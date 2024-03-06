Власти одного из штатов США разрешили учителям носить оружие в образовательных учреждениях

40
Власти одного из штатов США разрешили учителям носить оружие в образовательных учреждениях

Преподаватели и учителя штата Юта получили возможность ношения огнестрельного оружия на территории учебных заведений. Соответствующий законопроект приняло законодательное собрание штата, сообщает телеканал Fox News.

В соответствии с законопроектом под номером 119, в штате будет запущена программа «Педагог-защитник», направленная на повышение уровня безопасности педагогов и учащихся в образовательных учреждениях. Согласно данной программе, учителей и преподавателей будут готовить к тому, чтобы они могли защитить себя и учеников, поддержать порядок на территории образовательного учреждения.

Учителя, которые имеют действующее разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия, получат теперь возможность бесплатного участия в ежегодной программе по обучению основам безопасности на территории школ и других учебных заведений. Педагогов будут учить безопасному хранению, ношению, эксплуатации огнестрельного оружия в школьных условиях.

Курс обучения будет бесплатным. Учителя смогут посещать его ежегодно. Инструкторов для обучения учителей будут назначать шерифы округов. Департамент общественной безопасности штата Юта уже запланировал расходы на реализацию данной программы в размере 100 тысяч долларов в год.

Необходимость вооружения учителей связана с частыми случаями стрельбы на территориях школ, когда ученики или посторонние лица открывают огонь по педагогам или другим обучающимся. Авторы законопроекта, вероятно, считают, что вооруженные учителя в случае возникновения подобной ситуации смогут обезвредить преступника.

Кроме того, в американских школах в неблагополучных районах наблюдается сложная криминогенная ситуация, поэтому вооруженный педагог станет еще одним инструментом поддержания порядка.
  • https://img.freepik.com
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:28
    « Учителя штата Юта получили возможность ношения огнестрельного оружия на территории учебных заведений» —

    ***
    — Ученики давно носят ...
    ***
    1. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      +9
      Сегодня, 08:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      « Учителя штата Юта получили возможность ношения огнестрельного оружия на территории учебных заведений» —

      ***
      — Ученики давно носят ...
      ***

      От одного заголовка вспомнился "Ералаш" с Хазановым и Моргуновым про итальянскую школу.
      Тогда было смешно, а это реальность !
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      « Учителя штата Юта получили возможность ношения огнестрельного оружия на территории учебных заведений» —

      ***
      — Ученики давно носят ...
      ***

      Осталось только ученикам выдать разрешение на ношение в школе огнестрельного оружия, и разрешить учебные перестрелки. laughing
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 09:18
        Считаю неправильным решение носить оружие учителям, представляю себе перестрелки в классах и коридорах школы. Это не школа театр военных действий. Правильнее всего поставить на входе вооруженную охрану и делать тщательный досмотр всех учеников.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 09:16
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Ученики давно носят
      И даже применяют
  2. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +6
    Сегодня, 08:31
    Надо ещё разрешить стрелять первыми. Как полиции.
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:45
      hi!
      Цитата: Aken
      Надо ещё разрешить стрелять первыми. Как полиции.
      А я бы не был так уверен за американских учителей, разрешив им носить оружие в школе.
      Они, в конце-концов, заканчивали такие же школы, в которых работают. Обрабатываются той же пропагандой и масс-культуркой, что и ученики.
      Уж если у них в правительстве далеко не все адекватные, то за школы я тем более так спокоен не был бы.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +5
        Сегодня, 08:51
        Приветствую.
        А кто говорит о спокойствии в школах? Речь о безопасности. Безопасности учителей.
        Почему самураи вежливые? Потому что меч на поясе. Чуть что не так сказал и до пупка раздвоился.
        Я, конечно, не великий знаток Америки, но 20 лет назад, когда эти учителя сами учились, о таком беспределе не писали.
        А если и было, то учителя знают в какой момент надо прекратить уговоры начинать стрелять.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 09:10
          Цитата: Aken
          Я, конечно, не великий знаток Америки, но 20 лет назад, когда эти учителя сами учились, о таком беспределе не писали.
          А если и было, то учителя знают в какой момент надо прекратить уговоры начинать стрелять.
          Я не к тому, что они не знают, когда можно стрелять. Полицейские сериалы у них там крутят не меньше, чем у нас, и там от 5 до 95 все лучше полиции знают, когда и зачем стрелять (lol). При мне в "Уолмарте" бабуся, напихавшая под одежду еды на 300 долларов, кричала, что её никто не имеет права задерживать для досмотра. Был бы ствол - точно палить начала бы.

