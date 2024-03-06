Кадры прилёта авиабомбы ФАБ-250 с УМПК по позициям ВСУ в Георгиевке появились в Сети
Российские ВКС наращивают количество ударов по позициям ВСУ фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как признали в Генштабе ВСУ, именно авиабомбы нанесли самый большой урон подразделениям украинской армии, оборонявшим Авдеевку. На сегодняшний день российская авиация работает практически на всех направлениях, помогая наземным войскам продвигаться вперед.
Кадры применения авиабомбы ФАБ-250 с УМПК по позициям ВСУ в Георгиевке на Кураховском направлении появились в Сети. На кадрах можно увидеть мощный взрыв, накрывший позиции противника в районе одного из промышленных предприятий в данном населенном пункте. Можно с уверенностью говорить, что большое количество всушников, находившихся в этом районе, перешли в категорию "двухсотых" и "трехсотых". Кроме того, само попадание - это не вся проблема, от взрывов этих бомб очень большое количество контуженых, которых также можно списывать со счетов.
Как сообщают российские ресурсы, авиабомба ФАБ-250 имеет "тупой нос", который очень сильно влияет на дальность применения из-за большого сопротивления. Чтобы его снизить, вместе с комплектом УМПК на нос бомбы надевается специальный обтекаемый колпак.
На складах российского Минобороны находится очень большое количество свободнопадающих фугасных бомб, но из-за работы ПВО противника их применение было ограничено. Появление универсальных модулей планирования и коррекции позволило превратить эти бомбы в планирующие, а нашей авиации наносить удары с больших расстояний, не заходя в зону поражения ЗРК ВСУ. О появлении первых ФАБ-250 с УМПК стало известно в мае прошлого года.
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