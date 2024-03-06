Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя

50
Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя

Военное командование Украины подготовило некий план, реализовав который ВСУ добьются побед на поле боя, устроив "сюрприз" российской армии. По крайней мере, в это верят в США, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

Выступая на очередном брифинге и отвечая на вопросы журналистов, Миллер заявил, что в Вашингтоне убеждены в том, что Киев приготовил для Москвы некие "сюрпризы", которые должны привести к победе украинской армии. Поэтому США ожидают, когда начнется реализация этих самых военных планов. Ведь ранее ВСУ одерживали "большие победы" на поле боя, почему бы им не повторить это.



Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов

- заявил представитель Госдепа.

Неизвестно, о каких "сюрпризах" говорил Миллер, но это слово очень любит вставлять в свои заявления политическая и военная верхушка Киева. То Зеленский обещает "сюрпризы" России в Черном море, то Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов) грозит тем же, но уже в Крыму. На самом деле, все эти заявления делаются больше на публику, чем для достижения какой-либо цели.

А на фронте сейчас у ВСУ ситуация весьма тяжелая, российская армия продолжает давить по всему фронту, вынуждая украинское командование вводить резервы, снимая их с других направлений, тем самым ослабляя их. Законопроект о тотальной мобилизации, который должен "спасти" Киев, до сих пор не принят, а без новых человеческих вливаний ВСУ ждет поражение.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    50 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +6
      Сегодня, 06:33
      значит передали что-то фашистам..дальнобойное...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -5
        Сегодня, 06:34
        значит передали что-то фашистам..может ЯО

        Бред... Влажные мечты укросвиней...
        1. Панкрат25 Ранг пользователя
          Панкрат25
          +6
          Сегодня, 07:07
          Бред... Влажные мечты укросвиней...

          К великому сожалению, Вы ошибаетесь. Вчерашняя очередная потеря тому подтверждение, нельзя недооценивать злобного и коварного врага. Выход из этого только один: украинцы должны физически закончится.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -2
            Сегодня, 07:49
            К великому сожалению, Вы ошибаетесь

            В чём ошибаюсь? Передали уже ядерное оружие?
            1. частное лицо Ранг пользователя
              частное лицо
              -1
              Сегодня, 08:00
              Передали уже ядерное оружие?

              Не надо ёрничать всё вы прекрасно поняли речь о дальнобойных ракетах которые так просит клоун.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                -2
                Сегодня, 08:05
                Не надо ёрничать всё вы прекрасно поняли речь о дальнобойных ракетах которые так просит клоун

                Какая связь с ядерным оружием. Вы поменьше тут паники разгоняйте. Я понимаю вам как жителю 404 ой хочется и ядерное оружие. Но вам его не дадут... tongue
                1. частное лицо Ранг пользователя
                  частное лицо
                  +1
                  Сегодня, 08:08
                  Я понимаю вам как жителю 404 ой хочется и ядерное оружие.

                  Ты больной ? Весеннее обострение ? Если что я в России родился ,служил в РА , и живу и работаю здесь в России.
                  1. Msi Ранг пользователя
                    Msi
                    -1
                    Сегодня, 08:13
                    Ты больной ? Весеннее обострение ? Если что я в России родился ,служил в РА , и живу и работаю здесь в России.

                    Я вам кажется уже писал об этом. Про украинца. Не надо нервничать... И сразу на ты... negative
                  2. хрыч Ранг пользователя
                    хрыч
                    -3
                    Сегодня, 08:21
                    Цитата: частное лицо
                    ни подтверждения ни опровержения нашего МО по поводу "Сергея Котова".

                    Потеря Котова звездец всему? Маленький, патрульный кораблик. И что? Дунай потек вспять? МО должно в слезах об этом причитать?
                    Цитата: частное лицо
                    речь о дальнобойных ракетах которые так просит клоун.

                    Вброс с перехватом разговоров был зачем? Для Казус белли. Пойдут на это?
            2. zloybond Ранг пользователя
              zloybond
              +2
              Сегодня, 08:26
              судя по последней атаке на корвет - вполне себе реальная угроза флоту. Так что есть еще у наших ракет цели, только нужно не забывать выкашивать руководство их армии. Организация обороны страны держится на управлении - а управление как то неприкосновенно....
        2. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 07:58
          Msi
          (Msi)
          -2
          Сегодня, 06:34
          Новый
          значит передали что-то фашистам..может ЯО

          Бред... Влажные мечты укросвиней...

