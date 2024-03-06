Иранские власти сообщили об аресте американского танкера в Персидском заливе и конфискации нефти на его борту

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Иранские власти сообщили об аресте американского танкера в Персидском заливе и конфискации нефти на его борту

Стало известно о задержании иранскими военными моряками принадлежащего США нефтяного танкера. Иранская пресса сообщает, что американский танкер был арестован сегодня на основании выданного иранским судом ордера.

В Тегеране сообщают, что такие действия стали ответной мерой в адрес США в связи с тем, что американские власти ранее ввели санкции, заблокировавшие ввоз в Иран лекарственных препаратов. Пресса Ирана пишет, что иранские граждане, нуждающиеся в экстренном лечении, подали коллективный иск в международный орган иранского суда на США. Руководствуясь такой ситуацией, при которой ввоз морем лекарств для Ирана является в существенной степени заблокированным, суд и принял решение об асимметричных действиях. Эти действия вылились в арест танкера, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.



Речь идёт о танкере Advantage Sweet, который был арестован в водах Персидского залива. На борту танкера находился груз углеводородов. Как сообщается иранской стороной, нефть с этого танкера будет конфискована.

Ранее в зарубежной прессе прошла информация о том, что Иран получит достаточное для создания ядерной бомбы количество высокообогащённого урана уже через 1-2 недели.
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    16 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +12
      Сегодня, 14:34
      Можно поздравить персов.И да,есть с кого нашим брать пример..
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +7
        Сегодня, 14:38
        Начало интригующее, посмотрим с интересом на продолжение.
      2. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +4
        Сегодня, 14:48
        Пример то брать можно было бы, но только если бы фабержэ в штанах наших силовиков и руководителей были такие же твёрдые, как у персов и хуситов -а вот как раз с этим у них проблема... А ведь у нас гораздо больше поводов для конфискаций и контрсанкций чем у Ирана!
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 14:53
          Цитата: Peter1First
          А ведь у нас гораздо больше поводов для конфискаций и контрсанкций чем у Ирана!
          Это наши "партнёры" и "друзья". К них нельзя wink
    2. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +8
      Сегодня, 14:36
      Молодцы персы. Достойны восхищения.
    3. Комментарий был удален.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 14:36
      Маховик набирает обороты ,вот уже Иран проводит арест американского имущества. Для США это очень плохо ,ведь свое могущество надо подтверждать ,а при Деменции , Империя может разрушится
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 14:40
        Деменция не только у Джо. Деменция у Америки..
    5. maximaniak Ранг пользователя
      maximaniak
      +8
      Сегодня, 14:36
      И что, всё нато не бросится воевать с Ираном? И конца света не будет? Так можно было?
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +4
        Сегодня, 14:41
        Цитата: maximaniak
        И что, всё нато не бросится воевать с Ираном? И конца света не будет? Так можно было?

        Наверное - так нужно было. Пришло время "щёлкать заокеанцев по носу"- это не смертельно, но очень болезненно.
    6. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +5
      Сегодня, 14:40
      И даже фломастер красный не точили....
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:54
        Цитата: Voronezh
        И даже фломастер красный не точили
        Они не из той породы! wink
    7. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +3
      Сегодня, 14:40
      Наши аплодисменты! Chmoрить себя Иран не позволит.
    8. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +4
      Сегодня, 14:41
      Бомбить будут, это точно, но не более как нотами посла. "Король то, голый!"
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:48
      Сколько верёвочке не влиться,конец всё равно настанет .Зачёт ,танкер 159 000 дедвейт.По конфискату США ещё впереди - танкера на 3.Иранцам есть над чем работать.Вроде 5 американский флот за этот район отвечает.Если не прав ,поправьте.
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:52
      Нефть с танкера перепродадут, а деньги перечислят хуситам! wink
    11. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +1
      Сегодня, 14:58
      Да у персов не забалуешь, не то, что у наших кремлевских болтунов. В наглую производят наводку на наши корабли, объекты и совершенно безнаказанно. Что сказать- уважуха.

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