Власти одного из штатов США разрешили учителям носить оружие в образовательных учреждениях
Преподаватели и учителя штата Юта получили возможность ношения огнестрельного оружия на территории учебных заведений. Соответствующий законопроект приняло законодательное собрание штата, сообщает телеканал Fox News.
В соответствии с законопроектом под номером 119, в штате будет запущена программа «Педагог-защитник», направленная на повышение уровня безопасности педагогов и учащихся в образовательных учреждениях. Согласно данной программе, учителей и преподавателей будут готовить к тому, чтобы они могли защитить себя и учеников, поддержать порядок на территории образовательного учреждения.
Учителя, которые имеют действующее разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия, получат теперь возможность бесплатного участия в ежегодной программе по обучению основам безопасности на территории школ и других учебных заведений. Педагогов будут учить безопасному хранению, ношению, эксплуатации огнестрельного оружия в школьных условиях.
Курс обучения будет бесплатным. Учителя смогут посещать его ежегодно. Инструкторов для обучения учителей будут назначать шерифы округов. Департамент общественной безопасности штата Юта уже запланировал расходы на реализацию данной программы в размере 100 тысяч долларов в год.
Необходимость вооружения учителей связана с частыми случаями стрельбы на территориях школ, когда ученики или посторонние лица открывают огонь по педагогам или другим обучающимся. Авторы законопроекта, вероятно, считают, что вооруженные учителя в случае возникновения подобной ситуации смогут обезвредить преступника.
Кроме того, в американских школах в неблагополучных районах наблюдается сложная криминогенная ситуация, поэтому вооруженный педагог станет еще одним инструментом поддержания порядка.
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