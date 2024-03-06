Секретарь СНБО Украины отверг призывы к переговорам и призвал Запад ввести свои войска

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Секретарь СНБО Украины отверг призывы к переговорам и призвал Запад ввести свои войска

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Запад не должен убеждать Киев в необходимости начала мирных переговоров с Москвой.

Отвечая на своей странице в одной из западных соцсетей на публикацию в американском издании Foreign Affairs, в которой эксперты Джереми Шапиро и Сэмюэл Чарап предложили киевскому режиму и его западным кураторам подготовить каналы для возможного начала мирных переговоров с Россией.



По мнению Данилова, Западу следует направить свои посреднические усилия не на призывы к заключению мира, а на "возвращение России к международному праву".

Секретарь украинского СНБО также добавил, что, по его мнению, Запад не переживет поражение Киева. Опираясь на это, Данилов призвал, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, не отказываться от озвученной им ранее идеи ввести на Украину свой воинский контингент.

В случае поражения украинской армии, по мнению Данилова, само существование Евросоюза и НАТО будет под угрозой, потому что победа России даст стимул объединяться и действовать другим "автократическим" странам, а также оппозиционным силам на Западе.

При этом Данилов отметил, что далеко не все на Западе хотят победы Украины, иначе Запад своевременно и оперативно начал бы поставки ВСУ современных вооружений. Он также предположил, что если бы ВСУ располагали американскими истребителями F-16, украинским формированиям удалось бы удержать Авдеевку.
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    59 комментариев
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    1. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +7
      Сегодня, 12:39
      Он переобуется раньше, чем мы закончим комментировать его ответ "экспертам" в "одной из западных соцсетей".
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +5
        Сегодня, 12:43
        Почему данилов и подобные ему особи до сих пор дают интервью , а не отправились еще в ад? Надо целенаправленно начать уничтожение руководства окраины!
        1. Arzoo Ранг пользователя
          Arzoo
          +7
          Сегодня, 12:46
          Почему данилов и подобные ему особи до сих пор дают интервью , а не отправились еще в ад? Надо целенаправленно начать уничтожение руководства окраины!
          И поменять на тех кто нам пообещает Минск 3, что угодно, лишь бы заболтать войну? Нет. Эти самые лучшие для нас. Позволит нам решить украинский вопрос окончательно.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 13:04
            ТАМ есть на кого менять???Конченые все,поголовно.А вот у НАС найдутся,кто может пообещать.Медведчуки,азаровы и Ко.И самое интересное,что на это клюнут стопудово
        2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          -11
          Сегодня, 13:04
          Цитата: vasyliy1
          Почему данилов и подобные ему особи до сих пор дают интервью , а не отправились еще в ад?

          Наверное потому что террористическое государство это Украина, а не Россия! Мы не убиваем "Дугиных и Татарских"... Но вам, видимо, этого очень хотелось бы...
          1. kit88 Ранг пользователя
            kit88
            +4
            Сегодня, 13:37
            А разве военное и политическое руководство Украины не законная цель, в отличии от перечисленных вами?
            1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
              AllX_VahhaB
              -8
              Сегодня, 13:38
              Цитата: kit88
              А разве военное и политическое руководство Украины не законная цель, в отличии от перечисленных вами?

              Может статью приведёте, раз о Законе упомянули?
              1. kit88 Ранг пользователя
                kit88
                +3
                Сегодня, 13:47
                Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал законные для России военные цели, к которым он отнес военно-политическое руководство страны-противника и вооружённые силы стран-союзников противника.
                1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                  AllX_VahhaB
                  -6
                  Сегодня, 13:50
                  Цитата: kit88
                  Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал законные для России военные цели, к которым он отнес военно-политическое руководство страны-противника и вооружённые силы стран-союзников противника.

