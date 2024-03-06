Ассоциация разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи создана в России

Новая организация объединит частных разработчиков, а также небольшие конструкторские бюро, которые в настоящее время активно занимаются созданием различных изделий, спасающих жизни российским военнослужащим на фронте в ходе специальной военной операции

Наша ассоциация создана в качестве дополнения, которое позволит быстро подстраиваться под ситуацию. Крупное предприятие очень неповоротливо в принятии решений. Частники же, так называемые "гаражники", готовы брать риски на себя