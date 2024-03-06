Президент Чехии призвал страны Европы не отказываться от обсуждения темы о вводе войск на Украину

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Президент Чехии призвал страны Европы не отказываться от обсуждения темы о вводе войск на Украину

Президент Чехии Петр Павел продолжает делать заявления, касающиеся явного обострения конфликта на Украине. В то время как соседние Польша, Венгрия и Словакия утверждают, что вводить свои контингенты на украинскую территорию не собираются, П.Павел призывает страны Европы к «дальнейшему обсуждению этой возможности».

По словам чешского президента, «нельзя полностью отказываться от того, что можно было бы сделать».



Другими словам, президент Чехии даёт понять, что он не против того, чтобы натовские войска вошли на украинскую территорию. При этом Павел уходит от однозначного ответа на вопрос о том, выступает ли он за то, чтобы чешские войска сделали это. Вместо прямого ответа Павел предлагает «вести обсуждение вопроса».

На этом фоне во Франции, с которой эта тема и начала обсуждаться, тоже перешли к витиеватым формулировкам. Сначала, как известно, «обсудить» возможный ввод войск на Украину предложил Макрон. Потом глава МИД Франции Сежурне заявил, что французские солдаты «не будут гибнуть на Украине». После этого Макрон заявил, что его предложение о вводе войск на Украину «поняли именно так, как и предполагалось». Теперь Сежурне снова заявил, что «пересекать линию конфликта французская армия не будет».

Анализируя эти высказывания, можно прийти к выводу о том, что европейские чиновники вполне готовы отправить свои контингенты на Украину, при этом как бы «предупреждая» Россию о том, что «они в войне участвовать не будут». Но, как уже писало «Военное обозрение», российские дроны и ракеты не готовы различать на Украине тех французских (и любых других) военных, которые «просто вошли» от тех, которые пришли повоевать…
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    44 комментария
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    1. Dizel200 Ранг пользователя
      Dizel200
      +2
      Сегодня, 07:29
      Ух ты и этот латентный туда же
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 07:32
      Пётр- Павел решил обогнать прибалтов в гонке на тот свет.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 07:53
        Цитата: tralflot1832
        Пётр- Павел решил обогнать прибалтов в гонке на тот свет.

        Пора поднимать вопрос по Судетам...
      2. zloybond Ранг пользователя
        zloybond
        +3
        Сегодня, 08:21
        Странно - страна открыто сквозит агрессией против России - а наши депутаты не торопятся поднимать вопрос о высылке их посла из России. Вот это я понимаю- Армия в бою, а чиновники и политики думают о барышах и о своем добром имидже - жентельмены куевы.
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 08:38
          Цитата: zloybond
          Странно - страна открыто сквозит агрессией против России - а наши депутаты не торопятся поднимать вопрос о высылке их посла из России.

          сквозит агрессией- такого понятия нет, в международном праве, чтобы за него послов высылать, тем более не страна, а именно какой-то овощ с бородой.. а за то, что какой-то чел, фактически необладающий даже толком властью, что -то где-то сказал? да и что именно он по сути-сказал такого, кроме - давайте поговорим? да и вообще- вот всех отовсюду повысылали-их, наших.. что в лучшую сторону изменилось бы сразу? вот конкретно и по пунктам? или это из серии, ну давайте же сделаем хоть что-нибудь? на высшем уровне политики - решения должны быть обдуманы и логичны, приносящими пользу, а не эмоциями продиктованы..
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:55
        Цитата: tralflot1832
        Пётр- Павел решил обогнать прибалтов в гонке на тот свет.

        Этому деятелю не жалко свой народ, посылать на убой. Всё как было во времена ВМВ.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:32
      «Президент Чехии Петр Павел продолжает делать заявления» —

      ***
      — Вы нам за "золото Колчака" ещё ответите...
      ***
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 07:51
        И до мая 1945 гнали оружие Вермахту, пока наши Прагу не освободили !
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          -10
          Сегодня, 08:00
          Цитата: Uncle Lee
          И до мая 1945 гнали оружие Вермахту, пока наши Прагу не освободили !

          Ваши это кто? Власовцы 1-ой дивизии Комитета освобождения народов России (КОНР) под командованием генерал-майора Сергея Буняченко?
          Вот это ваши:
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +3
            Сегодня, 08:03
            Это ваши, а наши вот, и медаль по этому поводу !
            1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
              AllX_VahhaB
              -4
              Сегодня, 08:12
              Цитата: Uncle Lee
              вот, и медаль по этому поводу !

              Это всё что вы знаете о Пражской наступательной операции 6—11 мая 1945 года?
            2. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 08:57
              Цитата: Uncle Lee
              Это ваши, а наши вот, и медаль по этому поводу !

