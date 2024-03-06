ВС РФ существенно продвинулись на двух участках фронта к западу от Марьинки
На Донецком направлении российским войскам в результате боев удалось существенно продвинуться сразу на двух участках фронта. На южной окраине Красногоровки, куда противник активно перебрасывает свои резервы, подразделениям ВС РФ в ходе штурма удалось продвинуться по улице Геологической в направлении к железной дороге и закрепиться на окраинах улиц Лермонтова и Железнодорожной.
При этом дальнейшее движение на север населенного пункта осложняется наличием обширной промзоны в центральной части Красногоровки, что облегчает оборону закрепившихся там украинских формирований.
Также отмечаются значимые успехи российской армии в районе Георгиевки, где штурмовым подразделениям ВС РФ удалось занять практически всю территорию, прилегающую к реке. Закреплению подразделений ВС РФ в этом расположенном в низине и простреливаемом с высот населенном пункте могут поспособствовать успехи ВС РФ севернее населенного пункта Победа, где по последним данным наша армия расширяет зону контроля, благодаря чему украинские формирования на этом участке могут оказаться в полуокружении и будут вынуждены отступить в направлении Максимильяновки.
Как отмечает противник, при продвижении российской армии на запад немаловажную роль играют ВКС. Сбрасываемые с самолетов ФАБ с УМПК уничтожают укрепленные позиции боевиков киевского режима и расчищают путь штурмовым подразделениям ВС РФ.
- Минобороны России
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