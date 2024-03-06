Президент Бразилии: У меня много хороших воспоминаний о моих взаимоотношениях с Путиным и Медведевым
Россия и Бразилия продолжают развивать партнерские отношения. Страны являются участниками содружества БРИКС.
В сентябре прошлого года сообщалось, что латиноамериканская страна импортировала из РФ 246 тысяч тонн пшеницы, что стало самой крупной за всю историю двусторонних отношений партией. Кроме того, Москва и Бразилиа также углубляют свое сотрудничество по ряду других направлений.
В свою очередь, в ходе недавней беседы с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, бразильский президент Лула да Силва заявил, что он всегда поддерживал хорошие отношения с российским руководством.
- отметил лидер латиноамериканского государства.
Напомним, что в 2023 году да Силва избрался на третий срок. При этом он возглавлял Бразилию и в годы президентства Дмитрия Медведева, который сейчас занимает должность зампреда Совбеза РФ.
Что характерно, Лула да Силва выразил уверенность, что хорошие отношения с Москвой сохранялись и в годы правления его предшественницы Дилмы Руссефф, сегодня возглавляющей банк развития, созданный странами БРИКС.
Напоследок бразильский президент добавил, что его страна высоко ценит поддержку России в вопросе вступления Бразилии в Совбез ООН. С его слов, США никогда не проявляли интереса к данному вопросу.
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