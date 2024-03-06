Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Байдена к Конгрессу

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Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Байдена к Конгрессу

Довольно неожиданный демарш, показывающий реальное отношение киевских правителей к своему главному покровителю и до недавнего времени спонсору в лице США, продемонстрировала супруга президента Украины Елена Зеленская. Украинская первая леди отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Джо Байдена к Конгрессу в этот четверг, сообщает американская газета The Washington Post (WP).

По данным издания, формальным поводом отказа Зеленской присутствовать на важном мероприятии в Капитолии стало то, что протокольная служба Белого дома решила посадить ее рядом с вдовой Алексея Навального* Юлией в компании с супругой президента США Джилл Байден. Все дело в том, что «главного российского оппозиционера» на Украине не сильно почитают, даже с учетом его раздутого в либеральной среде и на Западе образа «борца за демократию» в РФ. В свое время Алексей Навальный* допустил, с точки зрения свидомых, большой промах, заявив, что Крым является частью России. Такого истинные громадяне не прощают даже ярому противнику Кремля.



Как пояснили WP неназванные киевские чиновники, присутствие Навальной рядом с Зеленской «может вызвать дискомфорт у украинцев». В какой части организма «патриотов незалежной» он может возникнуть, не уточняется.

По словам (американских) чиновников, знакомых с планом, целью было посадить первую леди Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной... Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления президенту России Владимиру Путину, станет мощным фоном для выступления президента Байдена

— пишет The Washington Post.

Представитель Белого дома, явно пытаясь загладить казус с очередным проявлением неуважения со стороны украинской верхушки, заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано «конфликтами в расписании». При этом, сообщает WP, и Юлия Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость.

Американское издание выдвигает свою, более правдоподобную версию демарша супруги украинского президента. Автор статьи резонно предположил, что в Киеве приняли решение не раздражать присутствием первой леди в компании с супругой президента США конгрессменов-республиканцев, упорно блокирующих выделении финансовой помощи Украине. В то время как в западных СМИ все чаще появляются публикации о возможном устранении ставшего неудобным его заокеанским покровителям Зеленского, выходит, что глава киевского режима решил сработать на опережение и сам дистанцируется от Байдена. Который, к тому же, вполне может осенью проиграть президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.

Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов ноябрьских выборов

— предположил автор статьи в WP.

Как говорится, ничего личного, «старина Джо», это всего лишь политика, видимо справедливо решили в Киеве. Вот только сомнительно, что такое мелкое подхалимство по достоинству оценят республиканцы в Конгрессе. Зато Байден, путающийся даже в личном окружении, наверняка и не заметит отсутствия в зале украинской первой леди.

* В РФ включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности
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    42 комментария
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 11:15
      Ну, да. "Ледя" в Британии посидит, пока суть да дело.
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +3
        Сегодня, 11:22
        hi В Америке что, траур объявят? Ах, не приедет!Обыыыыдно ей стало рядом с Навальной laughing Навальная, конечно, интересней для штатов сейчас, уже вдова и надежды большие. lol Но напрасные.
        1. Arzoo Ранг пользователя
          Arzoo
          +4
          Сегодня, 12:15
          Ну вот и показали её будущие место. Рядом с Навальной, Тихановской, Гуайдо и прочими фриками.
          1. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 12:23
            Цитата: Arzoo
            Ну вот и показали её будущие место. Рядом с Навальной, Тихановской, Гуайдо и прочими фриками.

            Она-то думала, что она одна такая, а тут вон что! Но вот насчёт Навальной ---это странно. Что отказалась. Как выступать в Мюнхене ---- так торопилась, а тут устала recourse recourse
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 11:24
        Божечки мои! Какая трагедия для конгресса и американского народа, что сама пани Зеленская отказалась от приглашения. Точно не переживут это!
        1. Ростов Папа Ранг пользователя
          Ростов Папа
          +8
          Сегодня, 11:37
          Съехала с темы, не захотела мыть посуду после банкета laughing
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 11:43
          Цитата: vasyliy1
          Точно не переживут это!
          Наверное, из членов Конгресса кто-то уже застрелился от отчаяния wink
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 11:25
        Зеленская отказалась от приглашения Белого дома

