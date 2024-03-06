Подтверждением тому можно считать публикации в американской прессе о наличии многочисленных баз ЦРУ на востоке Украины, а также опубликованные перехваты разговоров немецких офицеров по поводу планирования атаки на (Крымский) мост с использованием дальнобойных ракет Taurus.

В турецкой прессе вышел материал, в котором говорится о желании Запада подливать масло в огонь украинского конфликта, используя различные способы для его продления.Автор материала, турецкий журналист Мехмет Гюллер, пишет, что для затягивания украинского конфликта страны Запада во главе с США вряд ли станут отправлять на Украину свои военные контингенты. Они, как считает Гюллер, хотят «пойти другим путём».По мнению обозревателя издания Cumhuriyet («Республика»), Запад начал «экспорт войны особого характера, чтобы затянуть происходящее на Украине». Гюллер указывает на то, что США и некоторых их партнёры направляют на Украину своих военных специалистов и готовы затягивать конфликт посредством диверсий против Российской Федерации.Турецкий обозреватель:В прессе Турции указывается на то, что выиграть войну против России у Запада руками Украины не получается, и именно поэтому они готовы перейти к войне диверсионного плана, пытаясь реализовать свою стратегию по ослаблению России.Правда, немалое число зарубежных экспертов считает, что и у России в таком случае могут быть развязаны руки и что и России вполне есть чем ответить.