибки 90-х? Что это – ностальгия по «лихим 90-м» или скрытый смысл истинных целей государства? Или все, что происходит, есть попытка продать новое издание сырьевой экономики, обернутой в патриотизм и импортозамещение, которое почему-то буксует.
К числу выдающихся русских экономистов можно отнести следующих ученых:
Николая Христиановича Бунге (1823–1895),
Александра Васильевича Чаянова (1888–1937),
Николая Дмитриевича Кондратьева (1892–1938),
Сергея Фёдоровича Шарапова (1855–1911),
Александра Дмитриевича Нечволодова (1864–1938) и не только.
Но нам ничего не рассказывают про них, хотя их наследие многократно превышает полезность экономических авторов, поддерживающих вашингтонский консенсус.
Шарапов разработал теорию эмиссии рубля, которую благополучно использовал СССР. И он, и Нечволодов критиковали экономическую и финансовую политику царской России, показывая ее полную тупиковость. Но эти ученые совсем не интересны либералам, в течение 33 лет возрождавшим клон царской России.
Почему это не форум Кондратьева или даже Витте, или Шарапова?
Так чем отмечен наш известный экономист Гайдар?
Гайдаровская шоковая терапия как геноцид русского народа
Так почему геноцид?
По официальным данным, наше население к 2010 году уменьшилось на 6 млн человек и сейчас продолжает падать, потому что сейчас должны рожать те, кто не родились. И это масштаб потерь от большой (!) войны без единого выстрела и снаряда.
Прав был Уилл Дюрант: «Великую цивилизацию нельзя завоевать извне, пока она не разрушит себя изнутри».
Егор Гайдар – это не просто реформатор, который сделал «грязную работу». Будучи профессиональным экономистом, он хладнокровно принимал убийственные решения:
Гайдар и его последователи «боролись» с последствиями банкротства империи, странным образом уничтожая экономику ее оставшейся части.
Смотрим результаты: по данным книги В. М. Симчеры «Развитие экономики России за 100 лет», в 90-е за время правления Ельцина было уничтожено около 30 000 предприятий, при том, что за время созидания СССР в 1922–1984 гг. было создано 43 320 новых.
Кто может дать ответы на вопросы: зачем было НДС делать 28 %, а не 5 или хотя бы 10 %? Зачем было поднимать цены в десятки и более раз, при том, что заработная плата и денежная масса при этом не росли так быстро? Почему при этом не проводилась индексация заработной платы и остатков на счетах предприятий?
В результате система расчетов развалилась, денежная масса сжалась, люди переходили на нал, обнал, бартер, разразился кризис неплатежей, людям не выплачивали заработную плату.
Ответ крайне прост: страну просто целенаправленно обанкротили.
Чтобы уничтожить все сбережения, истребить средний класс, возможность инвестиций, чтобы заводы встали, и все, что осталось, смогли за гроши скупить наши новые нувориши и иностранные инвесторы.
Благодаря деятельности тандема Ельцин-Гайдар и их последователей наша страна к середине 90-х имела ущерб, сходный с последствиями Гражданской войны. Уровень ВВП в 1922 году относительно 1913 года составлял 57 %, а уровень ВВП в 1998 году – 60 % от уровня 1991 года. Даже во время Великой Отечественной войны, несмотря на разрушения и потерю территорий, экономика РСФСР росла со средней скоростью 4,7 % (!) за счет переноса промышленности за Урал и строительства новых предприятий.
Гайдар ставил правильные задачи по переходу к рынку, но решал их не в пользу народа, а в интересах поставившего его вашингтонского обкома.
Оценивая реформы, Майкл Интрилигейтор, профессор экономики, Калифорнийский университет (США) в 1996 писал следующее:
Нынешняя «российская Великая депрессия» является гораздо более тяжелой, чем в США в 30-х годах. С 1992 г. по 1996 г. произошел колоссальный спад промышленного производства – на 55 % по сравнению со спадом в 35 % во время «Великой депрессии» 1929–1933 гг. в США.
До «шоковой терапии» российская экономика была по величине второй в мире, опережая Японию и Германию и уступая только США. Сейчас она, возможно, занимает 11-е или 12-е место... «шокотерапия» разрушила институты социалистической экономики, но не создала институтов экономики рыночной…»
Опыт КНР показывает, что главное – не скорость перехода, а политика созидания; и не вопрос собственности, а вопрос управления. В КНР не было приватизации как таковой. Государственный сектор был сохранен и переводился на частные рельсы крайне осторожно. Вместо приватизации, которая фактически ничего не дала, китайцы стимулировали развитие нового бизнеса. Вы хотите стать миллионерами – мы дадим вам землю и деньги, но не дадим вам готовые активы. Создавайте активы: стройте фабрики и производите – и тогда только богатейте.