        Ну как так-то...??? Обращение к конгрессу нужно срочно отложить... Без Зеленских обращение Байдена к конгрессу это обращение к мусоропроводу, ненавидящему своего хозяина за то, что тот кидает в него грязный мусор... А кто будет выпячивать нижнюю губу, стоя в зелёной грязноокопной майке под бурные аплодисменты конгрессменов...??? А кто будет демонстрировать бриллианты, купленные на наворованные на войне деньги...??? am
      4. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +5
        Сегодня, 11:41
        Цитата: Егоза
        Ну, да. "Ледя" в Британии посидит, пока суть да дело.

        протокольная служба Белого дома решила посадить ее рядом с вдовой Алексея Навального* Юлией в компании с супругой президента США Джилл Байден.

        Вот также и с некоторыми "нашими звёздами", писателями, артистами, журналистами...
        Все они запомнились не какими-то выдающимися артистическими данными, произведениями, мудрыми высказываниями... чтобы, как стояла, так и присела в задумчивости и восторга от гениальности услышанного... Нет, no в основном, все они стали исвестны, как склочники, скандалисты, делящие имущество родственников, сказавшие хамские слова в адрес страны, появившиеся публично в развратном виде и действии... Тьфу!
      5. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +3
        Сегодня, 11:41
        В интервью немецкому радио в конце 1954 г. Степан Бандера резко негативно отзывался о присоединении Крыма к Украине, назвав это «московской попыткой привязать Украину к советскому империализму».
        Так что Навальный более "свидомый",чем некоторые.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Сегодня, 12:03
          Цитата: knn54
          Так что Навальный более "свидомый",чем некоторые.

          По такой логике самым "свидомым" является Путин, поскольку вообще инициировал это присоединение.
      6. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 11:45
        Всё совсем не так как пишут.
        На самом деле Ленка планировала на байденовский спич приехать с огромными алмазами на шее, но узнала что Юлька туда же приедет в платье с расшитым бриллиантами, с низу до верху, да ещё с такими же "камушками" украшения на руках, ногах и шее, и закатила истерику мужу.

        Муж был под кайфом, послал Ленку лесом и денег на новые побрякушки не дал. Та обиделась и отказалась ехать к Джо и Джил.
        Вот такая вот трагедия случилась в семье киевского клоуна. crying
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 11:16
      Ищут политическую подоплёку, а у Елены быть может просто геморрой обострился, сидеть не может. laughing
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 11:18
        У Олэны (переименовалась с Елены)выросли большие рога после измен Зеленского.В самолёт войти не может.Кстати не потому ли переименовалась?У оленей говорят самые большие рога,а тут она как раз стала Олэной.Совпадение?Не думаю.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 11:24
          Цитата: neworange88
          У Олэны (переименовалась с Елены)

          Просто имя перевела на украинский язык. Она ж "жена украинского президента" Не гоже ей русским именем называться. laughing
      2. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:23
        Критические дни у неё.... feel
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 11:43
          Цитата: Mouse
          Критические дни у неё.... feel

          hi
          Уже не они, а месяцы и годы.
        2. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Сегодня, 11:47
          Цитата: Mouse
          Критические дни у неё.... feel


          Климакс у неё.
    3. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:18
      "скумбрия по 8"
    4. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 11:19
      Peut être est elle déçue de ne pas avoir reçu les 60 milliards, elle avait sans doutes quelques biens à acheter...
      1. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +1
        Сегодня, 11:26
        Возможно, она разочарована тем, что не получила 60 миллиардов, у нее, несомненно, было несколько товаров, которые нужно было купить..

        Нет, просто на запланированные покупки были санкции наложены
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 11:20
      ...что протокольная служба Белого дома решила посадить ее рядом с вдовой Алексея Навального* Юлией в компании с супругой президента США Джилл Байден.

      И служба протокольная и все рожи, как на подбор...
      На скамью подсудимых их надобно сажать за организацию нацистского режима и за его спонсорство...
    6. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 11:20
      Не туда эту рагулиху пригласили. Пусть на базар,пригласят или в ювелирный.)
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Андрей Николаевич
        Пусть на базар,пригласят или в ювелирный.)

