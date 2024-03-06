Президент Чехии призвал страны Европы не отказываться от обсуждения темы о вводе войск на Украину
Президент Чехии Петр Павел продолжает делать заявления, касающиеся явного обострения конфликта на Украине. В то время как соседние Польша, Венгрия и Словакия утверждают, что вводить свои контингенты на украинскую территорию не собираются, П.Павел призывает страны Европы к «дальнейшему обсуждению этой возможности».
По словам чешского президента, «нельзя полностью отказываться от того, что можно было бы сделать».
Другими словам, президент Чехии даёт понять, что он не против того, чтобы натовские войска вошли на украинскую территорию. При этом Павел уходит от однозначного ответа на вопрос о том, выступает ли он за то, чтобы чешские войска сделали это. Вместо прямого ответа Павел предлагает «вести обсуждение вопроса».
На этом фоне во Франции, с которой эта тема и начала обсуждаться, тоже перешли к витиеватым формулировкам. Сначала, как известно, «обсудить» возможный ввод войск на Украину предложил Макрон. Потом глава МИД Франции Сежурне заявил, что французские солдаты «не будут гибнуть на Украине». После этого Макрон заявил, что его предложение о вводе войск на Украину «поняли именно так, как и предполагалось». Теперь Сежурне снова заявил, что «пересекать линию конфликта французская армия не будет».
Анализируя эти высказывания, можно прийти к выводу о том, что европейские чиновники вполне готовы отправить свои контингенты на Украину, при этом как бы «предупреждая» Россию о том, что «они в войне участвовать не будут». Но, как уже писало «Военное обозрение», российские дроны и ракеты не готовы различать на Украине тех французских (и любых других) военных, которые «просто вошли» от тех, которые пришли повоевать…
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