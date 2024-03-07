О «Сергее Котове» в последний раз

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О «Сергее Котове» в последний раз

Ну что же, учитывая, что некое видео, снятое не совсем понятно, где и не совсем ясно, кем, уже расползлось по миру, то думаю, никто не будет в претензии ко мне насчет того, что я просто опущу некоторые подробности.

В 2021 году у нас вышла вот такая статья: Нам нужны такие корабли на море?. Обсуждение было, скажем так, жарким и неоднозначным, а потому есть смысл вспомнить то, о чем говорилось в статье и процитировать некоторых весьма уважаемых (без тени сарказма) читателей.



«Сергей Котов» до конца года будет проходить плановые испытания, после чего корабль официально встанет в строй Черноморского флота.
Это хорошо? Отчасти. Плохое в этой новости то, что «Сергей Котов», как бы это помягче сказать… неполноценный корабль».

Это высказывание не очень понравилось читателям, но: на дворе 2021 год и до современных событий еще очень далеко. Тем не менее, прогноз от неспециалиста был… неосторожным:

«В военное время ценность корветов резко падает. Изначальный комплект вооружения на кораблях более чем скромен. Одна 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА (б/к 304 выстрела) и два пулемета 14,5-мм в установках МТПУ «Жало». Плюс там еще гранатометы и пулеметы 12,7-мм.

Ракетное вооружение корвета состоит из восьми ПЗРК «Игла-С» или «Верба». То есть – чуть больше, чем ничего. В принципе, с помощью ствольной артиллерии и ПЗРК корвет сможет оказаться опасным противником для пары вертолетов. Но не более того. Для того, чтобы стать более серьезным кораблем, нужно более серьезное вооружение. А его нет.

Есть позитивный момент: на кораблях установлена радиолокационная система «Позитив-МК», о которой можно сказать только то, что это весьма прогрессивная система с большими возможностями. Да и дальность работы до 300 км как бы намекает на то, что корабли с «Позитив-МК» достойны большего в плане вооружения.

Но если говорить о чем-то более серьезном, нежели перемалывания винтами соленой воды – здесь корветы пока не очень серьезно смотрятся».


И кто бы мог подумать, что основной угрозой для корветов станут не самолеты и вертолеты, от последних действительно можно было отбиться тем, что имелось в наличии, а самоходные корыта-камикадзе, управляемые со спутника!


Совершенно не отказываясь от тех слов, повторюсь: любой ударный самолет сделал бы из корвета проекта 22160 отбивную. Вообще без каких-либо шансов, потому что у ПЗРК есть возможность достать самолет в условиях сухопутного боя выстрелом в упор, то есть, с 0,5-1,5 км. На море так не выйдет, сами понимаете, почему. И против авиации корвет абсолютно безоружен.

Тут позволю привести слова уважаемого читателя, известного как «Удав КАА»:

«Вы об автономности, что ли? Так она у него 60 (!) суток -- поболее чем у 11356 и 22350 будет...
И заявлен он (заметьте!) как ПАТРУЛЬНЫЙ корабль... не линкор и не крейсер, и даже не фрегат с корветом, а именно как патрульный! Вы же не задаете вопрос комендантскому патрулю почему он только с пистолетом, а не в полной боевой выкладке с малой саперной лопатой на боку и стальным шлемом на груди вместе с разгрузкой!
Так какие могут быть претензии к ПАТРУЛЬНОМУ кораблю, даже не прочитав возможные опции по его довооружению на военное время. Это по крайней мере нечестно (шулерство!): предъявлять требования к кораблю, не предусмотренные его проектом».

Здесь все четко: патрульный корабль должен действовать на небольшом удалении в своих территориальных водах, под прикрытием береговых противокорабельных комплексов и комплексов ПВО. Вот тогда его вооружения будет более чем достаточно для того, чтобы отразить почти любую угрозу.


Но, согласитесь, никто три года назад даже представить не мог, что основную опасность для кораблей российского флота будут представлять вот такие явления, как безэкипажный катер или БЭК, начиненный взрывчаткой.

Я, признаюсь, видел пару роликов в интернете, там так вот какой-то корабль, установить принадлежность которого не представляется возможным, отстреливался от чего-то в темноте. Сложно сказать, насколько успешно, но взрывы какие-то были. Возможно, от того, что корабль куда-то попал или наоборот, что-то попало в корабль.


Исходя из этой ситуации, пожалуй, стоит заново оценить возможности патрульных кораблей проекта 22160, именно в свете того, что они могут оказаться в прицелах БЭКов.




РЛС «Позитив-МК». Как уже говорил – очень приличный комплекс наблюдения, слежения и наведения. Единственный огромный минус – МПК (малый патрульный корабль) реально маловат для такого комплекса. В действительности возможности «Позитив-МК» весьма впечатляют, но это в том случае, если он установлен в максимальной комплектации. Вот тогда да, он сила. И может делать то, что про него заявляют производители: определять, классифицировать, наводить…

А что, простите, можно навести на корвете проекта 22160? 76-мм орудие? АК-176? Да, можно. И 2 х 76 штук снарядов артустановки могут полететь туда, куда укажет радар. Но есть нюанс.


«Позитив-МК», установленная на столь небольшом кораблике, будет очень плохо «видеть» малоразмерные надводные цели. Просто потому, что она в принципе направлена против воздушных целей, который считались приоритетными, и находится не очень высоко над водой. Соответственно, угол обзора для малоразмерных надводных целей, каковыми является БЭК, будет весьма острым, а значит, дистанция обнаружения изрядной, что тоже минус, поскольку БЭК – это пластик и отражение радиоволн не очень хорошее.

ОЛС? Волшебный шарик, который сможет увидеть БЭК? Да, у «Позитива» он в модулях есть, но…


«МЭК Позитив-МЭК состоит из модулей различного назначения в зависимости от класса корабля, предназначенных для освещения морской обстановки в интересах одиночного корабля и тактической группы, а также береговых комплексов».

Это с сайта Рособоронэкспорта. То есть, теоретически оптико-локационная станция у «Позитива» есть, и видит она на приличное расстояние (заявлено до 16 км), но, как видите, «в зависимости от класса корабля». И «смотрит» ОЛС в пределах 180 градусов, то есть, в передней полусфере. Сзади подходи, твори что хочешь. И сомнительно, что на МПК будут ставить такую систему.

Получается, что пр. 22160 годен только для относительной разведки и передачи информации другим потребителям. Наведения, допустим, береговых комплексов, самолетов или других кораблей. «Для себя» такой шикарный комплекс, как «Позитив-МК» совершенно бесполезен.

Логично сейчас спросите, а зачем огород городили? Не проще было бы установить что-то проще и дешевле? Например, МР-231 «Пал», как на «Грачонке»?


