ВС России выбивают ВСУ из Ивановского на пути к Часову Яру, противник вводит в бой резервы

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ВС России выбивают ВСУ из Ивановского на пути к Часову Яру, противник вводит в бой резервы

Российские войска продолжают давить на ВСУ практически по всей линии боевого соприкосновения, ожесточенные бои идут под Авдеевкой и под Артемовском, где наши подразделения прорываются к Часову Яру, являющемуся одним из основных узлов обороны украинской армии. На данный момент бои идут за Ивановское и Богдановку, которые противник превратил в мощные укрепрайоны, закрывающие дорогу к городу.

По последней информации, штурмовые группы российских войск, закрепившись в центре Ивановского (Красное), продолжают выбивать противника с западной окраины населенного пункта, куда отошли обороняющиеся подразделения ВСУ. По другой информации, всушники уже вышли из села, западная часть находится в серой зоне, по которой работает украинская артиллерия и беспилотники. Продвижение есть, но медленное.



Также идут бои в районе Богдановки, там по-прежнему идут сражения за господствующие высоты, без контроля над которыми дальше идти бесполезно, а также за лесопосадки. Противник потерял несколько опорников, но продолжает ожесточенное сопротивление. По данным украинских ресурсов, на данное направление переброшены дополнительные резервы, которые и сумели приостановить наше наступление. Однако, наша артиллерия сумела взять под огневой контроль дорогу, по которой осуществляется снабжение группировки.


Также российская артиллерия активно работает по укреплениям ВСУ, построенным в Восточном районе Часова Яра, до которого осталось не так уж и далеко. По некоторым данным, наши разведчики уже вовсю работают на окраинах города, хотя украинский Генштаб уверяет, что вокруг Часова Яра выстроено несколько "линий обороны".
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    74 комментария
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 11:34
      Процесс анигиляции всу идет полным ходом!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 11:37
        За Часов-Яр ВСУ будт точно драться до последнего... Уж больно там высотки хорошие и полезные... Надеюсь скоро нашими будут!!! am
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          -18
          Сегодня, 11:55
          Цитата: Lev_Russia
          Надеюсь скоро нашими будут!!!

          А вас не волнует, что славяне уничтожают славян? Может быть плана Даллеса и вовсе нет, но дело его живет.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +9
            Сегодня, 12:00
            А вас не волнует, что славяне уничтожают славян

            Власов тоже был вроде как наш и что???
            Какой выход из ситуации видите Мордвин, предлагайте варианты???
            1. убей фашиста Ранг пользователя
              убей фашиста
              +7
              Сегодня, 12:16
              Очевидно "якобы мордвин" предлагает сдаться.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                +4
                Сегодня, 12:17
                Очевидно "якобы мордвин"

                Не знаю, может и не якобы. Человек инвалид, вот и не рад белому свету...
                1. мордвин 3 Ранг пользователя
                  мордвин 3
                  -3
                  Сегодня, 13:11
                  Цитата: Msi
                  Человек инвалид, вот и не рад белому свету...

                  Во как! Инвалид, значит... А как по другим вопросам - здоров как тот самый бык.
              2. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                -8
                Сегодня, 12:57
                Цитата: убей фашиста
                Очевидно "якобы мордвин" предлагает сдаться.

                Я предлагаю извилиной твоей пошевелить.
            2. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              -7
              Сегодня, 12:55
              Цитата: Msi
              Власов тоже был вроде как наш и что???

              Власов был предатель. Кого украинские войска предали?
              Цитата: Msi
              Какой выход из ситуации видите Мордвин, предлагайте варианты???

              Легко. Надо быть в экономическом плане передовыми, тогда они сами захотят влезть в задницу без мыла. А у нас сегодня нет никаких стимулов, только аркан на гнилой веревке.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                +6
                Сегодня, 13:01
                Кого украинские войска предали

                Кровь русскую свою... Вот и убегает она от них массово, вытекает... Не может стерпеть... Вот оттуда и массовые потери.
                Легко

                При всех наших проблемах, мы живём лучше чем они. Кому они нужны в Европе??? Там своих дармоедов хватает...
                1. мордвин 3 Ранг пользователя
                  мордвин 3
                  -8
                  Сегодня, 13:03
                  Цитата: Msi
                  Кровь русскую свою... Вот и убегает она от них массово, вытекает... Не может стерпеть... Вот оттуда и массовые потери.