Хотя Гайдар ушел в отставку в декабре 1992 года, вернувшись потом еще раз ненадолго в другом качестве; последствия его действий задали тренд всему десятилетию.
В 90-е были кризисы: 1993, 1995 – кризис рынка межбанковского кредитования. В 1998 году уже другое правительство сделало нам еще «одну шоковую терапию». В рамках политики «финансовой стабилизации» рубль искусственно удерживали, а потом – 17 августа 1998 года был объявлен дефолт – государство отказалось платить по своим внутренним и внешним долгам, т. е. вновь стало банкротом. Затем последовал невиданный шок девальвации: если в январе 1998 курс доллара был 5,99, то в январе 1999 года – 22,05, т. е. в 3,68 раза, и в следующем году она пошла дальше!
Итак, для чего все эти совершенно бессмысленные реформы?
Главное – совсем в другом. Горбачев, хотя отдал Восточную Европу, обанкротил СССР, набрав кредитов, остаток по которым в 1991 году составлял 57 млрд долларов, подарил стране глоток свободы и некий НЭП. Были коммерческие магазины, кооперативы, в которых была рыночная зарплата. На Рижском рынке торговали вещами лучше всякой Турции – российского производства частных мастеров. Импортировались компьютеры, техника. Люди платили налоги.
Реформы Гайдара полностью уничтожили эти зачатки относительно белой «рыночной экономики». Если бы не они, мы могли бы пойти по пути КНР, но вашингтонскому обкому нужно было разрушение.
Причина банкротства СССР и проблемы 90-х в значительной степени были вызваны низкими ценами на нефть. С начала 2000-х и особенно с 2004 котировки пошли вверх. Несложно показать, что темпы экономического роста «благополучных» 2000-х четко коррелируют с ростом котировок (см. график).
Исторический график цен на нефть, smart-lab.ru, 1998 – 20 долл./барр
Теперь вспомним, что реально говорил Гайдар, согласно официальной публикации в «Российской газете»:
«В России не нашлось ответственной политической силы, которая отважилась бы заявить, что с точки зрения целей самосохранения и воспроизводства русского народа распад СССР явился самой крупной удачей за последние полвека» («Гибель империи. Уроки для современной России»).
«Если ядерная сверхдержава де-факто уже не существует, потому что утрачены все основные элементы государственности, то её лучше мирно и легально распустить» (интервью на радио «Свобода»).
Думаю, этого вполне достаточно.
Согласно официальному докладу (Геополитический прогноз от Stratfor на 2015–2025 годы, Stratfor, США, inosmi.ru) за 2016, сейчас цель США – наше дробление на куски, обозначена совершенно конкретно.
Каким образом обрисовал президент итог жизни Гайдара?
А вот что написали об итогах жизни Гайдара такие люди, как Юрий Лужков, Гавриил Попов, которые тоже были в обойме власти, но мыслили по-другому:
Вина Гайдара и в том, что трудности, которые надо было распределять справедливо и пропорционально, были возложены только на рядовых граждан…
Обеспечил захват подавляющей части государственной собственности номенклатурой и олигархами...
Это политика, жестокая и бесчеловечная. Именно это народ понял, и именно этого он никогда Гайдару не простит».
Либералы – это тоталитарная секта мирового правительства, управляющая миром из вашингтонского обкома, посаженная нам в 1991 после августовского путча.
Гайдара чтут там как основателя, успешно исполнившего главное поручение их обкома – тотальное разрушение российской экономики и всего оставшегося со времен СССР.
Нужны ли нам Ельцин Центры?
Можно ли обмануть целый народ? Оказывается можно – дай только возможность политтехнологам. Помните, как все взахлеб читали журнал «Огонек», который поливал навозом нашу «красную историю»? Не то же самое было недавно проделано на Украине? И вот уже украинцы, потеряв нормальное измерение реальности и пойдя на поводу тупости, жадности и ненависти, воюют с Россией, т. е. сами с собой.
Пик деятельности Ельцина – это речь в парламенте США в 1992 году:
С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США г-ну Джоржу Бушу… за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период…
Сегодня я говорю вам… «От реформ не отступлю!»...
