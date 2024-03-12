Свадьба в Средние века



Брак Боэмунда I и Констанции. Конец XV в.

Вступление в брак

Одежда и украшения



Портрет четы Арнольфини, Ян ван Эйк. 1434 г. Лондонская национальная галерея

Свадебные традиции

Всякое разное



Крестьянская свадьба, Питер Брейгель. 1568 г. Венский Музей истории искусств

Браки редко заключались по любви, поэтому счастья в них было мало. По крайней мере, человеческого. А вот экономического хватало. Экономические интересы играли важную роль в брачных переговорах. Будь то правящие короли или крестьяне, брак закрывал ряд проблем – увеличивал семейное состояние, обеспечивал потомство и разрешал конфликты, в том числе и войны.Это не означает, что супругам не хватало привязанности, страсти или сексуального влечения. Зачастую это все возникало позже, но вот любовь приходила редко. И уж точно супруги не жили долго и счастливо. Что у королей и дворян, что у крестьян продолжительность жизни тогда была невысокой.Вообще говоря, на протяжении большей части средневекового периода законным возрастом вступления в брак было 12 лет для девочки и 14 лет для мальчика. Как вы понимаете, это обусловлено в первую очередь физиологией репродуктивных систем. Хотя некоторые мальчики женились только после смерти своего отца. Чистый прагматизм – отец умирает, наследство сыну, с его богатством больше девушек согласятся выйти за него.У знатных женщин иногда была возможность не выходить замуж до 24 лет, но это была редкость. Богатые сироты, наследницы и вдовы часто становились подопечными короля. И эти женщины или девушки могли выйти замуж за придворных мужчин, желающих приумножить своё богатство и земли. Лорд или король мог продать брак своей подопечной наиболее подходящему кандидату.Крестьяне, как правило, вступали в брак в соответствии со своим возрастом и статусом, предпочитая выбирать здоровых женщин, которые хорошо рожали детей и были достаточно здоровы, чтобы работать бок о бок с ними. Прежде чем заключать брак, необходимо было получить разрешение лорда. Если женились крестьяне за пределами владений лорда, то платили штраф.Кстати, как и сейчас, тогда жёны брали фамилии мужей. Но встречалось и обратное. Например, когда семья невесты была более влиятельной и знаменитой.До брака нужно было соблюсти ещё одну обязательную процедуру – проверку девственности. Если невеста оставалась целомудренной до первой брачной ночи, то со стороны жениха могло быть больше подарков, и его семья относилась к девушке лучше. Проверка на девственность была самой разной. И физиологический осмотр, и питьё воды с янтарём, и всякие бабки-гадалки и т. п. Дама могла смухлевать, сходить к врачу, тот ей ставил в интимные места пиявок, которые якобы маскировали каким-то образом её потерю девственности.Пара не всегда могла жениться. И на то могли быть причины. Знаете, священник спрашивает у гостей, знает ли кто-то из них причину, по которой эти двое не могут быть вместе. И кто-то в последний момент врывается в церковь и кричит: «Я знаю причину!» Как в кино. Или же просто мог написать эту причину на бумажке, которая вывешивалась перед венчанием. Если довод подходящий, то брак запрещали.Среди таких причин могли быть:• кровное родство;• монашеский обет одного из супругов;• измена;• насилие;• тяжкое преступление;• пост – в это время браки церковь не заключала.До XVI века обручальные кольца в средневековой Европе носили на безымянном пальце правой руки. После сменили на левую. Обычно на кольцах внутри или снаружи гравировали клятву, слова любви и верности.Редко крестьяне покупали новый наряд специально для свадьбы. Это было дорого. Обычно свадебная одежда была самым лучшим нарядом, который имелся у жениха и невесты.Фату невесты надевали часто, но это была часть её повседневного гардероба, а не что-то особенное. Платья белого цвета, ассоциирующегося с трауром, почти никогда не носили. Предпочитали зелёный – цвет юной любви, и синий – символ чистоты. Материал – хлопок или лён. Богатые невесты могли позволить себе платье из бархата, атласа и шёлка.У мужчин особо не было выбора. Никаких костюмов троек, как мы привыкли сейчас. Чистые брюки, камзол, рубаха.Подвязки носили все женщины как часть своей повседневной одежды, закрепляя чулки чуть ниже колена. Подвязка стала обязательным элементом свадьбы. Именно её пытались урвать гости перед тем, как молодые шли в свою спальню.И да, гости и священники топали за ними. И смотрели. «О времена, о нравы!», как выразился бы Цицерон. Хотя в Древнем Риме и не такое видели.Когда молодожёны выходили из церкви, гости обсыпали их деньгами. После церемонии бракосочетания невеста получала кольцо, а жених её чулок или рукав от платья. Эти подарки считались интимными и намекали на предстоящую брачную ночку.Невесте давали на руки ребёнка, желая ей родить побольше детей. На некоторых свадьбах детей заменяли кроликами, которых потом, можно было и съесть. Но это не точно.Шафером или свидетелем на свадьбе чаще выбирали не родственника или друга, а лучшего фехтовальщика. Якобы он гарантировал, что свадьба состоится. И мог заколоть того, кто против неё. Но это моя версия.Во времена раннего Средневековья священники не вели церемонию. Пара просто перед алтарём произносила клятвы. Мужчина стоял справа, женщина слева. Иногда наоборот, если семья невесты имела сильное преимущество перед стороной жениха.Вкратце о том, без чего свадьбу представить нельзя.На свадебный пир денег не жалели. Например, свадебный пир итальянского торговца Франческо Датини и Маргариты включал: 406 буханок, 250 яиц, 100 фунтов сыра, две четверти бычьего мяса и 16 бараньих, 37 каплунов, 11 цыплят, 2 кабаньи головы, неопределённое количество голубей и дичи, местные провинциальные вина. Но это было довольно скромно по сравнению с пирами королевских семей.Если пара была бедна, их семьи и друзья приносили еду для самого застолья, помогали вещами и деньгами, чтобы обустроить дом к пиршеству и новой жизни. Сейчас еду не носят, но дарят подарки.Приданое невесты предоставляли родители, опекуны. Большое приданое делало женщину более привлекательной как потенциальную жену, если в остальном она была не такой хорошенькой. Приданое простолюдинки включало домашнюю утварь, инструменты, мебель, одежду и домашний скот. Если муж умирал или брак аннулировался, приданое возвращалось невесте. Затем оно переходило к её сыновьям. Если вдова снова выходила замуж, приданое возвращалось оставшейся семье первого мужа.Муж преподносил подарок жене после заключения брака. Чаще всего это были женские украшения и мебель.Гостям и священникам на некоторых свадьбах тоже дарили подарки, которые подчёркивали их статус.Ну и куда же без цветов?Розы и лилии – основной выбор. Лепестки этих цветов разбрасывали на церемонии бракосочетания. Чтобы запах от них был сильнее, гости специально растаптывали лепестки. Свадебные венки делали из розмарина, цветка, который символизировал верность и память.В общем, многое осталось с тех времён не только в Европе, но и у нас. Что-то, конечно, как свидетели брачной ночи, кажется нам из ряда вон выходящим.Средневековые браки не были лишены проблем – тут и возможная большая разница в возрасте, и экономическая подоплёка. Но всё же нас свадьбы тех времён продолжают очаровывать, интриговать, как и эпоха Средних веков в целом.