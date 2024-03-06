Украинские дроны дважды атаковали хранилище ГСМ горно-обогатительного комбината в Курской области
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Украинские вооруженные формирования утром среды предприняли попытку атаки сразу нескольких российских регионов с помощью беспилотников. И если в Воронежской и Белгородской областях ПВО угрозу отвела, то в Курской украинские дроны атаковали хранилище топлива на одном из предприятий.
Согласно данным, представленным Минобороны, российская ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, также отражена атака на Воронеж, где был сбит один и нейтрализованы РЭБ еще несколько украинских беспилотников. Предполагается, что их целью мог быть военный аэродром Балтимор или одна из нефтебаз на территории города.
В Курской области украинский беспилотник атаковал хранилище ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске. Причем попал в один из резервуаров, от чего тот загорелся. На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы для ликвидации возгорания. Во время работ ВСУ нанесли второй удар по комбинату, снова попав в склад ГСМ. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, предварительно, пострадавших нет.
Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте
- написал он в своем ТГ-канале, призвав не снимать видео прилетов, так как такие действия подвергают опасности сотрудников оперативных служб, которые устраняют последствия атак.
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