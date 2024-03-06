Трамп победил в большинстве штатов, где проходило голосование в рамках «супервторника», и должен стать кандидатом от Республиканской партии

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Трамп победил в большинстве штатов, где проходило голосование в рамках «супервторника», и должен стать кандидатом от Республиканской партии

В Соединённых Штатах Америки проведён очередной этап предварительных внутрипартийных выборов. Причём на этот раз речь идёт о наибольшем числе штатов, в которых «единовременно» голосовали на так называемых праймериз. Чтобы получить номинацию на выборы президента от Республиканской партии Дональду Трампу нужно было набрать около 800 голосов «делегатов», его сопернице Никки Хейли – более 1100.

Трамп одержал победу в 11-ти штатах, в которых в рамках так называемого «супервторника» проводилось голосование. Вот результаты по 45-му президента США, который собирается стать и 47-м президентом (это результаты по всем штатам, где уже прошло голосование):



Техас: Трамп – 77,7%, Хейли – 17,3%
Алабама: Трамп – 83,7%, Хейли – 12,5%
Невада: Трамп – 99,1%
Айдахо: Трамп – 84,9%, Хейли – 13,2%
Колорадо: Трамп – 63%, Хейли – 33,6%
Северная Дакота: Трамп – 84,4%, Хейли – 14,1%
Оклахома: Трамп – 81,8%, Хейли – 15,9%
Миннесота: Трамп – 66,9%, Хейли – 31,1%
Айова: Трамп – 51% (и это единственный штат, где Хейли опередил Рон Десантис с результатом 21,3%)
Миссури: Трамп – 100% (и кто-то в США ещё посмеивается над Северной Кореей)
Арканзас: Трамп – 76,4%, Хейли – 18,8%
Мичиган: Трамп – 68,1%, Хейли – 26,6%
Теннеси: Трамп – 77,6%, Хейли – 19,2%

Также Трамп победил в штатах Виржиния, Северная и Южная Каролина, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир.

Единственным штатом, где Трамп проиграл Никки Хейли, стал Вермонт. Там у Хейли 50,3%, у Трампа – около 46%. Похожий расклад в округе Колумбия.

Сам Трамп, комментируя все эти результаты, заявил, что это был «великолепный день» и что «теперь он полностью готов представить Республиканскую партию на президентских выборах «для возрождения Америки».

По сути, Трамп после всех этих побед должен получить республиканскую номинацию, а Никки Хейли (в рамках внутрипартийных правил) его поддержать. Но ранее Хейли от ответа на вопрос о поддержке Трампа в случае своего поражения уклонялась.
  • AP/TASS ЮО
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:11
    Хейли надеется что должен появиться Ли Харви Освальд 2 или рота старушек которым которым красавчик Трамп в молодости нанёс неизгладимую психологическую травму,обещав жениться.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +5
      Сегодня, 07:18
      Нам от этих выборов ни горячо, ни холодно. Стивенсон в своем Путешествии Гулливера прекрасно описал обе американские партии: остроконечники и тупоконечники. Разница между республиканцами и демократами: с какой стороны разбивать куриное яйцо.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:57
        Цитата: Бородач
        Нам от этих выборов ни горячо, ни холодно
        Ну если Трамп обещал прекратить помощь Украине, то нам от этого только выгода. А на остальное мне просто наплевать
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 08:48
          Цитата: Голландец Михель
          Цитата: Бородач
          Нам от этих выборов ни горячо, ни холодно
          Ну если Трамп обещал прекратить помощь Украине, то нам от этого только выгода. А на остальное мне просто наплевать

          Обещать - не значит жениться.
          Все политики врут перед выборами. В прошлую каденцию Трампа демократы заблокировали много его инициатив и законопроектов.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 07:21
      Хейли явно куплена демократами
      Пообещали видимо что-то
      Так-то она сослалась в десна с Трампом, а сейчас вон как - нос воротит
      1. ramzay21 Ранг пользователя
        ramzay21
        +5
        Сегодня, 07:44
        Трамп конечно станет кандидатом от Республиканцев и с большой вероятностью станет снова Президентом США, только нам от этого лучше не станет. С какой радостью наши СМИ рассказывали про победу Трюдо в Канаде, Фицо в Словакии, про новых руководителей Нидерландов и что?
        Только мы сами можем себя сделать сильными и вернуть былое величие, ни кто другой нам его не принесет. Тем более наивно и глупо думать что нам что-то даст такой жесткий и расчетливый делец как Трамп.
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:22
    Трамп, комментируя все эти результаты, заявил, что это был «великолепный день»
    Действительно для него великолепный - с большим отрывом от своих соперников однопартийцев. Противники Трампа в "тихом" бешенстве, т.к. все их попытки посадить, снять с выборов Трампа провалились. Осталась одна и самая радикальная. Надеюсь до этого не дойдет иначе даже "друзья" Сша этого могут "не понять".
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:29
    В случае победы Трампа над Байденом ,в Президентской гонке ,в стане демократов возможен массовый психоз ,штурм Белого Дома? laughing
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:58
      Цитата: tralflot1832
      штурм Белого Дома?
      Желательно даже и вооруженный wink
    2. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +2
      Сегодня, 08:05
      Толпа самоходных дедушек из домов престарелых на штурм пойдет. Байден во главе процессии
  6. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 07:32
    Трамп победил в большинстве штатов....

    Вот, горе. Теперь уберут дерьмократы Байдена и некому будет разваливать = вести сша в светлое будущее....
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:48
    Трамп победил в большинстве штатов, где проходило голосование в рамках «супервторника», и должен стать кандидатом от Республиканской партии
    . Марафон, гонка, шоу!!! И это будет продолжатся до самих выборов...
    Потом передышка на годик, полтора, а потом все по новой!
  8. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:55
    Похожий расклад в округе Колумбия
    Там живут одни негры. Это неудивительно wink
    1. сорок восьмой Ранг пользователя
      сорок восьмой
      0
      Сегодня, 08:34
      В столичном округе? Сомневаюсь.
      Там думаю в среднем по больнице
      Цитата: Голландец Михель
      Похожий расклад в округе Колумбия
      Там живут одни негры. Это неудивительно wink
      1. Sergej1972 Ранг пользователя
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 08:48
        Конечно, в округе Колумбия не одни негры живут, но их процент там значительно выше среднего по США. Хотя, как я понимаю, немало негров и за Трампа. А вот латиносы в основном за демократов.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:12
        Цитата: сорок восьмой
        В столичном округе? Сомневаюсь.
        Там более 50 % негров
  9. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    0
    Сегодня, 07:58
    Баба-Яга против? Если подсуетится, то местечко в администрации может еще урвать...., а вообще пофиг на них, у финнов тоже выборы были, ажиотаж в наших СМИ не наблюдался, а это наш ближайший сосед, который уже в нате, и граница с ним ого-го сколько км.

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