                  Что за чушь в сознании?
                  Цитата: Msi
                  При всех наших проблемах, мы живём лучше чем они.

                  Да, ездийте по ушам мне и далее, получавшем 1200 рублей в месяц.
                  1. АндрейKam_Z Ранг пользователя
                    АндрейKam_Z
                    0
                    Сегодня, 13:19
                    мне и далее, получавшем 1200 рублей в месяц.

                    request Это что за выплата такая?
                    1. мордвин 3 Ранг пользователя
                      мордвин 3
                      0
                      Сегодня, 13:23
                      Цитата: АндрейKam_Z
                      Это что за выплата такая?

                      А это пособие по уходу за инвалидом. Сижу, как адиот, дома круглосуточно, только успеваю пеленки с памперсами менять.
                      1. Paul32 Ранг пользователя
                        Paul32
                        0
                        Сегодня, 13:35
                        И что вас заставляют "сидеть с инвалидом"? Пособие не устраивает? Так откажитесь от ухода. Есть социальные службы. Наконец, можно нанять сиделку. Денежки нужны? Ну так мы в капитализме. Не получается заработать? А кто тут виноват тогда.

                        Естественно, проще на каждом углу плакаться.
                        1. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 13:37
                          Цитата: Paul32
                          Пособие не устраивает? Так откажитесь от ухода. Есть социальные службы. Наконец, можно нанять сиделку.

                          А вы знаете, сколько круглосуточно сиделки стоят? Сначала ознакомтесь, а потом гоните пургу. У меня зарплата на последний момент в три раза меньше была, чем трехсменные сиделки.
                        2. Paul32 Ранг пользователя
                          Paul32
                          0
                          Сегодня, 14:32
                          У меня родная сестра инвалид первой группы, колясочник. Так что поверьте, прекрасно знаю.
                          И опекуном ее был. И все родственники по очереди. Но с официальной работой это не вяжется. Оформили на дальнего родственника, чисто формально. Копейки за опекунство он ей переводит.
                          Сиделки есть социальные, есть частные. Дорого? Так кто же вас заставляет на целый день нанимать сиделку. Однако проще нанять на несколько часов в день и иметь личное время.
                          Тот кто хочет ищет возможности, а тот кто не хочет - отговорки.
                        3. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:36
                          Цитата: Paul32
                          Однако проще нанять на несколько часов в день и иметь личное время.

                          Можно, да. Тогда она будет лежать вся обкаканная и обоссаная. Вы такого хотите для своей мамы? Я - нет.
                        4. Paul32 Ранг пользователя
                          Paul32
                          0
                          Сегодня, 14:46
                          Памперс чтобы не лежала обоссаная (как вы выразились). Катетер и мочесборник еще один вариант.

                          Обкаканная - памперс тоже, знаете ли, помогает. А вообще лежачие больные ходят в туалет не каждый день - свечи раз/два в неделю а дальше все просто.

                          Мне бессмысленно плакаться о трудностях. Тяжело, бесспорно. Но из любой ситуации есть выход. Нет выхода только из гроба.
                        5. Paul32 Ранг пользователя
                          Paul32
                          +1
                          Сегодня, 14:47
                          Вы наверняка еще и о квотах на памперсы не в курсе. А покупать сами разоритесь. И еще много о чем не знаете. У нас, например, социальное такси есть которое практически бесплатно отвезет лежачего больного если ему куда-то надо. Квоты на санаторно-курортное лечение, на реабилитацию тоже не слышали, я подозреваю.
                        6. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:53
                          Цитата: Paul32
                          У нас, например, социальное такси есть которое практически бесплатно отвезет лежачего больного если ему куда-то надо.

