В турецкой прессе: Запад начал экспорт войны особого характера, чтобы затянуть украинский конфликт

17
В турецкой прессе: Запад начал экспорт войны особого характера, чтобы затянуть украинский конфликт

В турецкой прессе вышел материал, в котором говорится о желании Запада подливать масло в огонь украинского конфликта, используя различные способы для его продления.

Автор материала, турецкий журналист Мехмет Гюллер, пишет, что для затягивания украинского конфликта страны Запада во главе с США вряд ли станут отправлять на Украину свои военные контингенты. Они, как считает Гюллер, хотят «пойти другим путём».



По мнению обозревателя издания Cumhuriyet («Республика»), Запад начал «экспорт войны особого характера, чтобы затянуть происходящее на Украине». Гюллер указывает на то, что США и некоторых их партнёры направляют на Украину своих военных специалистов и готовы затягивать конфликт посредством диверсий против Российской Федерации.

Турецкий обозреватель:

Подтверждением тому можно считать публикации в американской прессе о наличии многочисленных баз ЦРУ на востоке Украины, а также опубликованные перехваты разговоров немецких офицеров по поводу планирования атаки на (Крымский) мост с использованием дальнобойных ракет Taurus.

В прессе Турции указывается на то, что выиграть войну против России у Запада руками Украины не получается, и именно поэтому они готовы перейти к войне диверсионного плана, пытаясь реализовать свою стратегию по ослаблению России.

Правда, немалое число зарубежных экспертов считает, что и у России в таком случае могут быть развязаны руки и что и России вполне есть чем ответить.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    17 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 06:14
      «В турецкой прессе вышел материал, в котором говорится о желании Запада подливать масло в огонь украинского конфликта, используя различные способы для его продления» —

      ***
      — "А мужики-то не знали!" ...
      ***
      1. T-100 Ранг пользователя
        T-100
        -4
        Сегодня, 06:25
        Ваши комментарии мне кажется особый тип в психиатрии можно выделить. Зашёл в ваш профиль почитал комментарии Ваши, ну просто какие-то школьно-патриотические закидоны. Ни одна статья не пройдёт мимо вас, ибо 5100 комментариев за 3 полных года (с момента регистрации) - это мощно.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 06:29
          Зашёл в ваш профиль почитал комментарии Ваши, ну просто какие-то школьно-патриотические закидоны

          Вам какая разница. Так комментатор пишет. Это его стиль. Стал правда немного повторяться.
        2. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          +1
          Сегодня, 07:12
          По крайней мере человек не перегружает мозги читателей разными бреднями, коих в комментариях на ВО огромное количество.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:15
      Кто толкает в войне до последнего украинца, кто садит за стол переговоров ! Фиг их поймешь... recourse
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 06:17
      у России в таком случае могут быть развязаны руки и что и России вполне есть чем ответить.

      А почему они у нас ещё "связаны". Что мешает??? А ответить чем можем, непонятно... request Например Германии. Только чтобы избежать прямого столкновения...
      1. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +3
        Сегодня, 06:42
        А ответить чем можем, непонятно... request Например Германии.

        Ну например, чисто гипотетически: передать ракету добровольцам из другого государства, или чвк, чтобы они запустили ее в Берлин. Это будет сделано не руками России.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 07:39
          чисто гипотетически: передать ракету добровольцам из другого государства, или чвк

          Это ж какую ракету? С какой дальности стрелять надо? С Африки я так понимаю ближайшая точка.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 08:08
          Цитата: JOYyppe
          Ну например, чисто гипотетически: передать ракету добровольцам из другого государства, или чвк, чтобы они запустили ее в Берлин
          Да и не только на Берлин wink
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 06:20
      Забугорные планируют, пытаются реализовать разное... пытаются наряжать свои условия, свои правила и... в общем, идут ва-банк.
      В общем злят сильно...
    5. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 06:34
      Есть конечно чем ответить. На Ближнем Востоке много дорогих целей плавает. И есть желающие покашмарить коалицию. Не хватает только нормального оружия.
      1. A17ttt
        A17ttt
        0
        Сегодня, 07:00
        Да-да.
        Целились в кораблик, а попали в тоннель под Ла-Маншем.
        Ведь объективно это тоже самое, что - мост в Крым.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 08:09
        Цитата: kosmozoo
        Не хватает только нормального оружия
        Скорее, здесь не хватает желания
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 06:35
      США и некоторых их партнёры направляют на Украину своих военных специалистов и готовы затягивать конфликт посредством диверсий против Российской Федерации.
      По поводу специалистов НАТО. Военные советники, инструкторы, технические специалисты, представители спецслужб начали появляться на украине еще после майдана. С началом СВО их количество только увеличилось и к ним прибавился спецназ, наемники, многие из которых штатные в/сл. По поводу диверсий. Это конек англосаксов, так же как и теракты против значимых военных и политических фигур. Сегодня это наблюдается очень активно.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:56
        Цитата: rotmistr60
        Военные советники, инструкторы, технические специалисты, представители спецслужб начали появляться на украине еще после майдана.

        Да нет. Они появились задолго ДО майдана. В частности в здании СБУ на верхнем этаже УЖЕ был вывешен флаг США еще при Кучме. "Спецы" прибыли.
    7. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:59
      Подтверждением тому можно считать публикации в американской прессе о наличии многочисленных баз ЦРУ
      Ну об этом писали еще до 2014,года, только на это не обращали внимание.
    8. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +1
      Сегодня, 07:53
      Такер Карлсон: "Сегодня я получил информацию от источников в ЦРУ о том, что в БЛИЖАЙШИЕ дни США планирует в отношении России ряд ужасных провокаций, чтобы повлиять на выборы Президента

      Мои уважаемые русские друзья, похоже, выживший из ума Байден окончательно сошел с ума и готов пойти на ужасное злодеяние в отношении простых россиян. Сегодня утром я получил засекреченную информацию от честных сотрудников ЦРУ и дал слово её обнародовать. Этот мерзавец спровоцировал войну на Украине, он взорвал Северный поток и вот теперь он нацелился на простых россиян. Я публикую это и рискую своей жизнью, но не могу поступить иначе. Попрошу каждого из вас ознакомиться с этой информацией и распространить ее. Facebook, Twitter блокирует её, русский Telegram последняя надежда предать огласке преступные планы Байдена. У нас с вам есть всего один день для этого, по замыслу все случиться уже 7 марта.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»