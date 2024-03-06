Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя
Военное командование Украины подготовило некий план, реализовав который ВСУ добьются побед на поле боя, устроив "сюрприз" российской армии. По крайней мере, в это верят в США, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
Выступая на очередном брифинге и отвечая на вопросы журналистов, Миллер заявил, что в Вашингтоне убеждены в том, что Киев приготовил для Москвы некие "сюрпризы", которые должны привести к победе украинской армии. Поэтому США ожидают, когда начнется реализация этих самых военных планов. Ведь ранее ВСУ одерживали "большие победы" на поле боя, почему бы им не повторить это.
- заявил представитель Госдепа.
Неизвестно, о каких "сюрпризах" говорил Миллер, но это слово очень любит вставлять в свои заявления политическая и военная верхушка Киева. То Зеленский обещает "сюрпризы" России в Черном море, то Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов) грозит тем же, но уже в Крыму. На самом деле, все эти заявления делаются больше на публику, чем для достижения какой-либо цели.
А на фронте сейчас у ВСУ ситуация весьма тяжелая, российская армия продолжает давить по всему фронту, вынуждая украинское командование вводить резервы, снимая их с других направлений, тем самым ослабляя их. Законопроект о тотальной мобилизации, который должен "спасти" Киев, до сих пор не принят, а без новых человеческих вливаний ВСУ ждет поражение.
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