                          Не смеши меня. От больницы на третий этаж - 7 тысяч рублей. Тульская область, Новомосковск. Охрененное социальное такси. Бесплатно, ага.
                        7. Paul32 Ранг пользователя
                          Paul32
                          0
                          Сегодня, 15:03
                          На этаж заносить бесплатно никто не будет. Даже социальное такси.

                          Если у вас хватает ума платить деньги за то чтобы помогли (или занесли сами) занести лежачего больного - печально. Даже если в одиночку не можете занести - сложно разве попросить помощи? Первого попавшегося мужика попросил - никто не откажет.

                          Вы думаете мы по первости не тратили большие деньги на всякие транспортировки/медикаменты/сиделок? Все приходит с опытом.

                          Сиделки все только местные, все 55+ возраста. Не требуют сумасшедших денег. За 5-6 часов просят 300-400 рублей.
                  2. guest Ранг пользователя
                    guest
                    0
                    Сегодня, 14:56
                    Цитата: мордвин 3
                    Да, ездийте по ушам мне и далее, получавшем 1200 рублей в месяц.

                    Ну так на Украине даже такой мизер не все получают.
          2. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            +10
            Сегодня, 12:08
            Цитата: мордвин 3
            А вас не волнует, что славяне уничтожают славян

            Вы имеете что-то предложить или так... накинуть, что бы вечер не был томным?
            1. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              -6
              Сегодня, 13:13
              Цитата: nik-mazur
              Вы имеете что-то предложить или так... накинуть, что бы вечер не был томным?

              Я имею что то предложить. Поставите меня вместо Машки Захаровой?
              1. АндрейKam_Z Ранг пользователя
                АндрейKam_Z
                +3
                Сегодня, 13:22
                Поставите меня вместо Машки Захаровой?

                Во первых Марии Захаровой. Что за манера людей за глаза оскорблять, тем более женщину?
                Вставайте кто не дает то?
                1. мордвин 3 Ранг пользователя
                  мордвин 3
                  -3
                  Сегодня, 13:25
                  Цитата: АндрейKam_Z
                  Во первых Марии Захаровой. Что за манера людей за глаза оскорблять, тем более женщину?

                  А где вы увидели у меня оскорбление?
                  Цитата: АндрейKam_Z
                  Вставайте кто не дает то?

                  Вы. И такие, как вы.
                  1. АндрейKam_Z Ранг пользователя
                    АндрейKam_Z
                    +2
                    Сегодня, 13:30
                    А где вы увидели у меня оскорбление?

                    вместо Машки Захаровой?

                    Вы. И такие, как вы.

                    Лично я в МИД не работаю, обратитесь туда. Только там нужно соответствующее образование и знание ин.языков.
                    1. мордвин 3 Ранг пользователя
                      мордвин 3
                      -2
                      Сегодня, 13:35
                      Цитата: АндрейKam_Z
                      А где вы увидели у меня оскорбление?

                      вместо Машки Захаровой?

                      То есть Марию Машкой назвал - это оскорбление? Ну так и я скажу, что вы её оскорбили, не назвав по отчеству.
                      Цитата: АндрейKam_Z
                      Лично я в МИД не работаю, обратитесь туда.

                      У меня вопрос-пожелание к вам был, а не к МИДу.
                      Цитата: АндрейKam_Z
                      Только там нужно соответствующее образование

                      Какое именно образование?
                      1. АндрейKam_Z Ранг пользователя
                        АндрейKam_Z
                        +2
                        Сегодня, 13:43
                        То есть Марию Машкой назвал - это оскорбление?

                        Если это относиться к человеку с которым у вас имеются определенные отношения то обычно нет это ближе к грубости. В нашем случае это очень близко к оскорблению т.к. коверкая имя незнакомого человека вы подразумеваете его унижение.
                        Какое именно образование?

                        Достаточно широкий спектр профессий связанных с международными отношениями.
                        1. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          -1
                          Сегодня, 13:52
                          Цитата: АндрейKam_Z
                          Достаточно широкий спектр профессий связанных с международными отношениями.

