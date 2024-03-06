«Опрос: Шансы экс-главкома ВСУ Залужного стать новым президентом Украины гораздо выше, чем у Зеленского»

Зеленский по всем статьям проигрывает бывшему главкому ВСУ Залужному. Как пишет украинская пресса, рейтинг действующего президента неуклонно падает, а отставного генерала только растет.Решение Зеленского снять с должности главкома ВСУ "неудобного" Залужного и поставить на все согласного Сырского, уронило рейтинг президента Украины. Опасавшийся генерала, как возможного претендента на украинский трон, Зеленский своими действиями только поднял ему рейтинг, опустив свой. Киевские политтехнологи в очередной раз сели в лужу.На сегодняшний день Залужный на Украине гораздо популярнее Зеленского, это подтверждают результаты различных опросов. Так, если бы президентские выборы, которые офис президента запретил, проходили бы сегодня, то бывший главком обставил бы действующего президента. По данным украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, в первом туре выборов Залужный набрал бы 41,4%, а Зеленский - 23,7%. Во втором разрыв был бы еще больше - 67,5% против 32,5%.Кстати, на третьем месте по полярности на Украине стоит экс-президент Порошенко, за него готовы отдать голоса 6,4%. Понятно, что в ходе выборов, если бы они состоялись, цифры были бы другие, но то, что Зеленский проиграл бы Залужному, уже никто не сомневается.По мнению некоторых западных экспертов, США могут использовать экс-главкома в качестве "пугала" для Зеленского, чтобы он не сильно дергался. А будет идти против хозяев, так у них есть другой кандидат. Операцию по смещению Зеленского провести не трудно, тем более, что у США имеется просто огромный опыт таких "мероприятий". Тем более, что поддержка большинства населения Украины им обеспечена.