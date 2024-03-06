Украинские дроны дважды атаковали хранилище ГСМ горно-обогатительного комбината в Курской области

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Украинские дроны дважды атаковали хранилище ГСМ горно-обогатительного комбината в Курской области

Украинские вооруженные формирования утром среды предприняли попытку атаки сразу нескольких российских регионов с помощью беспилотников. И если в Воронежской и Белгородской областях ПВО угрозу отвела, то в Курской украинские дроны атаковали хранилище топлива на одном из предприятий.

Согласно данным, представленным Минобороны, российская ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, также отражена атака на Воронеж, где был сбит один и нейтрализованы РЭБ еще несколько украинских беспилотников. Предполагается, что их целью мог быть военный аэродром Балтимор или одна из нефтебаз на территории города.



В Курской области украинский беспилотник атаковал хранилище ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске. Причем попал в один из резервуаров, от чего тот загорелся. На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы для ликвидации возгорания. Во время работ ВСУ нанесли второй удар по комбинату, снова попав в склад ГСМ. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, предварительно, пострадавших нет.

Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте

- написал он в своем ТГ-канале, призвав не снимать видео прилетов, так как такие действия подвергают опасности сотрудников оперативных служб, которые устраняют последствия атак.
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    19 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 12:34
      В Курской области украинский беспилотник атаковал хранилище ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске.

      Очень странно... Почему по крупному бизнесу стали бить??? Это компания Металлоинвест... Раньше избегали подобных ударовrequest
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        +4
        Сегодня, 12:37
        Потому что укрофашистам всё равно, что,где и как взрывать. Это наши соплежуи все фломастеры обмусолили.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          -3
          Сегодня, 12:52
          Соплежуи на диванах сидят и ярлыки на других развешивают, а ВС РФ воюют.
          1. vik669 Ранг пользователя
            vik669
            0
            Сегодня, 13:01
            Цитата: Уарабей
            ВС РФ воюют
            Так это и без комментов диванных экспертов и прочих примкнувших на ВО и прочих "мурзилок" понятно но ... !
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              -7
              Сегодня, 13:11
              Что - но? Хотите ядерного месива вместо "красных линий"? Легко быть смелым на диване не неся никакой ответственности за "несгибаемые и волевые" решения. Хотел бы я посмотреть на тех диванных вояк, у которых потом, после обмена ядерными ударами, будет шкура слезать от лучевой болезни, которые ратовали за гордое не пересечение "красных линий". Войны без потерь не бывает. Надо доводить дело до конца и не поддаваться на провокации. И последние аргументы пускать в ход только в крайнем случае, когда другого выхода уже не будет.
              1. cmax Ранг пользователя
                cmax
                0
                Сегодня, 14:24
                Цитата: Уарабей
                Надо доводить дело до конца и не поддаваться на провокации. И последние аргументы пускать в ход только в крайнем случае, когда другого выхода уже не будет.