                          Вот ответ, так ответ... laughing А я в технаре всяким индусам и неграм задачи решал. Плевать мне было на международные отношения.
                        2. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:03
                          Цитата: АндрейKam_Z
                          т.к. коверкая имя

                          А где вы вообще увидели коверкание? Меня мать например, Вовкой обзывает, а не вовсе Владимиром Анатольевичом.
                        3. АндрейKam_Z Ранг пользователя
                          АндрейKam_Z
                          0
                          Сегодня, 14:45
                          Меня мать например, Вовкой обзывает, а не вовсе Владимиром Анатольевичом.

                          Вы не внимательно читали ответ. Вас с мамой объединяют родственные связи и соответственно люди связанные родственными, дружескими, партнерскими и.т.д. могут обычно по обоюдному согласию называть друг друга любыми, которые для посторонних могут показаться грубыми или оскорбительными. Но это не относиться к людям не входящих в ваш круг. Как минимум это грубо и вульгарно, а максимум оскорбительно. Мы с вами похоже примерно одного возраста однако обращаемся на "Вы" если не хотим оскорбить или не получено разрешение на более приятельские отношения.
                          Не примите это за чтение морали, но меня всегда коробило заочное грубое отношение к людям hi
                        4. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:49
                          Цитата: АндрейKam_Z
                          Вас с мамой объединяют родственные связи и соответственно люди связанные родственными, дружескими, партнерскими и.т.д.

                          Я не уважаю Захарову. С какого перепоя я буду к ней уважительно относиться? Обманывать самого себя? Нет уж, не желаю.
                        5. АндрейKam_Z Ранг пользователя
                          АндрейKam_Z
                          0
                          Сегодня, 14:54
                          Я не уважаю Захарову. С какого перепоя я буду к ней уважительно относиться? Обманывать самого себя? Нет уж, не желаю.

                          Я и не требую ее уважать как дипломата, но буду требовать уважать как чужого человека и как женщину.
                          Если бы вы открыто заявили бы ей о своем к ней неуважении (письмо, пикет, плакат на демонстрации) я бы возможно с вами не согласился но одобрил ваши действия. А так из подтишка извините не мое.
              2. nik-mazur Ранг пользователя
                nik-mazur
                +1
                Сегодня, 13:51
                Цитата: мордвин 3
                Я имею что то предложить

                Предложений не увидел.

                Цитата: мордвин 3
                Поставите меня вместо Машки Захаровой

                Нет. Сомневаюсь, что потянете.
                Но мне любопытно, как вы предполагаете прекратить взаимное уничтожение славян, будучи на должности официального представителя МИД или директора департамента информации и печати того же МИДа.
                1. мордвин 3 Ранг пользователя
                  мордвин 3
                  0
                  Сегодня, 13:55
                  Цитата: nik-mazur
                  Но мне любопытно, как вы предполагаете прекратить взаимное уничтожение славян, будучи на должности официального представителя МИД или директора департамента информации и печати того же МИДа.

                  Никак. Я уже сказал:
                  Надо быть в экономическом плане передовыми, тогда они сами захотят влезть в задницу без мыла
                  1. nik-mazur Ранг пользователя
                    nik-mazur
                    +1
                    Сегодня, 14:02
                    Цитата: мордвин 3
                    Никак.

                    То есть Захарову вы просто так приплели.

                    Цитата: мордвин 3
                    Я уже сказал: Надо быть в экономическом плане передовыми

                    Всего-то? Прекрасная идея! Как же никто раньше не догадался-то.
                    Но, я так понимаю, вы, подобно мудрому филину, только концепциями занимаетесь, а о том как конкретно этого достичь (при чём прямо сейчас), пусть у других голова болит?
                    1. мордвин 3 Ранг пользователя
                      мордвин 3
                      0
                      Сегодня, 14:06
                      Цитата: nik-mazur
                      вы, подобно мудрому филину, только концепциями занимаетесь, а о том как конкретно этого достичь (при чём прямо сейчас), пусть у других голова болит?

