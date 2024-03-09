Путешествие к предкам: кедровая ладья фараона



Постройка древнеегипетского судна на стене в гробнице Ти – надзирателя пирамид фараонов Ниусерра и Нефериркара в Саккара

Эти корабли были выстроены по-новому –

борьба с волнами Великой Дуги не прошла даром.

Высокие и прямые носы закрыли досками твердого дерева,

крепкая палуба не имела ни одного отверстия,

не закрывавшегося плотными крышками.

Рули поместили на высокой подставке,

защищенной от волн,

днища кораблей были обиты тонкими листами золота,

чтобы избежать разрушения дерева от морских червей. И. Ефремов «Путешествие Баурджеда»



Модель лодки из гробницы Мекетре, 1981–1975 гг. до н. э. (оштукатуренное и окрашенное дерево, лен, льняной шпагат, медь). А какую рыбину они добыли, вы только посмотрите! Лежит на носу лодки… Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Солнечная ладья» – вид с носа



«Солнечная ладья» – вид с кормы



Вид на среднюю часть и «каюту»



«Яма», в которой находилась ладья. Сейчас найдены ещё два таких же хранилища, и еще одна также с ладьей, которую в то время решили оставить на месте



«Музей солнечной ладьи» у подножия пирамиды Хеопса. «Солнечная ладья» выставлена именно здесь



Подойдем к нему поближе…



Фотография 1954 г. «Вот это конструктор!»



Рулевые весла



Вот так веревками доски и связывали!