          Я к тому, что учителей, которым выдали мозги в том же супермаркете, что и их бешеным ученикам, может переклинить так же, как и учеников. И неизвестно, кто вперёд во все стороны палить начнёт.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +1
            Сегодня, 09:12
            И неизвестно, кто вперёд во все стороны палить начнёт.

            Как раз у хулиганов в этом отношении соображалка лучше работает.
            Они пятой точкой чувствуют, на кого можно батон крошить, а рядом с кем лучше помолчать.
        2. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 09:15
          Цитата: Aken
          А если и было, то учителя знают в какой момент надо прекратить уговоры начинать стрелять.

          У нас трудовик был по прозвищу Обрубок. Чуть что не так, он молотки кидал в наши тупые башки. Уворачивались кое-как.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 09:18
            Судя по страшилкам из Америки, там молотки летают в обе стороны.
          2. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 09:18
            Цитата: мордвин 3
            У нас трудовик был по прозвищу Обрубок
            А у нас Самоделкин. Вечно задутый ходил wink
        3. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          Сегодня, 09:19
          Собственно - теперь малолетний отморозок, пришедший в школу с окаянством, просто первым делом завалит учителя.. И разживётся ещё одним огестрелом.. Как человек, уж лет 20 владеющий разнообразным оружием, от себя могу сказать - без постоянных тренировок и без постоянной готовности к немедленному применению фуфло всё это ношение стволов в большинстве случаев. Спасёт, только ежели будет прелюдия к конфликту. А если неожиданно начнут шмалять - учитель же не ганфайтер с Дикого Запада. Стопудово не успеет.. А они начнут шмалять обязательно неожиданно, зная что учитель при оружии.

          На это наложится ещё и психологическая неготовность первым стрелять в подростка, даже если и знаешь что он упырь.. Так что..
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 09:26
            Тут два момента.
            1. Если у оппонента в кармане ствол, нет никаких гарантий, что он не посмеет, или промахнётся. А вдруг он по вечерам на курсы быстрой стрельбы ходит? Не каждый захочет проверить. А уж после первого случая...
            2. Идея для бизнеса. Курсы быстрой стрельбы должны быть в каждом районе. Сетевая структура. С возможны софинансированием образовательных органов.
  3. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 08:33
    Сначала легализуют огнестрел,потом наркоту а потом удивляются общему бардаку и героически его усугубляют. Допрыгаются до гр и она в штатах будет очень кровавой. Впрочем и не жалко.
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:33
    . направленная на повышение уровня безопасности педагогов и учащихся

    от учащихся....
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Mouse
      . направленная на повышение уровня безопасности педагогов и учащихся

      от учащихся....

      Чуть выше сказал - я бы и за учителей так спокоен не был.
      Мозги точно такие же, что и у учеников. Только на свете прожили чуть больше.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:37
    Власти одного из штатов США разрешили учителям носить оружие в образовательных учреждениях
    . Это вынужденная мера?
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +6
      Сегодня, 08:44
      Цитата: rocket757
      Это вынужденная мера?

      Конечно! Не приготовил домашнее задание - предупредительный выстрел. Нарушаешь дисциплину на уроке - бац! И нет нарушителя! laughing
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 08:49
        Прыжок на месте- провокация! wassat
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          Сегодня, 08:52
          Цитата: Mouse
          Прыжок на месте- провокация!

