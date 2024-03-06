Российские войска заняли центр Новомихайловки и водрузили флаг России на крыше здания сельсовета

6
Российские войска заняли центр Новомихайловки и водрузили флаг России на крыше здания сельсовета

Российская армия продолжает развивать успех на нескольких направлениях, удерживая инициативу по всей линии фронта. Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ и ожесточенные бои продолжаются к западу от Донецка, наши войска занимают новые рубежи и освобождают от украинских боевиков населенные пункты в районе Марьинки и Авдеевки.

Российские военкоры сообщают об очередных успехах ВС РФ, штурмующих село Новомихайловка. Этот населенный пункт расположен к югу от Марьинки вблизи с Константиновкой, которую ВСУ используют как один из ключевых логистических узлов снабжения Донецкой группировки. Через этот город проходят две трассы, одна из них в западном направлении, другая соединяет Константиновку с находящимся еще южнее Угледаром.



Взятие Новомихайловки и контроль над развязкой в Константиновке еще более осложнит оборону украинских формирований на Южно-Донецком направлении. Кроме того, судя по карте, дальнейшее продвижение наших войск на северном и южном флангах вновь может привести к образованию полукотла, для выхода из которого противнику придется переносить линию обороны на трассу Константиновка-Угледар, а возможно, и дальше к Водяному.



По последним неофициальным данным российских телеграм-каналов, наши штурмовые группы продвинулись в Новомихайловке с юга и востока и уже вошли в центр села. В подтверждение в пабликах размещена фотография флага России, водруженного на крышу здания поселковой администрации (сельсовета). На снимке как раз запечатлен момент водружения триколора. В свою очередь, американский Институт изучения войны (ISW) сегодня разместил геолокацию, согласно которой ВС РФ продвинулись и южнее самой Новомихайловки как раз к трассе от Константиновки на Угледар.

Говоря о Новомихайловке, спикер оперативно стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что армия России перебрасывает дополнительные резервы на Угледарское направление и проводит здесь больше штурмов, чем к западу от Авдеевки. При этом киевский пропагандист утверждает, что в районе Новомихайловки за сутки были «успешно отражены» тридцать атак. Однако более объективные и «честные» украинские ресурсы сообщают, что бои в селе идут вдоль улиц Академика Тимирязева, Шевченко и Соборная. Российские войска продвинулись на участке шириной до 420 метров и на глубину до 320 метров, центр этого населенного пункта, действительно, под контролем ВС РФ, признают отдельные вражеские каналы.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Деревенский я...... Ранг пользователя
        Деревенский я......
        -9
        Сегодня, 14:11
        Нужен хороший бухгалтер, который может сравнить стоимость поднятого флага, со стоимостью и важностью занятого российскими военнослужащими пункта.
        1. bober1982 Ранг пользователя
          bober1982
          +2
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Деревенский я......
          Нужен хороший бухгалтер, который может сравнить стоимость поднятого флага, со стоимостью и важностью занятого российскими военнослужащими пункта.

          Сырский,лично пригрозил расстрелять командира 74-ой бригады ВСУ,если он сдаст Новомихайловку.
          1. Тима Ранг пользователя
            Тима
            +4
            Сегодня, 14:32
            [/quote]Сырский,лично пригрозил расстрелять командира 74-ой бригады ВСУ,если он сдаст Новомихайловку.[quote]

            Надеемся он сдержит своё слово.
            1. Incvizitor Ранг пользователя
              Incvizitor
              +1
              Сегодня, 15:00
              Чтобы х.л слово сдержал...
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 14:34
          Нужен хороший бухгалтер, который может сравнить стоимость поднятого флага, со стоимостью и важностью занятого российскими военнослужащими пункта.

          Каждый населённый пункт Донбасса, отбитый у УкроРейха для нас бесценен, так как это испокон веков наша русская земля и никакой бухгалтер тут не нужен...
        3. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 14:52
          мы не ради земли все это начали

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»