                      У меня голова давно болит и трещит по швам. В отличие от вашей. Будем мериться, у кого и как башка болит?
                      1. nik-mazur Ранг пользователя
                        nik-mazur
                        +1
                        Сегодня, 14:12
                        Цитата: мордвин 3
                        У меня голова давно болит и трещит по швам

                        Думаете, как России стать передовой в экономическом плане?

                        Цитата: мордвин 3
                        Будем мерится, у кого и как башка болит?

                        А смысл?
                        1. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:15
                          Цитата: nik-mazur
                          Думаете, как России стать передовой в экономическом плане?

                          А просто работать надо. Как так получилось, что ЗиЛ в разрухе, а его китайская дочка на коне?
                          Цитата: nik-mazur
                          Будем мерится, у кого и как башка болит?

                          А смысл?

                          Да нету никакого смысла, в том то и дело.
                        2. nik-mazur Ранг пользователя
                          nik-mazur
                          +1
                          Сегодня, 14:29
                          Цитата: мордвин 3
                          А просто работать надо

                          Я запишу, что бы не забыть и не запутаться: если просто работать, то тогда Россия станет передовой в экономическом плане, тогда все сами влезут к нам в задницу без мыла, тогда славяне перестанут уничтожать славян., при чём, прямо сейчас. Я ничего не упустил?

                          Цитата: мордвин 3
                          Как так получилось, что ЗиЛ в разрухе, а его китайская дочка на коне

                          ЗИЛ как развалился в лихие/святые девяностые, так и не поднялся, а в его «китайскую дочку» ввалили много-много миллиардов?
                        3. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:33
                          Цитата: nik-mazur
                          Я запишу,

                          Пиши, пиши, всю кривду пиши.
                          Цитата: nik-mazur
                          а в его «китайскую дочку» ввалили много-много миллиардов?

                          Цитата: nik-mazur
                          а в его «китайскую дочку» ввалили много-много миллиардов?

                          Вот уж не знаю, сколько в него ввалили, но на Первом Китайском Автозаводе, который построили советские инженеры, сейчас работают 120 тысяч человек.
                        4. nik-mazur Ранг пользователя
                          nik-mazur
                          +1
                          Сегодня, 14:37
                          Цитата: мордвин 3
                          всю кривду пиши

                          Я всего лишь твои комментарии систематизировал.

                          Цитата: мордвин 3
                          Вот уж не знаю, сколько в него ввалили

                          Так узнай, тогда и вопросы отпадут.
                        5. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:42
                          Цитата: nik-mazur
                          Так узнай, тогда и вопросы отпадут.

                          Что нашим рукодельникам мешало? Когда в США разваливался Харлей-Девидсон, они запретили импорт японских мотоциклов и выдали Харлею беспроцентный кредит на 5 лет. Что мешает так нашим сделать?
                        6. nik-mazur Ранг пользователя
                          nik-mazur
                          0
                          Сегодня, 14:44
                          Цитата: мордвин 3
                          Что нашим рукодельникам мешало?

                          А я знаю? Спроси у рукодельников.
                          Хотя я как-то перестал понимать о чём, вообще, спор...
                        7. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Сегодня, 14:46
                          Цитата: nik-mazur
                          Спроси у рукодельников.

                          А они меня услышат? Нет.
                          Цитата: nik-mazur
                          Хотя я как-то перестал понимать о чём, вообще, спор...

                          О жизни, вестимо...
              3. guest Ранг пользователя
                guest
                0
                Сегодня, 14:58
                Цитата: мордвин 3
                Поставите меня вместо Машки Захаровой?

                А может сразу вместо Медведева? laughing lol
          3. Станислав_Шишкин
            Станислав_Шишкин
            0
            Сегодня, 13:55
            Цитата: мордвин 3
            А вас не волнует, что славяне уничтожают славян?
            Если поляки полезут, им тоже достанется. Похоже, некоторых угро-финнов это сильно волнует.
            1. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              -1
              Сегодня, 13:57
              Цитата: Станислав_Шишкин
              Если поляки полезут, им тоже достанется.

