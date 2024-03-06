Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Байдена к Конгрессу
Довольно неожиданный демарш, показывающий реальное отношение киевских правителей к своему главному покровителю и до недавнего времени спонсору в лице США, продемонстрировала супруга президента Украины Елена Зеленская. Украинская первая леди отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Джо Байдена к Конгрессу в этот четверг, сообщает американская газета The Washington Post (WP).
По данным издания, формальным поводом отказа Зеленской присутствовать на важном мероприятии в Капитолии стало то, что протокольная служба Белого дома решила посадить ее рядом с вдовой Алексея Навального* Юлией в компании с супругой президента США Джилл Байден. Все дело в том, что «главного российского оппозиционера» на Украине не сильно почитают, даже с учетом его раздутого в либеральной среде и на Западе образа «борца за демократию» в РФ. В свое время Алексей Навальный* допустил, с точки зрения свидомых, большой промах, заявив, что Крым является частью России. Такого истинные громадяне не прощают даже ярому противнику Кремля.
Как пояснили WP неназванные киевские чиновники, присутствие Навальной рядом с Зеленской «может вызвать дискомфорт у украинцев». В какой части организма «патриотов незалежной» он может возникнуть, не уточняется.
— пишет The Washington Post.
Представитель Белого дома, явно пытаясь загладить казус с очередным проявлением неуважения со стороны украинской верхушки, заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано «конфликтами в расписании». При этом, сообщает WP, и Юлия Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость.
Американское издание выдвигает свою, более правдоподобную версию демарша супруги украинского президента. Автор статьи резонно предположил, что в Киеве приняли решение не раздражать присутствием первой леди в компании с супругой президента США конгрессменов-республиканцев, упорно блокирующих выделении финансовой помощи Украине. В то время как в западных СМИ все чаще появляются публикации о возможном устранении ставшего неудобным его заокеанским покровителям Зеленского, выходит, что глава киевского режима решил сработать на опережение и сам дистанцируется от Байдена. Который, к тому же, вполне может осенью проиграть президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.
— предположил автор статьи в WP.
Как говорится, ничего личного, «старина Джо», это всего лишь политика, видимо справедливо решили в Киеве. Вот только сомнительно, что такое мелкое подхалимство по достоинству оценят республиканцы в Конгрессе. Зато Байден, путающийся даже в личном окружении, наверняка и не заметит отсутствия в зале украинской первой леди.
* В РФ включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности
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