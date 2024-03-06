Украинский депутат рассказал о базовой военной подготовке для молодых мужчин вместо срочной службы в ВСУ
Киевский режим собирается заменить срочную службу в вооруженных силах Украины прохождением базовой военной подготовки для мужчин в возрасте 18-25 лет. Подробности о предлагаемом нововведении рассказал депутат Верховной Рады Украины Фёдор Вениславский.
Как известно, норма о замене срочной службы по призыву базовой военной подготовкой уже заложена в рассматриваемом законопроекте об ужесточении мобилизационных мероприятий в стране. Пока точные нюансы проекта о базовой подготовке еще не определены, но общие контуры депутат попытался прояснить.
В мирное время базовая подготовка молодых украинцев будет проходить пять месяцев, в военное время – три месяца. Пройти такую подготовку смогут все, включая учащихся вузов. Военную кафедру засчитают в прохождение базовой военной подготовки. В обязательном порядке базовую военную подготовку должны будут проходить полицейские, сотрудники прокуратуры, чиновники, вероятно – и судьи.
Если базовая подготовка так и не будет пройдена молодым человеком, то по достижению 25-летнего возраста его призовут на учебные военные сборы и дадут статус военнообязанного.
Данная новация предназначена для оперативного увеличения численности мобилизационного резерва страны. Теперь молодых украинцев в военное время будут готовить три месяца, после чего они будут получать статус военнообязанных и, при отсутствии отсрочек от мобилизации, призываться на службу в ВСУ для дальнейшего задействования на фронте. В этом контексте старая модель срочной службы выглядела куда более привлекательной для молодых украинцев.
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