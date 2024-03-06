УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»

В 1960-х годах СССР и США активно разрабатывали программы освоения Луны. В Советском Союзе на тот момент существовало два проекта ракеты-носителя для полетов к естественному спутнику Земли - Н1-Л3, создаваемой под руководством С.П Королёва, и УР-700, предложенной генконструктором ОКБ №52 В.Н. Челомеем в качестве альтернативы.Уникальность последнего проекта заключалась в том, что он предусматривал максимально быстрое создание сверхтяжелой лунной ракеты на основе компонентов уже существующих РН.К сожалению, советская программа полетов к Луне была свернута раньше, чем УР-700 смогла попасть на стартовый стол. Однако некоторые эксперты считают, что ракета Челомея по ряду параметров опередила свое время и могла позволить СССР выиграть «лунную гонку» у США.Особенностью РН УР-700 было то, что она спроектирована по прямой схеме полета, исключающей промежуточные стыковки. Это упрощало конструкцию ракеты и программу полета, но требовало использования более мощной РН.В итоге, лунная ракета Челомея имела следующую конструкцию. УР-700 была выполнена по трехступенчатой схеме.В качестве первой ступени использовались шесть боковых блоков, которые попарно пристыковывались к РН по пакетной схеме. Помимо горючего и окислителя в этих боковых блоках в верхней части дополнительно размещались баки перелива, которые питали вторую, центральную ступень до отделения первой. Также на этих блоках устанавливались аэродинамические стабилизаторы решетчатого типа.Вторая ступень состояла из трех аналогичных описанным выше блоков, соединенных вместе.Как первая, так и вторая ступени оснащались двигателями РД-270. По сей день эти агрегаты являются самыми мощными из однокамерных, которые разрабатывались в СССР и России. Всего на обеих ступенях было 9 таких двигателей.Третья ступень УР-700 была спроектирована на основе первой ступени УР-500 с уменьшенным до трех числом боковых блоков. В центральной части размещался бак с горючим, а в боковых – с окислителем.Третья ступень сверхтяжелой ракеты Челомея оснащалась тремя двигателями РД-254.В то же время была у В.Н. Челомея и своя концепция лунного корабля.Последний включал четыре основные ступени, которые последовательно отрабатывались в процессе полета, и спускаемый модуль с экипажем из 2-х человек.Энергообеспечение ЛК осуществлялось за счет элементов на кислороде и водороде.После инициализации запуска двигателей разгонной ступени, корабль переходил на орбиту перелета к Луне. Затем, при приближении к естественному спутнику, аппарат использовал двигатели тормозного блока для выхода на окололунную орбиту и задания траектории спуска.В свою очередь, экипаж мог использовать блок из трех двигателей для парения над лунной поверхностью и выбора места посадки.Наконец, после выполнения задач на Луне, посадочные приспособления отделялись, и запускался жидкостный ракетный двигатель взлетного блока.В конечном счете, проект УР-700 был закрыт, а советская лунная программа завершена. Но сборка ракеты из готовых отработанных модулей, предложенная Челомеем, нашла свое применение в современном ракетостроении.