          Про танки и ЗРК то же говорили что это всё бред но они там. Так и ракеты скорее всего уже на украине и ждут своего часа. К стати что то нет информации ни подтверждения ни опровержения нашего МО по поводу "Сергея Котова".
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -1
            Сегодня, 08:02
            К стати что то нет информации ни подтверждения ни опровержения нашего МО по поводу "Сергея Котова".

            Про ядерное оружие бред. Они на это не пойдут.
            Про "Сергея Котова" есть видео на Русской весне.
            1. частное лицо Ранг пользователя
              частное лицо
              -1
              Сегодня, 08:05
              Про ядерное оружие бред. Они на это не пойдут.
              Про "Сергея Котова" есть видео на Русской весне.

              Про ядерное оружие разговоров не было а Русская весна это уже официальный рупор МО РФ ?
          2. Аль Манах Ранг пользователя
            Аль Манах
            +3
            Сегодня, 08:12
            нет информации ни подтверждения ни опровержения нашего МО по поводу "Сергея Котова".

            А разве по остальным она была?
          3. Стирбьорн Ранг пользователя
            Стирбьорн
            +5
            Сегодня, 08:21
            Цитата: частное лицо
            К стати что то нет информации ни подтверждения ни опровержения нашего МО по поводу "Сергея Котова".
            про "Цезарь Канунников" аналогично. Причем на ВО тоже молчок, ладно хоть видео уничтожения "Хаймарса" показали. А так ерунда в основном.
          4. frruc Ранг пользователя
            frruc
            0
            Сегодня, 08:35
            частное лицо
            К стати что то нет информации ни подтверждения ни опровержения нашего МО по поводу "Сергея Котова".

            Да уже сказали и по центральным тв каналам. Из боевого состава ЧФ корабль уже вычеркнули.
          5. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            -2
            Сегодня, 08:45
            ракетой больше ракетой меньше, на фронт не повлияет
        3. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 08:27
          По крайней мере, в это верят в США, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

          М. Миллер всего лишь представитель пресс-службы. А все военные операции в свинорейхе готовятся представителями ген.штабов стран -нато . Наверняка, что-то готовят.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 06:41
        значит передали что-то фашистам..дальнобойное

        Ваша попытка номер два. Так и так беспилотники бьют глубоко. А другим дальнобойным, запрещено бить по старым регионам России.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 06:56
          Ага, наступаешь на такой "сюрприз" , а потом отмываешься от него.... laughing
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +6
          Сегодня, 07:14
          Цитата: Msi
          А другим дальнобойным, запрещено бить по старым регионам России.

          Не смешите мои тапки... Им и теми, что есть, "запрещено" было. Так ведь смотря что считать "старыми регионами" России. Там деятели есть - до Урала Россию Украиной считают. А потому лупят по Курску-Белгороду не стесняясь.

          Какие бы там ни были у них старые или новые ракеты, "сюрпризы", думаю, не в них, а в кратном наращивании диверсионной войны по всей России. Не верю, что нам ответить нечем. Меня много-много лет назад этому Советская Армия учила, отец треть жизни этому отдал, сын сейчас там и друзья-сослуживцы у него отличные парни - всё знают и умеют. Школа не потеряна, приказ нужен и сталь в шарах у того, кто отдаёт приказы.

          И ещё.
          А на эти "запреты", по-моему, и тому, кто "запрещает", и тому, кому "запрещают" - всем по фигу.
          Ну, передаст Германия "Таурусы". Ну, запретит... А если не по Москве, то куда ими бить? По Донецку из-под Киева? Так туда и обычная гаубица добивает.

          У меня ощущение, что наша добрая власть толстовцев-всепрощенцев дождётся, что "Таурусом" разнесут Спасскую башню, и ВОТ ТОГДА "мы начнём"...
          Сакраментальный вопрос - почему до сих пор в Киеве существует правительственный квартал и "туристы" с Запада не боятся туда ездить?
          1. Ильнур Ранг пользователя
            Ильнур
            +4
            Сегодня, 07:26
            почему до сих пор в Киеве существует правительственный квартал и "туристы" с Запада не боятся туда ездить?

            Почему, почему?
            Так мы же не "такие"... Тут воюем, а тут нельзя, вся нечисть гейропейская нас хочет уничтожить, а мы их нельзя трогать... Странная военная операция...
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 07:42
              Цитата: Ильнур
              Тут воюем, а тут нельзя
              А тут рыбу заворачивали...

