Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации

Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), решение принято правительством республики. Об этом сообщают молдавские медиа.Кабинет министров Молдавии принял решение о приостановке действия Договора ДОВСЕ, устанавливающего ограничения на количество обычных вооружений для стран Европы. На данный момент проект решения готовится к отправке в парламент страны для утверждения, потом его должна подписать Майя Санду. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление об этом получат страны, подписавшие договор.- заявили в правительстве Молдавии.По мнению российских экспертов, данное решение скорей формальное, поскольку договор уже не работает длительное время. А если оценивать его с политической точки зрения, то он направлен против интересов России. Власти республики выбрали антироссийский курс и всячески это демонстрируют.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 г. между странами блока НАТО и Варшавского договора. После распада СССР и вступления части стран бывшего Варшавского договора в НАТО, установленные договором лимиты потеряли свой смысл и в 1999 году был подписан новый вариант ДОВСЕ, который ратифицировали Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, с западной стороны договор не ратифицировал никто.Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ, а в 2023 окончательно вышла из него, поскольку он потерял свою актуальность на фоне расширения НАТО.