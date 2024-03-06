Ассоциация разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи создана в России
В России появилась Ассоциация разработчиков перспективных систем в области радиоэлектронной разведки, борьбы и связи. Об этом сообщили в новой организации.
Ассоциация объединит небольшие компании, конструкторские бюро и частных разработчиков, работающих в сфере создания систем радиоэлектронной разведки, РЭБ и связи для применения в зоне СВО. По задумке, организация поможет быстрее запускать новые разработки в серию, при этом обладая определенной гибкостью для реагирования на изменение ситуации, поскольку большие предприятия этого сделать не могут.
- приводит ТАСС слова представителя Ассоциации.
Организация должна выступить в качестве дополнения к крупным оборонно-промышленным корпорациям, отрабатывая на уровне небольших компаний некоторые перспективные системы, которые по каким-то причинам не вошли в зону интересов ОПК.
- добавили в организации.
На сегодняшний день в состав Ассоциации уже вошло несколько десятков участников, прием заявок продолжается.
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