              Цитата: Ильнур
              вся нечисть гейропейская нас хочет уничтожить, а мы их нельзя трогать... Странная военная операция...
              Я давно подозревал, что аббревиатура "СВО" означает именно это.
              Почему-то ни от сына, ни от его друзей "СВО" ни разу не слышал - только "война" и, немного меньше, "фронт". А им там, на войне, думаю, виднее, чем в Москве, как всё это назвать.
              1. Ильнур Ранг пользователя
                Ильнур
                +1
                Сегодня, 08:13
                Я давно подозревал, что аббревиатура "СВО" означает именно это.

                Что СВО - это Странная военная операция, многие пользователи ВО пишут, я тут не одинок...
                1. Zoldat_A Ранг пользователя
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 08:18
                  Цитата: Ильнур
                  Я давно подозревал, что аббревиатура "СВО" означает именно это.

                  Что СВО - это Странная военная операция, многие пользователи ВО пишут, я тут не одинок...

                  Да я знаю... Сам из них.
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 07:46
            потому лупят по Курску-Белгороду не стесняясь.

            Уже по северу Белгородской области прилетает, где я живу. Вчера сын в школе в подвал спускался.
            сын сейчас там

            Писали помню.
            У меня ощущение, что наша добрая власть толстовцев-всепрощенцев дождётся, что "Таурусом" разнесут Спасскую башню, и ВОТ ТОГДА "мы начнём".

            А у меня такое ощущение, что придётся Тяо отработать по украине. Доиграимся. А про Тяо если не ошибаюсь уже Картапалов предлагал. Перед их контранступом.
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +2
              Сегодня, 08:08
              Цитата: Msi
              А у меня такое ощущение, что придётся Тяо отработать по украине. Доиграимся. А про Тяо если не ошибаюсь уже Картапалов предлагал. Перед их контранступом.

              Мысль, конечно, хорошая. Только думается мне, что наши "толстовцы" будут ждать, пока тактическое ЯО не окажется у ВСУ. Боятся, что их кто-то обвинит в эскалации конфликта.

              Кого, интересно, они боятся? В чём нас ещё не обвинили? Уже и Хиросиму мы, и Кеннеди. Вот только 11 сентября пока не мы, а БенЛаден. Но это впереди, времени мало прошло.

              Так кто и за что имеет право нас осуждать? Кого и почему мы должны стесняться?
              1. Аль Манах Ранг пользователя
                Аль Манах
                +1
                Сегодня, 08:17
                Кого, интересно, они боятся?

                Тех, на чьих территориях находятся их детишки, денежки и недвижка.
                1. Zoldat_A Ранг пользователя
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 08:22
                  Цитата: Аль Манах
                  Кого, интересно, они боятся?

                  Тех, на чьих территориях находятся их детишки, денежки и недвижка.

                  Вечный вопрос нашей новейшей "демократии", сформулированный стариком Бжезинским
                  Вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?..
                  То, что высшие чиновники, генералитет, собираются доживать век в России, ни о чём не говорит и погоды не делает. А вот тысячи "подай-принеси" вокруг "генералов", которые рассчитывают, что всё вернётся - вот кто враги.
                  1. Аль Манах Ранг пользователя
                    Аль Манах
                    +2
                    Сегодня, 08:25
                    Абсолютно верно, именно это и имелось в виду.
      3. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
        Оптимус_Прайм
        -3
        Сегодня, 07:04
        Главное на финал это не повлияет. Их участь предрешена. Эти выходки (бомбежки мирных) конечно самое больное. На на всеобщее настроение россиян не повлияет. А парни на передовой знают что делать.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:35
      «Мы считаем, что у Украины есть план» —

      ***
      — "Это не план у вас,панове,это анаша" ...
      ***
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:35
      Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов

      Ну, да. Сами же этот план разработали и теперь ждете результаты.
    4. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +4
      Сегодня, 06:35
      Мост, ЗАЭС, терракты по стране. Химия. Проходили уже. Может они на польшу нападут, вот это точно сюрприз будет.
    5. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      +3
      Сегодня, 06:36
      Сюрпризы состоят в том и это было уже давно заявлено, уничтожение Крымского моста и уничтожение ЧФ либо доведение его до неспособности выполнять боевые задачи.
    6. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:36
      Угу, аж два раза, не а что этот амер должен был сказать? - "Шеф, шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают". Тем более Украина в нынешнем виде детище Вашингтона, а перед ней был Афганистан, США не могут позволить две такие плюхи подряд, вот и будут играть до последнего, дабы морду - лица сохранить.
      1. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        +1
        Сегодня, 07:59
        будут играть до последнего, дабы морду - лица сохранить.