Мы приглашаем американский частный капитал на уникальный и малоосвоенный российский рынок и говорим: «Не опоздайте!» [Бурные аплодисменты]…
Волей народа России я предлагаю вам и в вашем лице народу Соединённых Штатов встать на путь партнёрства во имя свободы и справедливости в XXI веке [Конгрессмены вскакивают, аплодируют]…
Господи, благослови Америку!
И добавлю к этому: и Россию [Конгрессмены вскакивают, аплодируют]».
Еще бы не аплодировать и не вскакивать!
Два президента подряд: Горбачев и Ельцин сдали Русскую империю и все ее наследство всего за 6 лет и лихо отдали на растерзание ее остатки. Известно, что М. Горбачев также пользовался «уважением» во всем западном мире.
Подарки, что сделала Россия Западу и Европе, стоили триллионы долларов. Запад обрел дешевое сырье и рынки сбыта. Ельцин мог бы попросить списать жалкие 57 млрд долларов долгаи разместить у нас заказы на производство ширпотреба и техники. Но Америка изначально планировала усиление КНР и ослабление России – технологии передавались в Китай, а из нас делали сырьевой карьер.
Насколько должен был быть наивен руководитель страны, чтобы изречь такое?
Но это тренд эпохи, начиная с перестройки нам внушали, что «злые» коммунисты имеют агрессивные намерения к капиталистической системе, но Америка готова подать нам руку дружбы и помочь провести рыночные реформы, которые обеспечат нам капиталистический рай изобилия.
Если бы мы были католиками или хазарами, сделка бы прошла. Но мы православные, и с нами хотят сделать лишь то же самое, что и с русскими, и РПЦ на Украине: ничего более.
Цель сил, которые стоят за Западом, уничтожение России и Русской Православной Церкви. США и миром правят силы Ветхого Завета, а мы – главная сила Нового Завета. Поэтому этой истории не будет конца до последних времен.
Народ прозрел к 1993 году. Ошибка Ельцина, что он не прозрел ни к 1993 году, расстреляв Белый дом, ни к 1996 году, став баллотироваться на пост президента. Но совесть проснулась, и он нашел в себе мужество извиниться перед народом.
Есть почти официальные свидетельства, которые могут быть проверены только в будущем, что реально те выборы выиграли коммунисты, но их кандидата запугали, и он не стал бороться на власть.
В мае 1999 года президент Борис Ельцин отправил в отставку главу правительства Евгения Примакова, несмотря на его явные успехи. Примаков мог быть реальным кандидатом на пост президента, к которому мог присоединиться и Юрий Лужков, известный как государственник. Полагаю, что в этом случае наши достижения были бы на порядок выше. Ельцин боялся роста популярности Примакова и коммунистического ренессанса.
Известно, КПРФ в свое время создала комиссию для расследования деятельности Горбачева и Ельцина, которая была описана в 20 томах. Но в 2018 году Госдума отклонила проект заявления «О признании политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина антинародной», внесенный на рассмотрение фракцией ЛДПР.
Что повлияло на это решение?
Решили не выносить сор из избы? Или просто потому, что проводимая ныне политика является генетическим следствием в цепи перестройки М. Горбачева и построения «рыночной демократии» Б. Ельцина, только при более высоких ценах на нефть?
Все прекрасно понимают, что правление Ельцина нанесло стране невосполнимый и катастрофический ущерб.
Кому русская нация может предъявить счет за происшедшее?
Многие общественные деятели, в т.ч. Никита Михалков, критиковали деятельность Ельцин Центра, требуя его закрытия и признания иноагентом, о чем он последний раз заявил в ходе сессии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме.
Подробно деятельность центра исследована в статье на ВО «Ельцин Центр в контексте технологий цветных революций и вопросов национальной безопасности».
Почему оформление Петербургского международного экономического форума ничем не отличается от картинки в Давосе?
Что это: дань моде, такой принятый формат? В свое время это было сделано, чтобы показать что мы «свои, буржуинские». Всем известно, что Давос – это форум теневого мирового правительства.
Похороны сырьевой экономики
Обком не простил Москве присоединение Крыма, прекрасно понимая, что это только начало. Осенью 2022 мы официально вернули себе еще другие территории Русской земли. Далее процесс пойдет по нарастающей. Объедение России, Беларусии и исконной Украины также состоится. С точки зрения обороны у России нет других вариантов, чем создание СССР-2, пусть и в усеченном виде.
