Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца



Александр Проханов «Грядёт Парад Победы… Всё, что сегодня с великими трудами… добывает молодая идеология Государства Российского… утекает в чёрную преисподнюю ельцинизма, в канализацию исторических отходов… Ельцин, отброшенный ураганом истории, отлетит в сторону. И в Георгиевский зал в белом мундире с бриллиантовой Звездой Победы войдёт генералиссимус».Александр Проханов

Если мы встаем с колен, зачем нам форум имени Гайдара?



Гайдаровский форум – 2020

Гайдаровская шоковая терапия как геноцид русского народа

«Я принял на себя ответственность за тяжёлые и непопулярные решения, которые были необходимы… чтобы выправить катастрофическую ситуацию, связанную с банкротством Советского Союза… Это было сознательное решение».

«На практике «шоковая терапия» потерпела шокирующий провал… Среди ее… последствий… западные бизнесмены отметили препятствия, возникшие на пути развития российского предпринимательства… коррупция, запретительный уровень налогообложения… проблемы со связью, отсутствие финансовых и других институтов рыночной инфраструктуры…

Нынешняя «российская Великая депрессия» является гораздо более тяжелой, чем в США в 30-х годах. С 1992 г. по 1996 г. произошел колоссальный спад промышленного производства – на 55 % по сравнению со спадом в 35 % во время «Великой депрессии» 1929–1933 гг. в США.

До «шоковой терапии» российская экономика была по величине второй в мире, опережая Японию и Германию и уступая только США. Сейчас она, возможно, занимает 11-е или 12-е место... «шокотерапия» разрушила институты социалистической экономики, но не создала институтов экономики рыночной…»



Исторический график цен на нефть, smart-lab.ru, 1998 – 20 долл./барр

«Россия как государство русских не имеет исторической перспективы» (съезд СПС 12 декабря 2002 года).

«В России не нашлось ответственной политической силы, которая отважилась бы заявить, что с точки зрения целей самосохранения и воспроизводства русского народа распад СССР явился самой крупной удачей за последние полвека» («Гибель империи. Уроки для современной России»).

«Если ядерная сверхдержава де-факто уже не существует, потому что утрачены все основные элементы государственности, то её лучше мирно и легально распустить» (интервью на радио «Свобода»).

«Кончина Егора Тимуровича Гайдара – тяжелая утрата для России, для всех нас. Не стало настоящего гражданина и патриота, сильного духом человека, талантливого ученого, писателя и практика. Не каждому государственному деятелю выпадает возможность служить Отечеству на самых переломных этапах его истории, принимать ключевые решения, которые определят будущее страны. Егор Тимурович Гайдар достойно выполнил эту сложнейшую задачу, проявив лучшие профессиональные и личные качества».

«В модели Гайдара никакой державной роли России не предусматривалось… Гайдар активно работал над всеми документами Беловежья. И он несет полную ответственность за принятый там вариант выхода… игнорировавший судьбы миллионов российских людей, оказавшихся за пределами России...

Вина Гайдара и в том, что трудности, которые надо было распределять справедливо и пропорционально, были возложены только на рядовых граждан…

Обеспечил захват подавляющей части государственной собственности номенклатурой и олигархами...

Это политика, жестокая и бесчеловечная. Именно это народ понял, и именно этого он никогда Гайдару не простит».

Нужны ли нам Ельцин Центры?

«Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол… который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть! [Бурные аплодисменты, подскакивание конгрессменов, овация]…

С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США г-ну Джоржу Бушу… за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период…

Сегодня я говорю вам… «От реформ не отступлю!»...

Мы приглашаем американский частный капитал на уникальный и малоосвоенный российский рынок и говорим: «Не опоздайте!» [Бурные аплодисменты]…

Волей народа России я предлагаю вам и в вашем лице народу Соединённых Штатов встать на путь партнёрства во имя свободы и справедливости в XXI веке [Конгрессмены вскакивают, аплодируют]…

Господи, благослови Америку!

И добавлю к этому: и Россию [Конгрессмены вскакивают, аплодируют]».

«Причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня как посетителя этого музея поверить вам, что вся история моей страны – это «мерзость и дерьмо», и только святые девяностые сделали меня таким счастливым».

Почему оформление Петербургского международного экономического форума ничем не отличается от картинки в Давосе?

Похороны сырьевой экономики

2024–2025: операция «Перезагрузка»

Блеск и нищета сырьевой экономики

Вывод

««Мы ползем по грязной ельцинско-гайдаровской колее», отмечая, что хотя внешнюю политику, оборону и другие важные отрасли отстаивают «сильные патриоты», вся внутренняя политика находится во власти таких известных и убежденных либералов».

«Запад… осознает, что… Россия не станет конкурентоспособным… государством и… не начнет соперничество с западными странами в каких-либо секторах, кроме энергетического… российские элиты вместо того, чтобы инвестировать в развитие своей страны, предпочтут направлять средства… на мероприятия в стиле недавней Олимпиады и грядущего Чемпионата мира по футболу…»

Точка бифуркации системы

Глубинное государство и Россия: битва не на жизнь, а насмерть

«О. Д. – «Мы – это российская реальная власть. Крупный бизнес – это часть нашей технологии.

Н. А. – Если не секрет, кто входит в Ваш круг?

О. Д. – Какой же секрет? Все те, кто последовательно объединился вокруг первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, кто взял на себя смелость принимать тяжелые экономические и социальные решения».

«Грядёт Парад Победы... На Украину вернулся Гитлер…

Кого воскресит русская история и направит… для схватки с Гитлером?..

Гитлеру в истории противостоит Сталин. Он заступник России… Он будет присутствовать на параде 9 мая, и его ясновидящий взгляд будет смотреть из рубиновых звёзд Кремля…

Ельцинское государство потерпело крах и осыпается во всех своих проявлениях…

Ельцин разрубил топором цветущее единство украинцев и русских. Ельцин разгромил великую советскую техносферу, оставив Россию без заводов, инженерных школ, исследовательских центров. Ельцин создал тлетворную продажную элиту предателей…

Ельцин, отброшенный ураганом истории, отлетит в сторону. И в Георгиевский зал в белом мундире с бриллиантовой Звездой Победы войдёт генералиссимус».