Украинский депутат рассказал о базовой военной подготовке для молодых мужчин вместо срочной службы в ВСУ

8
Украинский депутат рассказал о базовой военной подготовке для молодых мужчин вместо срочной службы в ВСУ

Киевский режим собирается заменить срочную службу в вооруженных силах Украины прохождением базовой военной подготовки для мужчин в возрасте 18-25 лет. Подробности о предлагаемом нововведении рассказал депутат Верховной Рады Украины Фёдор Вениславский.

Как известно, норма о замене срочной службы по призыву базовой военной подготовкой уже заложена в рассматриваемом законопроекте об ужесточении мобилизационных мероприятий в стране. Пока точные нюансы проекта о базовой подготовке еще не определены, но общие контуры депутат попытался прояснить.

В мирное время базовая подготовка молодых украинцев будет проходить пять месяцев, в военное время – три месяца. Пройти такую подготовку смогут все, включая учащихся вузов. Военную кафедру засчитают в прохождение базовой военной подготовки. В обязательном порядке базовую военную подготовку должны будут проходить полицейские, сотрудники прокуратуры, чиновники, вероятно – и судьи.

Если базовая подготовка так и не будет пройдена молодым человеком, то по достижению 25-летнего возраста его призовут на учебные военные сборы и дадут статус военнообязанного.

Данная новация предназначена для оперативного увеличения численности мобилизационного резерва страны. Теперь молодых украинцев в военное время будут готовить три месяца, после чего они будут получать статус военнообязанных и, при отсутствии отсрочек от мобилизации, призываться на службу в ВСУ для дальнейшего задействования на фронте. В этом контексте старая модель срочной службы выглядела куда более привлекательной для молодых украинцев.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      +1
      Сегодня, 14:09
      А тем временем наш Т-72 подбил хвалёный Абрамс в ходе танковой дуэли. Уже не скажут, что не честно...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:27
        До последнего украинца, значит до последнего... Последний пусть погасит свет, закроет дверь, а ключ отдаст России... Глядишь следующий опыт по выращиванию этой нации будет успешней... am
    2. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 14:23
      принимают законы окраины , а будет ли существовать это недоразумение через год? на что надеются? запад им поможет? вот тут большой вопрос решение которого сильно зависит от кремля
    3. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 14:26
      Срочная служба действительно бесполезна. Привлекать к боевым действиям срочников не могут ни в России ни на Украине. Тогда зачем они нужны? Действительно достаточно пройти курс начальной военной подготовки в школе и трехмесячные сборы для мужчин и женщин. Служил, знаю насколько бестолковая там была подготовка, два года неэффективно потраченного времени. Зато кантики и обортовочки на койках и подушках набивали на сотни часов, кантики на сугробах, выравнивание коек по ниточке, строевые приемы и движения с оружием и без оружия как при павле первом находились вдоволь.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 14:42
        Срочная служба действительно бесполезна...

        То что Вы всю службу оттачивали воинское мастерство только на кровати и сугробах совсем не значит что тем же самым занимались все остальные, и не более того.
        Курсы точно не заменят срочную службу и представление о ней никогда не дадут. soldier
      2. Arzt Ранг пользователя
        Arzt
        0
        Сегодня, 15:03
        Срочная служба действительно бесполезна. Привлекать к боевым действиям срочников не могут ни в России ни на Украине. Тогда зачем они нужны? Действительно достаточно пройти курс начальной военной подготовки в школе и трехмесячные сборы для мужчин и женщин. Служил, знаю насколько бестолковая там была подготовка, два года неэффективно потраченного времени. Зато кантики и обортовочки на койках и подушках набивали на сотни часов, кантики на сугробах, выравнивание коек по ниточке, строевые приемы и движения с оружием и без оружия как при павле первом находились вдоволь.

        Да. Швейцарская система. Как они говорят: "В Швейцарии нет армии, вся Щвейцария - армия". Причем действительно - вся, попробуй не прибыть на ежегодные сборы, неважно кто ты - уборщик или директор банка. wink
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:29
      Какая разница под каким соусом их будут гнать на могилизацию?
      Всё там будут, кто спрятался и не успел слинять.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:31
      Приглашают всех пройти базовую военную подготовку и через 3 месяца, все на фронт . Мало кому чего обещали.Предсказуемы как дети

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»