И вопрос такой абсолютно справедлив. Однако не забываем, что проект 22160 изначально разрабатывался, как модульный, будь он неладен. Впрочем, он и так не ладен, но все-таки: РЛС такого приличного уровня была необходима для применения серьезного вооружения, которое могло бы быть установлено на корветы. Речь идет о ракетах Х-35, «Калибр-К» и просто «Калибр».

И при установке пакетного модуля пуска «Калибр-К» как раз и нужна была приличная РЛС. До ракет дело не дошло, а вот РЛС поставили. То, что она управляла 76-мм пушчонкой – это уже третий вопрос.

И тут жирно подчеркиваем: все остальное вооружение у проекта 22160 – ручного наведения. Что МПТУ «Жало», которая таки пулемет КПВТ, что гранатометы ДП-64 и ДП-65, что ПЗРК – они все требовали человека. Хорошо, ПЗРК сам способен навестись, полететь и что-то там в небе устроить. Но БЭК – не цель для ПЗРК, слишком уж «холодный».

А остальное… Как применяют БЭКи? Правильно, ночью. Когда корабль представляет собой тепловой контраст на фоне водной поверхности и когда БЭК не видно. На дальней дистанции его не видит радар, так как БЭК малозаметный и еле-еле над водой возвышается, а вблизи…

Да если и увидят сигнальщики, толку с того? Хорошо, хвалили в Севастополе умничек-наблюдательниц, которые увидели БЭКи и подняли тревогу. Прекрасно отработали, но и там есть нюансы.

Вот взятый с сайта Зеленодольского завода кусочек рекламного буклета. Что мы можем понять, глядя на него?


1. Рубка мешает вести круговой обстрел из пушки. Это нормально, это на многих кораблях так. Треть, а то и половину корпуса корабля пушка защищает.

2. У корабля есть две МТПУ 14,5-мм. Установлены они так, что в принципе, практически 180 градусов угол закрывают.

3. В «мертвой» зоне у нас корма.


Пулеметы туда практически не достают, про пушку молчим. Противодиверсионные гранатометы и автоматы экипажа – это еще большее ни о чем, чем МТПУ.


МТПУ вообще штука хорошая. Не всякий катер или лодка террористов выдержит попадание 14,5-мм огурчика, далеко не каждая. Думаю, вообще никто не выдержит, даже нормальные пароходы можно дырявить вполне душевно.

Какая есть головная боль у МТПУ? Скорострельность. Боевая скорострельность МТПУ-1 «Жало» - 70-80 выстрелов в минуту. Для того, чтобы вразумить экипаж сухогруза – более чем достаточно, но в нашем случае плотность огня вообще никакая. Нужна просто феноменальная точность пулеметчика для того, чтобы стать опасным для БЭКа.

Вооружить пулеметами экипаж? Не вариант. Вот фото, как пытаются бороться с БЭКами иранцы.


Трехствольные пулеметы дают необходимую плотность огня, но есть нюанс: их тоже наводят люди. Днем все будет шикарно, а ночью? А ночью у каждого пулеметчика должен быть тепловизор или прибор ночного видения.

Но и ПНВ, и тепловизоры не решение. Туман, дождь значительно снижают их работоспособность и в таких условиях даже вооруженные этой весьма полезной аппаратурой стрелки значительно потеряют в точности.

Выход один – все в комплексе. Радар, по показаниям которого стреляет все, что есть на корабле, тепловизоры и ПНВ. И стволы.


Вопрос в том, в какую сумму это все выльется, потому что доработка и дооснащение получатся не из числа копеечных.

Пока что мы имеем 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) рублей, которые были потрачены на шесть совершенно беззащитных кораблей. Вроде бы боевых кораблей, которые кто-то должен защищать, потому что сами они этого сделать не могут, потому что им просто нечем.

Интересный расклад, не так ли?

На эти деньги, кстати, можно было бы построить 24 моих любимых Су-34 (авиаполк, если что!) и еще эскадрилья сопровождения Су-35 в придачу! Да, они так по миллиарду и стоят каждый. Но это современные боевые самолеты, заслужившие уважение. Причем, не только с нашей стороны.

Но вместо этого – «голуби мира».


Да, именно так прозвали на флоте корабли проекта 22160 за их полную небоеспособность. Корветы, которые строятся по 6 лет, а «Виктор Великий» строят уже 8 лет, что сопоставимо с постройкой атомного авианосца в США. Для корвета водоизмещением в 1500 тонн многовато, не так ли? Вооруженного автоматической пушкой и двумя пулеметами, принятыми на вооружение в 1949 году.

Думаю, на этом обзор можно закончить. Когда закончится строительство «Виктора Великого» (строится с 2016 года) и «Николая Сипягина» (строится с 2018 года) сказать сложно, когда закончится ремонт «Павла Державина», у которого что-то там с винтами произошло (на корме – совпадение, конечно), это не облегчит ситуацию, а усугубит ее. Потому что у Черноморского флота появится больше кораблей, не способных себя защитить.

Нельзя сказать, что в Минобороны ничего не делают. Лично у меня сложилось впечатление, что там осознали, какую редкостную дрянь построили за 36 миллиардов, но резать новые корабли просто не решились. А стоило бы. Попробовали сделать что-то такое, что даст хотя бы минимальный шанс на спасение при атаке с воздуха – модульный «Тор». И, надо сказать, не самая плохая идея.

Но теперь новая напасть – БЭК.

Что тут можно сказать… Ну новое – это порой хорошо забытое старое, не так ли? Если для танков придумали «мангалы», которые плохо, но защищают от воздушных беспилотников, то на море все было придумано лет 150 назад. Ну хорошо, 120.

Да, те самые противоминные сети, которые потом стали противоторпедными. Почему нет? идея та же самая и минные катера не сильно отличались от БЭКов.


Убедитесь сами: минный катер «Ксения» по размерам немного больше, чем украинский БЭК «Магура». И вот решение:






Эти сети вполне неплохо справлялись с минными катерами, минами Уайтхэда, торпедами… Возможно, это пока единственный вариант, который может решить проблему безэкипажных катеров-камикадзе со спутниковым управлением.

Все равно решать что-то надо, пока у Черноморского флота есть время и есть флот.
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77 комментариев
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  1. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    +4
    Сегодня, 04:18
    Плюс быстроходные лодки (типа надувных с ККП + осещение). При шухере - вокруг корабля мелкие истребители, Вы что любом фантастическом фильме вокруг крупного корабля куча истребителей мелких...
    1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +5
      Сегодня, 05:59
      Тогда сразу возникает вопрос: какие задачи выполняет этот "крупный корабль"? Может, ну его нахрен?
      1. Гражданский Ранг пользователя
        Гражданский
        +6
        Сегодня, 06:46
        1.
        Но, согласитесь, никто три года назад даже представить не мог, что основную опасность для кораблей российского флота будут представлять вот такие явления, как безэкипажный катер или БЭК, начиненный взрывчаткой.

