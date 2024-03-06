Губернатор Воронежской области: над территорией региона ликвидированы два украинских БПЛА

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Губернатор Воронежской области: над территорией региона ликвидированы два украинских БПЛА

Украина продолжает активно пытаться атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в российских регионах, находящихся ближе к зоне проведения СВО. Однако подавляющее большинство вражеских дронов не достигает своих целей.

Основные атаки приходятся на приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области, но время от времени беспилотники ВСУ пытаются атаковать и более отдалённые регионы.



Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, один вражеский дрон был обнаружен в небе над регионом и тут же уничтожен дежурными средствами ПВО.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Эту информацию подтвердило и Минобороны РФ. По данным ведомства, это был БПЛА самолетного типа, который удалось сбить примерно в 07.00 мск.

Позже Гусев сообщил ещё об одном сбитом беспилотники ВСУ над территорией Воронежской области. Здесь также обошлось без пострадавших. Информация на земле, как написал губернатор, уточняется.

Об обстреле территории Белгородской области ранее сообщил и глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелу подвергся хутор Мухин Шебекинского городского округа. В результате инцидента никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, что привело к отключению электричества в шести населенных пунктах.

С начала проведения спецоперации украинская сторона, по данным Минобороны РФ, потеряла более 14300 беспилотников.
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    4 комментария
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 09:11
      Как ныне сбирается вещий олег отмстить неразумным хазарам
    2. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 09:15
      Говорили же в начале специопреации, что СВО ведется чтобы предотвратить большую войну и о демилитиризации. А в итоге что? Боевые действия на территории нашей страны и оружия все больше и больше.
    3. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      -1
      Сегодня, 09:19
      Самое интересное , раньше собщили ,что летят на Воронеж , всем быть готовым . А потом показывают как сбивают над Воронежем . Тупость зашкаливает . Нельзя сбить раньше . Есть вертолеты , самолеты или лучше ждать когда прилетит
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 09:25
        Особое внимание надо обратить на следующее.Отработка ВСУ массированной атаки морскими дронами на один обьект.И это не только корабли ЧФ,но и в перспективе Крымский мост.Они нарабатывают опыт этого и надо быть готовыми.Подобное отразить очень сложно.

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