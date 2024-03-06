Американские СМИ: Маск и Трамп провели встречу, вероятно по вопросу предвыборной кампании

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Американские СМИ: Маск и Трамп провели встречу, вероятно по вопросу предвыборной кампании

В минувшее воскресенье кандидат в президенты США и бывший глава Белого дома Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск провели встречу. Об этом сообщают информационное агентство Bloomberg и издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Вероятно, встреча была посвящена вопросам предвыборной кампании Трампа. Илон Маск известен своими симпатиями к данному политику и его программе, поэтому он вполне может стать спонсором предвыборной компании экс-президента США.

Как известно, Трамп сейчас находится в поиске дополнительных источников финансирования для своей предвыборной кампании. Несмотря на то, что Трамп и сам является бизнесменом, бюджет его предвыборной кампании значительно уступает тем средствам, которыми располагает его главный конкурент и действующий президент США Джо Байден.

По утверждению американской прессы, если Трампу и Маску удастся договориться о финансировании предвыборной кампании со стороны последнего, то деньги одного из крупнейших американских предпринимателей могут сыграть очень большую роль для бывшего президента США.

Но пока нет точных подтверждений тому, что Маск согласился или может согласиться финансировать предвыборную кампанию Трампа. С другой стороны, бизнесмен регулярно выступал с критикой политики действующего президента США Джо Байдена, а Трамп является наиболее реальным конкурентом главе Белого дома, к тому же и взгляды Маска на многие вопросы совпадают с позицией Трампа.
  • www.britannica.com, www.cato.org
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22 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 11:35
    Маск и Трамп провели встречу, вероятно по вопросу предвыборной кампании

    Вообще, им нужно было провести встречу в космосе, испытав заодно новую модификацию SpaceX Starship ...
    Вот это был бы удар по демократам... Они бы точно от него до выборов не оправились!!! Удачи Маску в его нелегкой антилиберальной борьбе!!! laughing
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 11:44
      С нетерпением ждем "утечек" о результатах этой встречи.
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +2
        Сегодня, 12:16
        Что тут думать. Вопрос, кто вицепрезик? Или Илон, или Такер. Похоже Илон. А Такер Госсекретарь. Прекрасный будет Госсекретарь...
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:04
      Реклама,деньги понятно.
      Но ГЛАВНОЕ-согласие Маска на сотрудничество добавит Трампу уверенности.
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:36
    А тем временем ....

    5 марта глава госдепа Энтони Блинкен объявил, что замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Ее обязанности будет исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

    https://www.kp.ru/online/news/5704834/

    Вот так, слилась бабка..... laughing Специалист по печенькам.... wassat
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:55
      Дмитрий неожиданно нагрянул аудит в ФБР поговаривают,ищут куда потрачены 200 млрд $.Поневоле драпу дашь.Ростову приготовиться к американским отставникам. hi
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:59
        Андрей hi
        Да отмажутся такие сякие, отмажутся.... К сожалению.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 12:03
          Всё свалят на самоходного Джо.Помрёт и концы в могилу.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 12:04
            Это вне всякого сомнения.
    2. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Nexcom
      замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

      То ли птицы летят перелетные, То ли крысы бегут с корабля.
  3. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 11:39
    Ещё есть Твиттер, который будет ещё посильней денег wink
    1. JOYyppe Ранг пользователя
      JOYyppe
      0
      Сегодня, 11:44
      Интересно, какие ништяки ему предложит Байден, из тех, которых у него не будет при Трампе?
    2. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      0
      Сегодня, 11:50
      Так в России Твиттер заблокирован, а Путин сказал голосовать за Байдена. Получается, и переубедить не получится.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Тарелка
        Так в России Твиттер заблокирован,

        Трампа будут избирать не в России wink
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:49
    Маск и Трамп провели встречу, вероятно по вопросу предвыборной кампании
    Судя по всему на этот раз Трама не заблокируют в Twitter (другие соцсети пока под вопросом), как в 2021 г.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:01
    Предполагаю Маск согласится быть спонсором Трампа,в обмен на должность Главы ФРС - я бы тоже согласился,иметь дома официальный денежный станок по печатанию долларов. wassat
    1. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 12:18
      Цитата: tralflot1832
      Предполагаю Маск согласится быть спонсором Трампа,в обмен на должность Главы ФРС

      Зачем ему этот геморрой. Станет одним из подрядчиков министерства обороны и этого достаточно.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Южноукраинец
        Зачем ему этот геморрой. Станет одним из подрядчиков министерства обороны и этого достаточно.
        Он и так им является .
  6. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 12:11
    то деньги одного из крупнейших американских предпринимателей могут сыграть очень большую роль для бывшего президента США.
    recourse Может решающую роль?И если Байден рискнет убрать Маска....а он вполне может рискнуть. request На нары кому охота. feel
  7. glk63 Ранг пользователя
    glk63
    0
    Сегодня, 13:09
    Да не, всё прагматично. Я (Маск) тебе денег на выборы, ты мне - поддержку Космоса. Ну и по-рукам...)
  8. 501Legion Ранг пользователя
    501Legion
    0
    Сегодня, 13:14
    лучше бы Маск баллотировался. что трамп что байден два старых идиота
    1. glk63 Ранг пользователя
      glk63
      0
      Сегодня, 13:23
      То-то и оно, что Маск - не идиот laughing

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