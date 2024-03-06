Американские СМИ: Маск и Трамп провели встречу, вероятно по вопросу предвыборной кампании
В минувшее воскресенье кандидат в президенты США и бывший глава Белого дома Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск провели встречу. Об этом сообщают информационное агентство Bloomberg и издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.
Вероятно, встреча была посвящена вопросам предвыборной кампании Трампа. Илон Маск известен своими симпатиями к данному политику и его программе, поэтому он вполне может стать спонсором предвыборной компании экс-президента США.
Как известно, Трамп сейчас находится в поиске дополнительных источников финансирования для своей предвыборной кампании. Несмотря на то, что Трамп и сам является бизнесменом, бюджет его предвыборной кампании значительно уступает тем средствам, которыми располагает его главный конкурент и действующий президент США Джо Байден.
По утверждению американской прессы, если Трампу и Маску удастся договориться о финансировании предвыборной кампании со стороны последнего, то деньги одного из крупнейших американских предпринимателей могут сыграть очень большую роль для бывшего президента США.
Но пока нет точных подтверждений тому, что Маск согласился или может согласиться финансировать предвыборную кампанию Трампа. С другой стороны, бизнесмен регулярно выступал с критикой политики действующего президента США Джо Байдена, а Трамп является наиболее реальным конкурентом главе Белого дома, к тому же и взгляды Маска на многие вопросы совпадают с позицией Трампа.
- www.britannica.com, www.cato.org
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