Откуда мы знаем, как выглядели корабли Древнего Египта? О, тут историкам повезло, можно сказать, дважды и даже трижды!Во-первых, египтяне многократно изображали их на фресках и барельефах, а во-вторых, их модели, причем вместе с экипажем, были обнаружены археологами в гробницах различных сановников и даже в неразграбленной гробнице Тутанхамона.Причем, если даже что-то в прошлом из неё и было взято, то модели кораблей вандалам уж точно не понадобились бы, а вот нам они пригодились, и даже очень, поскольку с точностью до мелочей передают внешний облик судов того времени.Кстати, в гробнице Тутанхамона моделей лодок обнаружилось так много, что в пору было устраивать их отдельную выставку. А ведь были ещё и модели из гробницы Мекетре, многие из которых сегодня экспонируются в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.Однако все эти находки были всего лишь моделями, и не более того. Никто и помыслить не мог, что когда-нибудь удастся найти остатки настоящего древнеегипетского судна. Хотя о том, что такое возможно, говорили не раз. Ведь в Египте очень сухо и жарко, поэтому там гниль практически не заводится. Во всяком случае, в тех местах, где нет тени и влаги, или же напротив – где тень есть, но атмосфера самая что ни на есть сухая.И такое удивительное место нашлось, причем совсем рядом с так называемой Великой пирамидой фараона Хуфу или Хеопса, как его называли по-гречески. Сохранился этот артефакт ещё и потому, что доски этого корабля были изготовлены из ливанского кедра, древесина которого очень прочна, ароматна и не подвержена гниению.Древесину кедра ценили за его уникальные свойства с древнейших времен, он даже в Библии упоминается. Кедровую древесину широко использовали корабелы Финикии. А Финикия платила ею дань Египту, вот таким образом кедровая древесина и попадала на берега Великого Хапи.Впрочем, обо всем этом было неизвестно, пока 26 мая 1954 года не случилось нечто необыкновенное: рядом с Великой пирамидой была обнаружена «Солнечная ладья» фараона Хеопса.А было так, что после Второй мировой войны правительство Египта приняло решение привести в порядок пирамиды в Гизе и сделать их более привлекательными для туристов. Начали убирать от пирамид накопившийся мусор, очищать от грязи и песка, да так, что насыпали у подножия Великой пирамиды целый курган.Пришлось его потом, естественно, убирать и вот тут-то рабочие и наткнулись на перекрытие из тщательно отесанных глыб из песчаника толщиной в 60 см, тогда как ширина ряда составляла около 5 метров. Общее количество плит в перекрытии достигало 40, то есть под ними должно было находиться что-то довольно узкое, но длинное.На одной из плит нашли имя фараона «Джедефра», который был сыном Хеопса и которого Иван Ефремов вывел в своем «Путешествие Баурджеда» в качестве «положительного персонажа».Было сделано предположение, что емкость под плитами может скрывать лодку. И раскопки сразу же были продолжены.Чтобы не работать понапрасну, в стыке плит проделали отверстие и, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте, при помощи карманного зеркальца запустили в глубину солнечный зайчик. И увидели… Огромную лопасть длинного гребного весла. А потом все вокруг ощутили аромат кедровой древесины, копившийся в этом подземелье почти пять тысяч лет.На экспертизу был взят фрагмент доски из бортовой обшивки судна, который отправили в химическую лабораторию Британского музея. Там подтвердили, что это кедровая древесина, а столь превосходно она сохранилась потому, что яма, в которой находилась лодка, была не только закрыта камнями, но и все щели между ними были плотно замазаны штукатуркой. Сохранить такую уникальную находку было решено во что бы то ни стало.Над ямой соорудили навес и краном начали убирать с неё перекрытия. Работа требовала большой аккуратности, поэтому камни убирали целых два месяца.Когда все детали разобранного ещё в древности корабля передали главному реставратору египетских артефактов Хаджу Ахмеду Юсефу Мустафе, он сразу же столкнулся со множеством проблем, решить которые было очень непросто. По сути перед ним был пазл из деревянных деталей. Но никто не знал, в какой последовательности их требуется собирать!Работа была просто адова. Ведь все фрагменты конструкции нужно было зарисовать на бумаге или они фотографировались. Только потом можно было извлекать их из ямы. Причем тут же их обрабатывали химическими препаратами, так как пролежавшие в земле не одну тысячу лет артефакты при соприкосновении со свежим воздухом могли рассыпаться в прах в одно мгновение.Были сделаны копии всех деталей, а их было 1 224 штуки, в определенном масштабе, и начали работать сначала с ними. Работа была творческая, очень интересная, но трудоемкая до безумия.Одновременно изучались настенные барельефы с изображением древнеегипетских судов, чтобы понять, как все-таки они собирались в единое целое, поскольку ни киля, ни шпангоутов археологии так и не нашли!Зато они пришли к важному выводу: доски обшивки связывались между собой веревкой, куски которой нашли здесь же в яме. Скрепляли доски так: в доске проделывали отверстие на ее широкой стороне, а выходило оно через ребро, то есть имело L-образную форму, и вот через него-то веревку и пропускали. Поэтому снаружи её вообще видно не было. Получалось, что доски пришнуровывались одна к другой! При этом шнуровка была очень плотной, прочной и к тому же должна была не пропускать воду.Реставрационные работы растянулись на четырнадцать лет. Мустафа сделал целых пять моделей этого судна, пока не понял, как лучше всего его следует собирать.В результате всех этих трудов у реставраторов вышел корабль длиной свыше 43 метров, шириной почти 6 метров и водоизмещением 45 тонн. Осадка ладьи равнялась 1,5 метрам, это для морского судна немного, а это значит – она предназначалась для плаваний исключительно по Нилу.Удалось доказать, что прежде, чем попасть в камеру-хранилище, судну довелось поплавать по Нилу, так как в веревках нашли следы речного ила. А так как в Египте река всего лишь одна, было ясно, по каким водам оно плавало и где набралось речной грязи.Конечно, технология строительства ладьи была удивительна: её сшивали доска к доске, словно складывали гигантскую мозаику. И сразу становится ясно, почему египтянам было трудно плавать по морям: мощные волны могли разорвать веревки и развались весь этот корабельный пазл по кусочкам. Вот почему для путешествия вокруг Африканского континента египтяне пригласили финикийских мореходов, и те, скорее всего, совершили это плавание на кораблях, опять-таки, из ливанского кедра, но только другой конструкции и более прочных.Ну а ладья Хеопса предназначалась, вероятно, для перевозки тела фараона из Мемфиса в Гизу. Судно шло вниз по реке на буксире. А как только мумия сына бога Ра оказалась на месте, ладью тут же разобрали на части и закопали, и таким образом спасли её для нас – своих потомков.Ну а уж ученые сделали все возможное (и даже несколько больше), чтобы сохранить этот корабль целым и невредимым. Рядом с пирамидой было построено здание оригинальной архитектуры, в котором сегодня выставлена «Солнечная ладья». Каждый год она привлекает множество туристов, которые хотят увидеть столь древний корабль своими собственными глазами! Поглазеть на его диковинки.Так что оказавшись в Долине пирамид, непременно в этот музей сходите! Жалеть не придется, хотя вроде бы ничего особенного в нем и нет. Просто длинная, необычной формы лодка с несколькими рулевыми веслами и «каютой» посредине.В 2011 году некоторые детали второй ладьи подняли на поверхность для анализа.Если подтвердится возможность реставрации ещё и этого корабля, он будет восстановлен и помещён на место первого. А большая «Солнечная ладья Хеопса» станет экспонатом нового Большого Египетского музея, открытие которого запланировано в Гизе. Строили его давно и уже переместили в него несколько десятков тысяч экспонатов из старого Каирского музея.В июле 2023 года министр туризма и древностей заявил, что он ожидает открытия в период с октября 2023 по февраль 2024 года…