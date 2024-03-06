Губернатор Воронежской области: над территорией региона ликвидированы два украинских БПЛА
Украина продолжает активно пытаться атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в российских регионах, находящихся ближе к зоне проведения СВО. Однако подавляющее большинство вражеских дронов не достигает своих целей.
Основные атаки приходятся на приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области, но время от времени беспилотники ВСУ пытаются атаковать и более отдалённые регионы.
Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, один вражеский дрон был обнаружен в небе над регионом и тут же уничтожен дежурными средствами ПВО.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Эту информацию подтвердило и Минобороны РФ. По данным ведомства, это был БПЛА самолетного типа, который удалось сбить примерно в 07.00 мск.
Позже Гусев сообщил ещё об одном сбитом беспилотники ВСУ над территорией Воронежской области. Здесь также обошлось без пострадавших. Информация на земле, как написал губернатор, уточняется.
Об обстреле территории Белгородской области ранее сообщил и глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелу подвергся хутор Мухин Шебекинского городского округа. В результате инцидента никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, что привело к отключению электричества в шести населенных пунктах.
С начала проведения спецоперации украинская сторона, по данным Минобороны РФ, потеряла более 14300 беспилотников.
Информация