              Ага, как армии Тухачевского.
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +3
          Сегодня, 11:58
          За Часов-Яр ВСУ будт точно драться до последнего...

          Судя по тому как члены ВСУ драпали из Артёмовска и Авдеевки и массово сдавались в плен в Мариуполе до последнего они драться точно не будут.

          Сейчас больше волнует то, что на фоне длящейся второй год СВО на западе всё чаще начали говорить о перемирие. Похоже англосаксы сейчас приложат максимум усилий, чтобы завалить ВСУ оружием и прислать им в помощь "отдыхающих" из натовских армий, чтобы стабилизировать лбс и принудить Россию принять корейский вариант на невыгодных для нас условиях. hi
          1. Arzoo Ранг пользователя
            Arzoo
            +1
            Сегодня, 12:06
            Похоже англосаксы сейчас приложат максимум усилий, чтобы завалить ВСУ оружием
            А оно есть у саксов-шмаксов? Не, ну гипотетически можно снять последние штаны и отдать Сырскому, но я не уверен, что они на это пойдут. Точнее уверен, что не пойдут. А если Иран что-то этакое предпримет, например вздумает ядерные испытания провести или обстрелять американские базы или Израиль. Что тогда?
            Думаю, это конец Украины. Будут пытаться давить политически и экономически через Турцию, Саудитов, Китай, дабы с меньшим позором выйти из конфликта. Точнее уже это делают. Хакан Фидан вскоре посетит США.
            1. кредо Ранг пользователя
              кредо
              +2
              Сегодня, 12:21
              А оно есть у саксов-шмаксов? Не, ну гипотетически можно снять последние штаны и отдать Сырскому, но я не уверен, что они на это пойдут. Точнее уверен, что не пойдут...

              Судя по сводкам с полей, оружия в ВСУ с избытком и на Украину оно завозится и самолётами и пароходами и по железке и на авто, то есть всеми путями и в массовом порядке.
              Так что про последние штаны это полный перебор.

              Надо исходить из того, что экономика и ВПК США достаточно мощные и ничего из военного скарба янки в отличие от некоторых наших умников не режут не пилят и в металлолом не отправляют из благих соображений. Янки слишком расчётливы и прижимисты и не делают по принципу "сейчас сломаем, а потом снова построим", так что надо исходить из того, что с запасами оружия у них проблем нет. hi
          2. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            -1
            Сегодня, 12:23
            Цитата: кредо
            Сейчас больше волнует то, что на фоне длящейся второй год СВО на западе всё чаще начали говорить о перемирие. Похоже англосаксы сейчас приложат максимум усилий, чтобы завалить ВСУ оружием и прислать им в помощь "отдыхающих" из натовских армий,

            Тогда получается, что для нас лучше второй вариант, чем первый (переговоры)
          3. guest Ранг пользователя
            guest
            0
            Сегодня, 15:01
            Цитата: кредо
            Сейчас больше волнует то, что на фоне длящейся второй год СВО на западе всё чаще начали говорить о перемирие.

            Где там такое говорят? Я довольно хорошо мониторью западные СМИ и там сейчас скорей призывают к большей эскалации конфликта.
        3. убей фашиста Ранг пользователя
          убей фашиста
          +1
          Сегодня, 12:21
          Если обстановка позволяет работать авиации, то ровнять высотки ФАБами. Город один фиг придется отстраивать заново, а так сбережем наших бесценных воинов.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 11:50
        Цитата: vasyliy1
        Процесс анигиляции всу идет полным ходом!

        Да, всушники переходят в другие форматы: - были НА Украине (на земле), а стали В Украине (под землёй).
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +2
          Сегодня, 12:58
          а стали В Украине (под землёй).

          под землёй - еще только ФАБ-1500
          до полной аннигиляции далеко - ждём появления ФАБ-3000 с УМПК
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            0
            Сегодня, 13:01
            Цитата: Romario_Argo
            а стали В Украине (под землёй).

