О «Сергее Котове» в последний раз



Это хорошо? Отчасти. Плохое в этой «Сергей Котов» до конца года будет проходить плановые испытания, после чего корабль официально встанет в строй Черноморского флота Это хорошо? Отчасти. Плохое в этой новости то, что «Сергей Котов», как бы это помягче сказать… неполноценный корабль».

«В военное время ценность корветов резко падает. Изначальный комплект вооружения на кораблях более чем скромен. Одна 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА (б/к 304 выстрела) и два пулемета 14,5-мм в установках МТПУ «Жало». Плюс там еще гранатометы и пулеметы 12,7-мм.



Ракетное вооружение корвета состоит из восьми ПЗРК «Игла-С» или «Верба». То есть – чуть больше, чем ничего. В принципе, с помощью ствольной артиллерии и ПЗРК корвет сможет оказаться опасным противником для пары вертолетов. Но не более того. Для того, чтобы стать более серьезным кораблем, нужно более серьезное вооружение. А его нет.



Есть позитивный момент: на кораблях установлена радиолокационная система «Позитив-МК», о которой можно сказать только то, что это весьма прогрессивная система с большими возможностями. Да и дальность работы до 300 км как бы намекает на то, что корабли с «Позитив-МК» достойны большего в плане вооружения.



Но если говорить о чем-то более серьезном, нежели перемалывания винтами соленой воды – здесь корветы пока не очень серьезно смотрятся».

«Вы об автономности, что ли? Так она у него 60 (!) суток -- поболее чем у 11356 и 22350 будет...

И заявлен он (заметьте!) как ПАТРУЛЬНЫЙ корабль... не линкор и не крейсер, и даже не фрегат с корветом, а именно как патрульный! Вы же не задаете вопрос комендантскому патрулю почему он только с пистолетом, а не в полной боевой выкладке с малой саперной лопатой на боку и стальным шлемом на груди вместе с разгрузкой!

Так какие могут быть претензии к ПАТРУЛЬНОМУ кораблю, даже не прочитав возможные опции по его довооружению на военное время. Это по крайней мере нечестно (шулерство!): предъявлять требования к кораблю, не предусмотренные его проектом».









