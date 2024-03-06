«Наши военные сделают так, чтобы они горели и падали»: Песков высказался о судьбе американских самолётов при их появлении над Россией
В случае появления над территорией Российской Федерации американских самолетов, они будут уничтожаться. Это следует из заявления пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, которое он сделал, выступая на просветительном марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Представитель Кремля отметил, что танки американского производства уже ездят по российской земле, подразумевая новые территории РФ в зоне проведения специальной военной операции. Их, подчеркнул Песков, уничтожают и будут уничтожать российские военнослужащие. Такая же судьба ожидает и американские самолеты.
- заявил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что России не нравятся те американские лидеры, которые оскорбляют российского президента и которые заявляют, что сделают все возможное для поражения нашей страны. Но тех американских политиков, которые хотят диалога с Москвой, в РФ приветствуют, отметил Песков.
Представитель Кремля также обратил внимание на отсутствие в Российской Федерации антиамериканизма как такового, даже в условиях текущей политической и экономической ситуации, когда США вооружают Украину и вводят против нашей страны жесткие санкции экономического характера.
- Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin - http://www.169fw.ang.af.mi
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