              Для украинцев "наши", это власовцы, а для нас они враги.
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:33
      Ну, пообсуждать-то могут. А вот действовать, тем более отдельно от всего НАТО, вряд ли.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:57
        Цитата: Егоза
        Ну, пообсуждать-то могут. А вот действовать, тем более отдельно от всего НАТО, вряд ли.
        Поляки уже пытались НАТО прикрыться. Что им Вашингтон сказал тогда? "Сама, сама..." (с) Поддержим, как можем, но - сама... А "самой-самой" страшно, потому что и без того игрушечная 5-я статья даже душу греть не будет, не то что седалище прикрывать.

        У Пети-Паши память как у аквариумной рыбки? Ну, ладно, 1945-й забыл, об "оккупантах" маршала Конева. Давно было.
        Но пару последних лет, да ещё про своих лепших другов помнить-то должен? Или он по сообразительности решил ээстоооонцев обогнать?
      2. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 08:04
        Да жути гонят... тока нас, что пугать, мы с детства шуганы, нам что кричать, на нас всегда орут... нам поровну... winked
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 07:37
      Кукаркекнул после посещения макарона, тот его походу покусал или вставил куда надо. Кто их толерантных разберет......
    6. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 07:38
      Про этого подкаблучника был выпуск программы о политиках западных. Он сам просто пустая кукла, никакого веса не имеет, просто читает заученный текст. Ещё одна говорильня
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 07:39
      П.Павел призывает страны Европы к «дальнейшему обсуждению этой возможности»... «нельзя полностью отказываться от того, что можно было бы сделать»
      После предложения Макрона даже американцы дали понять, что это глупость, а чехам, прибалтам наоборот как буд-то шилом в одно место. Громче всех кричат об этом и призывают, как раз те у кого армия либо полная фикция, либо в зачаточном состоянии. И все искренне надеются на "гегемона", который своим "могучим телом" (армией) не только защитит их, но и победит русских. Копашаться в своем дерьме и при этом делают вид, что готовы за это дерьмо свои жизни положить.
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 07:58
        Цитата: rotmistr60
        И все искренне надеются на "гегемона", который своим "могучим телом" (армией) не только защитит их, но и победит русских

        Только непонятно, зачем им побеждать русских? Историю они не знают, это мы уже выяснили. И кстати чехи, наши "родственники" и пословиц наших не знают. А ведь "От добра добра не ищут". Жили они неплохо всей Европой, газ дешёвый получали. Богатая Россия их встречала с распростёртыми объятьями, пожалуйста, всё что хотите друзья-товарищи, от Лиссабона до Владивостока. А нет, захотелось урвать побольше, ну теперь ваша беззаботная жизнь кончилась, а не остановитесь, будете нищими и вдобавок мертвыми.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +3
          Сегодня, 08:03
          Только непонятно, зачем им побеждать русских?
          Что поделаешь эта идея-фикс до сих пор сидит в их дурных головах и они от нее ни как не могут избавится.
    8. rusich Ранг пользователя
      rusich
      +2
      Сегодня, 07:39
      После ввода войск чехии в страну 404, Павела с белочехами может и не оказаться на карте мира
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 08:05
        Цитата: rusich
        Павела с белочехами может и не оказаться на карте мира

        Может, для начала, вычистить у себя?
        Вот это, у нас в ЕКб стоит:
    9. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      -2
      Сегодня, 07:49
      Если фронт рухнет, войска стран НАТО неизбежно окажутся на современной территории Украины. Может быть даже по тайному согласованию с Россией - наверное, это был бы лучший для многих результат.

      Пока что до этого далеко.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +4
        Сегодня, 07:58
        Если Россия не обозначит свою позицию по этому вопросу сейчас, то могут.
        Но наши как воды в рот набрали.
        1. _DD_ Ранг пользователя
          _DD_
          0
          Сегодня, 08:45
          Так они этого и добиваются, чтобы Российский ответ был под стать их лозунгам, это было бы большим подарком, если бы Царь вещал бы с трибуны как мы победим всю немытую Европу, если та продолжит быковать

          Вместо этого лишь сдержанные ответы которые выставляют и без того увязших в кале "цивилизованных" Европейцев и Прибалтов, как не очень умных поборников войны что желают видеть мир в огне WWIII

          Причем не из за угрозы их существованию, а потому что каике дауны у руля их стран не знают как решить весь ворох проблем которые они сами и создали сплясав под чужую дудку

