УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»

10
УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»

В 1960-х годах СССР и США активно разрабатывали программы освоения Луны. В Советском Союзе на тот момент существовало два проекта ракеты-носителя для полетов к естественному спутнику Земли - Н1-Л3, создаваемой под руководством С.П Королёва, и УР-700, предложенной генконструктором ОКБ №52 В.Н. Челомеем в качестве альтернативы.

Уникальность последнего проекта заключалась в том, что он предусматривал максимально быстрое создание сверхтяжелой лунной ракеты на основе компонентов уже существующих РН.



К сожалению, советская программа полетов к Луне была свернута раньше, чем УР-700 смогла попасть на стартовый стол. Однако некоторые эксперты считают, что ракета Челомея по ряду параметров опередила свое время и могла позволить СССР выиграть «лунную гонку» у США.

Особенностью РН УР-700 было то, что она спроектирована по прямой схеме полета, исключающей промежуточные стыковки. Это упрощало конструкцию ракеты и программу полета, но требовало использования более мощной РН.

В итоге, лунная ракета Челомея имела следующую конструкцию. УР-700 была выполнена по трехступенчатой схеме.

В качестве первой ступени использовались шесть боковых блоков, которые попарно пристыковывались к РН по пакетной схеме. Помимо горючего и окислителя в этих боковых блоках в верхней части дополнительно размещались баки перелива, которые питали вторую, центральную ступень до отделения первой. Также на этих блоках устанавливались аэродинамические стабилизаторы решетчатого типа.

Вторая ступень состояла из трех аналогичных описанным выше блоков, соединенных вместе.

Как первая, так и вторая ступени оснащались двигателями РД-270. По сей день эти агрегаты являются самыми мощными из однокамерных, которые разрабатывались в СССР и России. Всего на обеих ступенях было 9 таких двигателей.

Третья ступень УР-700 была спроектирована на основе первой ступени УР-500 с уменьшенным до трех числом боковых блоков. В центральной части размещался бак с горючим, а в боковых – с окислителем.

Третья ступень сверхтяжелой ракеты Челомея оснащалась тремя двигателями РД-254.

В то же время была у В.Н. Челомея и своя концепция лунного корабля.

Последний включал четыре основные ступени, которые последовательно отрабатывались в процессе полета, и спускаемый модуль с экипажем из 2-х человек.

Энергообеспечение ЛК осуществлялось за счет элементов на кислороде и водороде.

После инициализации запуска двигателей разгонной ступени, корабль переходил на орбиту перелета к Луне. Затем, при приближении к естественному спутнику, аппарат использовал двигатели тормозного блока для выхода на окололунную орбиту и задания траектории спуска.

В свою очередь, экипаж мог использовать блок из трех двигателей для парения над лунной поверхностью и выбора места посадки.

Наконец, после выполнения задач на Луне, посадочные приспособления отделялись, и запускался жидкостный ракетный двигатель взлетного блока.

В конечном счете, проект УР-700 был закрыт, а советская лунная программа завершена. Но сборка ракеты из готовых отработанных модулей, предложенная Челомеем, нашла свое применение в современном ракетостроении.


    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Zacvasetskiy Ранг пользователя
      Zacvasetskiy
      +2
      Сегодня, 12:09
      Юра, прости, мы всё протеряли... crying
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 12:41
        УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»
        проект не этой страны,а прошлой высокоразвитой цивилизации.
    2. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Сегодня, 12:15
      Проект хороший. Жаль не довели до испытаний.
      1. shikin Ранг пользователя
        shikin
        0
        Сегодня, 13:47
        Проект хоть и базировался на готовых блоках от УР-500 (потом Протон), но был очень неоднозначным. 5000 тонн на стартовом столе, большая часть - гептил и амил, это что-то. Вдобавок на третьей ступени рассматривался вариант фтор/водород или ЯРД. В общем, предельно опасная штука.
    3. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      0
      Сегодня, 12:27
      Еще бы доказательства были, что американцы на Луну высаживали астронавтов.
    4. Radikal Ранг пользователя
      Radikal
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Zacvasetskiy
      Юра, прости, мы всё протеряли... crying

      Кроме Юры надо ещё упомянуть с десяток разработчиков ракетного щита нашей страны, автор одного из них назвал - НПО "Машиностроения", г.Реутов, МО. Это его детище. Кстати там некоторое время работал сын Хрущёва, который сейчас в США, и конечно всё сдал, что знал. Людей, которые его выпустили, я бы отправил на пожизненное. И это не опера, а первые лица государства. sad
    5. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +3
      Сегодня, 12:35
      Насколько я понимаю, мы свернули лунную программу, когда проиграли гонку, то есть, после высадки США на Луну. Потом смысла тратиться особо не было.
      1. Arisaka Ранг пользователя
        Arisaka
        +1
        Сегодня, 13:43
        Да, это очень болезненный проигрыш в космосе, но тем не менее, не стоит забывать, что при всём при этом СССР имел множество других достижений, чего стоит исследование Венеры, первые фотографии с другой планеты, первая запись звука с другой планеты, первое бурение другой планеты.
        1. Starover_Z Ранг пользователя
          Starover_Z
          0
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Arisaka
          Да, это очень болезненный проигрыш в космосе, но тем не менее, не стоит забывать, что при всём при этом СССР имел множество других достижений, чего стоит исследование Венеры, первые фотографии с другой планеты, первая запись звука с другой планеты, первое бурение другой планеты.

          Да и "Луноходы" ! Долетели, прилунились, отработали ! И это при электронных компонентах того времени !
    6. Arisaka Ранг пользователя
      Arisaka
      0
      Сегодня, 13:39
      История не терпит сослагательного наклонения.
      В рамках этой серии не было произведено ни одной ракеты-носителя и полномасштабных испытаний не проводилось в связи с решением правительства разрабатывать сверхтяжёлую ракету Н-1 КБ Королёва, а конкурирующие разработки сверхтяжёлых ракет Р-56 КБ Янгеля и УР-700 КБ Челомея прекратить.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»