                  То есть вы хотите сказать, что СЛОВА Заместитель председателя Совбеза , в нашей Стране имеют силу Закона?
                  1. kit88 Ранг пользователя
                    kit88
                    +4
                    Сегодня, 13:54
                    Приведите мне статью Закона РФ, где написано, что политическое и военное руководство Украины не законная цель.
                    Если для вас Заместитель председателя Совбеза РФ никто.
                    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                      AllX_VahhaB
                      -5
                      Сегодня, 13:58
                      Цитата: kit88
                      Приведите мне статью Закона РФ, где написано, что политическое и военное руководство Украины не законная цель.
                      Если для вас Заместитель председателя Совбеза РФ никто.

                      О.... Как всё запущено laughing Юридически вы совсем не грамотны? Даже в азах? wassat
                      1. kit88 Ранг пользователя
                        kit88
                        +4
                        Сегодня, 14:10
                        Да куда уж нам до вас "юристов". lol
                        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                          AllX_VahhaB
                          -4
                          Сегодня, 14:14
                          Цитата: kit88
                          Да куда уж нам до вас "юристов".

                          Я не юрист, я вообще "технарь", физик, не лирик... Но любой получивший высшее образование, по крайней мере в моё время, советское, проходил общественные науки. И подобную ахинею, в принципе, нести не может...
          2. Ильнур Ранг пользователя
            Ильнур
            0
            Сегодня, 13:37
            Мы не убиваем "Дугиных и Татарских"...

            Вами названные - это жертвы террористов, они никого не убивали и не призывали убивать, а такие как Данилов и Ко по локоть в крови мирных граждан, поэтому подлежат уничтожению как преступники...
            1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
              AllX_VahhaB
              -4
              Сегодня, 13:40
              Цитата: Ильнур
              поэтому подлежат уничтожению как преступники...

              А преступники подлежат уничтожению? Я думал - суду...
              1. Ильнур Ранг пользователя
                Ильнур
                0
                Сегодня, 13:42
                По закону военного времени можно и без суда, тем более он с оружием...
                1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                  AllX_VahhaB
                  -6
                  Сегодня, 13:44
                  Цитата: Ильнур
                  По закону военного времени можно и без суда, тем более он с оружием...

                  А у нас кто то кому то войну объявил? Или военное положение ввёл?
                  1. Ильнур Ранг пользователя
                    Ильнур
                    0
                    Сегодня, 13:49

                    А у нас кто то кому то войну объявил? Или военное положение ввёл?

                    Причём тут "кто то кому войну объявил"? Две стороны с оружием в руках ведут боевые действия, хотя с нашей стороны мы это называем СВОЕННАЯО - это по факту война, а на войне противник с оружием подлежит уничтожению... И военное положение не обязательно вводить для уничтожения противника
                    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                      AllX_VahhaB
                      -3
                      Сегодня, 13:56
                      Цитата: Ильнур
                      Причём тут "кто то кому войну объявил"? Две стороны с оружием в руках ведут боевые действия, хотя с нашей стороны мы это называем СВОЕННАЯО - это по факту война, а на войне противник с оружием подлежит уничтожению... И военное положение не обязательно вводить для уничтожения противника

                      Так. Давай те расставим все точки над i. На основании того, что мы проводим СВО на территории Украины, политическое руководство этой страны и его окружение являются целями для физического уничтожения, в том числе террористическими методами! Я вас правильно понял?
                      1. Ильнур Ранг пользователя
                        Ильнур
                        -2
                        Сегодня, 14:01
                        Давай те расставим все точки над i.

                        Только у нас точки над и - это буква "й", у нас нет такой буквы "i"...
                        политическое руководство этой страны и его окружение являются целями для физического уничтожения

                        Вы правильно поняли, и в этом я не одинок, даже в этой ветке недоумение форумчан, почему это преступной руководство не уничтожено...
                        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                          AllX_VahhaB
                          -7
                          Сегодня, 14:12
                          Цитата: Ильнур
                          Только у нас точки над и - это буква "й", у нас нет такой буквы "i"...

                          У кого у вас? Это английская пословица...
                          Цитата: Ильнур
                          Вы правильно поняли, и в этом я не одинок, даже в этой ветке недоумение форумчан, почему это преступной руководство не уничтожено...

