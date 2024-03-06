Опрос: Шансы экс-главкома ВСУ Залужного стать новым президентом Украины гораздо выше, чем у Зеленского

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Опрос: Шансы экс-главкома ВСУ Залужного стать новым президентом Украины гораздо выше, чем у Зеленского

Зеленский по всем статьям проигрывает бывшему главкому ВСУ Залужному. Как пишет украинская пресса, рейтинг действующего президента неуклонно падает, а отставного генерала только растет.

Решение Зеленского снять с должности главкома ВСУ "неудобного" Залужного и поставить на все согласного Сырского, уронило рейтинг президента Украины. Опасавшийся генерала, как возможного претендента на украинский трон, Зеленский своими действиями только поднял ему рейтинг, опустив свой. Киевские политтехнологи в очередной раз сели в лужу.



На сегодняшний день Залужный на Украине гораздо популярнее Зеленского, это подтверждают результаты различных опросов. Так, если бы президентские выборы, которые офис президента запретил, проходили бы сегодня, то бывший главком обставил бы действующего президента. По данным украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, в первом туре выборов Залужный набрал бы 41,4%, а Зеленский - 23,7%. Во втором разрыв был бы еще больше - 67,5% против 32,5%.

Кстати, на третьем месте по полярности на Украине стоит экс-президент Порошенко, за него готовы отдать голоса 6,4%. Понятно, что в ходе выборов, если бы они состоялись, цифры были бы другие, но то, что Зеленский проиграл бы Залужному, уже никто не сомневается.

По мнению некоторых западных экспертов, США могут использовать экс-главкома в качестве "пугала" для Зеленского, чтобы он не сильно дергался. А будет идти против хозяев, так у них есть другой кандидат. Операцию по смещению Зеленского провести не трудно, тем более, что у США имеется просто огромный опыт таких "мероприятий". Тем более, что поддержка большинства населения Украины им обеспечена.
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    21 комментарий
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    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 07:20
      И что дальше, оба нацисты.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 07:34
        Цитата: ARIONkrsk
        И что дальше, оба нацисты.

        Для нас разницы нет. Для Вашингтона есть. Залужный взбрыкивать так, как Зеленский не будет.
        Зеленский - "творческая личность", поэтому и шатает его туда-сюда. На язык, опять же, не воздержан - артист разговорного жанра, блин...
        Залужный ничего, кроме воевать, не умеет, а потому его кормить за счёт Европы понемногу техникой и снарядами-ракетами - и воевать он будет вечно.

        Вот только не знаю, как он, Залужный, для Украины окажется. Воевать - мясо надо. А потому все сегодняшние укровоенкомы могут скакуасам показаться добрыми психологами, уговаривающими "партизан" съездить в колхоз "на картошку".
        Не царское это дело - по маршруткам народ в солдаты собирать.
        Прикажу - и приведут.
        Клоуна обзывают диктатором - они ещё не знают, что такое "диктатор"...
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          0
          Сегодня, 08:05
          Вообще, странное обсуждение вопроса выборов, если они отменены и проводиться не будут. И если бы были, то у зели адмресурс и корманный избирком. Залужный сейчас кто? Где его партия? Отвести его за угол, чтоб грохнуть и то, лишняя процедура. Будучи главкомом мог что-то сделать, а сейчас как... Чем прославился? Провалом контрнаступа, который запад обеспечил всем, что Залужный же и попросил? Так и снял его тот же Запад. Зачем он им? Он же все их планы провалил.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 08:13
            Цитата: хрыч
            Вообще, странное обсуждение вопроса выборов, если они отменены и проводиться не будут.
            В статье, конечно, про выборы есть. И обсуждать на Украине то, чего нет, бессмысленно. Тут Вы абсолютно в точку.

            Только я говорил не о выборах, а о замене Зеленского Залужным. Разница, согласитесь, есть. И технология для этого у Америки отработана блестяще.
            1. хрыч Ранг пользователя
              хрыч
              0
              Сегодня, 08:42
              Замена каким образом? Когда был Главком, типа переворота и какой-нибудь Радой приняли бы переходное, временное правительство. А сейчас? Какой-то гражданин Залужный, пенсионер и лузер. И если речь о рейтингах, то выборы. А переворотам рейтинг побоку. Новый Майдан, дык это нам надо скорей, а не Западу. И кто его будет делать? Рагулихи? Рагулям то ноги поотрывали, да головы. Как скакать и на что надевать кастрюлю? Почему Нуланд отставили? Она курировала Наркомайдан, Наркопрез, нюхающий кабмин и солдаты под фармацией. Все, походу полный абзац, нарики не вывозят.
              1. Zoldat_A Ранг пользователя
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 08:56
                Цитата: хрыч
                Замена каким образом?
                Устранить ненужного Зеленского - вобще проблемы нет. Способов - навскидку пару десятков в голову может прийти.

