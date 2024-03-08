Что было до Манлихера? Пехотная винтовка Верндля обр. 1867/77
Егерская винтовка Верндля обр.1867/77 г. ТТХ винтовки Верндля-Голуба. Вес – 4,2 кг (М1877) и 3,35 кг карабин этого же года. Длина винтовки 1 265 мм, карабина 1 044 мм. Длина ствола 84,6 мм. Патроны: 11,15×42 мм R, 11,15×58 мм R (обр. 1877). Начальная скорость пули 445–455 м/с. Вес пули 24 г. Музей армии, Стокгольм
показал ветхость первого;
а ветшающее и стареющее
близко к уничтожению».Послание к Евреям, 8:13
Люди и оружие. Не так давно на страницах ВО появились материалы, посвященные винтовкам Манлихера. Тема вызвала интерес и будет продолжена по мере подготовки цветных фотоиллюстраций, добывать которые не так-то и легко.
Например, знаю музей, в котором в экспозиции демонстрируется винтовка Манлихера 1895 года, но подпись под ней гласит: «Винтовка Бердана» и указаны какие-то немыслимые годы. И поменять подпись нельзя! Витрина опечатана, и открывать её можно будет лишь при смене экспозиции.
Но как бы там ни было, работа над циклом идет.
Но многие читатели ВО обращались ко мне с просьбой рассказать о том стрелковом оружии австро-венгерской армии, которое находилось на её вооружении до принятия винтовки Манлихера. И да, действительно, винтовка, которая была «до того», стоит отдельного рассказа. Так что выполняем их просьбу.
Егерский карабин Лоренца 1854 г. Музей армии, Стокгольм
Винтовка Лоренца. Калибр – 13,716 мм. Масса – 4,25 кг без штыка и 4,61 кг со штыком. Длина ствола – 952,5 мм, общая длина – 1 335 мм. Длина со штыком – 1 815 мм. Масса пули – 29,1 г. Масса порохового заряда – 4,2 г дымного пороха. Начальная скорость пули – 370 м/с. Прицельная дальность стрельбы – 900 м. Музей американской истории, Вашингтон
А было так, что после унизительного поражения, понесенного в войне против Пруссии в 1866 году, генеральный штаб Австро-Венгерской империи наконец-то понял, что стрелковым оружием необходимо заняться всерьез и модернизировать его по примеру всех остальных прочих.
Да и неудивительно, что австрийцы эту войну проиграли, ведь австрийские войска тогда все ещё использовали дульнозарядные винтовки Йозефа Лоренца, выступая с ними против пруссаков с их скорострельными игольчатыми винтовками Дрейзе. Правда, в точности стрельбы и дальнобойности они превосходили «игольчатки», но безнадежно уступали им в скорострельности. К тому же их было очень неудобно перезаряжать в положении «с колена», а уж «лежа» её перезарядить было и вовсе невозможно.
Все это привело к большим потерям в живой силе и в итоге к поражению в австро-прусской войне. Понятно, что ружья Лоренца, находившиеся на вооружении с 1854 года, нужно было срочно менять на что-то более современное, а главное – скорострельное.
(Далее – фотографии Аллена Добресса).
Капсюльный замок винтовки Лоренца выглядел точно так же, как и множество других капсюльных замков. Цифры «854» обозначают год принятия на вооружение – 1854…
И вот по примеру Англии, России и Испании австрийцы решили, что для истощенной войной государственной казны будет выгоднее не принимать на вооружение совершенно новую винтовку, а переделать имевшиеся в арсеналах тысячи дульнозарядных ружей в казнозарядные.
Выбор пал на винтовку венского оружейника Франца Венцля, который ещё в 50-е годы предложил откидной затвор (вверх-вперёд) и собственный патрон кругового воспламенения 14х32 Wänzl RF, с безоболочечной свинцовой пулей с двумя каннелюрами для внутренней осалки и притупленной головной частью. Ствол и курок старых ружей Лоренца сохранялись без изменений, но на казенную часть ствола навинчивалась затворная коробка с откидным затвором.