            под землёй - еще только ФАБ-1500
            до полной аннигиляции далеко - ждём появления ФАБ-3000 с УМПК

            А, как по другому!? request Если больному не лучше от амбулаторного лечения, то его переводят на стационарный.
    2. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      -10
      Сегодня, 11:38
      Сколько уже в этом Ивановском идет месилово? С весны 2023 года? Почему это постоянно подается, как свежая новость?
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +5
        Сегодня, 11:49
        А что поделать. Если на этом пятачке , между Бахмутом и Часовым яром идут бои уже год. И линия контроля там постоянно меняется.
        Ну а про
        Также российская артиллерия активно работает по укреплениям ВСУ, построенным в Восточном районе Часова Яра, до которого осталось не так уж и далеко.
        Уже надоедает писать.
        Там от Бахмута 5 км. Куда уж ближе. В упор что ли?
    3. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +3
      Сегодня, 11:40
      Много помоев намешано в генетическом коде украинца, но есть и русские гены к сожалению, отсюда и упорство! winked
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -7
        Сегодня, 11:44
        Помои в генах? Извините, но чем подобные заявления отличаются от нацизма?
        1. Lis_96
          Lis_96
          +4
          Сегодня, 11:54
          Тарелку спросить забыли, извините конечно за каламбур.
        2. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 12:21
          Почему Вас это взволновало?
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -4
            Сегодня, 12:25
            Потому что Россия на Украине примерно с этим и борется.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              +4
              Сегодня, 12:31
              Вы не поняли главного. Но это не страшно. Поясню несколькими фразами.
              Если кто-то Вас превосходит, у Вас два варианта сравняться.
              Подняться до его уровня или же опустить его уровень до своего.
              Второй вариант - это окраинская национальная идея, выросшая из пейзанского образа мышления доиндустриального уклада. Разница в хозяйственных укладах и, соответственно, в мышлении, это ведь не нацизм, правда? Это констатация факта.
              Корни же нацизма совсем другие. Но это долгий разговор.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 11:53
        генетическом коде украинца, но есть и русские гены к сожалению

        Гены... Крокодилы что ли??? Как правило, там другой кроме Русской крови нет...
        1. Oldi Ранг пользователя
          Oldi
          +2
          Сегодня, 12:14
          Ну вот хотя бы, просто на вскидку, без дополнительных измышлений с отсылом в исторические события с поляками, венграми, румынами, немцами, австрийцами и т.д. шушерой, кто их там ещё ужинал и танцевал...
          Крупнейшее генетическое исследование жителей Украины опубликовано в открытом научном журнале GigaScience. Ученые выяснили, что украинцы отличаются от остальных европейцев огромным генетическим разнообразием — четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев.
          Проект, осуществленный исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, — часть крупнейшего международного проекта в области геномики "Проект разнообразия генома человека" (HGDP), который начался два десятилетия назад. Задача проекта — нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +2
            Сегодня, 12:15
            украинцы отличаются от остальных европейцев огромным генетическим разнообразием

            Скажите пожалуйста, головы не измеряли???? Как раньше в 40 х.
            1. Oldi Ранг пользователя
              Oldi
              +1
              Сегодня, 12:23
              А это Вы спросите у своих украинских и американских друзей, я же указал выше -
              Проект, осуществленный исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, — часть крупнейшего международного проекта в области геномики "Проект разнообразия генома человека" (HGDP), который начался два десятилетия назад. Задача проекта — нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Сегодня, 12:26
                А это Вы спросите у своих украинских и американских друзей

                Ой... Моих ли друзей... wink
              2. Uprun Ранг пользователя
                Uprun
                +1
                Сегодня, 12:26
                Да уж обсуждение новостей, начали за войну, кончили крокодилами. Ну и как им за бугром прикажите понимать русскую душу и логику.
      3. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Oldi
        Много помоев намешано в генетическом коде украинца, но есть и русские гены к сожалению, отсюда и упорство!

        Так надо выделить ген под наименованием "упорство" и уничтожить его.
    4. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 12:20
      Продолжают выбивать... Продвижение есть, но медленное... И так каждый день. Зачем писать это request
      Разве это новость? Читают новости, а не одно и то же. Лучше помолчать и подождать

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