                          Одиноки вы или нет, не играет никакой роли! Да хоть 90%! Вы после школы где-нибудь образование получали? Диаграмму соотношения Морали и Права помните?
                        2. Ильнур Ранг пользователя
                          Ильнур
                          0
                          Сегодня, 14:32
                          Вы после школы где-нибудь образование получали? Диаграмму соотношения Морали и Права помните?

                          Не учите меня жить, и образование есть, и жизненное видение "что такое хорошо, и что такое плохо"... И не надо пытаться "натягивать сову на глобус", пытаясь говорить о какой то Морали и Права, эти определения к укронацистам и руководству укронацистов не имеют никакого отношения. Укронацисты и их руководство подлежит уничтожению как бешеные собаки, без Права и Морали!
                        3. dmi.pris1 Ранг пользователя
                          dmi.pris1
                          0
                          Сегодня, 14:30
                          Вот не такой давний пример.Мы проводили КТО на Кавказе.Убрали Дудаева,Масхадова и еще вагон и маленькую тележку таких же...Что сейчас мешает,какой Заратустра?
                        4. Ильнур Ранг пользователя
                          Ильнур
                          0
                          Сегодня, 14:39
                          Что сейчас мешает,какой Заратустра?

                          И вот тоже не понимаю, тоже задаю вопрос этот...
          3. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 14:00
            По Вашему и СССР был террористическим государством?? am Ибо советские спецы убивали забугром врагов государства..Примеров куча..Не надо стесняться и делать вид...
            1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
              AllX_VahhaB
              -4
              Сегодня, 14:05
              Цитата: dmi.pris1
              По Вашему и СССР был террористическим государством?? Ибо советские спецы убивали забугром врагов государства..Примеров куча..Не надо стесняться и делать вид...

              Так всё таки Кеннеди...
              1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 14:15
                Да,и тогда П &Б отметились.Вместе валили Троцкого,Степу бандеровскую и много чего..Раз уж Кеннеди.
                1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                  AllX_VahhaB
                  -4
                  Сегодня, 14:16
                  А как они Батьку Махно то... у Парижу...
        3. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 13:06
          Цитата: vasyliy1
          Почему данилов и подобные ему особи до сих пор дают интервью , а не отправились еще в ад? Надо целенаправленно начать уничтожение руководства окраины!

          От Ада Данилка не убежит, его же англосаксы первого и уберут. Но, меня, сейчас, высказывания этого безмозглого устраивают. Какие к Дьяволу переговоры! С кем?
        4. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 14:53
          Цитата: vasyliy1
          Надо целенаправленно начать уничтожение руководства окраины

          Предлагаете грохнуть Байдена, Урсулу фон дер Ляйден и этого... британского индуса... как там его по имени?
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:44
        Секретарь СНБО Украины отверг призывы к переговорам и призвал Запад ввести свои войска

        Ну как же этот "свинорыл" противен... Воевать напрямую с русскими Запад точно не желает... Он на примере вашего УкроРейха видит, чем всё это для него может закончиться... А еще он прекрасно знает, что наши резервы (70%), которые мы не задействуем в СВО, именно на этот случай и приготовлены... Никто не хотел умирать... Ну кроме украинцев, которым просто деваться некуда... am
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 13:05
          Цитата: Lev_Russia
          Ну кроме украинцев, которым просто деваться некуда...

