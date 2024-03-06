Кандидат в президенты США Хейли собралась снять кандидатуру в пользу Трампа
Сегодня о своём решении сойти с предвыборной дистанции должна объявить кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. Она собирается призвать Дональда Трампа заручиться поддержкой ее сторонников, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.
Ранее Никки Хейли занимала должность постоянного представителя США при ООН. Она выставила свою кандидатуру от республиканцев на предстоящие президентские выборы и приняла участие в партийных праймериз. Но результаты оказались для Хейли не утешительными. Дональд Трамп одержал победу в праймериз в 14 из 15 штатов, а Хейли лишь в 1 штате – Вермонте. После этого и было принято решение о снятии кандидатуры.
Примечательно, что напрямую Трампа Хейли поддерживать не будет. Но она обратится к Трампу с призывом заручиться поддержкой ее сторонников, то есть удовлетворить чаяния той части республиканцев, которым импонировала политическая позиция Хейли.
Таким образом, Трамп, как и ожидалось, становится лидером предвыборной гонки от республиканцев. Ранее стало известно, что на днях состоялась встреча экс-президента с одним из крупнейших американских предпринимателей Илоном Маском.
О чем беседовали Маск и Трамп, не сообщается, но, скорее всего, речь шла о финансировании предвыборной кампании кандидата от республиканцев. Деньги Маска могли бы серьезно помочь Трампу, бюджет которого пока существенно уступает финансовым возможностям его главного оппонента Джо Байдена – действующего главы Белого дома.
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