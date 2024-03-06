Польский генерал в отставке назвал сроки полного перехода инициативы на поле боя украинского конфликта к ВС РФ

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Польский генерал в отставке назвал сроки полного перехода инициативы на поле боя украинского конфликта к ВС РФ

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации действуют на поле боя в зоне проведения специальной военной операции все более интенсивно и успешно. Это признают и иностранные военные эксперты, в том числе из государств, крайне недружественных по отношению к нашей стране.

Польский военный аналитик, бригадный генерал в отставке Богуслав Пацек назвал сроки полного перехода инициативы на поле боя украинского конфликта к ВС РФ. По мнению эксперта, это произойдет к концу апреля – началу мая 2024 года.



Отставной генерал считает, что к этому времени погодные условия станут еще более благоприятными для наступательных операций. Так, весенняя распутица мешает продвижению бронетехники.

Уже сейчас, отмечает Пацек, российская армия обладает большим преимуществом по всей линии фронта в зоне конфликта, и при этом действует не в полную силу. Эти слова аналитика опровергают утверждения о том, что Россия якобы истощена конфликтом и задействовала для участия в нем почти всю армию.

Кроме того, эксперт отметил явную недостаточность военной помощи Украине со стороны западных государств. Но это – обычные утверждения подобных аналитиков. Киевский режим пытается объяснить свое вполне закономерное положение недостаточностью западной помощи, хотя и так понятно, что страна уровня Украины не может выиграть в вооруженном конфликте со страной уровня России, кто бы первой не помогал и в каком количестве.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 08:40
      «Эксперт отметил явную недостаточность военной помощи Украине со стороны западных государств» —

      ***
      — В этом и вся суть его заявления :"Помогите,наших (холопов) бьют!" ...
      ***
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 09:05
        Да, поляки вырубят беловежскую пущу на бревна землянок и место освободят для фортеций.
        Их решение. А в варшаву войдут иностранные войска - с запада.
        Так лондон продаст польшу немцам за хорошую мзду.
        И поляков опять сделает зависимыми
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:42
      Польский генерал в отставке назвал сроки полного перехода инициативы на поле боя украинского конфликта к ВС РФ
      . По заявлениям экспертов, польские власти заняли откровенно выжидательную позицию... они практически вылезли, отдалились от прямого участия в конфликте, оставили себе роль транзитера военного снабжения от других прочих.
      Вопрос... чего они ждут, чего они хотят???
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:50
        Цитата: rocket757
        Вопрос... чего они ждут, чего они хотят???

        Да ясно чего хотят. Кусочек украины себе отхватить. И желательно побольше.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:44
      отмечает Пацек, российская армия обладает большим преимуществом по всей линии фронта в зоне конфликта, и при этом действует не в полную силу
      Ну коль поляки вынуждены это признать, то ситуация и в информационном пространстве складывается не в пользу украины, как это было до начала их "контрнаступа". При этом естественно дежурно указал на недостаточную помощь ВСУ со стороны Запада. Интересно, что на Западе считают достаточной помощью? Передать все у них имеющиеся новейшие типы вооружений или может быть помочь своими вооруженными силами?
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 09:06
        Цитата: rotmistr60
        Интересно, что на Западе считают достаточной помощью?

        ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США считают, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России, и ждут результатов их применения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
        "Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", - сказал он на брифинге для журналистов.
        По его словам, США полагают, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя"
        Автор написал, что "хотя и так понятно, что страна уровня Украины не может выиграть в вооруженном конфликте со страной уровня России"
        Выиграть не может, но нанести вред, ослабить, может.
    4. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 09:00
      Гиена эуропы ждёт огрызка с барского стола... Падальщики.
    5. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 09:07
      Будем надеяться , что весной мы перейдем к более решительным действиям и прорывы будут уже не тактические , а оперативные. Но надо что то делать с Одессой и Николаевым и возможно начинать действовать с Кинбурской косы, иначе в Черном млре всу , управляемые западом еще много крови нам попьют.
    6. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 09:24
      У экспертов всегда есть отговорки, зимой отсутствие листвы - демаскирующий фактор, весна/осень - распутица, летом - трава/кустарники.

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