        Это не смешно даже. Это как ситуация с БПЛА в сухопутных войсках, абсолютно ВСЕ кто хоть немного занимается темой беспилотных вооружений предупреждали, что БПЛА, БЭКи и в ближайшем будущем (3 месяца- год) подводные дроны будут применены. Что уже с 90-х годов идут разработки. Что есть все технологии их для создания. Помните что здесь, на сайте, отвечали на эти предупреждения?
        2. Вчера в телеге уже выложили видеозапись боя с самого корабля, матросы с ПК в руках отбивались от БЭКов.
        1. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +7
          Сегодня, 07:26
          22160 это преступление у которого есть имена и фамилии. И то что наш флот топят какие-то БЭКи это тоже преступление, потому что нормальному боевому кораблю не может представлять угрозу какой-то БЭК
          1. Правдодел Ранг пользователя
            Правдодел
            0
            Сегодня, 08:02
            нормальному боевому кораблю не может представлять угрозу какой-то БЭК

            Уважаемый, ramzay21, поясните, пожалуйста, что вы понимаете под термином
            нормальный боевой корабль
            .
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              +3
              Сегодня, 08:33
              Уважаемый, ramzay21, поясните, пожалуйста, что вы понимаете под термином

              Многочисленные атаки хуситов на эсминцы США БПЛА, ракетами и БЭКами были полностью отражены потому как американцы сделали выводы из атаки на эсминец Коуэл и внесли изменения в оборону кораблей.
              И если бы наши отмиралы были способны думать то так же сделали бы выводы из этой же атаки, тем более что средства отражения подобных атак стоят копейки на фоне стоимости корабля. Хотя если бы отмиралы думали они бы никогда не заказали и не приняли недоразумение в виде 22160 и это является преступлением.
          2. Гардамир Ранг пользователя
            Гардамир
            +2
            Сегодня, 08:17
            какой-то БЭК
            Зря вы так. За беспилотниками будущее. Впору создавать новый род войск.
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              +5
              Сегодня, 08:37
              Зря вы так. За беспилотниками будущее. Впору создавать новый род войск.

              С этим никто не спорит. Но отразить атаку нынешних БЭКов грамотно построенному корвету не составило бы труда. А 22160 как и МРК Буян корабли небоеспособные и для них что БЭК, что вертолет с ПКР что подводная лодка времен ВОВ это смерть.
          3. Михаил Драбкин Ранг пользователя
            Михаил Драбкин
            0
            Сегодня, 09:09
            …кораблю не может представлять угрозу какой-то БЭК

            При всем уважении, выдохнем, успокоимся и спросим «что такое БЭК в развитии ВВТ?»

            А это разновидность торпеды - то есть это движущаяся мина, известное, эффективное уже столетие флотское оружие. Вот что такое «какой-то БЭК» - смертельно опасное оружие исторически…

            Как корабли противостоят торпедной опасности?? - правильно, они «петляют», меняют курс, выпускают ловушки. И не стоят ночью на рейде предсказуемо «экономя моторесурс и топливо».

            Корабли должны двигаться ночью, по псевдослучайному курсу (который меняется от ночи к ночи), резко меняя курс тем самым провоцируя БЭК на изменение курса, тем самым - на появление бурунов от БЭК, облегчая распознавание БЭКов…. «Жизнь - это движение» сказал некто. Хочешь жить, сохранить корабль… танк, САУ и далее по списку - ДВИГАЙСЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМО.

            Тут писали что мол ДРЛО засечет, сфоткает и в таком духе. Все это маловажно ночью, когда, утверждается, БЭКи атакуют. Эффективность средств разведки и индентификации в ночное время, снижается - это раз. А какой толк от данных которые меняются непредсказуемо от минуты к минуте!!!

            А все разговоры что делать с флотом, кого посадить и т.д - Россия в войне!!! Нечего фантазировать!!! Что есть - с тем и воюем. И да, трехлинейка Мосина - это в 1941 году, за редким исключением снайперских версий - устарелое оружие. Но за потерю его - судили по всей строгости!!! То-же касается патрульных кораблей - это то что есть - тебе доверили командовать и служить - ДУМАЙ, ПРОБУЙ, ВОЮЙ - НО СОХРАНИ ради всех святых и угодников.
      2. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
        ЖЭК-Водогрей
        +8
        Сегодня, 06:46
        Цитата: Прокоп_Свинин
        какие задачи выполняет этот "крупный корабль"?

        22160 это яхта в стиле милитари с трехдюймовской на баке. Она не смогла отбится от водных гидроциклов хинзиров, так как матрос с пулеметом на тумбовой установке времен Иосифа Сталина не эффективен.
      3. ramzay21 Ранг пользователя
        ramzay21
        +9
        Сегодня, 07:21
        Автор поднял правильную тему и об этом недоразумении называемом проект 22160 много раз и за долго до СВО писали Климов и Тимохин. Сам проект 22160 это саботаж и измена а значит преступление против государства и пока что все виновные в этом преступлении продолжают руководить МО, флотом, ЧФ и ВПК. А значит все будет только ухудшаться.

        Что нужно делать? В первую очередь нужно менять руководство МО, флота, ЧФ и ВПК и возвращать в УК РФ статьи Измена Родине, Саботаж и Вредительство с конфискацией имущества и высшей мерой и возбуждать по этим статьям уголовные дела против тех кто принимал решения по принятию проекта 22160. Затем надо национализировать Зеленодольский завод и включить его в ОСК, где так же нужно провести следственные действия и по этим же статьям.

        Параллельно нужно провести испытания всех кораблей строящихся серий аналогичные тем которые проводят американцы а руководить этими испытаниями должна комиссия из офицеров которые будут на них служить плюс такие как Тимохин с Климовым. По результатам этих испытаний в строящиеся корпуса должны либо вноситься изменения либо полностью прекращать строительство серий.
        Далее нужно понять какой флот и в каком составе нам нужен и из этого писать программу строительства флота на 5, 10, 25, и 50 лет и формулировать требования к кораблям. Флоту из надводных кораблей остро нужны корветы ПЛО с возможностями ПВО, фрегаты 22350 и эсминцы построенные с учетом технологий фрегата 22350 вот их и нужно строить.
        Патрульные корабли проектов 22160 нужно оснастить модулем Тора, установить хотя бы пулеметы с тепловизорами в достаточных количествах, ГАС, способную обнаруживать цели на небольшой глубине и бомбометы.
        Идея автора с противоторпедными сетями не рациональна один бэк бьет по сети а второй проходит к цели через отверстие в сети и корабль идет на дно. А вот запретить кораблям стоять на БС а только постоянно двигаться меняя постоянно курс поможет сильно.
        1. FRoman1984 Ранг пользователя
          FRoman1984
          +4
          Сегодня, 07:55
          Цитата: ramzay21

          Далее нужно понять какой флот и в каком составе нам нужен и из этого писать программу строительства флота на 5, 10, 25, и 50 лет и формулировать требования к кораблям. Флоту из надводных кораблей остро нужны корветы ПЛО с возможностями ПВО, фрегаты 22350 и эсминцы построенные с учетом технологий фрегата 22350 вот их и нужно строить.
          Патрульные корабли проектов 22160 нужно оснастить модулем Тора, установить хотя бы пулеметы с тепловизорами в достаточных количествах, ГАС, способную обнаруживать цели на небольшой глубине и бомбометы.

