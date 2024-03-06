Трамп победил в большинстве штатов, где проходило голосование в рамках «супервторника», и должен стать кандидатом от Республиканской партии

В Соединённых Штатах Америки проведён очередной этап предварительных внутрипартийных выборов. Причём на этот раз речь идёт о наибольшем числе штатов, в которых «единовременно» голосовали на так называемых праймериз. Чтобы получить номинацию на выборы президента от Республиканской партии Дональду Трампу нужно было набрать около 800 голосов «делегатов», его сопернице Никки Хейли – более 1100.Трамп одержал победу в 11-ти штатах, в которых в рамках так называемого «супервторника» проводилось голосование. Вот результаты по 45-му президента США, который собирается стать и 47-м президентом (это результаты по всем штатам, где уже прошло голосование):Техас: Трамп – 77,7%, Хейли – 17,3%Алабама: Трамп – 83,7%, Хейли – 12,5%Невада: Трамп – 99,1%Айдахо: Трамп – 84,9%, Хейли – 13,2%Колорадо: Трамп – 63%, Хейли – 33,6%Северная Дакота: Трамп – 84,4%, Хейли – 14,1%Оклахома: Трамп – 81,8%, Хейли – 15,9%Миннесота: Трамп – 66,9%, Хейли – 31,1%Айова: Трамп – 51% (и это единственный штат, где Хейли опередил Рон Десантис с результатом 21,3%)Миссури: Трамп – 100% (и кто-то в США ещё посмеивается над Северной Кореей)Арканзас: Трамп – 76,4%, Хейли – 18,8%Мичиган: Трамп – 68,1%, Хейли – 26,6%Теннеси: Трамп – 77,6%, Хейли – 19,2%Также Трамп победил в штатах Виржиния, Северная и Южная Каролина, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир.Единственным штатом, где Трамп проиграл Никки Хейли, стал Вермонт. Там у Хейли 50,3%, у Трампа – около 46%. Похожий расклад в округе Колумбия.Сам Трамп, комментируя все эти результаты, заявил, что это был «великолепный день» и что «теперь он полностью готов представить Республиканскую партию на президентских выборах «для возрождения Америки».По сути, Трамп после всех этих побед должен получить республиканскую номинацию, а Никки Хейли (в рамках внутрипартийных правил) его поддержать. Но ранее Хейли от ответа на вопрос о поддержке Трампа в случае своего поражения уклонялась.

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