          Стихи ваши?
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +4
            Сегодня, 13:11
            Если чужие, я указываю источник... Да и не стихи это... Опусы, памфлеты, пасквили... Просто зарифмованная проза(пропаганда...)
            Поэт в России больше чем поэт,
            Но, кажется, поэтов больше нет…
            Сегодня, рифмы в строчки, не спеша,
            Кладет скорее ум, а не душа…
            И я признаюсь, это не секрет –
            Я тоже рифмоплет, а не поэт… angry
      3. Комментарий был удален.
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +8
      Сегодня, 12:41
      Ему бы коров осеменять,по специальности. А он СНБО руководит.
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +3
        Сегодня, 13:07
        Коровы, бараны - какая разница?
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +3
        Сегодня, 13:21
        -Ему бы коров осеменять,по специальности. А он СНБО руководит.
        Мальчик, ты куда корову ведёшь?
        К быку веду.
        А почему не папа?
        Папе нельзя, от него уже две коровы сдохло.
    3. Комментарий был удален.
    4. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +3
      Сегодня, 12:41
      алексей данилов ты неандерталец, последствия тебя не беспокоят, да уже скорей бы.
      1. NKT Ранг пользователя
        NKT
        +8
        Сегодня, 12:59
        Если бы его трое сыновей были под Авдеевкой, а не в США, тогда - да, он был бы за переговоры.
        А отправлять на смерть чужих детей всегда легко.
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:43
      Опираясь на это, Данилов призвал, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, не отказываться от озвученной им ранее идеи ввести на Украину свой воинский контингент.

      Ну вот, а Кирби заявил, что Киев не просит ввести войска НАТО на Украину.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        -5
        Сегодня, 13:11
        Цитата: carpenter
        Ну вот, а Кирби заявил, что Киев не просит ввести войска НАТО на Украину.

        С каких это пор Зеленский Киевом стал? И при чём тут Данилов?
        1. Ильнур Ранг пользователя
          Ильнур
          0
          Сегодня, 13:55
          С каких это пор Зеленский Киевом стал? И при чём тут Данилов?

          Дурачком не прикидывайтесь, говоря "Киев" имеется ввиду руководство этого нацисткого недостраны, также когда говорят "Кремль", или "Белый дом" имеют ввиду руководство России и США...
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 14:01
            Цитата: Ильнур
            Дурачком не прикидывайтесь, говоря "Киев" имеется ввиду руководство этого нацисткого недостраны, также когда говорят "Кремль", или "Белый дом" имеют ввиду руководство России и США...

            Не знаю кто кого у вас там "имеется" ... Кирби конкретно сказал - "ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРОСИЛ". Тут конкретно ДАНИЛОВ ПРОСИТ! Так что Кирби, по факту, говорил правду laughing
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 12:44
      Данилов призвал, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, не отказываться от озвученной им ранее идеи ввести

      Вот гомосеки... Всё не могут успокоиться. Устроите саммит и вводите другу другу что хотите...
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        -1
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Msi
        Вот гомосеки... Всё не могут успокоиться. Устроите саммит и вводите другу другу что хотите...

        Msi, я начинаю Вас подозревать.. и ник-английская аббревиатура и про гомосеков с ЛГБТ и их там "введите", через раз, зачем то, пишете.. ток сегодня про фаллосы резиновые писали.. это жжж неспроста laughing
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 14:19
          Msi, я начинаю Вас подозревать..

          А я вас. laughing вы меня преследуете получается. И всё с какими то намёками... Не ваш я, не гейропейскоукраинский, успокойтесь... wink даже если подмигиваю...
    7. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +3
      Сегодня, 12:45
      Мы уже обсуждали этот вопрос. Гниды сидят на денежных потоках и эти потоки не иссякнут, пока идут боевые действия. А на людей им наплевать.
    8. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +3
      Сегодня, 12:45
      Кодлой может быть и решаться, а по одиночке, жим-жим в нижней части спины, а собрать шоблу не так просто, все просчитывают, а вдруг прилетит и не весь что, да и рост кладбищ на окраине энтузиазма не придает. Даже если встанут на границе с Белоруссией с техникой - знают, что все равно прилетит - огрызнуться - ракеты уже домой пойдут через голову, может и возвращаться уже некуда будет.
    9. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 12:48
      700 тысяч где, секретарь?
    10. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 12:49
      «При этом Данилов отметил, что далеко не все на Западе хотят победы Украины» —

