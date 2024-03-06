Разработчик детекторов обнаружения дронов «Булат» готовит к отправке в зону СВО новую версию прибора
Детектор обнаружения дронов "Булат", уже доказавший свою эффективность в зоне СВО и получивший положительные отзывы от российских бойцов, будет поставляться военным в новой версии. Как сообщили в компании 3mx, разработана четвертая версия "Булата".
Специалисты компании готовят к отправке в зону СВО новую версию детектора дронов "Булат" с расширенным диапазоном частот. Первая партия приборов пойдет в войска в мае, там ее очень ждут. "Булат" на практике доказал свою эффективность, обнаруживая вражеские дроны и предупреждая об этом российских бойцов.
- приводит ТАСС слова представителя компании.
Кроме поставки новых приборов, компания готовит новое обновление для третьей версии "Булата", поскольку у российских бойцов в зоне СВО уже тысячи приборов. После обновления эти "Булаты" смогут обнаруживать гораздо большее количество вражеских дронов, идентифицируя их.
Детектор "Булат" работает в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов. Он способен обнаружить и идентифицировать основные модели беспилотников, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от местности, на открытом пространстве это 1,5 км, в городе или лесу - 600-800 метров.
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