          У нас есть доктрина, и на основании неё строится Флот. Безамбициозная. Отсюда и надводный флот представлен мрк, корветами и прочими судами ближней морской зоны, беззубыми и половинчатыми. Ну, или что более вероятно, оценили возможности промышленности и под них написали доктрину.
          Особняком стоит фрегат 22350, коих 3 штуки и еще примерно столько же строится.
          Эсминца даже на бумаге нет.
          Надежда на оставшихся "Орланов"
          БПК 1155 - первая модернизация - "Шапошников" без ПВО, остальные корабли серии - надо смотреть чем будут отличаться.
          Грустно всё. И суровыми статьями вы уже ничего не измените.
          1. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            +3
            Сегодня, 08:26
            У нас есть доктрина, и на основании неё строится Флот. Безамбициозная. Отсюда и надводный флот представлен мрк, корветами и прочими судами ближней морской зоны, беззубыми и половинчатыми.

            Доктрину эту писали для парадов и показухи преступники которых надо менять и судить и писать адекватную доктрину для боевых действий и в такой доктрине вместо бесполезного хлама вроде МРК, патрульных кораблей и вместо корветов с золотыми и бесполезными башнями Заслона нужны массовые и недорогие корветы ПЛО с возможностями ПЛО которые должны стать основой флота в БМЗ, для этого есть все кроме грамотного руководства. Такие проекты на базе увеличенного МРК Каракурт предлагал Тимохин с Климовым.
            Надежда на оставшихся "Орланов"

            Орлан будет возможно только один, Петя под вопросом, хотя если его модернизировать и провести средний ремонт грамотно получится достаточно грозная боевая единица на фоне полного отсутствия кораблей ДМЗ это единственный выход.
            Грустно всё. И суровыми статьями вы уже ничего не измените.

            Не просто суровыми статьями а еще и сменой руководства. А снять и судить Шойгу, Герасимова, Евменова, Соколова, Осипова и других саботажников очень поможет в первую очередь их приемникам чтобы удержать от преступлений.
            А адекватное руководство может достаточно быстро выстроить адекватную систему управления флотом и начать двигаться в правильном направлении решительно и быстро ликвидируя слабые места и увеличивая боеспособность флота. Например обеспечение ВСЕХ кораблей пулеметными установками с установкой на все пулеметы тепловизионных прицелов и обеспечение наблюдателей тепловизорами, а так же достаточным количеством БПЛА со сбросами и тепловизионными прицелами вместе с введением штат экипажа кораблей операторов БПЛА с запретом стоянок во время БС стоит значительно дешевле даже чем такое недоразумение как патрульный корабль но сведет на нет угрозу со стороны БЭК.
          2. Стирбьорн Ранг пользователя
            Стирбьорн
            -1
            Сегодня, 08:29
            Цитата: FRoman1984
            Надежда на оставшихся "Орланов"
            Есть вполне себе современные фрегаты 22350. У них и приоритет
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              +2
              Сегодня, 08:43
              Есть вполне себе современные фрегаты 22350. У них и приоритет

              Вы считаете что три фрегата на СФ, которых нахватает даже для обеспечения выполнения задач СФ как то помогают ТОФ, БФ и ЧФ?
              22350 это лучшее что есть у нас на флоте, но их только на ЧФ должна быть как минимум бригада из 6 штук.
              1. Стирбьорн Ранг пользователя
                Стирбьорн
                0
                Сегодня, 09:07
                Цитата: ramzay21
                Вы считаете что три фрегата на СФ, которых нахватает даже для обеспечения выполнения задач СФ как то помогают ТОФ, БФ и ЧФ?
                С чего вы взяли? - разговор был про Орланы.
        2. Per se. Ранг пользователя
          Per se.
          +3
          Сегодня, 08:32
          Цитата: ramzay21
          Идея автора с противоторпедными сетями не рациональна один бэк бьет по сети а второй проходит к цели через отверстие в сети и корабль идет на дно. А вот запретить кораблям стоять на БС а только постоянно двигаться меняя постоянно курс поможет сильно.

          Постоянное движение без других мер так же не панацея. Боновые заграждения, индивидуальные сети вполне могут быть эффективны. Главное, что атакуют наши базы, а мы не уничтожаем то и тех кто это делает.
          Когда не на словах, а на деле, будут уничтожаться центры принятия решений, вражеские базы, тогда не будет такого эффекта от морских и воздушных дронов.
          Наш флот отдал инициативу противнику, у которого и флота, как такового фактически нет. Это парадокс, как и то, что ядерная держава не смогла решить вопрос с Украиной уже за два года СВО.
          Здесь вопросы ни только к командованию флотом, но и в первую очередь к МО и руководству страной. Когда здесь воюем, здесь торгуем, так с врагами не делается. Они сам санкции, а мы им всё, что им нужно, уран, титан, аммиак, и так далее, с открытым для бандеровцев "зерновым коридором" и платой за транзит сырья.
    2. Last centurion Ранг пользователя
      Last centurion
      +4
      Сегодня, 06:36
      На самом деле нужны автоматические турели на базе располовиненной ЗУ от Шилки на мощных сервоприводах под руководством ИИ обученной на поиск целей типа катер из навоза и палок в инфракрасном и визуальном режиме. 7 дешёвых турелей завязанных на 1 комп на двухядерном многопоточнике с ускорителем вычислений типа cmp 90hx вполне решат вопрос. Хотя нет. Решит группа программистов. Если свои тупые, то нанять индусов. Они напишут вам хоть виндовс если заплатить чуть больше чем стоит годовой запас риса с мясом. А этот бой что показан на тг канале ФБ когда люди пытаются отбиться от стаи машин заранее проигранное дело. Победить машину может только более быстрая машина. Понятно что за рулём моторок со взрывчаткой сейчас человек, но через полгода нападающие поставят также дешман ПК и ИИ-охотника от программистов из силиконовой долины (читай тех же индусов на хорошей зарплате) которые натянут весь флот на глобус
      1. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
        ЖЭК-Водогрей
        +3
        Сегодня, 06:59
        Цитата: Last centurion
        На самом деле нужны автоматические турели на базе располовиненной ЗУ от Шилки на мощных сервоприводах под руководством ИИ обученной

        Тумбовая установка времен Сталина с пулеметом и матросом в качестве обнаружителя, вычислителя и привода почему-то попала на корабли, а существующие стабилизированные модули нуждаются в испытаниях, тендерах, комиссиях, должны соответствовать всем морским стандартам и регистрам.
      2. ser580 Ранг пользователя
        ser580
        0
        Сегодня, 07:15
        На флоте есть АК-630- шестиствольная 30мм пушка с отличной скорострельностью и автоматическим управлением от компа. Не понимаю почему ее не ставят на такие корыта.
        1. тлауикол Ранг пользователя
          тлауикол
          +6
          Сегодня, 07:31
          Цитата: ser580
          На флоте есть АК-630- шестиствольная 30мм пушка с отличной скорострельностью и автоматическим управлением от компа. Не понимаю почему ее не ставят на такие корыта.