      ***
      — Не "победы Украины" они хотят,а поражения России.Украина для них "шахматная доска" ...
      ***
    11. Arzoo Ранг пользователя
      Arzoo
      +2
      Сегодня, 12:49
      По ситуации. Если эти не пойдут на переговоры, тогда пойдут на переговоры американцы. Дабы как-то сохранить свое лицо.
    12. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 12:50
      не отказываться от озвученной им ранее идеи ввести на Украину свой воинский контингент.
      Только вчера Кирби с высокой трибуны на "голубом глазу" заявлял, что киев ни когда не просил ввести на украину войска НАТО. И на тебе сегодня Данилов повторил то о чем говорил Зеленский ранее. Ну и конечно дежурная мантра
      В случае поражения украинской армии само существование Евросоюза и НАТО будет под угрозой
    13. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 12:51
      "возвращение России к международному праву".

      Международное право кануло в лету... дороги назад нет.....
    14. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +2
      Сегодня, 12:55
      Большой тайны нет, что любой власти нужны проститутки всех видов: реальные, политические, пропагандистские.., кто за мзду и привилегии будут преданно сглатывать и лизать у хозяина. Их не трогают.
    15. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +1
      Сегодня, 12:58
      ..Он также предположил, что если бы ВСУ располагали американскими истребителями F-16, украинским формированиям удалось бы удержать Авдеевку
      Хитрит, падла, им Ф16 нужны чтобы ЯО начинать махать, чтобы в Севастополе ядерный гриб устроить. А уж потом пусть наши думают чем и по кому ответить.
      Да и ответим ли, с нашими переговорными устремлениями?! negative
    16. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:00
      Секретарь украинского СНБО также добавил, что, по его мнению, Запад не переживет поражение Киева.
      . Переживёт и не заметит.... не те политические прости и и Господи, которые эту замуту намутили, а именно запад, в широком смысле этого определения.
    17. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 13:04
      Слыхал я истину бывало:
      Хоть лоб широк, да мозгу мало!

      По мнению Данилова, Западу следует направить свои посреднические усилия не на призывы к заключению мира, а на "возвращение России к международному праву".

      Россия, в отличие от Запада, действует в соответствии с международными правовыми нормами.
      В случае поражения украинской армии, по мнению Данилова, само существование Евросоюза и НАТО будет под угрозой

      Существование ЕС будет невозможным без поддержки США. Внутренние противоречия сожрут европейскую цивилизацию, где умопомрачительная роскошь соседствует с нищетой подавляющей части вновь принятых...
      Он также предположил, что если бы ВСУ располагали американскими истребителями F-16, украинским формированиям удалось бы удержать Авдеевку.

      Если бы у бабушки...А, если бы Россия провела дополнительную мобилизацию, сменила экономический курс и приняла идеологию, внеся изменения в военную доктрину и действия ВКС по обеспечению безопасности России по предотвращению разведки техническими устройствами НАТО и передачи данных ВСУ, ты, Данилов, и иже с тобой давно бы висели на главной площади Киева с табличками: «Я призывал убивать русских!»
    18. Комментарий был удален.
    19. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      +2
      Сегодня, 13:21
      пан Данилов совершенно не понимает вообще зачем создавался проект "Украина". В чем был основной замысел Запада.
      А он в том, чтобы воевать с РФ чужими руками. Убивать русских, при этом не рискуя жизнями своих солдат.
      Просто начать войну с РФ своими войсками Запад и так мог всегда. Без всякой Украины.
      1. spectr Ранг пользователя
        spectr
        0
        Сегодня, 15:08
        Так да. Но судя по тому как развиваются события, некоторые западные политики сделали слишком большую ставку на этот проект и в случае провала, могут оказаться политическими банкротами. Помня 1929 год в США, когда некоторые выкидывались в окна после банкротств, нельзя исключить, что могут появиться политические суицидники, которые не будут выкидываться из окон, а просто доведут события до ядерной войны.
    20. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      0
      Сегодня, 14:05
      Згорів сарай, гори і хата - пора заканчивать игрушки в войнушку ни к чему хорошему это не приведёт ведь скот понимает только палку!

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