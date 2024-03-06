ВС РФ существенно продвинулись на двух участках фронта к западу от Марьинки

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ВС РФ существенно продвинулись на двух участках фронта к западу от Марьинки

На Донецком направлении российским войскам в результате боев удалось существенно продвинуться сразу на двух участках фронта. На южной окраине Красногоровки, куда противник активно перебрасывает свои резервы, подразделениям ВС РФ в ходе штурма удалось продвинуться по улице Геологической в направлении к железной дороге и закрепиться на окраинах улиц Лермонтова и Железнодорожной.

При этом дальнейшее движение на север населенного пункта осложняется наличием обширной промзоны в центральной части Красногоровки, что облегчает оборону закрепившихся там украинских формирований.





Также отмечаются значимые успехи российской армии в районе Георгиевки, где штурмовым подразделениям ВС РФ удалось занять практически всю территорию, прилегающую к реке. Закреплению подразделений ВС РФ в этом расположенном в низине и простреливаемом с высот населенном пункте могут поспособствовать успехи ВС РФ севернее населенного пункта Победа, где по последним данным наша армия расширяет зону контроля, благодаря чему украинские формирования на этом участке могут оказаться в полуокружении и будут вынуждены отступить в направлении Максимильяновки.

Как отмечает противник, при продвижении российской армии на запад немаловажную роль играют ВКС. Сбрасываемые с самолетов ФАБ с УМПК уничтожают укрепленные позиции боевиков киевского режима и расчищают путь штурмовым подразделениям ВС РФ.
  • Минобороны России
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18 комментариев
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  1. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    +3
    Сегодня, 14:11
    Русские бойцы с первого выстрела подбили ещё один танк Abrams под Авдеевкой. Об этом рассказал командир одного из подразделений, которое выполняет задачи на Авдеевском направлении.
    4-й пошел...))))
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      -4
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Freelander
      4-й пошел...))))

      Еще десять миллионов Охлобыстин из кармана наскребет?
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 15:01
        Цитата: мордвин 3
        Охлобыстин из кармана наскребет

        Я так думаю, что Охлобыстин наскребёт даже из своего личного кармана.
        Однако, поговаривают, что он не сам по себе, а представляет группу бизнесменов, которые не хотят что бы их портреты печатали в интернетах. Так что, там не только на Абрамсы хватит.
    2. АндрейKam_Z Ранг пользователя
      АндрейKam_Z
      0
      Сегодня, 15:02
      Сегодня сбросили по Ватсапу ролик (извиняюсь если тут уже было, редко заглядываю) где российский воин благодарит Байдена за Абрамсы и просит прислать еще т.к премии большие, а танков на всех не хватает, желающих очень много. И предлагает Байдену откат в размере 10% от премии за каждый поставленный Абрамс.
  2. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 14:16
    это хорошо , по сравнению с прошлым годом наши просто летят на крыльях , но хочу сказать что против нас воюют какие то старые и очень молодые и вообще не мотивированные бойцы это полная ложь, если бы это была правда уже в ужгороде были бы и не верю в 10000 наемников сильно мотивированных ,поэтому бои идут тяжелые хорошо авиация наша активизировалась
    1. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      -2
      Сегодня, 14:22
      Какие крылья? Посмотрите по карте, где находится взятая в декабре Марьинка, а где Красногоровка. Между ними напрямую - 7 км. Это примерно, как проехать три станции метро в новых районах Москвы. По сути бои идут там же, где и 3-4 месяца назад. Ситуация осложняется тем, то укры на днях получили снаряды и смогли стабилизировать фронт. Теперь опять месяцами штурмовать каждую деревню.
      1. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        0
        Сегодня, 14:26
        Константин, сравните продвижения 2023 года и три месяца 2024 ,вы видите разницу в темпах продвижения в перед?
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          -3
          Сегодня, 14:32
          Сравнение с 2023 годом будет некорректно, т.к. до ноября мы фактически оборонялись. Какое там могло быть продвижение?
          1. Ryaruav Ранг пользователя
            Ryaruav
            +1
            Сегодня, 14:36
            Константин, но согласитесь что наши ввс начали действовать гораздо более активно ,что и существенно помогает нашим парням идти вперед
            1. invisible_man Ранг пользователя
              invisible_man
              -2
              Сегодня, 14:44
              После взятия Авдеевки (это серьезный успех) я не вижу никакого существенного продвижения ни на одном участке фронта, т.к. в отличие от официальной пропаганды (и тех, кто ее потребляет) мне неинтересны деревни на 10-15 домов, которые на карте с трудом можно разглядеть в лупу. Сколько мы такими темпами будет ползти до ближайшего крупного города? А ведь его еще надо штурмовать. Только не надо кормить меня сказками, что фронт у противника вот-вот рухнет. Никаких реальных предпосылок для этого НЕТ.
              1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
                Дмитрий Иванов_1991
                0
                Сегодня, 14:56
                Киев за три дня! (с)соловьёв
                https://www.youtube.com/watch?v=SuR7axsnUjw

                Мы только бровями поднимем - Украина поймёт всё (с) соловьёв
                https://www.youtube.com/watch?v=i9is1Uz7MfM

                не забывайте. Этот человек врать не будет!
              2. Ryaruav Ранг пользователя
                Ryaruav
                0
                Сегодня, 14:57
                Константин, тут сайт зависает , в целом я с вами согласен, но все таки есть не большие положительные моменты (как говорится хоть что то)
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -4
        Сегодня, 14:46
        количество снарядов уже роли не играют, дроны рулят
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          0
          Сегодня, 14:52
          Количество снарядов играет существенную роль, поскольку они летят втрое-вчетверо дальше, чем самые навороченные дроны.
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            -2
            Сегодня, 14:55
            дроны уже как ланцет например до 70 км летает, а снаряд обычный 20-30 и то какая там точность
            1. invisible_man Ранг пользователя
              invisible_man
              -1
              Сегодня, 14:56
              Мать, ну специфику-то применения снарядов и дронов надо учитывать?)) Как по площадям-то этими дронами бить? Без РСЗО уж точно никак.
              1. Nastia Makarova Ранг пользователя
                Nastia Makarova
                0
                Сегодня, 15:00
                да уже обе стороны отказались по площадям, или очень редко используют
                1. invisible_man Ранг пользователя
                  invisible_man
                  -1
                  Сегодня, 15:02
                  Да вот ничего подобного. Укры не зря же вымогают снаряды у США и ЕС. И, кстати, недавно получили довольно крупную партию, что сразу же сказалось на ходе боевых действий.

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