Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении протоиерею канонической православной церкви УПЦ в Черкасской области Борису Бродовскому, который называл нацистами боевиков формирования "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ).Кроме того, украинские карательные органы обвиняют священника в том, что тот размещал на своей странице в одной из западных соцсетей материалы, в которых содержалось "оправдание российской агрессии". При этом не приводятся примеры подобных публикаций.Таким образом, украинские спецслужбы выдвинули обвинение священнику лишь за то, что тот назвал нацистами членов формирования, никогда не скрывавшего свою приверженность к нацистской идеологии. Более того, формирование "Азов*" всё время своего существования старалось подчеркнуть свою нацистскую направленность.Ранее сообщалось, что на Украине поместили под стражу адвоката Светлану Новицкую, ранее защищавшую в судах представителей оппозиционных киевскому режиму сил. Среди подзащитных Новицкой были украинские политики и журналисты, каким-либо образом выражавшие несогласие с нацистским курсом Киева.Адвоката обвинили в том, что она якобы получала вознаграждение за свою правозащитную деятельность из российских источников. Еще одно выдвинутое против Новицкой обвинение связано с ее интервью 2017 года одному из российских изданий, в котором она назвала украинский "майдан" госпереворотом, а проводимую Киевом в Донбассе так называемую АТО - гражданской войной.

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