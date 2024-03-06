Экс-генсек НАТО раскритиковал канцлера ФРГ за нерешительность

На фоне ряда поражений ВСУ и «тупика», возникшего в поставках вооружений для украинской армии, на Западе все чаще пытаются найти виновного в происходящем. Так, в Европе упрекают США в промедлении с выделением обещанной финансовой помощи Киеву, а администрация Байдена винит ЕС в недостаточной поддержке украинских партнеров.В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung назвал конкретные имена тех, кто, по его мнению, отдаляет армию киевского режима от «победы».В частности, экс-глава альянса раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за его медлительность и нерешительность. С его слов, ФРГ нуждается в более сильном правительстве.В свою очередь, не меньшей критике Расмуссен подверг и французского лидера Эммануэля Макрона, который недавно заявлял о вероятности ввода войск НАТО на Украину. Со слов бывшего генсека, президент Франции громкими заявлениями пытается скрыть «позорно низкую» поддержку со стороны своих граждан.Напоследок Андерс Фог Расмуссен отметил, что Европа сегодня нуждается в более сильных лидерах. Как он выразился, Россия не остановится, по крайней мере, до выборов президента США.С его слов, «во время войны» лидеры ЕС не должны руководствоваться общественным мнением, а действовать быстро и решительно. В частности, по мнению бывшего главы «мирного блока», НАТО, как минимум, должно направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, включая «оккупированные территории».Здесь стоит отметить, что Расмуссен забыл упомянуть о позиции ЕС и Североатлантического альянса, которые регулярно подчеркивают, что не являются участниками текущего конфликта. Так о каких решительных действиях «во время войны» тогда говорит экс-генсек?

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