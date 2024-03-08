Что было до Манлихера? Пехотная винтовка Верндля обр. 1867/77

После того, как винтовки Верндля заменили винтовками Манлихера, часть из них переделали в охотничьи ружья

Патрон Йозефа Верндля, как и многие винтовочные патроны того времени, имел свинцовую пулю, завернутую в бумажку

Затвор Йозефа Верндля в открытом состоянии. Чтобы привести винтовку в боеготовое состояние и произвести из неё выстрел, требовалось взвести курок, затем большим пальцем правой руки надавить на «ушко» затвора слева и провернуть затвор до упора вправо, чтобы открылось отверстие в патроннике. Затвор представлял собой цилиндр с выемкой для патрона, поэтому в данном положении патрон можно было свободно вставить в патронник. А ударник, по которому бил курок, проходил через сам затвор. Он же действовал и на подпружиненный экстрактор, который после того, как затвор был открыт полностью, выбрасывал пустую гильзу из патронника. Такое устройство позволяло производить до 20 выстрелов в минуту, что для тех лет представлялось отличным показателем

Вот так этот затвор откидывался вперед за рукоятку, расположенную справа.

Капсюльный замок винтовки Лоренца выглядел точно так же, как и множество других капсюльных замков. Цифры «854» обозначают год принятия на вооружение – 1854…

«Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению».

«Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Послание к Евреям, 8:13

Егерская винтовка Верндля обр.1867/77 г. ТТХ винтовки Верндля-Голуба. Вес – 4,2 кг (М1877) и 3,35 кг карабин этого же года. Длина винтовки 1 265 мм, карабина 1 044 мм. Длина ствола 84,6 мм. Патроны: 11,15×42 мм R, 11,15×58 мм R (обр. 1877). Начальная скорость пули 445–455 м/с. Вес пули 24 г. Музей армии, Стокгольм

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