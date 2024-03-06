Иранские власти сообщили об аресте американского танкера в Персидском заливе и конфискации нефти на его борту

Стало известно о задержании иранскими военными моряками принадлежащего США нефтяного танкера. Иранская пресса сообщает, что американский танкер был арестован сегодня на основании выданного иранским судом ордера.В Тегеране сообщают, что такие действия стали ответной мерой в адрес США в связи с тем, что американские власти ранее ввели санкции, заблокировавшие ввоз в Иран лекарственных препаратов. Пресса Ирана пишет, что иранские граждане, нуждающиеся в экстренном лечении, подали коллективный иск в международный орган иранского суда на США. Руководствуясь такой ситуацией, при которой ввоз морем лекарств для Ирана является в существенной степени заблокированным, суд и принял решение об асимметричных действиях. Эти действия вылились в арест танкера, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.Речь идёт о танкере Advantage Sweet, который был арестован в водах Персидского залива. На борту танкера находился груз углеводородов. Как сообщается иранской стороной, нефть с этого танкера будет конфискована.Ранее в зарубежной прессе прошла информация о том, что Иран получит достаточное для создания ядерной бомбы количество высокообогащённого урана уже через 1-2 недели.

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