          Ой! Наши учителя позавидуют! laughing
    2. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 09:23
      Вынужденная мера будет когда начнут автоматические пулемётные турели монтировать в классах и коридорах...
  6. JOYyppe Ранг пользователя
    JOYyppe
    +1
    Сегодня, 08:38
    Собственно я за то, что охрана в школах должна быть. Без разницы, в России или где-то за лужей (я это не зависимо от политических каких-то взглядах в данный момент). Я за то, что учителя должны учить, охрана охранять, рабочий работать и т.д. Если в матрасии это не понимают, то только по двум причинам: либо совсем тупые эти американцы, либо одно из двух.
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 08:43
      Цитата: JOYyppe
      охрана в школах должна быть. Без разницы, в России или где-то за лужей (я это не зависимо от политических каких-то взглядах в данный момент). Я за то, что учителя должны учить, охрана охранять, рабочий работать и т.д.

      Кого охрана в школах должна охранять?
      1. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +1
        Сегодня, 08:52
        Кого охрана в школах должна охранять?
        А кого учителя должны охранять?
        Читайте статью:
        в штате будет запущена программа «Педагог-защитник», направленная на повышение уровня безопасности педагогов и учащихся в образовательных учреждениях. Согласно данной программе, учителей и преподавателей будут готовить к тому, чтобы они могли защитить себя и учеников, поддержать порядок на территории образовательного учреждения
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          -2
          Сегодня, 08:55
          Цитата: JOYyppe
          А кого учителя должны охранять?

          Они учить должны, а не охранять кого то.
          Цитата: JOYyppe
          Согласно данной программе, учителей и преподавателей будут готовить к тому, чтобы они могли защитить себя и учеников, поддержать порядок на территории образовательного учреждения

          Ага, выдадут револьвер. laughing
    2. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Сегодня, 08:53
      Вы про какую охрану? На входе в школу или в классе с розгами в руке?
      1. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +1
        Сегодня, 08:56
        Вы про какую охрану? На входе в школу или в классе с розгами в руке?

        Про компетентную охрану (не путать с той, что у нас в школах на данный момент)
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -1
          Сегодня, 09:03
          Что за компетентная охрана?
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:43
    Дарю американским торговцам оружием в штате Юта ."Лучший пистолет ,это тот который вовремя оказался у тебя под рукой.Покупайте пистолет - защитник педагога".( конечно попахивает плагиатом ,в США с этим строго)
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 08:57
      Педагог! Охрана может не успеть. Но успеет малокалиберный пистолет с самовзводом.
      ПСМ - лучший друг наставника молодёжи.
      1709704907_22.webp
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:26
        У 5,45×18 крайне низкое останавливающее и убойное воздействие.. Придётся весь магазин в тушку засадить, особенно если тушка обдолбанная..
    2. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      +4
      Сегодня, 08:58
      Цитата: tralflot1832
      Дарю американским торговцам оружием в штате Юта ."Лучший пистолет ,это тот который вовремя оказался у тебя под рукой.

      И от меня тоже подарочек:
      Ты пришел вести урок? Не забудь взвести курок!
  8. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 08:43
    Новая профессия - охранник-учитель bully
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 09:09
      В гимназиях был Классная Дама и Классный Наставник. Битиё розгами по нижней голове, линейкой по рукам и прочие воспитательные приёмы. Помогало.
  9. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +3
    Сегодня, 08:45
    Цитата: rocket757
    Власти одного из штатов США разрешили учителям носить оружие в образовательных учреждениях
    . Это вынужденная мера?

    Там черных много.
  10. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +4
    Сегодня, 08:46
    Доброе утро дети! Медленно достаньте тетрадки так что бы Я видел Ваши руки.
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Trapp1st
      Доброе утро дети! Медленно достаньте тетрадки так что бы Я видел Ваши руки.

      Помню, кино смотрел фантастическое. Класс 1999 называется. Вот там учителя крутые были, ученики еле их отмудохали.
  11. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 09:13
    Необходимость вооружения учителей связана с частыми случаями стрельбы на территориях школ, когда ученики или посторонние лица открывают огонь по педагогам или другим обучающимся.

    Автор статьи не понимает сути вопроса, о котором пишет.
    В Штатах запрещено проносить оружие на некоторые объекты, как-то школы, церкви и так далее. Поэтому потенциальных преступников они притягивают своей безнаказанностью при совершении преступления с оружием. В других местах при вооруженном ограблении, к примеру, можно без проблем получить пулю в ответ. А в школе- нет.
    Поэтому власти и пошли на такое исключение из правил.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»