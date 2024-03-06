В ночное время ВС РФ нанесли удары по объектам противника от Одесской до Тернопольской областей
В течение ночи нашими войсками был нанесён массированный удар по объектам противника в самых разных областях. В частности, российские дроны типа «Герань», масштабные объёмы производства которых были продемонстрированы на днях, атаковали цели на западе Украины. Взрывы прогремели на объектах киевского режима в Тернопольской области. По некоторым данным, поражены склады хранения имущества ВСУ.
Также очередные прилёты зафиксированы на украинском военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. В течение нескольких недель на этом аэродроме было «спокойно». Противник использовал это время для проведения восстановительных работ после крупных повреждений, которые были нанесены в результате предыдущих ударов. Однако новые прилёты по аэродромной инфраструктуре в очередной раз обнулили работу украинских военных.
Появляются сообщения о том, что также в районе аэродрома Староконстантинов уничтожена одна из пусковых установок системы ПВО ВСУ.
Как минимум два взрыва прогремели на северо-западе Украины – в Ровенской области.
Вооружённые силы России в этом плане одними лишь западными областями Украины не ограничились. В ночь на 6 марта были поражены объекты инфраструктуры, используемой в военных целях, в Киевской и Сумской областях. Поражены пункты базирования личного состава украинских вооружённых сил в районе Чугуева Харьковской области.
Наибольшее число прилётов в течение ночи зафиксировано в Одесской области. Там поражение нанесено складам ВСУ в районе Одесского морского порта. На одном из этих складов, как стало известно, хранились морские дроны.
Информация