          Ставят. На Ивановце 2 ак630 стояли, раскалились докрасна. Хренли толку? Не попадают они никуда
        2. stelltok Ранг пользователя
          stelltok
          0
          Сегодня, 09:11
          АК-630- шестиствольная 30мм пушка с отличной скорострельностью и автоматическим управлением от компа.

          Что мешает сделать программное обеспечение которое бы само производило автозахват цели?
          Наподобие того как ланцет захватывает цель.
    3. Monster_Fat Ранг пользователя
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 08:34
      Ну, сети помогут лишь частично- остановят один дрон, но другие пройдут в пробитую им брешь.... Судя по кадрам, которые есть в интернете, экипажи поражённых кораблей отстреливались из стрелкового оружия и попадания из него не могли остановить дроны. Кроме того, кадры стрельбы по дронам из автоматических пушек показывают то, что очереди приходятся с сильным разбросом и в стороне от атакующих дронов. Нужно что-то существеннее и более скорострельное и с точным наведением в дневных и ночных условиях. Атакующий дрон сложная, малоразмерная цель, находится после обнаружения в зоне поражения очень короткое время и очень быстро проникает в "мёртвую зону", которая не поражается средствами атакуемого корабля. Взрыв дрона, начиненного большим количеством взрывчатки даже без попадания, а вблизи борта приводит к " контузии" корабля и его средств поражения от сильного сотрясения и взрывной волны выводе из строя некоторых его средств обнаружения, наведения и поражения, а также к контузии экипажа на боевых постах, которым надо некоторое время чтобы придти в себя- а дроны ждать не будут, они продолжают свою атаку. Так, что тут одними "сетями" не отделаться, особенно от комплексной атаки дронами с моря, из под воды и с воздуха.
  2. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    +16
    Сегодня, 04:29
    про обнаружение БЭК...добавлю, что до атаки 5го числа на "котова" эти БЭК наблюдали ещё днем 4 марта экипажем теплохода "Элла" в период с 14:15 до 15:04 в Черном море были обнаружены 4 безэкипажных катера, которые следовали со скоростью 17-35 узлов, при этом один из БЭКов подходил к теплоходу на расстояние 925 метров. Данные об обнаружение были переданы руководству судоходной компании.

    Точка обнаружения четырех БЭКов находилась примерно в 237 км (127 морских миль) от Феодосии.

    Таким образом можно сказать, что БЭКи ушли в район работы еще 4 марта, и были обнаружены по пути следования. Также можно предположить, что вся "стая" находилась в режиме ожидания и ждала свою цель, которой стал корабль проекта 22160.

    Располагал ли Черноморский флот данными, что в сторону Крыма двигаются украинские безэкипажные катера - неизвестно.https://vk.com/video-123538639_456306683
  3. U-58 Ранг пользователя
    U-58
    +8
    Сегодня, 04:56
    Конечно, обсуждать это должны люди, смыслящие во флотских делах. А я как дилетант сделал свой вывод: такие корабли надо передать в Морчасти погранвойск... поправка- в Береговую охрану, где они занялись бы штатной работой по патрулированию госграницы .
    1. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +7
      Сегодня, 05:17
      Цитата: U-58
      Конечно, обсуждать это должны люди, смыслящие во флотских делах. А я как дилетант сделал свой вывод: такие корабли надо передать в Морчасти погранвойск... поправка- в Береговую охрану, где они занялись бы штатной работой по патрулированию госграницы .

      Пограничники первыми отказались от этого проекта. Нафига он им, деньги тратить?
    2. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 08:32
      Цитата: U-58
      Конечно, обсуждать это должны люди, смыслящие во флотских делах. А я как дилетант сделал свой вывод: такие корабли надо передать в Морчасти погранвойск... поправка- в Береговую охрану, где они занялись бы штатной работой по патрулированию госграницы .
      У погранцов есть сторожевики проекта 22460. Вполне себе современные и построенные в количестве 14 штук
  4. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    +2
    Сегодня, 05:10
    Тут позволю привести слова уважаемого читателя, известного как «Удав КАА»:

    И дальше идет демагогия от этого самого Удава. Ну человек он безусловно уважаемый и авторитетный, поэтому хотелось бы задать ему вопрос: что с корветом?
    Почему его (у Удава) "комендантский патруль" в боевых условиях оказался не в полной боевой выкладке, а только с пистолетом?

    . пока у Черноморского флота есть время и есть флот.

    А сколько его осталось?
    1. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
      ЖЭК-Водогрей
      +4
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Stas157
      И дальше идет демагогия от этого самого Удава. Ну человек он безусловно уважаемый и авторитетный, поэтому хотелось бы задать ему вопрос: что с корветом?

      Мореман Удав КАА, у которого часть тела покрыта даже не ракушками, а кораллами напишет, что дистанционный стабилизированный модуль с дневным и ночным каналом на корабль поставить нельзя, конструкторы.. сопромат... выниченепонимаити! И вообще сынки войны без потерь не бывает! Очередную потерю корабля от украинского водного мотоцикла, управляемого через гражданский модем с подпиской в 150 баксов в месяц как нибудь переживем. В поединке со страной без флота, с единичными дозвуковыми кр и с водными мотоциклами с управлением через гражданский роутер наш Черноморский флот стремительно сокращается.
  5. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
    Прокоп_Свинин
    +6
    Сегодня, 05:19
    Хочу добавить, что "Сергею Котову" помогал отбиваться Ми-8 с пулемётом(!). Такая туша, арсенал которой мог бы ограничиваться только воображением, и пулемёт... Так что, куда ни кинь... эхх...
  6. doc_i Ранг пользователя
    doc_i
    +5
    Сегодня, 05:23
    Как я понял, в последнее время украинцы применяют одну и ту же тактику - внезапная атака большим количеством БЭК на лежащий в дрейфе корабль. При качественном целеуказания не торопясь малым ходом незаметно занимают исходную позицию и атакуют. На это нужно время.
    Вот уверен, что если бы погибшие корабли в течении ночи 2-3 раза изменили свое местоположение хотя бы на несколько миль, то значительно осложнили бы врагу организацию атаки.
    1. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      +3
      Сегодня, 05:38
      Цитата: doc_i
      если бы погибшие корабли в течении ночи 2-3 раза изменили свое местоположение хотя бы на несколько миль, то значительно осложнили бы врагу организацию атаки.

