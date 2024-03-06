В ночное время ВС РФ нанесли удары по объектам противника от Одесской до Тернопольской областей

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В ночное время ВС РФ нанесли удары по объектам противника от Одесской до Тернопольской областей

В течение ночи нашими войсками был нанесён массированный удар по объектам противника в самых разных областях. В частности, российские дроны типа «Герань», масштабные объёмы производства которых были продемонстрированы на днях, атаковали цели на западе Украины. Взрывы прогремели на объектах киевского режима в Тернопольской области. По некоторым данным, поражены склады хранения имущества ВСУ.

Также очередные прилёты зафиксированы на украинском военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. В течение нескольких недель на этом аэродроме было «спокойно». Противник использовал это время для проведения восстановительных работ после крупных повреждений, которые были нанесены в результате предыдущих ударов. Однако новые прилёты по аэродромной инфраструктуре в очередной раз обнулили работу украинских военных.



Появляются сообщения о том, что также в районе аэродрома Староконстантинов уничтожена одна из пусковых установок системы ПВО ВСУ.

Как минимум два взрыва прогремели на северо-западе Украины – в Ровенской области.

Вооружённые силы России в этом плане одними лишь западными областями Украины не ограничились. В ночь на 6 марта были поражены объекты инфраструктуры, используемой в военных целях, в Киевской и Сумской областях. Поражены пункты базирования личного состава украинских вооружённых сил в районе Чугуева Харьковской области.

Наибольшее число прилётов в течение ночи зафиксировано в Одесской области. Там поражение нанесено складам ВСУ в районе Одесского морского порта. На одном из этих складов, как стало известно, хранились морские дроны.
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    8 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +6
      Сегодня, 06:32
      Побольше бы таких новостей. Молодцы!!
    2. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +3
      Сегодня, 06:51
      Это вам за вчерашнее нападение на Крым Бандеровцы ❗Хорошо бы по чаще так отрабатывать эту Сволоту ❗Молодцы Ребята, Удачи Вам и Здоровья ❗❗❗
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 06:54
      Наибольшее число прилётов в течение ночи зафиксировано в Одесской области. Там поражение нанесено складам ВСУ в районе Одесского морского порта. На одном из этих складов, как стало известно, хранились морские дроны
      То, что поражен склад с БЭКами конечно радует, как и др. новости о поражение складов, мест размещения л/с ВСУ. Бить без передышки и жалости, что, как видим, сегодня и происходит.
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Сегодня, 09:24
        Цитата: rotmistr60
        То, что поражен склад с БЭКами конечно радует

        Я так пролагаю , что цеха для сборки этих БЭКов могут размешаться в Киеве в местах для заключения и закрытых , якобы из за подтопления станциях метро ... На мой извращённый взгляд . Ни кому не верю и всех подозреваю . winked Прикрываются жилыми кварталами городскими и зеками .
    4. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 07:13
      Укры что то часто стали пытаться атаковать наши НПЗ, почему мы не отвечаем так же, это для них было бы более болезненнее чем склады с халявным оружием.
    5. Юрий ВО Ранг пользователя
      Юрий ВО
      +1
      Сегодня, 07:17
      Это не прилеты, это удары. Прилетают птицы.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:06
      Сладких снов, скакуасы! wink
    7. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      +1
      Сегодня, 08:31
      Странно - нигде ни разу не слышал о поражении диспетчерских вышек на аэродромах

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