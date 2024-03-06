Экс-генсек НАТО раскритиковал канцлера ФРГ за нерешительность

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Экс-генсек НАТО раскритиковал канцлера ФРГ за нерешительность

На фоне ряда поражений ВСУ и «тупика», возникшего в поставках вооружений для украинской армии, на Западе все чаще пытаются найти виновного в происходящем. Так, в Европе упрекают США в промедлении с выделением обещанной финансовой помощи Киеву, а администрация Байдена винит ЕС в недостаточной поддержке украинских партнеров.

В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung назвал конкретные имена тех, кто, по его мнению, отдаляет армию киевского режима от «победы».



В частности, экс-глава альянса раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за его медлительность и нерешительность. С его слов, ФРГ нуждается в более сильном правительстве.

В свою очередь, не меньшей критике Расмуссен подверг и французского лидера Эммануэля Макрона, который недавно заявлял о вероятности ввода войск НАТО на Украину. Со слов бывшего генсека, президент Франции громкими заявлениями пытается скрыть «позорно низкую» поддержку со стороны своих граждан.

Напоследок Андерс Фог Расмуссен отметил, что Европа сегодня нуждается в более сильных лидерах. Как он выразился, Россия не остановится, по крайней мере, до выборов президента США.

С его слов, «во время войны» лидеры ЕС не должны руководствоваться общественным мнением, а действовать быстро и решительно. В частности, по мнению бывшего главы «мирного блока», НАТО, как минимум, должно направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, включая «оккупированные территории».

Здесь стоит отметить, что Расмуссен забыл упомянуть о позиции ЕС и Североатлантического альянса, которые регулярно подчеркивают, что не являются участниками текущего конфликта. Так о каких решительных действиях «во время войны» тогда говорит экс-генсек?
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    20 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +6
      Сегодня, 12:35
      Похоже бывший считает, что уже пожил, видать нашли болячку неизлечимую, итак долго не протянет.
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +2
        Сегодня, 12:42
        И ведь продавят поставки "аурус" в 404-ю. Чем лучше для нас будет ситуация на фронте, тем большую каку захотят сделать напоследок...
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 13:59
          И ведь продавят поставки "аурус" в 404-ю.

          Даже и сомневаться не стоит про танки и ЗРК тоже сперва сомнения были. А тем временем Белгородскую и Курскую области каждый день атакуют дронами. Может пришло время закрывать проект украина пока ещё нет там официально войск нато и им не поставили ракеты способные долететь до центра России? Ну не братья они нам не сколько.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 13:46
        Расмуссен ,Столтенберг-"Славных прадедов великих Правнуки поганые"!
        1. Ryaruav Ранг пользователя
          Ryaruav
          +2
          Сегодня, 14:02
          Николай , это вы про каких там славных прадедов этих холеных говорите, они к древним варягам относятся(лично они ) только по месту проживания
          1. knn54 Ранг пользователя
            knn54
            0
            Сегодня, 14:57
            Ryaruav, более полувека интересуюсь историей Но не "той",что преподавали в школе.
            Общался со многими .интересными людьми.
            Оказывается,что шведы результат смешения двух племен-славян свеев и данов,одного из из колен Израилевых."Метисы" получились еще те.Как,впрочем,и нынешние англичане.
            Так что,действительно по месту имения,извиняюсь,проживания.
            1. Ryaruav Ранг пользователя
              Ryaruav
              0
              Сегодня, 15:07
              Николай , в целом согласен , но при чем здесь колена израилевы , никто из южных массово до северных не доходил , поэтому северные племена остались на ступень развития ниже, и только благодаря расширению римской империи на север что бы не говорили цивилизация дошла до северных племен в том числе технологии
      3. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 13:54
        видать нашли болячку неизлечимую, итак долго не протянет.

        Ваши бы слова да богу в уши.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:36
      Экс-генсек НАТО раскритиковал канцлера ФРГ за нерешительность

      Любопытно... А почему не Штаты раскритиковал...??? Денег и оружия не дают... Напрямую вмешиваться бояться... Аль страшно работодателя и хозяина (пусть даже бывшего) критиковать...??? am
    3. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 12:38
      " Милые бранятся только тешутся"- не надо рассчитывать на то что у запада серьезные разногласия по поводу окраины. Они серьезно и решительно настроены на конфронтацию с нами.
    4. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      0
      Сегодня, 12:41
      Безответственный экс- член топит за войну.
    5. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 12:42
      Так о каких решительных действиях «во время войны» тогда говорит экс-генсек?

      Как обычно,люди которые ни за что не отвечают, и которые не несут никакой ответственности,больше всех кричат о войне.У нас тоже таких полно(один очень любит Лондон топить каждую неделю).Расмуссен уже записался добровольцем ?или родню свою может отправил,может свои личные сбережения перевел на помощь незалежной?)Лицемер, на месте фермеров местных,я бы залил его дом навозом
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 12:51
        на месте фермеров местных,я бы залил его дом навозом

        А в мусорный контейнер засунуть не хотите его, случайно?
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:44
      Так, в Европе упрекают США в промедлении с выделением обещанной финансовой помощи Киеву, а администрация Байдена винит ЕС в недостаточной поддержке украинских партнеров.

      Да грызитесь крысы, грызитесь.....
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 12:46
      Надо всех этих эксов, и всех действующих до кучи, собрать в ударный батальон, выдать им по автомату, подпоить "чайком" с таблетками и засунуть под Бердычи. Сразу обосрутся и лапки вверх поднимут.
    8. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:57
      Какой нерешительный холоп пошел у пендовских господ... Это не правильно. Должны по первому щелчку пальцев белого господина бросаться выполнять приказы, при этом радостно повизгивая, как трибалты.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:00
      Появившийся потрепанный "политической молью" Расмуссен соизволил раскритиковать Шольца за нерешительность и медлительность при этом дал совет Германии в необходимости сильного лидера. Не обошел вниманием и Макрона, которого тоже соизволил покритиковать, но не за заявление о вводе войск НАТО на украину, а за "долю малую" в помощи киеву. Одним словом раздал всем сестрам по сергам и остался доволен собой. И после этого они говорят о каком-то единстве когда какой-то датчанин, пускай и экс, позволяет себе вмешиваться во внутренние дела Германии и указывать какой ей нужен канцлер.
    10. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 13:23
      Так это же уже было, только вроде с танками эти было, шольц мялся, мялся, отнекивался, его другие натовцы осуждали и в итоге поставил же.
    11. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      0
      Сегодня, 13:37
      Чего его критиковать, за его спиной другие всё решат и получивший огласку разговор генералов о том свидетельствует
    12. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 14:06
      все просто, он прослышал что место председателя свободно , решил повторить

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