      Как БЭКи незамеченными пересекли Черное Море и дошли почти до Крымского моста? Не верю, что их невозможно обнаружить. Тем более, что идут не на глубине. Их видно на поверхности даже невооружённым глазом! Где у нас морская авиация?
      1. Алексей 1970 Ранг пользователя
        Алексей 1970
        +5
        Сегодня, 07:08
        Где у нас морская авиация? А ушла по одному адресу, пшик от нее остался.
    2. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +12
      Сегодня, 06:07
      В. Алкснис: "Обращаю внимание, что при запуске морских беспилотников Украине точное местоположение наших кораблей, находящихся в сотнях километрах, неизвестно и ввести их координаты в бортовой компьютер беспилотного катера она не может. Тем более они, как правило, движутся и маневрируют. У Украины такой информации нет, поскольку нет соответствующих средств обнаружения. Но такая информация есть у НАТО, которая круглосуточно мониторит их расположение с помощью спутников имеет информацию об их местоположении с точностью несколько метров.

      Поэтому после спуска на воду и запуска двигателей управление беспилотными катерами получают специалисты спутниковой группировки НАТО и уже они дальше самостоятельно осуществляют выдачу целеуказания на катера, управление ими по маршруту движения в сотни километров и вывод катеров в район целей с последующей атакой по видео.

      Не исключаю, что для натовцев атаки русских кораблей в Черном море превратились в своеобразную компьютерную игру и там возможно выстраивается очереди, желающих с помощью джойстика потопить русский корабль. Ведь поймать их на этом невозможно."
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +3
        Сегодня, 06:54
        Своеобразное "сафари"... не удивлюсь, если ещё деньги за это платят yes
      2. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 07:37
        Свинёнок твой мутантом оказался, глаз мне подбил и кортик отобрал.
  7. Комментарий был удален.
  8. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    +1
    Сегодня, 05:35
    Выход с 22160 - оперативный был(!) и есть. Их полный перевод на Каспий.
    А оттуда всех Буянов-М гнать на ЧФ.

    Хотя бы время подлета Калибров с Буянов, таким образом можно уменьшить,
    в условиях тотальной слежки НАТО.
    1. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +1
      Сегодня, 06:11
      Перетопят Буяны как котят. А это носители. Наоборот, всё Буяны на Каспий спрятать
      1. Feodor13 Ранг пользователя
        Feodor13
        0
        Сегодня, 06:36
        Бить калибрами Буяны-М КФ - будут с Туапсе (700 км до Одессы),
        а не с Дербента (1400 км).

        До района Туапсе, БЭКам - куда сложнее добраться.

        И бить Буяны будут в т.ч. по базам БЭКов! В отличии от без-ракетных 22160.
        Есть разница в декомпозиции состава флота?
        1. тлауикол Ранг пользователя
          тлауикол
          +1
          Сегодня, 06:43
          До Дербента бэкам ещё сложнее добраться. И выход МРК сложнее отслеживать. А в чёрном море Буяны перебьют рано или поздно
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 05:51
    После потопопления Котова с оставшимися тремя БЭКами справились буксир с прожектором и вертолёт Росгвардии.Но это не радует.Ловить эти БЭКи надо на переходе и это очень сложная задача связанная с постоянным присутствием в небе Чёрного моря самолётов разведчиков НАТО.Вполне возможно БЭКи уже имеют систему орошения корпуса морской водой ,что бы снизить свою контрастность на фоне моря.Надо разобраться с логистикой подхода БЭКов в район атаки и ловить их до этого момента .Управление противо БЭКовым рубежом должно быть с воздуха,есть над чем работать.Если посмотреть ,ни один военный корабль в мире находящийся в море в одиночку, не защищён ночью от этой напасти( атакующие могут подойти к этому вопросу с энтузиазмом,так как тема новая) .Авиационный - вертолётный патруль может решить на некоторое время эту проблему( может появиться БЭК ПВО)
    1. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      +1
      Сегодня, 06:06
      Цитата: tralflot1832
      После потопопления Котова с оставшимися тремя БЭКами справились буксир с прожектором и вертолёт Росгвардии.

      Лучше бы они это сделали до, а не после.

      Выходит, не такая уж сложная задача - уничтожение БЭКов. Раз с ними легко расправились (ночью!) буксир да вертолет Росгвардии.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 06:17
        Не так это легко,в Одессе стоят западные ЗРК и прикрывают выход БЭКов на рубеж прорыва к целям.Да и в Чёрном море как бы свободное торговое мореплавание ,БЭКи можно скидывать с "торгашей" прикрываясь удобными " флагами.
      2. тлауикол Ранг пользователя
        тлауикол
        +3
        Сегодня, 06:18
        Цитата: Stas157
        Цитата: tralflot1832
        После потопопления Котова с оставшимися тремя БЭКами справились буксир с прожектором и вертолёт Росгвардии.

        Лучше бы они это сделали до, а не после.

        Выходит, не такая уж сложная задача - уничтожение БЭКов. Раз с ними легко расправились (ночью!) буксир да вертолет Росгвардии.

        Легко? Эти бэки стояли без хода повреждённые, один перевёрнутый. Ми8 так их и не добил до утра. Его сменил ми24 с пушками.
        Так что по движущимся с вертолёта нефиг ловить, точность там околонулевая. Разве что Вулканы на оба борта поставить как во Вьетнаме и прожектора. И то, хрен попадёт
  12. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:05
    Очевидно, что дожидаться каких то ещё итогов не стоит, что б пересмотреть программу строительства кораблей для нашего ВМФ.
  13. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
    ВЗЭМ100
    +2
    Сегодня, 06:06
    Но, согласитесь, никто три года назад даже представить не мог, что основную опасность для кораблей российского флота будут представлять вот такие явления, как безэкипажный катер или БЭК, начиненный взрывчаткой.
    конечно же не согласимся. если бы речь шла о тёте Моте уборщице в штабе или министерстве то да но речь о тех кто должен и обязан всё это чётко себе представлять и не надо их отмазывать.
    это очередное проявление и подтверждение полнейшего невежества и безалаберности охвативших большинство сфер.
  14. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +9
    Сегодня, 06:08
    Все равно решать что-то надо, пока у Черноморского флота есть время и есть флот.

