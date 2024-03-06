«Меловой завод под контролем ВС РФ»: Кадыров раскрыл подробности об успехах российской армии под Белогоровкой

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«Меловой завод под контролем ВС РФ»: Кадыров раскрыл подробности об успехах российской армии под Белогоровкой

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление в районе Белогоровки на Северском направлении и добиваются там значительных успехов. Это следует из сообщения в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По утверждению главы ЧР, к настоящему времени российской армии удалось взять под контроль территорию мелового завода, который ранее штурмовался длительное время. Сейчас идут бои в районе меловых карьеров.



Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск

- написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Отдельно глава ЧР остановился на эффективности применения российскими войсками беспилотных летательных аппаратов под Белогоровкой. Использование дронов, по словам Кадырова, привело к тому, что украинские формирования понесли значительные потери в личном составе.

Как видим, ситуация для противника становится все более сложной на всех направлениях фронта. Рушится оборона даже там, где долгое время украинским войскам удавалось сдерживать атаки российской армии. Ряд зарубежных экспертов прогнозирует, что во второй половине весны 2024 года российская армия значительно интенсифицирует свое наступление в зоне проведения специальной военной операции и продемонстрирует дальнейшие успехи в достижении поставленных целей.
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    22 комментария
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +6
      Сегодня, 11:04
      Вода камень точит. Разгрызли орешек.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 11:28
        Зато Зеленский уже в Судане наступает.(Сарказм).
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 12:20
          Цитата: neworange88
          Зато Зеленский уже в Судане наступает
          Поинтересуйтесь что вчера сказал Садик Али Садик глава МИДа Судана в Анталье.После его слов получается Зеленский воюет за интересы России в Судане,и это уже не сарказм.
    2. JOYyppe Ранг пользователя
      JOYyppe
      +1
      Сегодня, 11:05
      во второй половине весны 2024 года российская армия значительно интенсифицирует свое наступление в зоне проведения специальной военной операции и продемонстрирует дальнейшие успехи в достижении поставленных целей.
      Даст Бог, погоним врага до Львова!
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 11:15
        Даст Бог, погоним врага до Львова!
        До Ла-Манша ! fellow
        1. Дво Ранг пользователя
          Дво
          0
          Сегодня, 14:46
          Не знаю как погоним и главное чем ,если и дальше так будут обстоять дела .Начало года жесть , за два месяца три корабля ЧФ минус утопли ,А - 50 минус .Затем печальное построение трёх рот в районе Трудовского под Волновахой нас поздравили с наступающим 23 февраля ,а затем через полтора суток снова в 15 километрах от Крынок на полигоне Алешкинские пески снова те же грабли .
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:50
        what На Бога надейся,да и сам не плошай...Все это мне напоминает весну 2022...Только одно-нельзя останавливаться на достигнутом и миротворить..Про Победу еще ой каа рано..
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          -4
          Сегодня, 12:37
          Все это мне напоминает весну 2022.

          Да практически один к одному, правда вместо Херсона - Авдеевка, вместо Мелитополя и Мариуполя - деревеньки... Вот только интересно - если проводить аналогии между весной 24-го и весной 22-го года, то события осени 22-го тоже стоит ожидать? И каковы в этом году будут "непростые решения"? Где будем перегруппировываться?
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      -8
      Сегодня, 11:06
      Кадырова слушать/читать такое себе дело относительно достоверности.
    4. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      -5
      Сегодня, 11:17
      Завод - это круто. А соседнюю пожарную часть когда? Достижения с каждым днем всё круче и круче.
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        +2
        Сегодня, 11:28
        Цитата: invisible_man
        А соседнюю пожарную часть когда?

        Как то к нам пришли на завод пожарные. Ля-ля, тополя... Выжрали литр водки и удалились под углом в сорок градусов.
    5. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      -2
      Сегодня, 11:28
      Ну, теперь в наших магазинах и школах мела будет - завались!
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +3
        Сегодня, 11:38
        Ну, теперь в наших магазинах и школах мела будет - завались!
        Будет чем на интерактивных досках писать))
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          -4
          Сегодня, 12:50
          Цитата: Trapp1st
          Ну, теперь в наших магазинах и школах мела будет - завались!
          Будет чем на интерактивных досках писать))

          Расскажите деревенским про интерактивные доски...
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 13:00
            Расскажите деревенским про интерактивные доски...
            Зачем повторяться темнейший император планеты и хозяин небес в обращении к фед.собранию уже им рассказал))
          2. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            +1
            Сегодня, 14:20
            За деревни не скажу. Но вот в городах на 20-30 тыс этим уже никого не удивить. Как и 3Д принтерами.
    6. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +5
      Сегодня, 11:53
      Тут комментировать , только портить
      Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки

      Наверное академику виднее ЧТО такое укрепрайон БЕЗ пулеметной точки. Одиночный окоп что ли? Просветите, кто в военном деле посильнее
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 12:14
        Сейчас любую позицию с окопом укрепом называют отчего-то request
        Писаки называют...
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 12:23
          Сейчас любую позицию с окопом укрепом называют отчего-то
          Точнее опорником (опорным пунктом), что тактически правильно: опорный пункт взвода, опорный пункт роты.
          1. УАЗ 452 Ранг пользователя
            УАЗ 452
            0
            Сегодня, 12:32
            опорный пункт взвода, опорный пункт роты

            Опорный пункт одиночного стрелка... Опорный пункт, где вообще никого нет - просто отрытая запасная позиция...
            1. rotmistr60 Ранг пользователя
              rotmistr60
              0
              Сегодня, 12:45
              Опорный пункт одиночного стрелка...
              Это одиночный окоп, с которого и начинается строительство обороны отделения, взвода... Сначала каждый боец роет свой окоп, затем соединяют окопы между собой траншеями, затем выкапываются ответвления в тыл, блиндажи и т.д.
    7. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 15:06
      а кадыров тут причем?
      или академик везде?

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