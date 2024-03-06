«Зеленский об этом не просил»: Кирби подтвердил отсутствие у США планов по отправке американских войск на Украину

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«Зеленский об этом не просил»: Кирби подтвердил отсутствие у США планов по отправке американских войск на Украину

Американских войск на Украине не будет, президент США Джо Байден говорил об этом неоднократно. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

В Белом доме отреагировали на призыв президента Франции Макрона рассмотреть вопрос отправки войск на Украину заявив, что американских войск там не будет. По крайней мере, официально. Об этом на очередном брифинге в Белом доме заявил Джон Кирби. Отвечая на вопрос журналиста о возможной отправке военнослужащих армии США на Украину он пояснил, что данная тема не актуальна, войска туда не поедут, да и Зеленский не просит военных для помощи, ему нужно только оружие.



Американские войска не будут сражаться на территории Украины. Президент Зеленский не просит этого. Он просит только средства помощи. Он никогда не просил иностранные войска воевать за его страну. Он и его армия хотят делать это сами. Но им нужно вооружение

- заявил представитель Белого дома.

Как уже неоднократно сообщалось, воду в Европе мутит Макрон, возомнивший себя "спасителем Украины". Неспособный справиться с беспорядками во Франции, он полез с советами к другим. Французский президент отправился в турне по странам Европы, призывая их лидеров не ограничиваться военной помощью Киеву, а рассмотреть и другие варианты, в том числе и отправку войск. Накануне в Праге он призвал европейцев перестать "быть трусами", толкая Европу в войну с Россией.
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    21 комментарий
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +6
      Сегодня, 08:02
      Кирби подтвердил отсутствие у США планов по отправке американских войск на Украину

      НАТО отсутствие планов расширения на восток тоже подтверждало. Веры нет!
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +4
        Сегодня, 08:14
        Самое "смешное", что они спорят не о том вводить или нет войска на Украину, а о том кто первым и возможно единственным (в следствии потерь) это сделает, посмотрите кто зачинщики этого балагана, это все кто сам-то участвовать может только в ЛГБТ концертах в глубоком тылу.
        1. JOYyppe Ранг пользователя
          JOYyppe
          +1
          Сегодня, 08:29
          посмотрите кто зачинщики этого балагана, это все кто сам-то участвовать может только в ЛГБТ концертах в глубоком тылу.

          В том то и дело, что только ЛГБТ.
          А так, Амеры вообще боятся обделаться жидким, поэтому сами только против слабых стран могут вести боевые действия. Как неохотно они поставляют новое вооружение на украину, только устаревшее, опять же, чтобы не опозориться. Позор для их демократии смерти подобен. Вот поэтому
          Американские войска не будут сражаться на территории Украины
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: antiaircrafter
        НАТО отсутствие планов расширения на восток тоже подтверждало. Веры нет!

        Зачем американцам вводить свои войска на Украину, те кто нужен там давно воюют, а вот для того, чтобы сидеть в окопах и ходить на "мясные штурмы, для этого есть европейцы. И хоть Макрон больше всех ратует за это, но французы пойдут последними, если еще пойдут.
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          0
          Сегодня, 09:24
          Цитата: carpenter
          но французы пойдут последними

          Но могут пустить вперёд свой иностранный легион.
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:57
        Цитата: antiaircrafter
        Кирби подтвердил отсутствие у США планов по отправке американских войск на Украину

        НАТО отсутствие планов расширения на восток тоже подтверждало. Веры нет!

        Американские войска уже давно воюют на Украине. Ни за что не поверю, что Хаймарсами управляют украинцы. Вчера Хаймарс разнесли вдребезги вместе с американским экипажем. am good
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:03
      « Он никогда не просил иностранные войска воевать за его страну. Он и его армия хотят делать это сами» —

      ***
      — Не факт ...
      ***
    3. jetfors_84 Ранг пользователя
      jetfors_84
      +2
      Сегодня, 08:04
      Этот карлик-нос хочет сказать что если бы наркоман из киева попросил войска, то они бы отправили?
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:07
      Просил, не просил... да все заранее предупредили, что ему дадут, а чего просить бесполезно.
      Вот уломают полосатики, кого то из своих полезных дурней, на самоубийственную авантюру, тогда и выяснится, что просил, ОЧЕНЬ ПРОСИЛ.
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 09:03
        Ну там Польшу сватали, однако паны оказались умнее украинцев - что не удивительно, если быть честным до конца.
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 08:08
      Ага... только отдельные личности, в неограниченном колличестве... по зову сердца, так сказать, или кошелька....
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 08:09
      Американские войска не будут сражаться на территории Украины.
      Действительно зачем сражаться американским войскам если для того, чтобы умирать за американские идеи существуют украинцы. А американские военные советники, инструкторы, спецы, оружие это не в счет - дружеская помощь.
      Он никогда не просил иностранные войска воевать за его страну
      Врет Кирби, как дышит. Зеленский не раз прямо говорил о вводе войск НАТО якобы с "миротворческой миссией".
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:09
      Американские войска не будут сражаться на территории Украины. Президент Зеленский не просит этого.

      Можно подумать Кирби вообще не знает о чем речь .Разве в Киеве решают ,куда будут отправлены американские войска .
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 08:11
      Американских войск на Украине не будет
      Не будет. Для этого есть скакуасы, готовые жертвовать жизнями за демократию и какие-то там ценности
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 08:58
        Цитата: Голландец Михель
        Для этого есть скакуасы, готовые жертвовать жизнями за демократию и какие-то там ценности

        А за ними длинная очередь из лабусов, пшеков и всяких других германцев с франками...
    9. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Сегодня, 08:12
      Под "гарантии" подписались страны ЕС, ну и...... В одиночку принимать решение о вводе войск жим-жим пятой точки. Далее по классике Л. Гайдая.
      - Я не трус, но я боюсь.
    10. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 08:18
      Укропы должны понимать что присутствие иностранцев ЭТО РАЗДЕЛ УКРАИНЫ. Им нужно просить больше и как бы самим решать.
    11. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 08:22
      Как-будто бы вам нужно разрешение чтобы ввести войска в собственную колонию! laughing
    12. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      +2
      Сегодня, 08:24
      В Аргументах недели пишут: жена Зеленского отказалась ехать на выступление Байдена, из за Навальной.
      А я думаю испугалась, что Запад подготовил "внезапную" смерть Зеленского, а она вот, Елена Зеленская, с заготовленным текстом о вине России в подло подстроенной смерти ее мужа.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Эльдорадо
        А я думаю испугалась, что Запад подготовил "внезапную" смерть Зеленского, а она вот, Елена Зеленская, с заготовленным текстом о вине России в подло подстроенной смерти ее мужа.

        Ну, она готова. Ее уже подготовили. Недаром ездит отдельно по европам и выступает обязательно с представителями высоких родов", например,с герцогиней Эдинбургской на саммите "о насилии в семье"
    13. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 09:25
      Разговоры о вводе войск НАТО на Украину из отдельных высказываний пошли потоком, как это было со многими видами оружия, как-то ЗРК, современные танки, дальнобойные ракеты, авиация. Плохая тенденция :((
      Все идет к тому, что если СВО не закончится, то вся эта история закончится очень плохо:((

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