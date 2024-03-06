«Меловой завод под контролем ВС РФ»: Кадыров раскрыл подробности об успехах российской армии под Белогоровкой
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление в районе Белогоровки на Северском направлении и добиваются там значительных успехов. Это следует из сообщения в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
По утверждению главы ЧР, к настоящему времени российской армии удалось взять под контроль территорию мелового завода, который ранее штурмовался длительное время. Сейчас идут бои в районе меловых карьеров.
Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск
- написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Отдельно глава ЧР остановился на эффективности применения российскими войсками беспилотных летательных аппаратов под Белогоровкой. Использование дронов, по словам Кадырова, привело к тому, что украинские формирования понесли значительные потери в личном составе.
Как видим, ситуация для противника становится все более сложной на всех направлениях фронта. Рушится оборона даже там, где долгое время украинским войскам удавалось сдерживать атаки российской армии. Ряд зарубежных экспертов прогнозирует, что во второй половине весны 2024 года российская армия значительно интенсифицирует свое наступление в зоне проведения специальной военной операции и продемонстрирует дальнейшие успехи в достижении поставленных целей.
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