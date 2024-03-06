Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов

Военное командование Украины подготовило некий план, реализовав который ВСУ добьются побед на поле боя, устроив "сюрприз" российской армии. По крайней мере, в это верят в США, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.Выступая на очередном брифинге и отвечая на вопросы журналистов, Миллер заявил, что в Вашингтоне убеждены в том, что Киев приготовил для Москвы некие "сюрпризы", которые должны привести к победе украинской армии. Поэтому США ожидают, когда начнется реализация этих самых военных планов. Ведь ранее ВСУ одерживали "большие победы" на поле боя, почему бы им не повторить это.- заявил представитель Госдепа.Неизвестно, о каких "сюрпризах" говорил Миллер, но это слово очень любит вставлять в свои заявления политическая и военная верхушка Киева. То Зеленский обещает "сюрпризы" России в Черном море, то Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов) грозит тем же, но уже в Крыму. На самом деле, все эти заявления делаются больше на публику, чем для достижения какой-либо цели.А на фронте сейчас у ВСУ ситуация весьма тяжелая, российская армия продолжает давить по всему фронту, вынуждая украинское командование вводить резервы, снимая их с других направлений, тем самым ослабляя их. Законопроект о тотальной мобилизации, который должен "спасти" Киев, до сих пор не принят, а без новых человеческих вливаний ВСУ ждет поражение.