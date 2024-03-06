Спутниковые операторы пытаются восстановить интернет-трафик после повреждения кабелей в Красном море

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Спутниковые операторы пытаются восстановить интернет-трафик после повреждения кабелей в Красном море

Йеменские хуситы продолжают доставлять массу проблем западным коалиционным силам в акватории Красного моря, своими атаками резко сократив судоходный трафик через Суэцкий канал, являющийся главной логистической артерией между Европой и Азией. Выступившие в поддержку палестинцев и движения ХАМАС, с которым пока что без перспективы окончательного успеха в секторе Газа воюет армия обороны Израиля, «парни в тапочках» довольно неожиданно оказались серьезной военной силой, способной не только противостоять превосходящему по вооружению противнику, но и влиять на глобальные общемировые процессы.

На прошлой неделе в Красном море были повреждены проходящие по дну телекоммуникационные кабели, обеспечивающие интернет-связь между Европой, Азией и частью Африки. По одним данным, разорвано четыре из 15 кабелей, по другим — три. Западная военная коалиция во главе с США сразу обвинила в диверсии хуситов. Однако сами йеменские повстанцы это отрицают, обвиняя в повреждение кабелей американских и британских военных.



Между тем, в результате разрушения даже вроде как столь незначительного количества коммуникационных линий, трафик между Европой и Ближним Востоком сократился на четверть. Об этом сообщает гонконгский телекоммуникационный провайдер HGC Global Communications. В компании SEACOM, которая предоставляет странам юга и востока Африки выход в глобальные коммуникационные сети через Индию и Европу и владеет несколькими кабелями в Красном море, заявили, что восстановление поврежденных сетей может занять до восьми недель.

Начать работы невозможно до разрешения от властей Йемена, а главное, обеспечения безопасности их проведения, для чего требуются гарантии со стороны хуситов, контролирующих часть страны. В SEACOM под властями Йемена, скорее всего, подразумевают официально признанное международным сообществом руководство этого фактически раздробленного на несколько частей государства, которому повстанцы-хуситы не подчиняются.

Тем временем операторы вынуждены перенаправлять трафик между континентами по менее прямым маршрутам, что привело к значительному замедлению работы интернета, в частности, в Восточной Африке. Об этом изданию SpaceNews сообщил вице-президент крупнейшей в мире спутниковой телекоммуникационной компании Intelsat Рис Морган. По его словам, более медленное подключение к интернету оказывает отрицательное финансовое воздействие на компании с критически важными данными, в то время как правительства и другие интернет-пользователи с конфиденциальными данными сталкиваются с перенаправлением их через менее безопасные страны.

Дабы хоть как-то решить проблему с падением объемов интернет-трафика и снижением скорости передачи данных, поддержать связь между континентами пытаются спутниковые операторы. Морган сообщил SpaceNews, что спутники Intelsat обеспечивают резервное подключение для пары клиентов, которые ранее передавали данные по подводному кабелю до инцидента в Красном море. Однако решить полностью и быстро эту проблему спутниковые интернет-операторы не могут, так как не у всех пользователей есть необходимое оборудование для приема сигнала из космоса.

По словам Моргана, пользователи подводного кабеля, у которых уже установлены антенны и другое оборудование для подключения к резервной спутниковой сети, могут восстановить связь в течение 15 минут. Для установки соответствующего оборудования с нуля может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, добавил вице-президент Intelsat.
  • Сайт Intelsat
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15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    0
    Сегодня, 12:50
    Когда Хуситы освоят морские беспилотники ? Желательно по 10 штук...
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 13:09
      Кстати, я вхожу в группу тех сторонников, которые на 99,999% уверены, что йеменские хуситы здесь не причём и разрыв кабелей, как и подрыв СП-1 и СП-2, рук наших жадных братьев по человеческой популяции, то есть англосаксов.

      Такие высокотехнологические работы на океанском или морском дне, где риск затопления огромного судна вполне вероятен и просчитывается заранее, для исключения повреждения подводного кабеля, лишь подтверждает, как и в случае с подрывом наших газопроводов, что повреждение кабелей могли осуществить такие же высокопрофессиональные специалисты на соответствующем оборудовании.

