Российская армия продолжает развивать успех на нескольких направлениях, удерживая инициативу по всей линии фронта. Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ и ожесточенные бои продолжаются к западу от Донецка, наши войска занимают новые рубежи и освобождают от украинских боевиков населенные пункты в районе Марьинки и Авдеевки.Российские военкоры сообщают об очередных успехах ВС РФ, штурмующих село Новомихайловка. Этот населенный пункт расположен к югу от Марьинки вблизи с Константиновкой, которую ВСУ используют как один из ключевых логистических узлов снабжения Донецкой группировки. Через этот город проходят две трассы, одна из них в западном направлении, другая соединяет Константиновку с находящимся еще южнее Угледаром.Взятие Новомихайловки и контроль над развязкой в Константиновке еще более осложнит оборону украинских формирований на Южно-Донецком направлении. Кроме того, судя по карте, дальнейшее продвижение наших войск на северном и южном флангах вновь может привести к образованию полукотла, для выхода из которого противнику придется переносить линию обороны на трассу Константиновка-Угледар, а возможно, и дальше к Водяному.По последним неофициальным данным российских телеграм-каналов, наши штурмовые группы продвинулись в Новомихайловке с юга и востока и уже вошли в центр села. В подтверждение в пабликах размещена фотография флага России, водруженного на крышу здания поселковой администрации (сельсовета). На снимке как раз запечатлен момент водружения триколора. В свою очередь, американский Институт изучения войны (ISW) сегодня разместил геолокацию, согласно которой ВС РФ продвинулись и южнее самой Новомихайловки как раз к трассе от Константиновки на Угледар.Говоря о Новомихайловке, спикер оперативно стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что армия России перебрасывает дополнительные резервы на Угледарское направление и проводит здесь больше штурмов, чем к западу от Авдеевки. При этом киевский пропагандист утверждает, что в районе Новомихайловки за сутки были «успешно отражены» тридцать атак. Однако более объективные и «честные» украинские ресурсы сообщают, что бои в селе идут вдоль улиц Академика Тимирязева, Шевченко и Соборная. Российские войска продвинулись на участке шириной до 420 метров и на глубину до 320 метров, центр этого населенного пункта, действительно, под контролем ВС РФ, признают отдельные вражеские каналы.