                А сейчас какой случай, подождем пока войска НАТО появляться на краине, потом их защитят самолётами, ракетами и ядерных оружием. А там вдруг и киевские выкопают ядерные ракеты, а до Москвы по прямой 500 км Воронеж, Курск Ростов ближе. Нормально так да? Они точно не будут долго размышлять. Надо тактический ядерный заряд в районе Львова на полигоне для демонстрации, что будет дальше. Аргумент должен подействовать. Не подействует, тогда точно ядерная война будет, от нас уже точно ничего не зависит
                1. Уарабей Ранг пользователя
                  Уарабей
                  +1
                  Сегодня, 14:36
                  Класс!! Мы нанесем абсолютно беспонтовый удар ТЯО в районе Львова, который абсолютно ничем не поможет в СВО, абсолютно ничем не может быть оправдан, кроме бестолковой "демонстрации силы", и потом будем говорить - "мы ни в чем не виноваты". Вот они только этого и ждут. После этого, тупого действия со стороны России, у них будут развязаны руки, так как Россия полностью подтвердит этим постулат о "мировом зле и агрессоре". От нас отвернутся и китайцы и корейцы. И дальше на Россию уже набросятся всем миром, как на психов начавших применять ЯО без какой-то конкретной цели.
                  А вот если они официально введут войска на окраину, вот только тогда надо ТЯО применять по ним. Вот настоящая "красная линия", пересечение которой обязано быть наказуемым. И наши это сделают, так как другого выхода уже не будет.
          2. ABC-schütze Ранг пользователя
            ABC-schütze
            0
            Сегодня, 14:32
            "В Курской области украинский беспилотник атаковал хранилище ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске. Причем попал в один из резервуаров, от чего тот загорелся. На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы для ликвидации возгорания. Во время работ ВСУ нанесли второй удар по комбинату, снова попав в склад ГСМ. "
            ********
            Во всяком случае, до товарищей "принимающих решения" уж как-то очень долго "доходит", что в контексте ТВД СВО, так же ближних и оперативных тылов ВС России и российской инфраструктуры в этих тылах, более подходящего СРЕДСТВА для противодействия таким угрозам и их нейтрализации, чем средние и тяжелые АЭРОСТАТНЫЕ мобильные, автономные (безэкипажные), многофункциональные (в т.ч. с задачей РАННЕГО, всеракурсного обнаружения, захвата, сопровождения и наведения на одиночную И групповые цели) платформы ОБЪЕКТИВНО нет...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 12:36
      Почему работает Металлинвест на Украине.Цель на завтра для ВКС.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +2
        Сегодня, 12:55
        А кто позволит это сделать?
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          -5
          Сегодня, 13:04
          По Металлинвесту точно не позволят это Россия ,а вот по Метинвесту ( Украина ) надо.И так 37 % мощностей уже отобрали.
    3. Кельбес
      Кельбес
      +2
      Сегодня, 12:37
      Новость устарела
      Уже третий прилетел am
    4. aizen Ранг пользователя
      aizen
      +4
      Сегодня, 12:56
      мосты минируют, резервуары бомбят, черноморский флот кошмарят...
      1. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +3
        Сегодня, 13:24
        Все идет по плану, правда не понятно чей это план.
    5. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +1
      Сегодня, 13:31
      России тоже есть чем полакомиться на Украине, причем достаточно бюджетненько. Например, я не очень представляю, как Украина сможет защитить плотины ГЭС по Днепру от подводных дронов..
    6. vet Ранг пользователя
      vet
      +3
      Сегодня, 13:41
      Новая реальность в которой никто из живущих в европейской части России не может быть уверен, что однажды в его окно не залетит такой "привет с Украины". Довоевался за два года Путин. Мог ли кто-то в это поверить 24 февраля 2022 года? Что через 2 года после начала СВО не только не будет освобожден Донбасс, но судьбу его городов разделит несчастная Белгородская область? А также Курская, Брянская, и что дальше? Что Черноморский флот будет прятаться не в силах защитить самого себя. Украинские беспилотники будут атаковать объекты в Москве и Петербурге, а безмозглые подростки, воспитанные возникшей при Путине гнилой псевдоэлитой, будут устраивать диверсии на железных дорогах.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 14:20
        Не начнись СВО, реальность была бы куда страшнее для России, когда окраину напичкали бы оружием, сделали бы её страной НАТО, дали подготовиться для силового захвата Крыма, ЛНР и ДНР и спустили бы с цепи этих бешеных собак скомандовав - Фас! Или Вы из тех людей, которые считают что СВО начали только из кровожадности, а не необходимости?
      2. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 14:55
        По всей видимости политическое руководство России сделало ставку на фронт. Думаю людские резервы врага закончатся раньше наших. Но какие будут решения наших руководителей, когда уже на официальном уровне западные страны будут вводить свои войска. А так фронт стоит почти на месте уже третий год.
      3. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 15:02
        По всей видимости политическое руководство России сделало ставку на фронт. Думаю людские резервы врага закончатся раньше наших. Но какие будут решения наших руководителей, когда уже на официальном уровне западные страны будут вводить свои войска. А так фронт стоит почти на месте уже третий год. Такое чувство что за спиной России стоят некоторые силы, которые ее поддерживают и которые дали одобрение на те боевые действия которые она ведет, но не более. Как пример, почему до сих пор не сделали врагу настоящий блэкаут? Про то что там живут люди такие же как мы, мы уже слышали.

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