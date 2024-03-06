В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации действуют на поле боя в зоне проведения специальной военной операции все более интенсивно и успешно. Это признают и иностранные военные эксперты, в том числе из государств, крайне недружественных по отношению к нашей стране.Польский военный аналитик, бригадный генерал в отставке Богуслав Пацек назвал сроки полного перехода инициативы на поле боя украинского конфликта к ВС РФ. По мнению эксперта, это произойдет к концу апреля – началу мая 2024 года.Отставной генерал считает, что к этому времени погодные условия станут еще более благоприятными для наступательных операций. Так, весенняя распутица мешает продвижению бронетехники.Уже сейчас, отмечает Пацек, российская армия обладает большим преимуществом по всей линии фронта в зоне конфликта, и при этом действует не в полную силу. Эти слова аналитика опровергают утверждения о том, что Россия якобы истощена конфликтом и задействовала для участия в нем почти всю армию.Кроме того, эксперт отметил явную недостаточность военной помощи Украине со стороны западных государств. Но это – обычные утверждения подобных аналитиков. Киевский режим пытается объяснить свое вполне закономерное положение недостаточностью западной помощи, хотя и так понятно, что страна уровня Украины не может выиграть в вооруженном конфликте со страной уровня России, кто бы первой не помогал и в каком количестве.

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