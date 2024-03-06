«Зеленский об этом не просил»: Кирби подтвердил отсутствие у США планов по отправке американских войск на Украину
21
Американских войск на Украине не будет, президент США Джо Байден говорил об этом неоднократно. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
В Белом доме отреагировали на призыв президента Франции Макрона рассмотреть вопрос отправки войск на Украину заявив, что американских войск там не будет. По крайней мере, официально. Об этом на очередном брифинге в Белом доме заявил Джон Кирби. Отвечая на вопрос журналиста о возможной отправке военнослужащих армии США на Украину он пояснил, что данная тема не актуальна, войска туда не поедут, да и Зеленский не просит военных для помощи, ему нужно только оружие.
Американские войска не будут сражаться на территории Украины. Президент Зеленский не просит этого. Он просит только средства помощи. Он никогда не просил иностранные войска воевать за его страну. Он и его армия хотят делать это сами. Но им нужно вооружение
- заявил представитель Белого дома.
Как уже неоднократно сообщалось, воду в Европе мутит Макрон, возомнивший себя "спасителем Украины". Неспособный справиться с беспорядками во Франции, он полез с советами к другим. Французский президент отправился в турне по странам Европы, призывая их лидеров не ограничиваться военной помощью Киеву, а рассмотреть и другие варианты, в том числе и отправку войск. Накануне в Праге он призвал европейцев перестать "быть трусами", толкая Европу в войну с Россией.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация