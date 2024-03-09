Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО
«Стакан» под РГД-5 в руках нашего бойца в зоне СВО на кадрах МО РФ.
Не так давно появилось видео, на котором рабочие Челябинского завода рассказывали про свой вариант наствольной мортирки для стрельбы из автоматов системы Калашникова калибра 5.,45 гранатами РГД-5. По словам заводчан, образец не только имеет полноценную заводскую спецификацию, прошёл полигонные и «войсковые» (опробован бойцами в зоне СВО) испытания, но и уже выпущен серией в 500 экземпляров. Полтысячи гранатомётов – это уже вполне себе серийное производство, серийный образец.
Приднестровский вариант «стакана» для РГД-5 на АКС-74У.
Такие конструкции появлялись на Донбассе с самого 2014 года. Не избалованные централизованным снабжением ополченцы и добровольцы, естественно, пытались обзавестись какой угодно карманной артиллерией, в том числе и такой. В Интернете достаточно видео и фото, где представлены различные образцы самодельных гранатометов, применявшихся под Донецком и Луганском.
Мортирка у донецких ополченцев.
Конструкции зачастую очень сильно отличаются и, если одни представляют собой мортирки для ручных гранат, то вторые – это мортиры для ВОГов и даже боевой части снаряда ЗУ-23-2. При этом такие конструкции не являются чем-то уникальным для текущей СВО и появлялись ещё на постсоветском пространстве в ходе разгоравшихся ещё при СССР локальных конфликтов. Одна из первых известных и главное – вполне массовых подобных конструкций – это мортирка под РГД-5 для автомата Калашникова калибра 5,45, производившаяся в Приднестровье.
Ещё один вариант «Балканского стакана» под Донецком.
А учитывая, что весьма распространённое жаргонное название этой конструкции «Балканский стакан», можно догадаться, что данные конструкции широко применялись и в конфликтах на территории бывшей Югославии, где довелось повоевать и добровольцам с просторов бывшего СССР.
Ещё одной точкой, где данные конструкции применялись массово всеми воюющими сторонами, был продолжающийся конфликт в Сирии. В одном из видео от луганских мастеров, демонстрирующих свои гранатомёты, утверждалось, что данную конструкцию они подсмотрели или даже напрямую получили от бойцов сирийских правительственных сил.
Но в данном случае мы говорим про самый простой вариант наствольного гранатомёта.
Боец проправительственных сирийских формирований с самодельным гранатомётом.
Устройство, навинчивающееся вместо штатного ДТК, в которое вставляется обычная ручная граната и с помощью холостого патрона пороховыми газами отправляется в полёт в сторону врага. В Интернете есть достаточно видео применения подобных гранатомётов. В описаниях самих конструкций, как от их «изобретателей», так и по опыту их использования, чаще всего обозначается дальность от 100 до 200 метров.
Боец запрещённой и уже 10 раз уничтоженной ИГИЛ с автоматом с самодельным гранатомётом. Фото периода максимального могущества организации на территории Сирии и Ирака. Тогда боевики даже носили подобие униформы, а такие гранатомёты производились серийно и имели свой, также производившийся серийно, боеприпас.
Что можно сказать про такие устройства – это хорошо или плохо?
Ну не плохо однозначно. Всё, что позволяет увеличить дальность поражения противника каким-то оружием и отодвинуть противника от нас – это хорошо. Каждого штурмовика, подходящего к посадке, вражескому опорнику или траншее, подствольным гранатомётом не вооружишь, а кинуть гранату дальше чем на 20–30 метров не каждый боец может, тем более будучи экипированным в современные средства индивидуальной бронезащиты.
Ещё самодельный гранатомёт под ручные гранаты из Сирии.
Времена Ремарка и Эрнста Юнгера, когда метание «колотушки» на 50 метров считалось нормой, давно позади, да и энергозатратно бросать гранату. Куда как легче вложиться в автомат, нажать на спуск и посмотреть, как граната летит в сторону противника.
Естественно, у таких конструкций есть свои ограничения и недостатки, и все они хорошо известны. Однако всё же наствольная мортирка имеет и преимущества, компактность, небольшой вес, в общем-то универсальный боеприпас и возможность, не демонтируя её, стрелять из того же автомата боевыми патронами. Опять-таки, каждому штурмовику подствольник не дашь, да и вряд ли они есть в таких количествах.
Ещё одна конструкция мортирки из сети.
Нынешний конфликт показал, что родной ВПК, на мой взляд, просто не способен на срочное кратное увеличение производства чего-либо. Многие предприятия и так работают в три смены, и всё равно еле успевают за потребностями фронта.
Кадр из видео с той стороны. Тээрошники испытывают мортирку для АКМ на полигоне, конец весны 2022 года.
Огневой мощи, как говорится, мало не бывает.
Можно ли такие образцы делать реально серийными и поставить на стандартное снабжение?
А почему нет. Наши уважаемые западные «партнёры» в конце концов никогда до конца так и не отказывались от винтовочных гранат. Тот же израильский ВПК до сих пор предлагает несколько конструкций винтовочных гранат на экспорт, а для французского FАMАS были разработаны винтовочные гранаты, которыми можно было стрелять без всяких адаптеров и насадок.
Здесь речь идёт серийных специализированных образцах именно винтовочных гранат, а не о подобных импровизированных конструкциях, но факт в том, что применение винтовочных гранат и винтовочных гранатомётов, несмотря на распространение подствольных гранатометов, во многих странах хоть и ушло на второй план, но не было забыто.
Собственно «балканский стакан», установленный на Zastava M70.
Так что инициатива эта не новая, нужная, а главное – пользующаяся спросом по обе стороны фронта. Если до недавнего времени только «в самой европейской стране, которой мы все завидуем», можно было прямо в Сети купить подобные конструкции, то теперь это можно сделать и у нас, причём прямо на популярных маркетплейсах.
Фото с одного из отечественных маркетплейсов. Не самый толковый вариант мортирки, зато с доставкой домой можно заказать.
- Александр Сычёв
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