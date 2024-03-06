Секретарь СНБО Украины отверг призывы к переговорам и призвал Запад ввести свои войска
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Запад не должен убеждать Киев в необходимости начала мирных переговоров с Москвой.
Отвечая на своей странице в одной из западных соцсетей на публикацию в американском издании Foreign Affairs, в которой эксперты Джереми Шапиро и Сэмюэл Чарап предложили киевскому режиму и его западным кураторам подготовить каналы для возможного начала мирных переговоров с Россией.
По мнению Данилова, Западу следует направить свои посреднические усилия не на призывы к заключению мира, а на "возвращение России к международному праву".
Секретарь украинского СНБО также добавил, что, по его мнению, Запад не переживет поражение Киева. Опираясь на это, Данилов призвал, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, не отказываться от озвученной им ранее идеи ввести на Украину свой воинский контингент.
В случае поражения украинской армии, по мнению Данилова, само существование Евросоюза и НАТО будет под угрозой, потому что победа России даст стимул объединяться и действовать другим "автократическим" странам, а также оппозиционным силам на Западе.
При этом Данилов отметил, что далеко не все на Западе хотят победы Украины, иначе Запад своевременно и оперативно начал бы поставки ВСУ современных вооружений. Он также предположил, что если бы ВСУ располагали американскими истребителями F-16, украинским формированиям удалось бы удержать Авдеевку.
Информация