        В ювелирку низзя! Она ж там весь магазин обчистит. Как еще до музея, где королевские регалии хранятся не дотянулась.
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 11:21
      «Решение Зеленской, вероятно, было вызвано "конфликтами в расписании"» —

      ***
      — У неё в расписании в это время - "Ногти",это для неё важней ...
      ***
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:30
      Украинская первая леди отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Джо Байдена к Конгрессу
      На такие мероприятия обычно рвутся, как и на инаугурацию нового президента пытаясь попасть любыми способами (вспомним Саакашвили в кустах на инаугурации Трампа). А эта сломала сценарий выступления Байдена задуманный демократами, которые вынуждены были ее оправдывать некими «конфликтами в расписании». Не захотела сидеть рядом с Навальной, а свой порядок рассадки гостей случайно не пыталась администрации вручить? Наиболее вероятно, что хитропопый "киев" все же действительно не захотел раздражать республиканцев, с которыми вероятно придется работать в будущем.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:02
        Цитата: rotmistr60
        Наиболее вероятно, что хитропопый "киев" все же действительно не захотел раздражать республиканцев, с которыми вероятно придется работать в будущем.

        Скорее всего так и есть. Вовремя предать - это значит предвидеть. (с)yes
    9. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:33
      протокольная служба Белого дома решила посадить ее рядом с вдовой Алексея Навального* Юлией
      Это тонкий намек или протокольная служба Белого дома случайно опередила события?))
    10. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 11:33
      Украинская первая леди отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Джо Байдена к Конгрессу

      Юлия Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена

      Леди категории "Б". Или иными словами: "Б"леди...
    11. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 11:34
      А дело было так...
      Байден: Олэна, вы - в сад!
      Олэна (в восхищении): Вы там будете петь?!
      Байден: Нет! Вы там будете слушать. (Дж.К.Дж.)
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 11:43
        А дело было так...
        Байден: Олэна, вы - в сад

        Байден увы, уже в саду ничего не сможет с ней сделать... Был бы хотя бы Клинтон, тот хоть платье испачкать может... А Байден... Только себе штаны... request
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 15:05
          Домовёнок Кузя с Вами не согласилась бы... lol
    12. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:40
      Наверное, в Конгрессе сильно этому огорчились wink
    13. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      +2
      Сегодня, 11:45
      "Аннушка уже пролила масло", а "вдова" Зеленская ехать не хочет!
    14. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:51
      Ну так деньги для Украины зависли в заокеании, вот она и решила выразить своё - фи, бидону и конгрессу. Решила, что для них, её отсутствие, будет очень болезненно. fool
    15. Everevil Ранг пользователя
      Everevil
      +2
      Сегодня, 11:51
      Ну тут-то всё понятно - мало ли кто окажется завтра в белом доме. "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть", как говаривал персонаж одного известного фильма yes
    16. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:21
      Как американцы подняли значимость Зеленской и сами стали жертвой .В другое время , ей бы не повезло,американцы обычно не прощают подобные выпады .
    17. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 12:23
      Для полного трио не хватает Тихановской-котлеты, букет не полный получился. С другой стороны, чумадед будет вещать от силы минут 10-15, больше не осилит, да стопка перфокарт будет видна из-за трибуны на более длительное время. Из-за 15 минутного спитча деда тащиться за океан 15 часов с пересадками, автобус - поезд - самолет, еще столько же обратно тем же транспортом. Шопинг под запретом, американские налогоплательщики не поймут. А оно ей надо?
    18. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 13:15
      Две величайшие деятельности нашей эпохи не смогут встретиться, дедбидону анус совместно пооблизывать ... печалька ... как жить в такие страшные времена ...
    19. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 13:33
      обезьянка отказалась от хози поседеть на коленке а другая согласилась
    20. aybolyt678 Ранг пользователя
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 14:14
      Зеленская не хочет находится в компании заведомой неудачницы
    21. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 14:40
      Are we forgetting the US was completely absent from the 2 year war anniversary in Kiev?
      Tit for tat.

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