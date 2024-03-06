Спутниковые операторы пытаются восстановить интернет-трафик после повреждения кабелей в Красном море

Йеменские хуситы продолжают доставлять массу проблем западным коалиционным силам в акватории Красного моря, своими атаками резко сократив судоходный трафик через Суэцкий канал, являющийся главной логистической артерией между Европой и Азией. Выступившие в поддержку палестинцев и движения ХАМАС, с которым пока что без перспективы окончательного успеха в секторе Газа воюет армия обороны Израиля, «парни в тапочках» довольно неожиданно оказались серьезной военной силой, способной не только противостоять превосходящему по вооружению противнику, но и влиять на глобальные общемировые процессы.На прошлой неделе в Красном море были повреждены проходящие по дну телекоммуникационные кабели, обеспечивающие интернет-связь между Европой, Азией и частью Африки. По одним данным, разорвано четыре из 15 кабелей, по другим — три. Западная военная коалиция во главе с США сразу обвинила в диверсии хуситов. Однако сами йеменские повстанцы это отрицают, обвиняя в повреждение кабелей американских и британских военных.Между тем, в результате разрушения даже вроде как столь незначительного количества коммуникационных линий, трафик между Европой и Ближним Востоком сократился на четверть. Об этом сообщает гонконгский телекоммуникационный провайдер HGC Global Communications. В компании SEACOM, которая предоставляет странам юга и востока Африки выход в глобальные коммуникационные сети через Индию и Европу и владеет несколькими кабелями в Красном море, заявили, что восстановление поврежденных сетей может занять до восьми недель.Начать работы невозможно до разрешения от властей Йемена, а главное, обеспечения безопасности их проведения, для чего требуются гарантии со стороны хуситов, контролирующих часть страны. В SEACOM под властями Йемена, скорее всего, подразумевают официально признанное международным сообществом руководство этого фактически раздробленного на несколько частей государства, которому повстанцы-хуситы не подчиняются.Тем временем операторы вынуждены перенаправлять трафик между континентами по менее прямым маршрутам, что привело к значительному замедлению работы интернета, в частности, в Восточной Африке. Об этом изданию SpaceNews сообщил вице-президент крупнейшей в мире спутниковой телекоммуникационной компании Intelsat Рис Морган. По его словам, более медленное подключение к интернету оказывает отрицательное финансовое воздействие на компании с критически важными данными, в то время как правительства и другие интернет-пользователи с конфиденциальными данными сталкиваются с перенаправлением их через менее безопасные страны.Дабы хоть как-то решить проблему с падением объемов интернет-трафика и снижением скорости передачи данных, поддержать связь между континентами пытаются спутниковые операторы. Морган сообщил SpaceNews, что спутники Intelsat обеспечивают резервное подключение для пары клиентов, которые ранее передавали данные по подводному кабелю до инцидента в Красном море. Однако решить полностью и быстро эту проблему спутниковые интернет-операторы не могут, так как не у всех пользователей есть необходимое оборудование для приема сигнала из космоса.По словам Моргана, пользователи подводного кабеля, у которых уже установлены антенны и другое оборудование для подключения к резервной спутниковой сети, могут восстановить связь в течение 15 минут. Для установки соответствующего оборудования с нуля может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, добавил вице-президент Intelsat.