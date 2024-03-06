Кадры прилёта авиабомбы ФАБ-250 с УМПК по позициям ВСУ в Георгиевке появились в Сети

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Кадры прилёта авиабомбы ФАБ-250 с УМПК по позициям ВСУ в Георгиевке появились в Сети

Российские ВКС наращивают количество ударов по позициям ВСУ фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как признали в Генштабе ВСУ, именно авиабомбы нанесли самый большой урон подразделениям украинской армии, оборонявшим Авдеевку. На сегодняшний день российская авиация работает практически на всех направлениях, помогая наземным войскам продвигаться вперед.

Кадры применения авиабомбы ФАБ-250 с УМПК по позициям ВСУ в Георгиевке на Кураховском направлении появились в Сети. На кадрах можно увидеть мощный взрыв, накрывший позиции противника в районе одного из промышленных предприятий в данном населенном пункте. Можно с уверенностью говорить, что большое количество всушников, находившихся в этом районе, перешли в категорию "двухсотых" и "трехсотых". Кроме того, само попадание - это не вся проблема, от взрывов этих бомб очень большое количество контуженых, которых также можно списывать со счетов.



Как сообщают российские ресурсы, авиабомба ФАБ-250 имеет "тупой нос", который очень сильно влияет на дальность применения из-за большого сопротивления. Чтобы его снизить, вместе с комплектом УМПК на нос бомбы надевается специальный обтекаемый колпак.


На складах российского Минобороны находится очень большое количество свободнопадающих фугасных бомб, но из-за работы ПВО противника их применение было ограничено. Появление универсальных модулей планирования и коррекции позволило превратить эти бомбы в планирующие, а нашей авиации наносить удары с больших расстояний, не заходя в зону поражения ЗРК ВСУ. О появлении первых ФАБ-250 с УМПК стало известно в мае прошлого года.

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    7 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 14:49
      ФАБ-250
      Этого мало! Надо ФАБ 1500!
      1. senima56 Ранг пользователя
        senima56
        0
        Сегодня, 14:58
        Или, по крайней мере, несколько ФАБ-250! hi
    2. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 14:50
      На складах российского Минобороны находится очень большое количество свободнопадающих фугасных бомб

      Лишь бы туда не дотянулась рука сбу а то в свете того что взрывают мосты и туннели ждать от них можно чего угодно.
    3. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 14:57
      К сожалению не только мы можем показывать кадры поражения противника! Вот вчера по всем каналам показали кадры попаданий дронов-брандеров в корвет Сергей Котов, и это после ещё не забытого недавнего поражения Цезаря Кунникова... А в официальных сводках тишина....
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 15:03
        что как затычка в бочке? везде про корабль пишете?
      2. barclay Ранг пользователя
        barclay
        0
        Сегодня, 15:06
        У нас свое "кино", а у них - свое. Информационное противостояние в действии. Наше МО уже давно определилось с форматом освещения боевых действий. О наших потерях или ничего, или хорошо...
      3. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 15:06
        Цитата: Peter1First
        Вот вчера по всем каналам показали кадры попаданий дронов-брандеров в корвет Сергей Котов

        О, с добрым утром. Вчера это уже обсудили во всех подходящих и неподходящих темах.

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