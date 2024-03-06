Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Байдена к Конгрессу

По словам (американских) чиновников, знакомых с планом, целью было посадить первую леди Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной... Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления президенту России Владимиру Путину, станет мощным фоном для выступления президента Байдена

Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов ноябрьских выборов

Довольно неожиданный демарш, показывающий реальное отношение киевских правителей к своему главному покровителю и до недавнего времени спонсору в лице США, продемонстрировала супруга президента Украины Елена Зеленская. Украинская первая леди отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Джо Байдена к Конгрессу в этот четверг, сообщает американская газета The Washington Post (WP).По данным издания, формальным поводом отказа Зеленской присутствовать на важном мероприятии в Капитолии стало то, что протокольная служба Белого дома решила посадить ее рядом с вдовой Алексея Навального* Юлией в компании с супругой президента США Джилл Байден. Все дело в том, что «главного российского оппозиционера» на Украине не сильно почитают, даже с учетом его раздутого в либеральной среде и на Западе образа «борца за демократию» в РФ. В свое время Алексей Навальный* допустил, с точки зрения свидомых, большой промах, заявив, что Крым является частью России. Такого истинные громадяне не прощают даже ярому противнику Кремля.Как пояснили WP неназванные киевские чиновники, присутствие Навальной рядом с Зеленской «может вызвать дискомфорт у украинцев». В какой части организма «патриотов незалежной» он может возникнуть, не уточняется.— пишет The Washington Post.Представитель Белого дома, явно пытаясь загладить казус с очередным проявлением неуважения со стороны украинской верхушки, заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано «конфликтами в расписании». При этом, сообщает WP, и Юлия Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость.Американское издание выдвигает свою, более правдоподобную версию демарша супруги украинского президента. Автор статьи резонно предположил, что в Киеве приняли решение не раздражать присутствием первой леди в компании с супругой президента США конгрессменов-республиканцев, упорно блокирующих выделении финансовой помощи Украине. В то время как в западных СМИ все чаще появляются публикации о возможном устранении ставшего неудобным его заокеанским покровителям Зеленского, выходит, что глава киевского режима решил сработать на опережение и сам дистанцируется от Байдена. Который, к тому же, вполне может осенью проиграть президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.— предположил автор статьи в WP.Как говорится, ничего личного, «старина Джо», это всего лишь политика, видимо справедливо решили в Киеве. Вот только сомнительно, что такое мелкое подхалимство по достоинству оценят республиканцы в Конгрессе. Зато Байден, путающийся даже в личном окружении, наверняка и не заметит отсутствия в зале украинской первой леди.* В РФ включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности