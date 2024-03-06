Иранские власти сообщили об аресте американского танкера в Персидском заливе и конфискации нефти на его борту
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Стало известно о задержании иранскими военными моряками принадлежащего США нефтяного танкера. Иранская пресса сообщает, что американский танкер был арестован сегодня на основании выданного иранским судом ордера.
В Тегеране сообщают, что такие действия стали ответной мерой в адрес США в связи с тем, что американские власти ранее ввели санкции, заблокировавшие ввоз в Иран лекарственных препаратов. Пресса Ирана пишет, что иранские граждане, нуждающиеся в экстренном лечении, подали коллективный иск в международный орган иранского суда на США. Руководствуясь такой ситуацией, при которой ввоз морем лекарств для Ирана является в существенной степени заблокированным, суд и принял решение об асимметричных действиях. Эти действия вылились в арест танкера, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.
Речь идёт о танкере Advantage Sweet, который был арестован в водах Персидского залива. На борту танкера находился груз углеводородов. Как сообщается иранской стороной, нефть с этого танкера будет конфискована.
Ранее в зарубежной прессе прошла информация о том, что Иран получит достаточное для создания ядерной бомбы количество высокообогащённого урана уже через 1-2 недели.
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