Ассоциация разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи создана в России

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Ассоциация разработчиков перспективных систем РЭР, РЭБ и связи создана в России

В России появилась Ассоциация разработчиков перспективных систем в области радиоэлектронной разведки, борьбы и связи. Об этом сообщили в новой организации.

Ассоциация объединит небольшие компании, конструкторские бюро и частных разработчиков, работающих в сфере создания систем радиоэлектронной разведки, РЭБ и связи для применения в зоне СВО. По задумке, организация поможет быстрее запускать новые разработки в серию, при этом обладая определенной гибкостью для реагирования на изменение ситуации, поскольку большие предприятия этого сделать не могут.



Новая организация объединит частных разработчиков, а также небольшие конструкторские бюро, которые в настоящее время активно занимаются созданием различных изделий, спасающих жизни российским военнослужащим на фронте в ходе специальной военной операции

- приводит ТАСС слова представителя Ассоциации.

Организация должна выступить в качестве дополнения к крупным оборонно-промышленным корпорациям, отрабатывая на уровне небольших компаний некоторые перспективные системы, которые по каким-то причинам не вошли в зону интересов ОПК.

Наша ассоциация создана в качестве дополнения, которое позволит быстро подстраиваться под ситуацию. Крупное предприятие очень неповоротливо в принятии решений. Частники же, так называемые "гаражники", готовы брать риски на себя

- добавили в организации.

На сегодняшний день в состав Ассоциации уже вошло несколько десятков участников, прием заявок продолжается.
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    16 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:36
      Вопрос... они что там, секретами будут обмениватся/делится?
      Впрочем, функция координации усилий на нужных направлениях, очень важна.
      Единственное опасение, не присвоят ли себе руководители ассоциации функции распределения "вкусных заказов"??? Такая опасность всегда существует, увы.
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +2
        Сегодня, 08:44
        Цитата: rocket757
        не присвоят ли себе руководители ассоциации функции распределения "вкусных заказов"???

        В России живём, где всегда воруют. А откаты то как любят! Вот и ответ...
      2. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 09:00
        Присвоят? Я почему-то ждал от Иванова с. б. Срочной реформы связи, управления и промышленности к ней прилежащей.
        Вместе с рвсн и вкс.
        Сердюков начинал рассказы о сетецентричности.
        А мы оказались в 80х гг.
        Пусть тешатся асациативники-все решает держатель "кд с зведочкой".
        Но
    2. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 08:37
      Забюррократизируют ассоциацию..в итоге пшик... request хочется верить в лучшее
    3. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      +5
      Сегодня, 08:38
      Видимо ЦРУ надоело каждый раз искать подходы к каждому куску знаний о нашей РЭБ заново. Они активизировали кого то из своих агентов в нашем правительстве и МО, и замутили организацию, через которую будет несложно выгрести все разом. Среди очумелых "инноваторов", которых впервые в жизни вынудили заняться не воровством и карьеризмом, а реальной работой, это не удивительно. Вписаться в тему, звучащую так красиво для людей, способных только красть и рушить - спасение. Боже...
      1. agond Ранг пользователя
        agond
        +2
        Сегодня, 09:00
        А еще было бы неплохо создать ассоциацию изобретателей России (нам постоянно говорят о наличии способных и талантливых людей) им нужна государственная поддержка , например в США изобретатель с улицы может прийти в институт и ему помогу ресурсами ( специалистами, оборудованием материалами) для проверки его идеи , в случае успеха он получает авторство , а права на изобретение получает институт, , а у нас "внештатный изобретатель может рассчитывать только на себя , а ему это надо?
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 09:11
          Ага, а потом удивляются почему он пошел в институт США, а не РФ...
    4. Север35 Ранг пользователя
      Север35
      +1
      Сегодня, 08:41
      Есть талантливые инженеры которые понимают как создать, улучшить существующие противодронные системы. Куча мелких частников предлагают свои продукты на том же авито. Помочь им надо, обьеденить, и сократить время на разработку новых идей.
      1. golen Ранг пользователя
        golen
        0
        Сегодня, 09:25
        Сегодняшняя реальность такова, что мы все время будем плестись в хвосте за американцами. ИБО, как говорил незабвенный Ося Бендер:
    5. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +3
      Сегодня, 08:47
      Наша ассоциация создана в качестве дополнения, которое позволит быстро подстраиваться под ситуацию. Крупное предприятие очень неповоротливо в принятии решений. Частники же, так называемые "гаражники", готовы брать риски на себя
      - добавили в организации.

      создается очередная бюрократическая кормушка со всеми вытекающими отсюда и это во время СВО!
    6. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +4
      Сегодня, 08:49
      Это что очередные менеджеры решили себе работу придумать?
      Дело Роснано живет и процветает.
    7. tkoh
      tkoh
      +3
      Сегодня, 08:52
      Теперь, следующим шагом, надо начать строительства большого офиса в Москве.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:16
        Цитата: tkoh
        Теперь, следующим шагом, надо начать строительства большого офиса в Москве
        И создать комиссию с заоблачными зарплатами wink
    8. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:59
      Это нормально и в плане более быстрого реагирования, в отличие от крупных предприятий ❗❗❗
    9. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:08
      Цитата: Сергей Колтаков
      Это нормально и в плане более быстрого реагирования, в отличие от крупных предприятий ❗❗❗


      да, "новую тему" быстро хотят "подмять" под себя
    10. 2al Ранг пользователя
      2al
      0
      Сегодня, 09:19
      Эта инициатива несомненно полезна, тем более что появился рынок для перспективных разработок - частные военные компании. Которые в отличии от МО могут покупать заказные системы вооружения и снаряжения, обходя формальности и излишества бюрократизма, причём даже выдавая ТЗ на них.

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