        Вот против России им точно "морду-лица“ не удастся сохранить, надо было им в Афганистане сохранять...
    7. BecmepH Ранг пользователя
      BecmepH
      +8
      Сегодня, 06:45
      Зеленский обещает "сюрпризы" России в Черном море
      К сожалению-это уже не сюрпризы. Это-обыденность. У украины нет флота на Чёрном море, а наши корабли они топят систематически. Вот это сюрприз!
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:48
        у хустов тоже нет флота но они режут подводные кабеля и топят флот нато
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:46
      Военное командование Украины подготовило некий план, реализовав который ВСУ добьются побед на поле боя, устроив "сюрприз" российской армии
      По поводу "поля боя" большие сомнения в каких-то "сюрпризах", наоборот увидели, как горят "Абрамсы" и потихоньку сдают свои позиции ВСУ. Из-за отсутствия видимых успехов киевская верхушка при активной помощи, в первую очередь англосаксов, переключилась на нанесение ударов по российской инфраструктуре в тылу и продолжении обстрелов мирных жителей. Только за пару дней две массированные атаки на Крым, включая Крымский мост и ЧФ подтверждают это. Наши отвечают ежедневными атаками по украинской военной инфраструктуре, местам расположения л/с и техники, складам в различных областях украины.
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      -2
      Сегодня, 06:54
      По крайней мере, в это верят в США, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
      В апреле 1945 года, Гитлер тоже верил, в победу Вермахта над РККА. И Гитлер был всё же, не глупый человек, в отличии от Вашингтонских старцев, но 1 мая пустил пулю в лоб, в отличии от глупых старцев.
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      -1
      Сегодня, 07:00
      . Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов

      Подготовили, срежессировали и передали, ждут реазультата... краинцы как всегда или сломают, или потеряют, ну или загонят по сходной цене... wassat
    11. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      -1
      Сегодня, 07:23
      Ага сюрприз, Харьков сдадут, благо там Зеленский сфотился, значит скоро все.
    12. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      -1
      Сегодня, 07:33
      Блеф - обычный прием во внешней политике полосатых, если не выгорает, начинается торг "воздухом", т.е. тебе впаривают то, что и так твое.
    13. Владимир Михалев Ранг пользователя
      Владимир Михалев
      +1
      Сегодня, 07:36
      Для кого то может и секрет, конечно не для всех. Если на сегодня рассматривать поле боя Украины, то более внимательные наверное заметили что ВСУ активно работают на Черном море. То есть активно стараются вывести из строя наши корабли. В морском сражении конечно ВСУ участвовать не будут(нет кораблей, а так это трата больших ресурсов), а вот десант это вполне приемлемо. Работа в данном направлении ведется давно.
    14. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:55
      Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя
      . Верят, не верят... говорят то, что им надо, удобно. Цинизм и лукавство, больше ничего.
    15. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:13
      Почему же химию из США завезли и сюрпризы могут быть легко. Фашистов ничего не останавливает
    16. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +2
      Сегодня, 08:21
      Хороший разбор Рыбаря об атаке безэкипажных катеров ВСУ на корабль "Сергей Котов" проекта 22160.

      Около полуночи "Сергей Котов" стоял на боевом дежурстве к югу от Керченского пролива. Бэки врага дрейфовали в Черном море в ожидании цели, а потом перешли в атаку на "Сергея Котова" и все пять попали в него.
      Почему вся пять попали в наш корабль? Корабли проекта 22160 имеют на борту только два пулемета - подавить ими сразу 5 катеров атакующих ночью невозможно. ПВО и средств противолодочной борьбы нет.

      После атаки, на место боя направился буксир и патрульный катер. Взлетевшие Ми-8 уничтожил шестой бэк. К 3 часам ночи большая часть экипажа была эвакуирована на еще два подошедших буксира и корабль было решено отогнать в порт пока он не затонул - к утру он начал тонуть около мыса Такиль. Тогда же с буксиров были замечены еще три бэка - их подсветили, а уничтожили Ми-8. Безэкипажные катера направлялись в сторону Крымского моста.

      Тактика ВСУ претерпела ряд изменений, теперь бэки атакуют группами по 10 штук, практически не оставляя кораблям шанса на выживание. Атаки только ночные.

      Вызывают вопросы и командование ЧФ. Борьба с безэкипажными кораблями противника идет почти целый год, а до сих пор на важных участках патрулирования корабли даже не оснащены тепловизорами! Не говоря уже о ПВО и зенитных установках. Пулеметы закончились?
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:52
        к мысу оттащили? значит можно поднять
    17. aleks700 Ранг пользователя
      aleks700
      0
      Сегодня, 08:56
      Что кроме ядерного оружия может помочь победить куеву? Причём количество ядерки должно соответствовать количеству этого оружия в США.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»