                А поставить Залужного - тоже легко и ни выборы, ни Рада ни при чём. Как вариант - вернут его в войска, военное положение и всю полноту гражданской власти передать какому-нибудь "временному комитету". Технология отработана Америкой не один десяток раз.

                А в целом - страна (или то, что от неё осталось) управляется по щелчку пальцев в Вашингтоне. И потому НИЧЕМУ, что может случиться во власти на Украине, я, например, не удивлюсь.
    2. olhon Ранг пользователя
      olhon
      +2
      Сегодня, 07:22
      А как насчет Люси Арестович? wink
      1. Панкрат25 Ранг пользователя
        Панкрат25
        0
        Сегодня, 07:31
        Странные у Дмитрия предпочтения... feel
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:31
        Цитата: olhon
        А как насчет Люси Арестович?

        А Люся готовит себе мягкую посадку ЗА пределами украины. Для нее главное чтобы Россия не посадила за все прежние художества
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:22
      «Опрос: Шансы экс-главкома ВСУ Залужного стать новым президентом Украины гораздо выше, чем у Зеленского» —

      ***
      — "Шансы стать новым президентом" и результаты опросов это "две большие разницы"...
      ***
    4. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      -1
      Сегодня, 07:24
      Если победит Контуженый, это будет серьёзная победа демократии на Украине и удар по имиджу демократии в России.
      1. vasiliysxx Ранг пользователя
        vasiliysxx
        0
        Сегодня, 07:28
        Где вы демократию на Украине нашли?
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 07:52
        Если победит Контуженый, это будет серьёзная победа демократии на Украине

        Почему если ? Так он и победит не зря же все эти танцы с бубном по замене главкома. Сырок ставленник клоуна облажается и на смену им придёт эдакий спаситель убогих контуженный. И война продолжится с ново- старой силой. Последние время смотрю стримы на ютубе как общаются наши и как-лы так вот горбатых могила исправит . Враг он и есть враг и ни сколечко не братский народ.
        1. иван2022 Ранг пользователя
          иван2022
          0
          Сегодня, 09:00
          Цитата: частное лицо


          Почему если ? Так он и победит не зря же все эти танцы исправит... . Враг он и есть враг и ни сколечко не братский народ.

          Друзей себе обычно все сами выбирают в отличие от родственничков. laughing

          Байдену нужен Зеленский-как любимец украинского народа. Потому, что Байдену надо отчитаться, за что он деньги давал именно Зеленскому..... Так что свои шансы есть у всех претендентов.

          Кроме того, мы вообще очень многого просто не знаем.
    5. Magic Archer Ранг пользователя
      Magic Archer
      0
      Сегодня, 07:28
      Зеля же сказал что на время войны ни каких выборов.И делает всё, чтобы убрать условных конкурентов
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:30
      А к чему тратить силы и время на опросы если выборы не предполагаются? Показать, что украина - "демократическая" страна, так в этом даже стали гражданах этой страны (?) реально смотрящих на происходящее. Останется Зеленский или его сменит Залужный от этого ни чего не изменится и хрен редьки не слаще.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:49
      Опрос: Шансы экс-главкома ВСУ Залужного стать новым президентом Украины гораздо выше, чем у Зеленского
      . Вопрос только один... в кого богатенькие буратины, спонсоры, бабки выложат? По другому никак.
    8. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 07:52
      Самое интересное начнется после 20 мая 2024, полномочия должны по конституции недостраны уплыть главе рады, все что будет подписывать зеля после этой даты - нелигитимные документы, филькина грамота, во всяком случае для нас, и даже капитуляция.
    9. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:00
      Хрен редьки не слаще....
    10. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      -1
      Сегодня, 08:26
      [/quote]Опрос: Шансы экс-главкома ВСУ Залужного стать новым президентом Украины гораздо выше, чем у Зеленского[quote]

      Для того, чтобы это понять не надо было проводить никакие опросы.
      Окраина всегда голосует по принципу -"Лишь бы не действующий"
      Вспомните, лишь бы не Ющенко, (Янукович до выборов не дожил), далее, лишь бы не Порошенко, а теперь будут голосовать - лишь бы не клоун.
    11. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 09:01
      Снова темы про выборы, хотят там у них их не будет и когда ещё будут не понятно. Смысл в эти рейтингах.

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