          Не так просто заставить вчерашнего сытого европейца натравить на войну с Россией, тем более что они видят что жизнь в их регионе снижается во многом из за их правителей, что мало того вводят ссанкции что вредят больше европейцам нежели россиянам, так ещё те же люди рассуждают о том, что как бы было бы здорово нырнуть в эту выгребную яму ещё глубже, чтобы к повышенным ценам ещё и снижению качества жизни добавились ещё и гробы с бомбами
    10. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 07:49
      Вскукареки чехов доставляют неимоверно, самые великие воины запада и Петр Павел лично с автоматом в руках верхом на шкоде кодиак поедут атаковать Российские позиции. Вы же все помните эти великие битвы чехов во второй мировой войне от которых дрожала земля (сарказм, если кто вдруг не поймет)
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:50
      Интересно наблюдать, как эта протоплазма из Прибалтики и Восточной Европы пытается всем доказать свое превосходство и несгибаемую волю wink
    12. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 07:51
      Ещё один брат - славян...
    13. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
      Андрей Андреев_2
      +1
      Сегодня, 07:51
      Пришёл Перт Павел - жизнь чехам убавил...
    14. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:52
      Пустые хлопоты...
      Желающих подставить других, там хватает... желающих поставляться, за других, там сильно меньше, если вообще есть.
      Конкурс, кто первый на кладбище, всем скопом и сразу!!!
    15. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:55
      Цитата: AllX_VahhaB
      Пора поднимать вопрос по Судетам...
      Вопрос по судетам наболевший,но только не при Шольце.
    16. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 07:55
      Мда, а еще говорят, что с ума сходят поодиночке...
    17. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      0
      Сегодня, 08:07
      Президент Чехии призвал страны Европы не отказываться от обсуждения темы о вводе войск на Украину

      Красивый город Прага, но боюсь что уже такой не будет. Такой доброты и самопожертвования, как во времена ВОВ, надеюсь не будет. Надо будет оставить одни кирпичики....
    18. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 08:08
      Похоже, решающую роль тут будут играть США.
      Подскажут они Зэлэньскому обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск "для защиты территориальной целостности" Украины- он и обратится. И тогда ввод войск состоится. Не подскажут- ввода не будет.
      Самостоятелтно пан Зэлэньский на такое не решится.
    19. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:10
      Мразь конченая, не доходят уроки 1945-го, видно хочешь повторения ❗❓ В толпе орать не страшно, да Дуримар ❓❗
    20. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:11
      Чем меньше страна ,чем меньше ее экономическая мощь в ЕС ,тем громче заявления ее лидеров. Больше всех желают война недогосударства Прибалтики
    21. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 08:16
      однако чехи какие агрессивные, а у нас до сих пор продажи автомобилей шкода, причем очень бойкая, продолжаем заниматься торговлей с этими негодяями, все таки капиталистический путь развития гнилой и как показало время большинство олигархов вовремя свалили из страны и вывезли кучу денег, только вот все это продолжается
    22. Earl Ранг пользователя
      Earl
      +1
      Сегодня, 08:21
      Чешский президент ПеПа никак не может оставить Макрона Завоевателя в одиночестве. Если оба этих пана попадут в одну палату сумасшедшего дома, как они решат, кто из них Наполеон? Очевидно, кому-то придется стать Жозефиной.
    23. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 08:35
      С омериги подкинули идею как самоубится а в ес принялись обсуждать как это сделать наиболее изящно.
    24. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      +1
      Сегодня, 08:37
      "Мирная", "Цивилизованная" Европа не дня не живет без мыслей о войне
    25. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 09:03
      Похоже запад уже прощупал глубину красных линий раз открыто говорят там про войска.
    26. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 09:06
      НАТО по факту уже на уКраине.

      И вопросы должны быть не к недонаполеончику Микрону и стае шавок, повизгивающих из подворотен европейских столиц, а вопросы должны быть к нашему руководству страны.

      Мы собираемся мобилизовывать Россию к отражению агрессии или Кремль всё ещё питает иллюзии на договорнячок с "партнёрами"?
    27. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 09:21
      А вот и воинствующий демарш.

      «Послы стран ЕС отклонили предложение о встрече с Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия и отсутствии повестки». То есть, две недели назад согласованное мероприятие сорвано, господа послы с послицами не желают выслушать краткий лекторий нашего МИДа о недопустимости вмешательства в наши президентские выборы. Объяснить свою кипучую активность на этом поприще.

      Вопрос: это тоже Миропорядок на Правилах?

      Полное забвение дипломатического протокола?

      Демонстративное неуважение к стране пребывания?

      Понимаю, вопросы риторические. Но уже критичные.
    28. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 09:21
      Во истину сумасшедший недоумок.

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