После 2014, а особенно 2022, основы конструкции, обеспечивавшей влияние Запада на Россию, были разрушены. Запад ввел санкции, ограничил торговлю. Но осталась пятая колонна и либеральная экономическая политика.
Вот данные ФТС: экспорт РФ за январь – ноябрь 2023 года сократился на 40 % – до 385,9 млрд долларов с 538,1 млрд долларов. Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34 % в годовом выражении, выручка от поставок российского газа год к году снизилась на 69 %, нефти – на 7 %.
С целью помочь экспортерам и бюджету, рубль был девальвирован во второй половине 2023 примерно на 30 %, что привело к поднятию ставки Банка России до уровня 16 %, что вызовет сокращения темпов роста ВВП в 2024 году до привычных 1,0–1,5 %. В свою очередь подскочила инфляция, ударившая по росту доходов населения.
Есть еще неприятность: на конец 2023 наши ЗВР составляли почти 600 млрд долларов, а замороженные активы РФ в Европе – 330 млрд долларов или 55 %.
Происходящее ныне – аналог конца 80-х только в более мягком варианте. Катастрофы не будет, но при сохранении нынешних тенденций повторная девальвация рубля во второй половине года вполне реальна. А что будет со ставкой ЦБ?
Иначе говоря, мы присутствуем при похоронах сырьевой модели экономики.
2024–2025: операция «Перезагрузка»
России надо развивать промышленность и внутренний рынок, национализировать Банк России, чтобы он работал на Россию, а не на МВФ. Но эти задачи будет решать уже другая – новая Россия после «Перезагрузки 2024–2025».
Как показывает исторический анализ, в нашей истории существуют четкие 12-летние и 36-летние циклы (см. график – одна «горка» ровно 36 лет), максимальные отклонения от которых не превышают 1–2 года. Конец либерального цикла приходится на 2024–2025 гг., когда будет завершен 36-летний либеральный цикл с 1989 года. С точки зрения математики вероятность слома системы составляет в этот период около 95 % (подробнее в статье на ВО: 2024–2025: ждать ли нам перемен). 2025 год равнозначен таким критическим (!) годам как – 1881, 1917, 1953, 1989. Хотя понятно, что будущее – это не математика, но у этой оценки есть вполне объективные предпосылки.
Блеск и нищета сырьевой экономики
У нас был хороший рост экономики в 2023, и из-за оживления ВПК, и частичного импортозамещения. В стране – строительный бум, растут прекрасные дороги, инфраструктура. В магазинах много сортов колбасы. Но не это определяет силу государства, реальная мощь – это армия, промышленность и технологии. И способность народа к размножению, которая ныне нами утеряна.
Крупные города развиваются – в глубинке конь не валялся. Более 60 % населения скорее выживает, чем живет. В обществе растет ностальгия по социализму. Но народ, убаюканный победными реляциями телевидения о «новой технологичной» России, спит, не понимая, что с ним происходит. Грядущий год раскроет ему глаза.
Средний темп экономического развития России за период с 1992 по 2023 год составил всего лишь 0,89 %, при этом средний темп роста экономики РФСФР в составе СССР с 1950–1990 составлял 6,6 % (!). Средний темп роста мировой экономики по выборке из 250 стран за период 2013–2021 гг. составил 2,5 %.
Так что мы выбрали? Какой такой странный рынок с не менее странной «невидимой рукой», которая под патриотический угар ведет нас к светлому будущему с китайскими автомобилями, с отсутствием своего самолетостроения, высоким курсом доллара и ставкой Банка России, которая не даст нам нормально расти?
По итогам 2022 года превышение уровня ВВП России над показателем 1991 года составило всего лишь 30 %. Промышленность России в 2023 году впервые за 33 года перешагнула отметку в 100 % от уровня 1990 года.
За тот же период ВВП Китая увеличился в 14,5 раза! ВВП США за этот же период вырос почти в 4 раза: с 5 963,1 до 25 464,5 млдр долларов.
Вывод
Люди, которые позитивно оценивают деятельность Гайдара и Ельцина, никогда не будут развивать Россию, потому что ее развитие означает потерю их власти. Тем, кто чтит Гайдара, нужна полуколония, а нации нужна империя.
Как справедливо говорил лидер коммунистов в 2017:
С тех пор, несмотря на СВО, кардинальных изменений мы не видим.
Запад катастрофически боится, чтобы Россия не вспомнила «славы СССР». Именно поэтому у нас так часто идеализируют царскую Россию и чернят СССР.
