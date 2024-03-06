Президент Бразилии: У меня много хороших воспоминаний о моих взаимоотношениях с Путиным и Медведевым

12
Президент Бразилии: У меня много хороших воспоминаний о моих взаимоотношениях с Путиным и Медведевым

Россия и Бразилия продолжают развивать партнерские отношения. Страны являются участниками содружества БРИКС.

В сентябре прошлого года сообщалось, что латиноамериканская страна импортировала из РФ 246 тысяч тонн пшеницы, что стало самой крупной за всю историю двусторонних отношений партией. Кроме того, Москва и Бразилиа также углубляют свое сотрудничество по ряду других направлений.



В свою очередь, в ходе недавней беседы с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, бразильский президент Лула да Силва заявил, что он всегда поддерживал хорошие отношения с российским руководством.

У меня много хороших воспоминаний о моих взаимоотношениях с Путиным и Медведевым

- отметил лидер латиноамериканского государства.

Напомним, что в 2023 году да Силва избрался на третий срок. При этом он возглавлял Бразилию и в годы президентства Дмитрия Медведева, который сейчас занимает должность зампреда Совбеза РФ.

Что характерно, Лула да Силва выразил уверенность, что хорошие отношения с Москвой сохранялись и в годы правления его предшественницы Дилмы Руссефф, сегодня возглавляющей банк развития, созданный странами БРИКС.

Напоследок бразильский президент добавил, что его страна высоко ценит поддержку России в вопросе вступления Бразилии в Совбез ООН. С его слов, США никогда не проявляли интереса к данному вопросу.
  • Википедия
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SS68SS Ранг пользователя
    SS68SS
    +1
    Сегодня, 12:00
    У меня много хороших воспоминаний о моих взаимоотношениях с Путиным и Медведевым

    Нормальные взаимоотношения это уважение друг к другу и отсутствие вранья
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      -1
      Сегодня, 12:10
      А с Лавровым не очень,раз самолет не заправили.
    2. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      +1
      Сегодня, 12:13
      Ну, вы прям святой человек laughing Но в мире иначе. Сегодня вас не убъем, т.к. вместе убьем их, а завтра посмотрим... Это реальная политика и "дружба народов". Дружить можно только против кого-то... А Лула партайгеноссе БРИКС и конечно лютый враг Мирового порядка.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 12:45
        Хрыч,а как прокомментируете следующее-11 сентября 2023 г.Лула да Силва заявил, что не знает, арестуют ли Владимира Путина в случае его приезда в Бразилию. хотя днем раньше(10 сентября), этот господин заверял, что господину Путину арест не грозит несмотря на членство Бразилии в Международном уголовном суде (МУС).
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +1
          Сегодня, 13:14
          Путин туда не полетит и делов. Более 60% импорта в Бразилию из стран БРИКС. 55% КНР. 30% экспорта в КНР. Мы у Бразилии ничего почти не покупаем, зато продаем более чем на 11 млрд у.ё. Т.е. нам от них чистая прибыль. КНР продает Бразилии на 55 лярдов, но покупает на 104 лярда. Профицит в полтинник и не в пользу Китая. Скажем так, нам от Бразилии прибыль, а Китаю убыток.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:01
    Ну вот нравятся мне бразильцы... Всё таки южное происхождение сказывается... Всегда с улыбкой , всегда энергичны... Чем больше в Латинской Америке вот таких "Лула да Силва", тем больше у "гегемона" будут зубы болеть... am
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 12:22
      Ну вот нравятся мне бразильцы

      Сам не был. Но пишут, очень активно шуршат во всех кустах карнавальными костюмами женщины, во время карнавала... lol
  3. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    -5
    Сегодня, 12:05
    Президент Бразилии: У меня много хороших воспоминаний о моих взаимоотношениях с Путиным и Медведевым

    Напомним, что в 2023 году да Силва избрался на третий срок.
    Да у них точно есть что обсудить или чем померяться))
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:11
    Он намекает - на счёт " Эмбраеров", их в Бразилии вроде делают?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:16
    Хорошие взаимоотношения между руководителями стран всегда идут только на пользу.
    его страна высоко ценит поддержку России в вопросе вступления Бразилии в Совбез ООН.
    Главное, чтобы память о поддержке со временем (сменой президента) "вдруг" не улетучилась, как произошло с бывшими советскими республиками и странами входившими в соц лагерь.
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:26
    В международных отношениях ,адекватность стала ценностью. Кто бы мог подумать ,что американцы начнут поднимать на верх,людей с психическими проблемами
  7. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 12:28
    Личные хорошие отношения между руководителями стран это хорошо, но это не главное. Главное это следование национальным интересам страны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»