Схема устройства откидного замка конструкции Верндля
И надо сказать, что в целом его затвор оказался удачной конструкцией. Более того, он показался настолько интересным военным разных стран, что вызвал множество подражаний в виде систем Альбини-Брандлина, лейтенанта Баранова (винтовка с его замком состояла на вооружении Русского императорского флота, и о ней мы как-нибудь обязательно расскажем), Мильбанк-Амслера, Терсена, Бердана, Аллен-Спрингфилда, Спрингфилда 1871 года и ряда других.
Всего было переделано таким образом более 70 000 винтовок, что позволило хотя бы на чем-то учить солдат обращению с новым оружием и стрельбе из него.
Вот так этот затвор откидывался вперед за рукоятку, расположенную справа.
Были испытаны в Австрии и винтовки «Ремингтона» с крановым затвором, но испытания, в которых принимал участие сам император Фрац-Иосиф, по ряду причин закончились неудачей, и американскую винтовку на вооружение не приняли.
Затвор Йозефа Верндля в открытом состоянии. Чтобы привести винтовку в боеготовое состояние и произвести из неё выстрел, требовалось взвести курок, затем большим пальцем правой руки надавить на «ушко» затвора слева и провернуть затвор до упора вправо, чтобы открылось отверстие в патроннике. Затвор представлял собой цилиндр с выемкой для патрона, поэтому в данном положении патрон можно было свободно вставить в патронник. А ударник, по которому бил курок, проходил через сам затвор. Он же действовал и на подпружиненный экстрактор, который после того, как затвор был открыт полностью, выбрасывал пустую гильзу из патронника. Такое устройство позволяло производить до 20 выстрелов в минуту, что для тех лет представлялось отличным показателем
Патрон наполовину вставлен в патронник
Вот после этой-то неудачи на сцене и появился Йозеф Верндль (1831–1889), основатель знаменитой и известной Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft из Штайра, предложивший свою конструкцию, созданную вместе с инженером Карлом Йозефом Голубом. Особенностью затвора этой винтовки было то, что затвор не откидывался, а вращался, причем не на поперечной оси, как у «Ремингтона», а на продольной.
Испытания новой винтовки проводились на полигоне Венского арсенала силами солдат 21-го егерского батальона. И они продемонстрировали, что австрийская винтовка способна обеспечить точность стрельбы, равную точности стрельбы «Ремингтона».
Более того, выяснилось, что она может достичь скорострельности, превышающей скорострельность «американки» на 20 % – очень высокий показатель для того времени. Естественно, что от добра добра не ищут, и в 1867 году винтовка Верндля-Голуба была принята на вооружение под названием «Пехотная винтовка модели 1867 калибра 11,4x50 R Верндль.
Патрон Йозефа Верндля, как и многие винтовочные патроны того времени, имел свинцовую пулю, завернутую в бумажку
Невероятно, но факт: Верндль не потребовал от государства денег за использование его патента. Впрочем, такое решение было продиктовано не столько патриотическими идеалами, сколько осознанием того, что только он способен производить новое оружие в нужном количестве, соответствующего качества и в сроки, которые потребуются для оснащения армии и таких территориальных ополчений, как ландвер и ландштурм.
Вот так и было выпущено 600 000 винтовок модели 1867 года в пехотном и егерском вариантах.
Рамочный прицел винтовки Верндля
Шомпол, ствол и крепление штыка на стволе винтовки Верндля
Штык и ножны
Рукоятка штыка винтовки Верндля
После того, как винтовки Верндля заменили винтовками Манлихера, часть из них переделали в охотничьи ружья
Причем винтовки егерей отличались лишь спусковой скобой пистолетной формы. В 1873 году появилась улучшенная версия винтовки М.1873, а с 1877 года для стандартизации калибра у 309 000 винтовок M.1867 и M.1873 он был изменен, для использования новых патронов M.1877, более известных как 11,15x58R.
С вооружения линейных частей винтовки Верндля были сняты после того, как на вооружение поступили винтовки Манлихера со скользящим затвором М.1886, М.1888 и М.1895. Но в годы Первой мировой войны, из-за нехватки вооружения в австро-венгерских войсках, они стали широко использоваться.
То есть ситуация с этими винтовками оказалась похожей на ту, что имела место в России с винтовками Бердана, которые во время войны из-за нехватки современных винтовок тоже были переданы армейским частям, причем не только второй, но и первой линии.
Затвор охотничьего ружья на базе винтовки Верндля. Вид слева. Затвор открыт
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