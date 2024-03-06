Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к отправке в зону СВО новую версию прибора

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Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к отправке в зону СВО новую версию прибора

Детектор обнаружения дронов "Булат", уже доказавший свою эффективность в зоне СВО и получивший положительные отзывы от российских бойцов, будет поставляться военным в новой версии. Как сообщили в компании 3mx, разработана четвертая версия "Булата".

Специалисты компании готовят к отправке в зону СВО новую версию детектора дронов "Булат" с расширенным диапазоном частот. Первая партия приборов пойдет в войска в мае, там ее очень ждут. "Булат" на практике доказал свою эффективность, обнаруживая вражеские дроны и предупреждая об этом российских бойцов.



Ключевое улучшение - это расширение диапазона частот, по которым работает наш детектор: от 300 МГц до 6200 МГц. Также в отличие от предыдущей версии он может работать без дополнительного модуля. (...) добавили возможность работы с наушником, а также разработали датчики индивидуального оповещения о БПЛА "Таир". Последние можно будет привязать до 30 штук к одному "Булату"

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Кроме поставки новых приборов, компания готовит новое обновление для третьей версии "Булата", поскольку у российских бойцов в зоне СВО уже тысячи приборов. После обновления эти "Булаты" смогут обнаруживать гораздо большее количество вражеских дронов, идентифицируя их.

Детектор "Булат" работает в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов. Он способен обнаружить и идентифицировать основные модели беспилотников, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от местности, на открытом пространстве это 1,5 км, в городе или лесу - 600-800 метров.
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    6 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 07:15
      вот это вещь ценная. необходимая просто,в товарных количествах выпускать нужно.
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +4
        Сегодня, 07:29
        Цитата: Аэродромный
        вот это вещь ценная. необходимая просто,в товарных количествах выпускать нужно.

        Поищите здесь на ВО статью о них месяца 3-4 назад.Там все достаточно не весело...
    2. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +2
      Сегодня, 07:42
      Сделать хороший приемник и запраграмировать его на обнаружение БПЛА дело большое и важное. Но неужели так трудно на его основе добавить ещё и пеленгатор?
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:45
      Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к отправке в зону СВО новую версию прибора
      . Так всегда и происходит... появляется угроза, начинают создавать средства противодействия.
      Вперёд заглядывать не будем, но и так понятно, тема противодействия беспилотника, не остаётся в стороне... подождём, посмотрим, что и у кого получится.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:47
      Из недостатков у него, пожалуй, небольшая ёмкость аккумулятора, при которой он может работать не более пяти часов в активном режиме
    5. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      0
      Сегодня, 09:17
      Вот если бы он еще и азимут на дрон мог бы показывать, то цены бы ему не было. А так, скорее всего после сигнала детектора приходится вычислять дрон на слух.

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