    Если разбирать всю подноготную происходящего, то следует заметить странную особенность: как только в небе над акваторией Чёрного моря (или рядом) появляются американские «Хавки» и «АВАКСы», так жди либо атаки воздушных БПЛА, либо отряда БЭК. И вся разница БЭК с аналогами прошлого в их удивительной точности наведения и запасе хода...
    Пока в небе свободно курсирует разведка НАТО, пока над районом СВО ходят по орбите спутники, хохоча и смеясь над «Пересветом» и «Прометеем», до тех пор корыто, оснащённое электроникой и взрывчаткой будет эффективно в использовании.
    Выводы должны сделать политики: с кем мы воюем, а где заворачивали рыбу...
    1. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      +2
      Сегодня, 06:22
      В данном случае выявилось сразу несколько проблем, которые оказались не способны решить. Это и воздушная разведка НАТО. Это и раннее предупреждение, обнаружение и уничтожение БЭКов, когда они находятся еще центре Черного моря (а лучше в точке старта - Украина). И это, наконец, способность самого военного корабля защититься или уйти от угрозы.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 06:30
        Цитата: Stas157
        Это и раннее предупреждение, обнаружение и уничтожение БЭКов, когда они находятся еще центре Черного моря (а лучше в точке старта - Украина).

        А при дальности хода 900 км они могут стартовать даже из Болгарии...
        За два года СВО уже можно было раз и навсегда решить вопрос с натовской разведкой, закрыв воздушное пространство для этой категории летательных аппаратов.
        Видно же, что не унимаются, надо действовать жёстче.
  15. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:08
    У меня сердце сжимается от суммы, потраченной на эти ржавые консервные банки. Неужели ааиация не сможет решить задач, которые стоят перед флотом? Тем более флотом, который базируется в закрытой акватории, черноморской луже
    1. Комментарий был удален.
  16. KT315A Ранг пользователя
    KT315A
    +3
    Сегодня, 06:17
    Если натовский спутник на расстоянии 200 км сигналом мощностью 100 ватт управляет дроном, то российскому кораблю достаточно создать помеху на дрон в 200 метрах от корабля мощностью 0.1 ватт- это меньше чем в сотовом телефоне.
    1. Zufei Ранг пользователя
      Zufei
      -1
      Сегодня, 07:50
      Цитата: Алексей 1970
      За последнее время это третий корабль пострадавший от БЭКов, все в ночное время и все одиночки. Опять на те же грабли наступили. Ну сменили одного командующего на другого, что то поменялось? Такими темпами от КЧФ вообще ничего не останется.

      На видео пули летели во все стороны.
      Если корабли группами будут, перестреляют друг друга в темноте.
      Следущий этап - когда авиация начнет их искать, в стае будет один бэк с ПЗРК.
  17. Штрек Ранг пользователя
    Штрек
    +1
    Сегодня, 06:27
    противоторпедные сети вполне неплохо справлялись с минными катерами, минами Уайтхэда, торпедами… Возможно, это пока единственный вариант, который может решить проблему безэкипажных катеров-камикадзе со спутниковым управлением.

    Все равно решать что-то надо, пока у Черноморского флота есть время

    Решать конечно надо.Однако при применении таких сетей и противник может изменить тактику нанесения удара. Например тамдем .Часть БЭКов прорывают ограждения , следом влетают уже в борт идущие за ними катера .Если и поможет эта городьба , то на короткое время.....
  18. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 06:27
    Сеть кроме резкого снижения подвижности и уничтожения первого БэКа не даст ничего... Потому что второй БэК совершенно свободно пройдёт в брешь созданную первым.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Владимир_2У
      Потому что второй БэК совершенно свободно пройдёт в брешь созданную первым
      Второй БЭК может быть и пройдет, но вот первый оповестит об опасности и появлении второго
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +1
        Сегодня, 06:39
        Цитата: Голландец Михель
        Второй БЭК может быть и пройдет, но вот первый оповестит об опасности и появлении второго

        Не путайте с боносетевыми заграждениями! Сеть на расстоянии 3-5-10 метров от корабля, о чём она предупредит, о том что через 30 секунд подойдёт второй катер с 500 метров на 60/км/ч?
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 07:32
          Цитата: Владимир_2У
          Сеть на расстоянии 3-5-10 метров от корабля, о чём она предупредит
          Сетями, как мне кажется, необходимо прикрывать не единичный корабль, а морские порты и стратегически важные участки берега, а то и целые зоны акватирии, откуда могут появиться БЭКи. При этом, совершенно очевидно, что со стороны Сочи или Геленджика появиться они никак не могут. Вспомните сети от немецких ПЛ во время Второй МВ
    2. ПростоВиктор Ранг пользователя
      ПростоВиктор
      0
      Сегодня, 09:04
      ну не совсем так. Проще ждать появления БЭКа в бреши, чем неизвестно с какой стороны и под каким углом. Все таки сеть ограничивает применение БЭКов и у корабля в этом случае шансов уцелеть будет побольше
  19. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:28
    Из статьи и комметариев я понял, что речь не о патрульном корабле. А о беспилотниках.
    Увы ещё спустя три месяца после начала СВО здешнее сообщество высмеивало беспилотники. Теперь все кинулись обсуждать надводные беспилотники. Только вот пока адмиралы спят, себя проявят подводные беспилотники. И кстати где-то уже демонстрировали наземные беспилотники.
    Так что пора писать статьи про беспилотники. Как ими воевать если они с вашей стороны. И как им противостоять если они у противника.
  20. HaByxoDaBHocep Ранг пользователя
    HaByxoDaBHocep
    +1
    Сегодня, 06:43
    Как я понимаю украинские БЭКи на наши корабли наводят с помощью Американских спутников, беспилотников и самолетов разведчиков, по этому самым действенным методом борьбы с ними будет появление у парней в тапках из Йемена комплексов «Бал» и «Бастион», но на это у нашего руководства душка не хватит
    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +7
      Сегодня, 07:00
      А еще не хватит душка сбивать беспилотники и самолеты разведчики. Уверен что после первой же атаки если бы приземлили парочку сказав при этом мол извиняйте, вас предупреждали , то все полеты бы разом прекратились америкосы оочень не любят прилюдно получать по щщам, тем более зная что это будет сделано гарантированно. Но на это нужна железная воля и стальной кулак , а не старческая импотенция и недержание
  21. ТехникСеверянин Ранг пользователя
    ТехникСеверянин
    +1
    Сегодня, 06:58
    А у меня такая мысль сухопутную голову пришла , если на суше не сильно пригодился БМПТ Терминатор. То если его модуль доработать и поставить на корму и нос корабля мы сможем получить существенное увеличение мощи в ближнем бою. Зарядив трассирующие и фугасные боеприпасы
  22. Митрич73 Ранг пользователя
    Митрич73
    +1
    Сегодня, 07:09
    Во всей ситуации с Потопоением наших кораблей можно увидеть схожие моменты: Корабли практически неподвижны;Атака бооьшой группой;Первый удар в район кормы, где находится ВРК. Учитывая этоинужно и вырабатывать меры противодействия.
  23. Алексей 1970 Ранг пользователя
    Алексей 1970
    0
    Сегодня, 07:12
    За последнее время это третий корабль пострадавший от БЭКов, все в ночное время и все одиночки. Опять на те же грабли наступили. Ну сменили одного командующего на другого, что то поменялось? Такими темпами от КЧФ вообще ничего не останется.
  24. Igor1915 Ранг пользователя
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 07:14
    По идее за 36 ярдов должен кто-то отвечать, по любому должна быть фамилия. Если они бесполезны , можно попробовать их продать , сколько то они да стоят.
  25. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 07:18
    Ещё один вопрос возник. Помните какой-то из Алексадров сказал. у России только один друг и это ВКС. С начала СВО всё жду, когда ВКС начнут применять.
  26. Kartograf Ранг пользователя
    Kartograf
    0
    Сегодня, 08:09
    Только автор забыл,что противоторпедные сети сняли ещё в пмв,когда пришлось их срезать у Дерфлингера,чтобы на винты не намотались.Да и остальные корабли с ними намучились.А теперь,внимание,сравниваем водоизмещение Дерфлингера и Котова.Получается,чтобы нести сеть,корветы превращаются в некое подобие ежа,где напрочь теряется скорость и незаметность.То,что клепали этих недомерков вместо полноценных эсминцев,это прямая вина руководства в попытках сэкономить
  27. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:32
    "И кто бы мог подумать, что основной угрозой для корветов станут не самолеты и вертолеты, от последних действительно можно было отбиться тем, что имелось в наличии, а самоходные корыта-камикадзе, управляемые со спутника!"

