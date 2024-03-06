ВС России выбивают ВСУ из Ивановского на пути к Часову Яру, противник вводит в бой резервы
Российские войска продолжают давить на ВСУ практически по всей линии боевого соприкосновения, ожесточенные бои идут под Авдеевкой и под Артемовском, где наши подразделения прорываются к Часову Яру, являющемуся одним из основных узлов обороны украинской армии. На данный момент бои идут за Ивановское и Богдановку, которые противник превратил в мощные укрепрайоны, закрывающие дорогу к городу.
По последней информации, штурмовые группы российских войск, закрепившись в центре Ивановского (Красное), продолжают выбивать противника с западной окраины населенного пункта, куда отошли обороняющиеся подразделения ВСУ. По другой информации, всушники уже вышли из села, западная часть находится в серой зоне, по которой работает украинская артиллерия и беспилотники. Продвижение есть, но медленное.
Также идут бои в районе Богдановки, там по-прежнему идут сражения за господствующие высоты, без контроля над которыми дальше идти бесполезно, а также за лесопосадки. Противник потерял несколько опорников, но продолжает ожесточенное сопротивление. По данным украинских ресурсов, на данное направление переброшены дополнительные резервы, которые и сумели приостановить наше наступление. Однако, наша артиллерия сумела взять под огневой контроль дорогу, по которой осуществляется снабжение группировки.
Также российская артиллерия активно работает по укреплениям ВСУ, построенным в Восточном районе Часова Яра, до которого осталось не так уж и далеко. По некоторым данным, наши разведчики уже вовсю работают на окраинах города, хотя украинский Генштаб уверяет, что вокруг Часова Яра выстроено несколько "линий обороны".
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