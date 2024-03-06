«Наши военные сделают так, чтобы они горели и падали»: Песков высказался о судьбе американских самолётов при их появлении над Россией

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«Наши военные сделают так, чтобы они горели и падали»: Песков высказался о судьбе американских самолётов при их появлении над Россией

В случае появления над территорией Российской Федерации американских самолетов, они будут уничтожаться. Это следует из заявления пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, которое он сделал, выступая на просветительном марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Представитель Кремля отметил, что танки американского производства уже ездят по российской земле, подразумевая новые территории РФ в зоне проведения специальной военной операции. Их, подчеркнул Песков, уничтожают и будут уничтожать российские военнослужащие. Такая же судьба ожидает и американские самолеты.

Если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали

- заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что России не нравятся те американские лидеры, которые оскорбляют российского президента и которые заявляют, что сделают все возможное для поражения нашей страны. Но тех американских политиков, которые хотят диалога с Москвой, в РФ приветствуют, отметил Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на отсутствие в Российской Федерации антиамериканизма как такового, даже в условиях текущей политической и экономической ситуации, когда США вооружают Украину и вводят против нашей страны жесткие санкции экономического характера.
  • Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin - http://www.169fw.ang.af.mi
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13 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -4
    Сегодня, 14:24
    Песков подготавливает присутвующих к очередному выступлению Путина ВВ.Гросси наконец дождался аудиенции с Президентом РФ.Будем посмотреть,как он будет после неё выглядеть.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:33
      А кто такой Гросси?.Он что,папа римский?(с).Я то думал,что кто то посерьезнее занял очередь в кремлевской приемной..
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 14:40
        Гросси это тот аргентинец,у которого глаза на заднице - после разговора с Путиным наконец скажет ,кто обстреливает ЗАЭС.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 14:43
          Боже мой...Каков провидец..Я то думал ,какой нибудь португалец из ООН,который Гуттериш наведается.И наконец расскажет,за чей счет он живет.Оба совершенно никчемны.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:54
        А кто такой Гросси?.Он что,папа римский?(с)...

        А папа римский с каких пор у нас стал небожителем?
        Такая же марионетка в тех же руках, заявил что в аду грешников нет, потому что нет ада, и тем самым благословил их на разврат и содомию в любых формах, лишь бы не забывали каяться. hi
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 14:26
    И это плохо,что нет антиамериканизма.Хотя,это так считает Песков..
  3. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 14:32
    посмотрим что скажет гражданин песков когда таурасы с пилонов ф-16 полетят на крымский мост и может на москву
    1. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      +1
      Сегодня, 14:44
      «Москва» пишется с большой буквы. Песков и Крымский мост -тоже. Тут не украинский форум.
    2. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 14:49
      Вообще то гражданин Песков вообще не должен ничего говорить... "от себя". Он является ретранслятором слов Президента. Поэтому он все свои выступления должен начинать словами: "Президент (Владимир Владимирович или Путин) считает... (просил довести до Вас... или обращает Ваше внимание...), что ...
      А если Песков хочет что-то сказать от себя, то пусть из пресс-секретарей президента идет в депутаты (или в диссиденты/иноагенты)
  4. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    0
    Сегодня, 14:36
    Фо́бия (от др.-греч. «страх»), боя́знь — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх.
    К чему я, американофобии, ангосаксофобии и т.д. у нас точно нет, а вот американизма мы пока не доросли.
    Американизм представляет собой набор националистических ценностей, направленных на создание коллективной американской идентичности для Соединенных Штатов, которую можно определить как "выражение законного места нации в мире, набора традиций, политического языка и культурного стиля, наполненного политическим смыслом".
    Тут еще локтями работать и работать.
  5. alex-defensor Ранг пользователя
    alex-defensor
    +4
    Сегодня, 14:41
    Русский народ такие ответы, гражданин Песков, не устраивают
  6. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 14:42
    усатый любитель престарелых ручек линий решил даже не чертить
  7. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:08
    Гореть и падать F-16 будут без сомнения.
    Но перед этим будут утюжить точными бомбами передний край
    и ближний тыл.

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