    Человек с мозгами мог. Впрочем, от самолетов и вертолетов он тоже вряд ли бы отбился.

    А вот обычная противоторпедная сеть времен первой мировой, о которой говорил Автор - дешево и сердито, их неприменение - загадка для меня.

    Вообще оружие корабля против мин-торпед-БЭК - это последняя и самая ненадежная линия обороны. Когда снаряд уже идет на цель вероятность его попадания в любом случае высока.

    Странно, что такие корыта, как БЭК, не обнаружили раньше в таком относительно небольшом водоеме и не уничтожили. Тем более, что наших БЭК там нет, значит, любые можно считать вражескими и уничтожать, не тратя усилия на опознание.
    1. Адрей Ранг пользователя
      Адрей
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: С.З.
      А вот обычная противоторпедная сеть времен первой мировой, о которой говорил Автор - дешево и сердито, их неприменение - загадка для меня.

      Прочитайте мой пост ниже по ветке hi
  28. spirit Ранг пользователя
    spirit
    0
    Сегодня, 08:37
    Да!!!похоже единственный шанс, это наварить пулеметов штук 10-15, 12,7мм по периметру и в час Х пол экипажа будет пытаться отстреливаться а вторая подавать патроны.И дроны мавик закупить с теплаками на постоянное дежурство штук 5 на борт.ночники в большом количестве.В общем это "чудо"только кустарщина и смекалка спасет
    1. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 08:47
      Цитата: spirit
      похоже единственный шанс, это наварить пулеметов штук 10-15, 12,7мм по периметру и в час Х пол экипажа будет пытаться отстреливаться а вторая подавать патроны.И дроны мавик закупить с теплаками на постоянное дежурство штук 5 на борт.ночники в большом количестве.В общем это "чудо"только кустарщина и смекалка спасет

      Можно еще вытащить корабли на берег, чтобы хинзирам было тяжелее их повредить.
  29. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 08:47
    Непонятно почему РЭБ на кораблях не работает. Ведь дронами кто то управляет направляет в корабль. Можно ведь использовать мощные лазеры для выведения из строя оптики. Мощный свет выжгет оптику на этих беспилотниках. Оптика это глаза.
    Самое смешное то они вручную борются с беспилотниками морскими. Надо ставить на крупнокалиберные пулеметы сканеры чтобы видно было куда стреляют.
    Не могут какие то беспилотники победить. В помощь этим кораблям нужны беспилотники сонары.
    1. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 08:52
      Примеры уже приводили, что у морских беспилотников мощные двигатели они издают шумы. Нужны корабли с беспилотниками на которые надо ставить разное мониторинговое оборудование, в том числе сонар и пусть он стоит на растоянии много километров от корабля и мониторит поверхность.
      Нужны беспилотники наши которые будут мониторнить поверхность и ведь можно устраивать таран чужих беспилотников с помощью других беспилотников
  30. Стирбьорн Ранг пользователя
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 08:48
    Судя по потопленным кораблям (МРК, БДК и патрульник), бэки эффективны против всего ЧФ. Нет смысла отдельный корабль разбирать. Нельзя их как-то глушить комплексами РЭБ? Надеяться на одни пулеметы, по моему опрометчиво.
  31. Сергей_К Ранг пользователя
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 08:51
    Самое лучшее решение- парочку "вымиралов" паркетных посадить... за отсутствие ума!
  32. Адрей Ранг пользователя
    Адрей
    0
    Сегодня, 09:04
    Эти сети вполне неплохо справлялись с минными катерами, минами Уайтхэда, торпедами… Возможно, это пока единственный вариант, который может решить проблему безэкипажных катеров-камикадзе со спутниковым управлением.

    Ага, конечно!..wassat Первый катер взрывается в сети разнося ее к чертовой матери, второй через брешь приходит в борт.
    Это против "тупых" торпед начала прошлого века работало, да и то не всегда. Сейчас сложнее будет. Думаю, все интересующиеся видели, как БЭК четко заходит в уже имеющуюся пробоину в борту РКА...
  33. красноярск Ранг пользователя
    красноярск
    0
    Сегодня, 09:07
    [/quote]Здесь все четко: патрульный корабль должен действовать на небольшом удалении в своих территориальных водах, под прикрытием береговых

    Стесняюсь спросить - "небольшое удаление" это сколько? На рейде, что ли воды рассекать с черепашьей скоростью?

    «Сергей Котов» до конца года будет проходить плановые испытания, после чего корабль официально встанет в строй Черноморского флота.
    Это хорошо? Отчасти. Плохое в этой новости то, что «Сергей Котов», как бы это помягче сказать… неполноценный корабль».

    Это высказывание не очень понравилось читателям, но: на дворе 2021 [quote]

    Странно, а я, внимательно читая комменты читателей, пришел к противоположному выводу.
    Большинство комментаторов, и я в их числе, как раз и говорили о том, что проект 22160 явно никудышный.
    Когда пришло сообщение о гибели "Сергея Котова", понятное дело, расстроился. Но когда прочитал о том, что экипаж цел, вздохнул с облегчением. "Корвету" туда и дорога. Надеюсь теперь главком ВМФ примет правильное решение по этому проекту.

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