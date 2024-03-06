Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

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Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), решение принято правительством республики. Об этом сообщают молдавские медиа.

Кабинет министров Молдавии принял решение о приостановке действия Договора ДОВСЕ, устанавливающего ограничения на количество обычных вооружений для стран Европы. На данный момент проект решения готовится к отправке в парламент страны для утверждения, потом его должна подписать Майя Санду. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление об этом получат страны, подписавшие договор.



Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации

- заявили в правительстве Молдавии.

По мнению российских экспертов, данное решение скорей формальное, поскольку договор уже не работает длительное время. А если оценивать его с политической точки зрения, то он направлен против интересов России. Власти республики выбрали антироссийский курс и всячески это демонстрируют.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 г. между странами блока НАТО и Варшавского договора. После распада СССР и вступления части стран бывшего Варшавского договора в НАТО, установленные договором лимиты потеряли свой смысл и в 1999 году был подписан новый вариант ДОВСЕ, который ратифицировали Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, с западной стороны договор не ратифицировал никто.

Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ, а в 2023 окончательно вышла из него, поскольку он потерял свою актуальность на фоне расширения НАТО.
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    20 комментариев
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    1. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 13:07
      Похоже Молдавия готовится войти в новый состав Варшавского договора.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +7
        Сегодня, 13:12
        Власти республики выбрали антироссийский курс и всячески это демонстрируют.

        Не сомневалась, что перечисляемые заработки молдаван, из России, очень помогают (без иронии) властям Молдавии идти антироссийским курсом.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 13:55
          Не сомневалась, что перечисляемые заработки молдаван, из России, очень помогают (без иронии) властям Молдавии идти антироссийским курсом.
          Молдавское вино с овощами "окрыляет" . Любой каприз за ваши же деньги если не сказать более ёмко и нецензурно request
          1. ВПК-65 Ранг пользователя
            ВПК-65
            0
            Сегодня, 15:00
            Цитата: oppozite28
            Молдавское вино
            Молдавского вина давно в природе нет, например "Изабеллу", "Лидию" давно видели? Мне было любопытно куда они пропали, об этом я и спросил в 2011 году экскурсовода на Массандре. Евросоюз заставил молдаван уничтожить тот сорт красного винограда из которого они делались (рубили под корень а-ля мишка меченый), сама экскурсовод радовалась что в Крыму тот сорт винограда практически не выращивали. В качестве отмазы фейк от экспердов: "якобы этот сорт содержит метиловый спирт".
            Аналогичными методами немцы и французы уничтожили и знаменитые венгерские огурчики и тот самый болгарский кетчуп в стеклянных бутылочках. В общем обычный народ пользы от этого объединения вряд ли получил (имхо), одни заморочки на сертификацию почвы и т.п. Корнишоны нельзя, а Гулькены немецкие можно... бред полный... французы свои вина продвигали, а чужие запрещали... нахрен этот евросоюз был нужен чубатым х.з.
        2. Александр Петрович Ранг пользователя
          Александр Петрович
          0
          Сегодня, 14:47
          у вас очень искаженная картина о Молдавии, народ там разделен, и власть никогда никого не спрашивает, когда отменяли молдавский язык, не спрашивали, когда курс проевропейский задавала тоже, вы думаете что обычный молдаванин решает что-то? Не смешите, он либо одурачен пропагандой, либо предельно возмущен но бессилен, либо ему пофиг.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:16
        Ну а эти то куда всё лезут...??? Умный учится на чужих ошибках (Грузия, Украина), ну а глупый постоянно ждёт и ищет свои... Типа свои грабли всегда ближе к телу... Подведёт румынка Молдавию под румынский монастырь... am
        1. shtatsov Ранг пользователя
          shtatsov
          +2
          Сегодня, 14:31
          А кто сказал что румынка думает за интересы Молдавии? Ей зачем оно надо?
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:07
      И эти минипиги хрюкают показывая свою "значимость".
      Чем меньше клоп тем больше вони.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 13:13
        Цитата: Лешак
        И эти минипиги хрюкают показывая свою "значимость".
        Чем меньше клоп тем больше вони.

        Прибалты тому пример. yes
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:09
      « Решение принято правительством республики» —

      ***
      — Республики Румыния (а скорее ещё выше) ...
      ***
    4. Earl Ранг пользователя
      Earl
      +1
      Сегодня, 13:10
      Когда из договора вышла Россия, то она этим проявила политическую мудрость, а когда то же сделала Молдова, то она предалась пещерной русофобии, я правильно понимаю?
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +2
        Сегодня, 14:27
        Просто выход Великой державы из договора сотрясает континент, а выход нищего и мелкого аграрника с армией в 5 тысяч - могучий пук хомячка. И, да, этот мощный демарш направлен против России и ее граждан в Приднестровье. Кстати, армия Приднестровья больше молдавской втрое, российских миротворцев чуть больше. Поэтому без румын никак, а это НАТО, т.е. ее ошейник с намордником. И когда говорят, что ВСУ мол сомнут ... тоже чушь, нет у рагуль лишних войск на подобную операцию, они как бы с РФ сражаются на износ.
    5. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 13:22
      пришла пора формировать из Ракетных Бригад - Ракетные Дивизии
      1-й полк ОТРК Искандер 9М723 - 500 км
      2-й полк дозвуковые Р-500 - 500 км
      3-й полк дозвуковые КР Калибр - 5500 км
      4-й полк гиперзвуковые КР Циркон - 1000 км
      5-й полк ОТРК Искандер (тип: Волга/Эльбрус) (удлиненная ракета 9М723) - 2500 км
    6. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 13:22
      я так понимаю хотят в итоге ввести натовские войска на территорию молдавии, румын позовут?
      РФ надо ускоряться и подходить к Приднестровью
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -3
      Сегодня, 13:27
      Цыгане не русаки из укровермахта, сразу разбегутся по своим виноградникам.
    8. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      0
      Сегодня, 13:46
      И сразу купит две тачанки ! Или полторы на два колеса денег не хватит
    9. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 13:53
      а молдавия этот договор подписывала? таким образом она может денонсировать Венский договор 1815 года
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 13:58
      Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации

      - заявили в правительстве Молдавии.
      А как же статус нейтральной страны. "Лавры успехов" Украины молдованам никак покоя не дадут ?! wink
    11. Everevil Ранг пользователя
      Everevil
      0
      Сегодня, 14:05
      А как будет "А нас за що?" по-молдавски?
    12. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 14:10
      Решили за невмерликов западенских вмэрэть. Ну посмотрим, в приднестровье контингент оон, нападение на него ой как нехорошо получится, как минимум в кишинев поприлетает.

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