      Сейчас мы просто убеждаемся в очередной раз, что англосаксы решили разорвать не только логистику надводную между ЕС и Азией, но и подводную тоже. И самое главное европейские подстилки это примут без всякого возмущения и претензий к США. hi
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 13:42
        Кто знает... Дурное дело не хитрое Ломать не строить. К тому же Красное море не такое глубокое как Атлантический океан.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 13:57
          ...К тому же Красное море не такое глубокое как Атлантический океан.

          Средняя глубина Красного моря около 500 метров, а наибольшая 2 100 метров.
          Так что даже на среднюю глубину Красного моря обычному пловцу не опуститься.

          Кстати СП-1 и СП-2 лежали на куда меньшей глубине, чем в красном море, и максимальная глубина их прокладки по некоторым данным составляла 210 метров, что тоже для пловцов не достижимо.

          Правда был египтянин, который опустился с аквалангом на 330 метров, но говорят, что его подъём на поверхность продолжался 13 часов. hi
    2. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +1
      Сегодня, 13:20
      Цитата: arhitroll
      Когда Хуситы освоят морские беспилотники ? Желательно по 10 штук...

      На десять штук надо двадцать гребцов-хуситов. Плюс один рулевой.
    3. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 13:20
      Любят у нас кумиров сами себе создавать... То Трампа ждут, теперь вот хуситы, там и еще кто-нибудь нарисуется winked
  2. borisvt Ранг пользователя
    borisvt
    0
    Сегодня, 12:54
    ..«парни в тапочках» довольно неожиданно оказались серьезной военной силой, способной не только противостоять превосходящему по вооружению противнику, но и влиять на глобальные общемировые процессы

    Надо бы им повлиять на пару америкосовских эсминцев уже по-взрослому, чтобы те приблизились к подводным кабелям вплотную.
    Для начала
  3. АндрейKam_Z Ранг пользователя
    АндрейKam_Z
    +2
    Сегодня, 12:56
    Илон Маск радостно потирает руки в предвкушении прибыли.
    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: АндрейKam_Z
      Илон Маск радостно потирает руки в предвкушении прибыли.

      Если Маск к своей группировке спутников добавит еще 2 раза по столько и все равно ,не сможет заменить оптику
      1. АндрейKam_Z Ранг пользователя
        АндрейKam_Z
        +4
        Сегодня, 13:14
        Если Маск к своей группировке спутников добавит еще 2 раза по столько и все равно ,не сможет заменить оптику

        Так он и не противопоставляет свою технологию кабельной. Просто сейчас любой мало-мальский серьезный клиент будет покупать оборудование Маска, так на всякий "пожарный" случай.
      2. ALARI Ранг пользователя
        ALARI
        +1
        Сегодня, 13:23
        А он добавлять ничего не будет, цены взвинтит и будет очень эксклюзивный товар не для всех. Мы слишком стали зависимы от интернета, забывая что он создавался как резервная коммуникация на случай глобальной войны. А мы на него навесило абсолютно все начиная от развлечения кончая управлением финансов и управлением войсками (частично).
  4. bbb Ранг пользователя
    bbb
    0
    Сегодня, 13:13
    Никакой спутник не заменит кабель.
  5. ABC-schütze Ранг пользователя
    ABC-schütze
    0
    Сегодня, 13:24
    Однако решить полностью и быстро эту проблему спутниковые интернет-операторы не могут, так как не у всех пользователей есть необходимое оборудование для приема сигнала из космоса.
    *************
    "Тарелка" с фидерами, для приёма сигнала со спутника - ретранслятора, это ещё "полдела". Ибо, "а-priori", предполагается, что в грамотно выбранной точке её установки, помеховая обстановка и общий электромагнитный фон минимально препятствуют приёму...

    А в "наши времена", сторонники справедливого дела хуситов, увы и ах, могут найтись не только в районе акватории Красного моря...
  6. Игнатий555 Ранг пользователя
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 13:26
    Нам нужно объявить о начале военно-технического сотрудничества с Йеменом. А далее объявить торг. Америка и Европа не поставляет оружие Украине, мы не подписываем договор с Йеменом. Но у нас похоже кишка тонка для этого.
  7. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 13:38
    Однако сами йеменские повстанцы это отрицают, обвиняя в повреждение кабелей американских и британских военных.

    Учатся у англосаксов видимо. Неплохо было бы и нам подобное сдеалть. Должок висит за северные потоки. Неплохо бы рассчитаться.

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