Приведем мнение (2014 г.) бывшего посла Польши в России Станислава Чосека:
СВО – это лакмусовая бумага, показывающая все недостатки системы. Несмотря на успехи, кардинальных сдвигов и здесь также не происходит. Украина должна была уже рухнуть, но она, увы, пока еще стоит.
Точка бифуркации системы
Решить ни одну из нынешних проблем либеральная система не в состоянии: ее историческое время ныне заканчивается. Возможно, как и в 1917, и в 1992, перемены произойдут тихо, за 2–3 дня. В ближайшем будущем, вероятно, может произойти некое событие «Ч», скорее всего, связанное с СВО, кардинально изменяющее отношения государства и общества.
Точка бифуркации – критическая поворотная точка, вероятность которой может быть бесконечно мала, но в которой происходит качественное скачкообразное изменение системы.
Какие у нас были точки «Ч»? Это путч в августе 1991, когда все проснулись, а по улицам идут маршем танки, а в телевизоре по всем каналам балет Чайковского «Лебединое озеро». Вторая точка – это марш Пригожина, который был последним звонком для системы. Уже тогда ряд наших чиновников использовали план Б, сев на самолеты.
Скоро произойдет то, что ни у кого не вызывает сомнений. Но когда «спрятавшиеся» за ширму будут считать, что их лицензия на «доение» продлена еще на одну пятилетку, возможно, произойдет инверсия.
Киев проиграл войну, и притом уже давно.
Поэтому таким событием может быть «жест отчаяния» – нанесение по нам болезного удара высокоточным оружием с полученных F-16, или с других носителей, или с земли. Это может быть и ввод войск НАТО на Украину, и даже ограниченная атака НАТО на Россию, также от безысходности ситуации для Запада. И гибель наших ДРЛО здесь также имеет значение.
Глубинное государство и Россия: битва не на жизнь, а насмерть
Есть интересный термин – глубинное государство. Согласно принятой терминологии – это теория заговора, согласно которой в странах (например в США) существует скоординированная группа неизбираемых реальных руководителей, способных влиять на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство. С США все ясно, и понятно, что Байден – лишь «фантом» руководителя страны.
Наше глубинное государство – это государство Ельцина-Гайдара. Почему не было ни одного министра коммуниста с 1999? Потому что он мог показать результаты, как Примаков? Либеральная секта ни при каких условиях не хочет делиться властью.
Вспомним феноменальное интервью Олега Дерипаски в 2006 году. На вопрос журналиста, что есть в нашей стране власть, он ответил:
Н. А. – Если не секрет, кто входит в Ваш круг?
О. Д. – Какой же секрет? Все те, кто последовательно объединился вокруг первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, кто взял на себя смелость принимать тяжелые экономические и социальные решения».
И это в 2006. Еще непонятно, почему экономические решения в самой богатой стране мира должны быть обязательно тяжелыми? И пенсионная реформа – не очередной ли этап бесконечной «шоковой терапии». Или у нас рок такой?
Один из духовных лидеров России Александр Проханов пророчески и вдохновенно заявляет о полном крахе «ельцинской матрицы» и возрождении Новой России:
Кого воскресит русская история и направит… для схватки с Гитлером?..
Гитлеру в истории противостоит Сталин. Он заступник России… Он будет присутствовать на параде 9 мая, и его ясновидящий взгляд будет смотреть из рубиновых звёзд Кремля…
Ельцинское государство потерпело крах и осыпается во всех своих проявлениях…
Ельцин разрубил топором цветущее единство украинцев и русских. Ельцин разгромил великую советскую техносферу, оставив Россию без заводов, инженерных школ, исследовательских центров. Ельцин создал тлетворную продажную элиту предателей…
Ельцин, отброшенный ураганом истории, отлетит в сторону. И в Георгиевский зал в белом мундире с бриллиантовой Звездой Победы войдёт генералиссимус».
Судьба коснулась России и своей мощной рукой исторгает нас от лап Запада, вавилонского плена или монгольского ига. Внутри идет борьба между Россией Александра Невского, Дмитрия Донского и Александра Суворова и чуждой нам прозападной пятой колонной. Схватка идет насмерть, исход не вызывает сомнений.
И время теперь ведет отсчет в обратную сторону: от временного упадка к новому величию. Пока мы еще скорее хитро переобутый ремейк ельцинской России, но яйцо Кощея, которое было принесено в нашу страну Горбачевым и Ельциным из вашингтонского обкома, будет скоро найдено и с треском расколото.
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